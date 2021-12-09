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Новини
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Запроваджуємо накопичувальну пенсійну систему для працівників підприємств великої приватизації, - Шмигаль

Це стане одним з перших кроків до повноцінного запровадження накопичувальної пенсійної системи для всіх українців.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Уряд започаткував експериментальний проєкт - програму додаткового соціального захисту працівників підприємств, які підпадають під велику приватизацію. Інвестор, який купує такий державний об’єкт, протягом двох років після приватизації буде сплачувати внески в недержавні пенсійні фонди для більш ніж половини працівників підприємства", - йдеться в повідомленні.

Внески складатимуть не менш ніж 4% від зарплати.

За словами Шмигаля, це стане одним з перших кроків до повноцінного запровадження накопичувальної пенсійної системи для всіх українців.

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Автор: 

пенсія (1581) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+8
Ясно, в течении двух лет, в негосударственные, которые через два года растворятся в воздухе, оставив в офисе зиц-председателя Фунта. А сколько до конца каденции зеледента осталось?
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09.12.2021 14:56
+6
В частных фондах от Третьяковой жабы иупыря Гетьманцева.....а года через 3 ни бабла ни владельцев фондов...в Израиле, Англии....
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09.12.2021 14:47
+4
Шмигальський розвод лохів.
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09.12.2021 14:41
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Поверніть відрахування у ПФУ з великого бізнесу до рівня часів Ющенка. Дайте пенсіонерам хоча б ліки купити.
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09.12.2021 14:37 Відповісти
а після двох років?... ото накопитять за цей час)))
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09.12.2021 14:37 Відповісти
Шмигальський розвод лохів.
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09.12.2021 14:41 Відповісти
Берегите себя и свои деньги под матрасом .
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09.12.2021 14:38 Відповісти
Кожен рік влада завдяки зниження ЄСВ з 41% до 22% дарує підприємцям, які використовують найману працю 10 млрд доларів. Щоправда і недоплачує кожному з пенсіонерів щомісячно більше 2 тисяч гривень.
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09.12.2021 14:40 Відповісти
а там есть с чего платить накопительную пенсию, если зп не платят месяцами?
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09.12.2021 14:40 Відповісти
Два года? А дальше? Куда уйдут деньги через два года?
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09.12.2021 14:42 Відповісти
"в негосударственные пенсионные фонды" ... Лап-ту -тиба- туба
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09.12.2021 15:20 Відповісти
ЭХ, Мне пятилетку бы за год!
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09.12.2021 14:46 Відповісти
В частных фондах от Третьяковой жабы иупыря Гетьманцева.....а года через 3 ни бабла ни владельцев фондов...в Израиле, Англии....
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09.12.2021 14:47 Відповісти
Ясно, в течении двух лет, в негосударственные, которые через два года растворятся в воздухе, оставив в офисе зиц-председателя Фунта. А сколько до конца каденции зеледента осталось?
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09.12.2021 14:56 Відповісти
Предлагаю отменить налог на доходы. Пусть каждый сам решает за свою пенсию.
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09.12.2021 15:05 Відповісти
я не вирю
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09.12.2021 15:09 Відповісти
Капец "приватизированным". И снова принудиловка и опять **********
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09.12.2021 15:15 Відповісти
Накопительную пенсию Коломойскому!
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09.12.2021 15:22 Відповісти
Накопичувальна система потребує повноцінного фінансового ринку. Тобто має працювати біржа і громадяни повинні стати внутрішніми інвесторами у своїй країні. Іншими словами без "народного капіталізму" і відповідальних банківських інституцій ніяка "накопичувальна система" працювати не буде. Вливаючи гроші обідраних платників податників і якісь "скоростиглі" схематозні приватні "пенсійні фонди" і "трасти" ЗЕгенерати створюють ще одну схему обкрадання народу України. Далі буде "серія банкрутств" і виведення в офшори всіх "пенсійних накопичень". І це очевидно для кожного хто навчився користуватися звичайним калькулятором! У нас сьогодні немає ніяких економічно обгрунтованих підстав довіряти державі власне забезпечення в старості - керівнцтво країни тотально корумповане а безкарність банкірів доведена на прикладі "Приватбанку".
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09.12.2021 15:29 Відповісти
"додаткового соціального захисту" - "4% від зарплати" будут забирать))))))
Сюр....
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09.12.2021 15:57 Відповісти
фонды присвоят деньги и втікуть, а пенсионерам выдадут облигаціі мусорные
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09.12.2021 16:05 Відповісти
Це як власники банку "Хрещатик", потім банкротство, потім купили завод "Більшовик".... А без ЛОХА и ЖИЗНЬ плоха....
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09.12.2021 17:53 Відповісти
Должна быть возможность отказаться от такой пенсии и взносов. Государственная - обязательная, а эти все дополнительные - по желанию! Иначе это принудительное отбирание денег, которые никогда не выплатят
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09.12.2021 22:45 Відповісти
 
 