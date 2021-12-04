"Штати проводять спецоперацію щодо нагнітання обстановки навколо України", - МЗС Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У МЗС РФ заявили, що США проводять спецоперацію із нагнітання обстановки навколо України з перекладанням відповідальності на Росію.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробила офіційний представник міністерства закордонних справ Марія Захарова у коментарі "Комерсанту" з приводу публікацій у західних ЗМІ про нібито підготовку РФ до вторгнення в Україну
Вона відзначила: "Російські збройні сили на російській території – законне право суверенної держави".
"Виходячи з дій НАТО в регіоні, американська преса має бути стурбована агресивними діями не Росії, а США", - підкреслила Захарова, підкресливши, що "Штати проводять спецоперацію щодо нагнітання обстановки навколо України з перекладанням відповідальності на Росію".
Також читайте: Втягування України в геополітичні ігри США змусить Росію вжити заходів для виправлення військово-стратегічного балансу, - Лавров
За словами Захарової, основу цієї спецоперації становлять "провокаційні дії поблизу російських кордонів, які супроводжуються звинувачувальною риторикою на адресу Москви".
"В принципі нічого нового – класична західна тактика. Вражає лише масштаб нахабства та брехні", – сказала представник російського МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=R2OwMbcLa-A&t=216s
(К. Маркс. Разоблачения дипломатической истории XVIII века)
а тотальная нищета это все от происков госдепа)
Треба з цим щось робити.
Войны не будет полюбэ -- но хрен с редькой никуда не денется...
Лежит, почивает Алеша
И явор над ним молодой,
Прикрыл своим листьем с порошей -
Ты спи крепким сном, дорогой.
Лежит, почивает Алеша -
Комбат не пускает домой.
Ведь сам прикорнул он с Алешей,
Он тоже - совсем молодой.
Ручьем убежит вся весной,
Да явор взбодрит у Алеши…
Ведь явор - такой молодой.
В зеленом весь хаки Алеша,
Ты вечно теперь -молодой.
Колючая стужа пороши
Тепрь пеленой - над тобой.14.11.2015
не мог пол дюжины Боярышника выдуть и вести себя как интеллигентн ?
Страх может убить. Вы даже не почувствуете этого момента. Сначала он заберётся по спине цепляясь за кожу ледяными когтями, полностью парализуя вашу волю. Потом его щупальца доберутся до горла и вцепятся в него мертвой хваткой. Сжимая все сильней и сильней. Пока вздохнуть не сможете. Нет смысла противиться кстати. Потому что вы не будете понимать с кем сражаетесь. А дышать все тяжелей и тяжелей. Даже руку будет поднять тяжело. А потом всё… Страх убьёт вас. Ведь не даром говорили, «Ожидание казни, страшней самой казни». Так вот, нам сейчас медленно, но уверенно, устраивают это самое «ожидание» …
По сети понесся вихрь постов с картой плана возможно вторжения орд московских оккупантов в Украину. И обратили внимание да, становится все страшней и страшней?! А там еще так все подробно расписано, как будет отрезан Мариуполь, где высадится десант, какие мосты захватят и что примечательно, не забыли написать, что Киев тоже будет захвачен. Причем очень быстро. Ледяные коготки почувствовали на спине, да? Можете не отвечать, я и без вас знаю, что почувствовали. А теперь остановитесь на секунду и… стряхните с себя тот страх. Стряхните его, пока он не добрался до горла.
Кто-то из древних сказал, «Тот, кто предупрежден, тот вооружен!». Да, именно так! Спасибо за предупреждение. Хотя… Мы, собственно, и без вас ЭТО знали. Мы прекрасно знаем, что пока рядом с Украиной существует россия в нынешнем своём формате, «голожопая, пьяная, нечёсаная… но с ракетой в девять махов», угроза войны будет ВСЕГДА! Пока Украина будет всем своим видом показывать, что она стремится к цивилизации, а не к скрепам со складным крестиком на митре, чтобы за крышу «мерседеса» не зацепиться, угроза войны будет ВСЕГДА! Третьего не дано! Украина нужна россии в одном виде: стоящая под воротами кремля на коленях, в драном рубище, с протянутой рукой и цепью на шее. Да! Так и никак иначе видят отношения с Украиной там, на россии.
А теперь немного посмотрим на все это под другим ракурсом. В Украине четверть миллиона солдат и офицеров, это действующая армия. Еще триста, четыреста тысяч, оперативный резерв. Сколько людей, тех, кто не прошел АТО или ООС, готовы взять в руки оружие, чтобы защищать Украину, я не знаю. Когда я читаю фахову, ну ооооооочень фахову аналитику некоторых специалистов, с картами и красивыми рисунками, мне хочется спросить… вернее заорать что есть сил, «А ГДЕ ТУТ УКРАИНСКАЯ АРМИЯ? ГДЕ УКРАИНСКАЯ НАЦИЯ? ХЕРОВЫЕ У ВАС РИСУНКИ… Только в одном Киеве, найдется штук десять площадей Минутка. Забыли? Напомним!» …
Будет нам тяжело? ... Да! Будет тяжело! Очень тяжело!
Многие погибнут? ... Да! Многие погибнут! Многие уже погибли!
Но у нас нет другого выбора! Или поверить в себя, поверить в украинскую армию и украинскую нацию, или стать на колени! Заранее, чтобы не гневить московского царя.
Путин решится на полномасштабную агрессию лишь тогда, когда будет уверен в том, что и яблок натырит в чудом саду и сбежать сможет спокойно. А пока есть вариант, почувствовать зубы овчарок в своей лощенной заднице, он будет думать!
Мой вам совет! Когда страх вас почти сожрал, коснитесь рукой оружия! Поможет. Будьте уверены.
И еще… Верьте в Украину! Верьте в украинскую нацию! Верьте в українське військо!
p.s. И всё же. Что же там на полигоне, в штабных палатках, командующий ООС Сергей Наев ворожил с высокими чинами наших союзников? Не знаете? Я, кстати, тоже! Да и не нужно нам этого знать. Пусть будет сюрпризом для вояк московских. И уверенность Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в своих ребятах, тобто в украинском войске, очень разозлила российских пропагандистов. Ведь Валерий Федорович тоже что-то знает…
p.p.s. Да, чуть не забыл! А сколько в Украине АЭС?