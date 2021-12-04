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Новини За кордоном
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МЗС РФ (913) Захарова (319)

"Штати проводять спецоперацію щодо нагнітання обстановки навколо України", - МЗС Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У МЗС РФ заявили, що США проводять спецоперацію із нагнітання обстановки навколо України з перекладанням відповідальності на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробила офіційний представник міністерства закордонних справ Марія Захарова у коментарі "Комерсанту" з приводу публікацій у західних ЗМІ про нібито підготовку РФ до вторгнення в Україну

Вона відзначила: "Російські збройні сили на російській території – законне право суверенної держави".

"Виходячи з дій НАТО в регіоні, американська преса має бути стурбована агресивними діями не Росії, а США", - підкреслила Захарова, підкресливши, що "Штати проводять спецоперацію щодо нагнітання обстановки навколо України з перекладанням відповідальності на Росію".

Також читайте: Втягування України в геополітичні ігри США змусить Росію вжити заходів для виправлення військово-стратегічного балансу, - Лавров

За словами Захарової, основу цієї спецоперації становлять "провокаційні дії поблизу російських кордонів, які супроводжуються звинувачувальною риторикою на адресу Москви".

"В принципі нічого нового – класична західна тактика. Вражає лише масштаб нахабства та брехні", – сказала представник російського МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не може бути й мови": МЗС РФ про пропозицію Ердогана щодо посередництва стосовно Донбасу
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Топ коментарі
+39
От тільки навіщо це їм (США) робити? Це не США напали на Україну, і віджали Крим, та зруйнували Донбас...
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04.12.2021 16:05
+39
Это Штаты переодевшись в российскую форму оккупировали Крым и пол Донбасса ?
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04.12.2021 16:05
+36
Уроды козломордые.
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04.12.2021 16:05
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та на послухай

https://www.youtube.com/watch?v=R2OwMbcLa-A&t=216s
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04.12.2021 18:04 Відповісти
"Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства... Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства"
(К. Маркс. Разоблачения дипломатической истории XVIII века)
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04.12.2021 16:44 Відповісти
Путин планирует вторжение с участием 175 тысяч солдат. Согласно источнику ведомства, по приказу Путина российская армия нанесет "одновременную атаку с северного Крыма через территории ОРДЛО на востоке и с севера".
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04.12.2021 16:44 Відповісти
Про інформацію з Bild вже читали, не треба сіяти паніку і волати "гевулт"!
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04.12.2021 16:54 Відповісти
Ваш российский масштаб наглости и лжи, прежде всего в отношении Украины никто и никогда не превзойдет.
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04.12.2021 16:45 Відповісти
это все понты для местного населения) типы мы что то решаем)
а тотальная нищета это все от происков госдепа)
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04.12.2021 18:29 Відповісти
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04.12.2021 23:58 Відповісти
Для защиты Украине незамедлительно потребуются современные западные зенитные ракеты типа Патриот и противокорабельные ракеты типа Гарпун и другое.
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04.12.2021 16:45 Відповісти
В МИД Украины заявили ,что я такая
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04.12.2021 16:48 Відповісти
Наверное с такими губами сосет хорошо!
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04.12.2021 18:00 Відповісти
ОБЯЗАНА !
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04.12.2021 21:33 Відповісти
Первый раз услышав байку, что Мария Захарова на самом деле трансгендер Михаил Захаров, мы сильно сомневались. Но что-то в последнее время сомнений как-то все меньше
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04.12.2021 20:15 Відповісти
Да его/еёлаврушка в дупло заряжает…
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04.12.2021 21:49 Відповісти
Вы еще скажите что Финляндия "напала" на СССР или Польша на Германию. А Эстония, Латвия и Литва добровольно вошли в состав СССР. Знаем как оно было... Все что сейчас творится уже было в недалекой истории...
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04.12.2021 16:52 Відповісти
розміщая на кордоні України та кацапляндії кацапське військо? машка вже геть коксу обжерлося
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04.12.2021 16:58 Відповісти
Всі чомусь дивуються такій поведінці Росії але насправді вони нічого нового не роблять! Росія перейняла риторику і тактику старого Совка-вони так само тупо твердили «какає ваші даказатжльства» і в той самий час розміщували балістичні ракети на Кубі.
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04.12.2021 17:00 Відповісти
и как совковый спецназ в 1979 Афганистане убил Амина а на следующий день ТАСС сообщил о перевороте и поставил карманного Кармаля что то подобное Х#йло планирует и сейчас
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04.12.2021 17:09 Відповісти
Шо ж ты фраер сдал назад ? Обосрались лаптеносцы . Решили на испуг взять , а теперь оправдываться приходится .
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04.12.2021 17:01 Відповісти
Все йде до того, що скоріше всього, головні "кроти" (колаборанти, агенти РФ) це --- Єрмак, Татаров і Демченко.

Треба з цим щось робити.
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04.12.2021 17:04 Відповісти
шось маруська-синька розійшлася, хоча, шо з кончаної тьотки взяти.
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04.12.2021 17:04 Відповісти
во ты клоун вова сцыт такой приказ отдать И вопрос воевака зензёный- сектор волна вч
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04.12.2021 17:16 Відповісти
Манька озботилась своими вкладами в США?! Ну а шо делать?! Надо выбирать между умирающей рашкой и своими авуарами в проклятой пиндосии!
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04.12.2021 17:14 Відповісти
Все парашные воинствующие говнодвижения против Украины я расцениваю, как поддержку режима Коломойско, Ермака, Зеленского и примкнувшего к ним, большинства населения -- которое за Зеленского, против Пороха, не голосовало и горький хрен с редькой забила на национальные интересы.
Войны не будет полюбэ -- но хрен с редькой никуда не денется...
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04.12.2021 17:15 Відповісти
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04.12.2021 17:23 Відповісти
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04.12.2021 17:25 Відповісти
Ну уж не этой путинской шалаве рассказывать о лжи. Лживая вся их террористическая группировка под названием раша
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04.12.2021 17:26 Відповісти
Росія нападе на Україну, а Штати типу винуваті.
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04.12.2021 17:28 Відповісти
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04.12.2021 17:34 Відповісти
по этому случаю вiршик про ягелеядного Альошу...
Лежит, почивает Алеша
И явор над ним молодой,
Прикрыл своим листьем с порошей -
Ты спи крепким сном, дорогой.

Лежит, почивает Алеша -
Комбат не пускает домой.
Ведь сам прикорнул он с Алешей,
Он тоже - совсем молодой.
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04.12.2021 17:52 Відповісти
Лютует вокруг все пороша,
Ручьем убежит вся весной,
Да явор взбодрит у Алеши…
Ведь явор - такой молодой.

В зеленом весь хаки Алеша,
Ты вечно теперь -молодой.
Колючая стужа пороши
Тепрь пеленой - над тобой.14.11.2015
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04.12.2021 17:53 Відповісти
Последнее противостояние северных болот с америкой привело к выпрашиванию ножек буша...лаптям не стоит суетиться,янки все сделают по тихому,ленд лиза больше не будет.
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04.12.2021 17:35 Відповісти
Такое впечатление, что с мордора вещает чатбот. Походу там людей нет.
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04.12.2021 17:40 Відповісти
А зачем они это делают?
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04.12.2021 17:42 Відповісти
Поки Штати нагнітають ,***** восьмий рік вже захоплює Україну.
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04.12.2021 17:42 Відповісти
Задолбали эти Штаты, взяли Крым и Донбасс, даже главами своих американцев поставили.
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04.12.2021 17:53 Відповісти
І це справжнісінька правда. Для чого Росії нападати ,якщо в оточенні ЗЕлупня є такі фсб-шні кадри як Дєрьмак та Демченко...?
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04.12.2021 17:55 Відповісти
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04.12.2021 18:31 Відповісти
парашкинские войска у нашей границы - законное право, а переброска сотни человек нато - нагнетание
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04.12.2021 18:47 Відповісти
Ох, и подселил нам бозя соседушек. " Верх - это низ, черное - это белое, дважды два - это сталин, путин и николай третий..." Китайцы, у вас стена длинная, одолжите кусок на время, пока мы свою не построили.
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04.12.2021 19:03 Відповісти
опять "Машка" Захеров стекломоя нахерачился?
не мог пол дюжины Боярышника выдуть и вести себя как интеллигентн ?
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04.12.2021 19:18 Відповісти
Алексей Петров "Шалений Кіт"

Страх может убить. Вы даже не почувствуете этого момента. Сначала он заберётся по спине цепляясь за кожу ледяными когтями, полностью парализуя вашу волю. Потом его щупальца доберутся до горла и вцепятся в него мертвой хваткой. Сжимая все сильней и сильней. Пока вздохнуть не сможете. Нет смысла противиться кстати. Потому что вы не будете понимать с кем сражаетесь. А дышать все тяжелей и тяжелей. Даже руку будет поднять тяжело. А потом всё… Страх убьёт вас. Ведь не даром говорили, «Ожидание казни, страшней самой казни». Так вот, нам сейчас медленно, но уверенно, устраивают это самое «ожидание» …

По сети понесся вихрь постов с картой плана возможно вторжения орд московских оккупантов в Украину. И обратили внимание да, становится все страшней и страшней?! А там еще так все подробно расписано, как будет отрезан Мариуполь, где высадится десант, какие мосты захватят и что примечательно, не забыли написать, что Киев тоже будет захвачен. Причем очень быстро. Ледяные коготки почувствовали на спине, да? Можете не отвечать, я и без вас знаю, что почувствовали. А теперь остановитесь на секунду и… стряхните с себя тот страх. Стряхните его, пока он не добрался до горла.

Кто-то из древних сказал, «Тот, кто предупрежден, тот вооружен!». Да, именно так! Спасибо за предупреждение. Хотя… Мы, собственно, и без вас ЭТО знали. Мы прекрасно знаем, что пока рядом с Украиной существует россия в нынешнем своём формате, «голожопая, пьяная, нечёсаная… но с ракетой в девять махов», угроза войны будет ВСЕГДА! Пока Украина будет всем своим видом показывать, что она стремится к цивилизации, а не к скрепам со складным крестиком на митре, чтобы за крышу «мерседеса» не зацепиться, угроза войны будет ВСЕГДА! Третьего не дано! Украина нужна россии в одном виде: стоящая под воротами кремля на коленях, в драном рубище, с протянутой рукой и цепью на шее. Да! Так и никак иначе видят отношения с Украиной там, на россии.

А теперь немного посмотрим на все это под другим ракурсом. В Украине четверть миллиона солдат и офицеров, это действующая армия. Еще триста, четыреста тысяч, оперативный резерв. Сколько людей, тех, кто не прошел АТО или ООС, готовы взять в руки оружие, чтобы защищать Украину, я не знаю. Когда я читаю фахову, ну ооооооочень фахову аналитику некоторых специалистов, с картами и красивыми рисунками, мне хочется спросить… вернее заорать что есть сил, «А ГДЕ ТУТ УКРАИНСКАЯ АРМИЯ? ГДЕ УКРАИНСКАЯ НАЦИЯ? ХЕРОВЫЕ У ВАС РИСУНКИ… Только в одном Киеве, найдется штук десять площадей Минутка. Забыли? Напомним!» …

Будет нам тяжело? ... Да! Будет тяжело! Очень тяжело!
Многие погибнут? ... Да! Многие погибнут! Многие уже погибли!
Но у нас нет другого выбора! Или поверить в себя, поверить в украинскую армию и украинскую нацию, или стать на колени! Заранее, чтобы не гневить московского царя.
Путин решится на полномасштабную агрессию лишь тогда, когда будет уверен в том, что и яблок натырит в чудом саду и сбежать сможет спокойно. А пока есть вариант, почувствовать зубы овчарок в своей лощенной заднице, он будет думать!

Мой вам совет! Когда страх вас почти сожрал, коснитесь рукой оружия! Поможет. Будьте уверены.
И еще… Верьте в Украину! Верьте в украинскую нацию! Верьте в українське військо!

p.s. И всё же. Что же там на полигоне, в штабных палатках, командующий ООС Сергей Наев ворожил с высокими чинами наших союзников? Не знаете? Я, кстати, тоже! Да и не нужно нам этого знать. Пусть будет сюрпризом для вояк московских. И уверенность Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в своих ребятах, тобто в украинском войске, очень разозлила российских пропагандистов. Ведь Валерий Федорович тоже что-то знает…

p.p.s. Да, чуть не забыл! А сколько в Украине АЭС?
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04.12.2021 19:20 Відповісти
Только дурак ни чего не боится а страх это естественное состояние человека.Главное не поддаваться этому страху.
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04.12.2021 19:26 Відповісти
Цинизма ,подлости этим выходцям из кремля занимать ни у кого не надо,сами напаскудят и тут же всю вину сваливают на других.
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04.12.2021 19:24 Відповісти
перестаньте цитировать потенциальную пациентку дурдома - не унижайте украинцев потоком словоблудия больной на голову!
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04.12.2021 19:31 Відповісти
нечосана знов - буха...
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04.12.2021 19:34 Відповісти
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04.12.2021 20:19 Відповісти
Пролетают десятилетия за ними столетия ничего не меняется в поведении орды. Украина как была щитом Европы от ордынской саранчи так и остается. И тогда и сейчас Европа только озабочивается.
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04.12.2021 20:32 Відповісти
Арахамия то же сказал!
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04.12.2021 23:40 Відповісти
Насправді, Штати з рашкою проводять спецоперацію...
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05.12.2021 10:32 Відповісти
Московія сци...канула!
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28.01.2022 13:48 Відповісти
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