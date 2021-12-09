Переговоры по Донбассу зашли в тупик, - МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о "тупике" в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик, состоявшиеся 7-8 декабря очередные заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп в очередной раз завершились безрезультативно, ничем не завершились", - сказала Захарова.
По ее словам, вместо выполнения обязательств по минскому комплексу мер, Украина занимается имитацией процесса, "уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за пробуксовку урегулирования на Россию".
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один фейс Машки чего стоит
не жалейте Машке ботаксу.... в голову
если залезли в ловушку, значит там и остаются
Только Россия в отличии от Украины не созывает постоянно контактные группы и форматы, чтобы просто собраться и смотреть друг на друга стеклянными глазами.
Кулеба видимо ловит кайф от таких встреч.
кацапію - в стойло
й настане мир....
Україна називає речі своїми іменами, а Мордор продовжує натягувати сову на глобус у своєї брехні.
Мордой в угол.
Он ковида не боится,
Целый день сидит в тайге,
Ковырятся в Шойге....
На жаль , йдемо по цьому сценарію.
Они готовились к войне эти 8 лет.