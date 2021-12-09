Переговори щодо Донбасу зайшли в глухий кут, - МЗС Росії

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила про "глухий кут" у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Переговори щодо мирного врегулювання фактично зайшли в глухий кут, чергові засідання контактної групи та її робочих підгруп що відбулися 7-8 грудня вкотре завершилися безрезультативно, нічим не завершилися", - сказала Захарова.

За її словами, замість виконання зобов'язань щодо мінського комплексу заходів, Україна займається імітацією процесу, "ухиляється від прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і намагається перекласти відповідальність за пробуксування врегулювання на Росію".

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