Переговоры по Донбассу зашли в тупик, - МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о "тупике" в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик, состоявшиеся 7-8 декабря очередные заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп в очередной раз завершились безрезультативно, ничем не завершились", - сказала Захарова.

По ее словам, вместо выполнения обязательств по минскому комплексу мер, Украина занимается имитацией процесса, "уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за пробуксовку урегулирования на Россию".

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