Запроваджуємо накопичувальну пенсійну систему для працівників підприємств великої приватизації, - Шмигаль

Це стане одним з перших кроків до повноцінного запровадження накопичувальної пенсійної системи для всіх українців.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Уряд започаткував експериментальний проєкт - програму додаткового соціального захисту працівників підприємств, які підпадають під велику приватизацію. Інвестор, який купує такий державний об’єкт, протягом двох років після приватизації буде сплачувати внески в недержавні пенсійні фонди для більш ніж половини працівників підприємства", - йдеться в повідомленні.

Внески складатимуть не менш ніж 4% від зарплати.

За словами Шмигаля, це стане одним з перших кроків до повноцінного запровадження накопичувальної пенсійної системи для всіх українців.

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