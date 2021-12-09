Переговори щодо Донбасу зайшли в глухий кут, - МЗС Росії
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила про "глухий кут" у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Переговори щодо мирного врегулювання фактично зайшли в глухий кут, чергові засідання контактної групи та її робочих підгруп що відбулися 7-8 грудня вкотре завершилися безрезультативно, нічим не завершилися", - сказала Захарова.
За її словами, замість виконання зобов'язань щодо мінського комплексу заходів, Україна займається імітацією процесу, "ухиляється від прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і намагається перекласти відповідальність за пробуксування врегулювання на Росію".
Топ коментарі
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один фейс Машки чего стоит
не жалейте Машке ботаксу.... в голову
если залезли в ловушку, значит там и остаются
Только Россия в отличии от Украины не созывает постоянно контактные группы и форматы, чтобы просто собраться и смотреть друг на друга стеклянными глазами.
Кулеба видимо ловит кайф от таких встреч.
кацапію - в стойло
й настане мир....
Україна називає речі своїми іменами, а Мордор продовжує натягувати сову на глобус у своєї брехні.
Мордой в угол.
Он ковида не боится,
Целый день сидит в тайге,
Ковырятся в Шойге....
На жаль , йдемо по цьому сценарію.
Они готовились к войне эти 8 лет.