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Новости Война
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Переговоры по Донбассу зашли в тупик, - МИД России

Переговоры по Донбассу зашли в тупик, - МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о "тупике" в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик, состоявшиеся 7-8 декабря очередные заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп в очередной раз завершились безрезультативно, ничем не завершились", - сказала Захарова.

По ее словам, вместо выполнения обязательств по минскому комплексу мер, Украина занимается имитацией процесса, "уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за пробуксовку урегулирования на Россию".

Также читайте: "Любые провокации украинской власти по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться", - начальник Генштаба ВС РФ Герасимов

Автор: 

МИД РФ (1665) россия (95381) Донбасс (26955) Захарова Мария (373)


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Топ комментарии
+63
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09.12.2021 15:21
+24
Натякають на крису в глухому куті.
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09.12.2021 15:17
+23
Кацапи - включайте задню . Інакше з глухого кута не вибратись . Я розумію що - нєхоцца , але треба . .
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09.12.2021 15:20
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Натякають на крису в глухому куті.
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09.12.2021 15:17 Ответить
так ведь рашка это вообще тупо !

один фейс Машки чего стоит
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09.12.2021 15:57 Ответить
И зарплату, видимо получает немаленькую, купите ей уже кто-нибудь шампунь, ну хотя бы самый дешёвый
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09.12.2021 16:10 Ответить
и ботаксу !
не жалейте Машке ботаксу.... в голову
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09.12.2021 16:24 Ответить
Захарова змасти дупу смальцем та чекай
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09.12.2021 16:52 Ответить
ну вообще то ожидаемо..... а что вы ждали да м устали мы уходим из Украины возвращаем тери тории ОРЛДО И Крыма ага счась... эти гниды как черви в трупе...
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09.12.2021 17:12 Ответить
У них конюшня ? Все лошади .
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09.12.2021 15:19 Ответить
Так по-пьяни ж ипутца!
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09.12.2021 15:54 Ответить
Кацапи - включайте задню . Інакше з глухого кута не вибратись . Я розумію що - нєхоцца , але треба . .
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09.12.2021 15:20 Ответить
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09.12.2021 15:21 Ответить
Один из немногих чеченцев, заслуживший истинного уважения.
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09.12.2021 17:31 Ответить
у кацапов как у пескарей, задней скорости нет -
если залезли в ловушку, значит там и остаются
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09.12.2021 16:25 Ответить
Вони зайшли в глухий кут тому що росія не хоче виконувати свої зобовязання згідно підписаних домовленостей! Очевидно що ніхто ніколи не буде там проводити жодні вибори до того часу поки там стоять російські військові і кордон не на замку!
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09.12.2021 15:22 Ответить
Справедливости ради - никто не хочет ничего выполнять.
Только Россия в отличии от Украины не созывает постоянно контактные группы и форматы, чтобы просто собраться и смотреть друг на друга стеклянными глазами.
Кулеба видимо ловит кайф от таких встреч.
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09.12.2021 15:37 Ответить
ПТН ПРХ
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09.12.2021 15:40 Ответить
рашку россией называет только унылый рашкован
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09.12.2021 15:51 Ответить
Кака така раися? Свинособакия твоя чтоль?
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09.12.2021 16:11 Ответить
Свинособака, тебе бутылка не муляет? Сфинктер крепчает день ото дня ?
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09.12.2021 16:23 Ответить
Пора Машутке пройти курс перевоспитания в обозе славного Правого Сектора ...
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09.12.2021 15:23 Ответить
Машка меняет имидж - теперь это Машков.
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09.12.2021 15:52 Ответить
к черту феминитив !
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09.12.2021 16:26 Ответить
Нам така не треба У неї піною вже давно задуте ще з часів слов'янська , хоча і епелістичка ще та 🙂
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09.12.2021 15:59 Ответить
переговори - в кут
кацапію - в стойло

й настане мир....
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09.12.2021 15:32 Ответить
Какой прямой диалог?Кокс аргентинский что ли закончился у дуры...
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09.12.2021 15:33 Ответить
Трамп наш перестали орать на каждом углу,Крым наш тоже не орут...а Южная Осетия и Абхазия это мы захватили случайно...по пьяне... Но я в тот день не бухала...Лавров опечатал сейф с бухлом...,значит трезвая была? Ой...я спалилась..наслушалась Ольгу *********...
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09.12.2021 15:35 Ответить
"ухиляється від прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і намагається перекласти відповідальність за пробуксування врегулювання на Росію"

Україна називає речі своїми іменами, а Мордор продовжує натягувати сову на глобус у своєї брехні.
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09.12.2021 15:42 Ответить
РФ сама тупиковая ветвь цивилизации и всех соседей в тупик тянет
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09.12.2021 15:44 Ответить
Позавчера Димон Медведев вручил удостоверения партии Единая РАБссия Денису чеПушилину и Пасечнику..типа начальникам концлагеря ОРДЛО...Что вы так палитесь..бараны мавзолейные...
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09.12.2021 15:45 Ответить
Треба вести перемовини щодо вільної Ічкерії, а щодо Донбасу говорити нема про що - то територія унітарної та суверенної України.
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09.12.2021 15:45 Ответить
дійсно - е один глухий кут ...фашизо-кацапія...- факт ...
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09.12.2021 15:47 Ответить
Про що взагалі можна говорити з цьою тупою кацапаською алкашкою?
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09.12.2021 15:47 Ответить
Переговоры зашли в тупик ? Пусть там и стоят.
Мордой в угол.
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09.12.2021 15:50 Ответить
Вчера в Ютьюбе было интервью бывшего жителя ОРДЛО который хотел выехать на тачке с женой детьми в Украину..на блок-посту Крысы Путлера ему сказали....тачка останется здесь вместе со жратвой...,по факту РАБссия не мародеры... Ранее Денис Казанский,тоже бывший житель Донбасса...,а ныне блогер в Ютьюбе рассказал еще круче...с 2014 года крысы Путлера угнали на РАБссию свыше 70 000 авто разных типов,включая грузовики частных компаний Донбасса из Горловки Донецка Макеевки и т.д...Рюсский мир пля....
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09.12.2021 15:53 Ответить
Все правда. Російські військові та кадировці, що заблукали в Україні, з Луганська в РФ декількакілометрові автоколони з легковиків літом-осінню 2014 року щотижнево по декілька разів переганяли.
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09.12.2021 16:02 Ответить
Унитазі и лампочки, с буксира, біло круче(скрепнее)! Луганск бурято-калміки прошерстили не меньше! С первіх дней раскиздячили птицефабрику,дальше пошел в ход частній сектор, следом пустующие и не, квартирки, луганский тепловозостроительніи, и т.д. Саранча!
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09.12.2021 16:12 Ответить
Якщо московити не сторона конфлікту,то що вони роблять у ткг і про що з ними домовлятись? А з бандитами Україна взагалі не розмовляє.
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09.12.2021 15:53 Ответить
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09.12.2021 15:56 Ответить
косорылой мордвинке захаровой врать как дышать
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09.12.2021 15:59 Ответить
"Тупик" сидит в бункере,то ли в Сочи,то ли под маасквой, то ли где то в тувинской тайге. Выковыривайте его и будет Мир, и всем счастье.
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09.12.2021 16:00 Ответить
Товаришь Путин - он как птица,
Он ковида не боится,
Целый день сидит в тайге,
Ковырятся в Шойге....
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09.12.2021 16:05 Ответить
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09.12.2021 16:01 Ответить
Сідати за прямі переговори із терористами це признати їхню легітимність.
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09.12.2021 16:03 Ответить
уберіться нахер з донбаса та крима і ніякий всраний мінськ з тараканом не всра..вся
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09.12.2021 16:03 Ответить
раз зашли в угол, значит добить в углу эту дырляндию, как крысу
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09.12.2021 16:03 Ответить
После Путлера я даже знаю что будут говорить все эти крысы ********* Сикелев Соловьев и прочая мавзолейная пропагандонская мразь...типа Марго Симоньян...,нас заставили под угрозой расстрела...,мы не виноваты это все Путлер и его КГБшная Хунта...
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09.12.2021 16:04 Ответить
все эти мрази должны предстать перед международным судом в Гааге! на россии сегодня нет СМИ, а есть информационные войска. вышеперечисленные пропагандисты занимаются пропагандой войны против Украины, сеют ненависть и агрессию.... никакие тупорылые отмазки типа нас заставили никто в расчет принимать не будет
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09.12.2021 16:11 Ответить
это же касается и Захеровой, и Писюкова, и прочей кремлядьской нечисти
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09.12.2021 16:15 Ответить
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09.12.2021 16:07 Ответить
сосалка в афуе?
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09.12.2021 16:08 Ответить
в машкиной дупе швабра зашла в тупик
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09.12.2021 16:09 Ответить
Там нет тупика! Там прямой віход в глотку.
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09.12.2021 16:15 Ответить
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09.12.2021 16:14 Ответить
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09.12.2021 16:16 Ответить
Прочитайте детально про російсько-фінська війна.
На жаль , йдемо по цьому сценарію.
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09.12.2021 16:18 Ответить
Да. Очень похоже. Это заявление и, возможно, активность януковоща - отдельные детали их плана. Логично ожидать какие-то провокации. Возможно, громкие теракты на территории расии.
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09.12.2021 16:28 Ответить
Они сотни тысяч пасспортов дали . И приняли конституцию ,в которой Российские законы выше международных. И приняли военную доктрину ,где защищают не только свои территории , но и территории ,где живут граждане РОссии.
Они готовились к войне эти 8 лет.
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09.12.2021 16:35 Ответить
Может, это звучит крамольно, но я бы очень не хотел не только присоединения ордло к Украине, но и вообще перемещения жителей через линию разграничения. Пусть там себе сидят с паспортами хоть Северной Кореи. И я не думаю, что в Украине есть планы силового присоединения этих территорий. Опухоли и гангрену нужно вырезать, а не компресы прикладывать.
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09.12.2021 17:30 Ответить
Шизанутая кремлёвская крыса путен бредит мировым господством. Согласен с ведущими мировыми психиатрами - ему нужно нетрадиционное лечение. Болезнь запущенная , мозг пациента необратимо усох.... Помочь может смирительная рубашка, мешок на голову.... И всё это добро сбросить с обрыва в бушующий поток....
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09.12.2021 16:19 Ответить
Зачем так много,хватит одной гильотины.
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09.12.2021 16:30 Ответить
Дайте маньке парабеллум.
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09.12.2021 16:29 Ответить
Россия на Донбассе раздала более 2млн паспортов.. Какой статус этих людей с паспортами другого государства на случай теоретического завершения Минского процесса?
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09.12.2021 16:34 Ответить
для этого зеля и хочет закон о двойном гражданстве. и после этого по любому поводу парашка будет вопить как её граждан притесняют
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09.12.2021 17:57 Ответить
а
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09.12.2021 16:38 Ответить
Для оживления минского процесса пора начинать освобождать Крым.Или ВСУ боится разозлить Путлера?
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09.12.2021 16:47 Ответить
ВСУ не боится, боится верховный главнокомандующий.
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09.12.2021 18:52 Ответить
З того "тупика" є вихід - нафіг за поребрик!
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09.12.2021 17:25 Ответить
Не свисти, фанатка аргентинской муки, твари из дыры не являются подписантами минских соглашений и не участвуют в переговорном процессе
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09.12.2021 18:31 Ответить
"глухий кут" по віказівці рашиста ,створили Меркель з Оландом в Мінську
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09.12.2021 19:58 Ответить
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09.12.2021 20:51 Ответить
 
 