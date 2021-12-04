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Новости За рубежом
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МИД РФ (1629) Захарова Мария (340)

"Штаты проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины", - МИД России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В МИД РФ заявили, что США проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с переводом ответственности на Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в комментарии "Коммерсанту" по поводу публикаций в западных СМИ о якобы подготовке РФ к вторжению в Украину.

Она отметила: "Российские вооруженные силы на российской территории – законное право суверенного государства".

"Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США", - подчеркнула Захарова, сказав, что "Штаты проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с переводом ответственности на Россию".

Читайте также: Втягивание Украины в геополитические игры США заставит Россию принять меры по исправлению военно-стратегического баланса, - Лавров

По словам Захаровой, основу этой спецоперации составляют "провокационные действия вблизи российских границ, сопровождающиеся обвинительной риторикой в адрес Москвы".

"В принципе ничего нового – классическая западная тактика. Впечатляет только масштаб наглости и лжи", – сказала представитель российского МИД.

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Топ комментарии
+39
От тільки навіщо це їм (США) робити? Це не США напали на Україну, і віджали Крим, та зруйнували Донбас...
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04.12.2021 16:05
+39
Это Штаты переодевшись в российскую форму оккупировали Крым и пол Донбасса ?
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04.12.2021 16:05
+36
Уроды козломордые.
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04.12.2021 16:05
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та на послухай

https://www.youtube.com/watch?v=R2OwMbcLa-A&t=216s
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04.12.2021 18:04 Ответить
"Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства... Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства"
(К. Маркс. Разоблачения дипломатической истории XVIII века)
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04.12.2021 16:44 Ответить
Путин планирует вторжение с участием 175 тысяч солдат. Согласно источнику ведомства, по приказу Путина российская армия нанесет "одновременную атаку с северного Крыма через территории ОРДЛО на востоке и с севера".
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04.12.2021 16:44 Ответить
Про інформацію з Bild вже читали, не треба сіяти паніку і волати "гевулт"!
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04.12.2021 16:54 Ответить
Ваш российский масштаб наглости и лжи, прежде всего в отношении Украины никто и никогда не превзойдет.
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04.12.2021 16:45 Ответить
это все понты для местного населения) типы мы что то решаем)
а тотальная нищета это все от происков госдепа)
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04.12.2021 18:29 Ответить
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04.12.2021 23:58 Ответить
Для защиты Украине незамедлительно потребуются современные западные зенитные ракеты типа Патриот и противокорабельные ракеты типа Гарпун и другое.
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04.12.2021 16:45 Ответить
В МИД Украины заявили ,что я такая
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04.12.2021 16:48 Ответить
Наверное с такими губами сосет хорошо!
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04.12.2021 18:00 Ответить
ОБЯЗАНА !
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04.12.2021 21:33 Ответить
Первый раз услышав байку, что Мария Захарова на самом деле трансгендер Михаил Захаров, мы сильно сомневались. Но что-то в последнее время сомнений как-то все меньше
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04.12.2021 20:15 Ответить
Да его/еёлаврушка в дупло заряжает…
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04.12.2021 21:49 Ответить
Вы еще скажите что Финляндия "напала" на СССР или Польша на Германию. А Эстония, Латвия и Литва добровольно вошли в состав СССР. Знаем как оно было... Все что сейчас творится уже было в недалекой истории...
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04.12.2021 16:52 Ответить
розміщая на кордоні України та кацапляндії кацапське військо? машка вже геть коксу обжерлося
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04.12.2021 16:58 Ответить
Всі чомусь дивуються такій поведінці Росії але насправді вони нічого нового не роблять! Росія перейняла риторику і тактику старого Совка-вони так само тупо твердили «какає ваші даказатжльства» і в той самий час розміщували балістичні ракети на Кубі.
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04.12.2021 17:00 Ответить
и как совковый спецназ в 1979 Афганистане убил Амина а на следующий день ТАСС сообщил о перевороте и поставил карманного Кармаля что то подобное Х#йло планирует и сейчас
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04.12.2021 17:09 Ответить
Шо ж ты фраер сдал назад ? Обосрались лаптеносцы . Решили на испуг взять , а теперь оправдываться приходится .
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04.12.2021 17:01 Ответить
Все йде до того, що скоріше всього, головні "кроти" (колаборанти, агенти РФ) це --- Єрмак, Татаров і Демченко.

Треба з цим щось робити.
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04.12.2021 17:04 Ответить
шось маруська-синька розійшлася, хоча, шо з кончаної тьотки взяти.
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04.12.2021 17:04 Ответить
во ты клоун вова сцыт такой приказ отдать И вопрос воевака зензёный- сектор волна вч
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04.12.2021 17:16 Ответить
Манька озботилась своими вкладами в США?! Ну а шо делать?! Надо выбирать между умирающей рашкой и своими авуарами в проклятой пиндосии!
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04.12.2021 17:14 Ответить
Все парашные воинствующие говнодвижения против Украины я расцениваю, как поддержку режима Коломойско, Ермака, Зеленского и примкнувшего к ним, большинства населения -- которое за Зеленского, против Пороха, не голосовало и горький хрен с редькой забила на национальные интересы.
Войны не будет полюбэ -- но хрен с редькой никуда не денется...
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04.12.2021 17:15 Ответить
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04.12.2021 17:23 Ответить
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04.12.2021 17:25 Ответить
Ну уж не этой путинской шалаве рассказывать о лжи. Лживая вся их террористическая группировка под названием раша
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04.12.2021 17:26 Ответить
Росія нападе на Україну, а Штати типу винуваті.
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04.12.2021 17:28 Ответить
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04.12.2021 17:34 Ответить
по этому случаю вiршик про ягелеядного Альошу...
Лежит, почивает Алеша
И явор над ним молодой,
Прикрыл своим листьем с порошей -
Ты спи крепким сном, дорогой.

Лежит, почивает Алеша -
Комбат не пускает домой.
Ведь сам прикорнул он с Алешей,
Он тоже - совсем молодой.
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04.12.2021 17:52 Ответить
Лютует вокруг все пороша,
Ручьем убежит вся весной,
Да явор взбодрит у Алеши…
Ведь явор - такой молодой.

В зеленом весь хаки Алеша,
Ты вечно теперь -молодой.
Колючая стужа пороши
Тепрь пеленой - над тобой.14.11.2015
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04.12.2021 17:53 Ответить
Последнее противостояние северных болот с америкой привело к выпрашиванию ножек буша...лаптям не стоит суетиться,янки все сделают по тихому,ленд лиза больше не будет.
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04.12.2021 17:35 Ответить
Такое впечатление, что с мордора вещает чатбот. Походу там людей нет.
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04.12.2021 17:40 Ответить
А зачем они это делают?
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04.12.2021 17:42 Ответить
Поки Штати нагнітають ,***** восьмий рік вже захоплює Україну.
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04.12.2021 17:42 Ответить
Задолбали эти Штаты, взяли Крым и Донбасс, даже главами своих американцев поставили.
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04.12.2021 17:53 Ответить
І це справжнісінька правда. Для чого Росії нападати ,якщо в оточенні ЗЕлупня є такі фсб-шні кадри як Дєрьмак та Демченко...?
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04.12.2021 17:55 Ответить
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04.12.2021 18:31 Ответить
парашкинские войска у нашей границы - законное право, а переброска сотни человек нато - нагнетание
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04.12.2021 18:47 Ответить
Ох, и подселил нам бозя соседушек. " Верх - это низ, черное - это белое, дважды два - это сталин, путин и николай третий..." Китайцы, у вас стена длинная, одолжите кусок на время, пока мы свою не построили.
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04.12.2021 19:03 Ответить
опять "Машка" Захеров стекломоя нахерачился?
не мог пол дюжины Боярышника выдуть и вести себя как интеллигентн ?
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04.12.2021 19:18 Ответить
Алексей Петров "Шалений Кіт"

Страх может убить. Вы даже не почувствуете этого момента. Сначала он заберётся по спине цепляясь за кожу ледяными когтями, полностью парализуя вашу волю. Потом его щупальца доберутся до горла и вцепятся в него мертвой хваткой. Сжимая все сильней и сильней. Пока вздохнуть не сможете. Нет смысла противиться кстати. Потому что вы не будете понимать с кем сражаетесь. А дышать все тяжелей и тяжелей. Даже руку будет поднять тяжело. А потом всё… Страх убьёт вас. Ведь не даром говорили, «Ожидание казни, страшней самой казни». Так вот, нам сейчас медленно, но уверенно, устраивают это самое «ожидание» …

По сети понесся вихрь постов с картой плана возможно вторжения орд московских оккупантов в Украину. И обратили внимание да, становится все страшней и страшней?! А там еще так все подробно расписано, как будет отрезан Мариуполь, где высадится десант, какие мосты захватят и что примечательно, не забыли написать, что Киев тоже будет захвачен. Причем очень быстро. Ледяные коготки почувствовали на спине, да? Можете не отвечать, я и без вас знаю, что почувствовали. А теперь остановитесь на секунду и… стряхните с себя тот страх. Стряхните его, пока он не добрался до горла.

Кто-то из древних сказал, «Тот, кто предупрежден, тот вооружен!». Да, именно так! Спасибо за предупреждение. Хотя… Мы, собственно, и без вас ЭТО знали. Мы прекрасно знаем, что пока рядом с Украиной существует россия в нынешнем своём формате, «голожопая, пьяная, нечёсаная… но с ракетой в девять махов», угроза войны будет ВСЕГДА! Пока Украина будет всем своим видом показывать, что она стремится к цивилизации, а не к скрепам со складным крестиком на митре, чтобы за крышу «мерседеса» не зацепиться, угроза войны будет ВСЕГДА! Третьего не дано! Украина нужна россии в одном виде: стоящая под воротами кремля на коленях, в драном рубище, с протянутой рукой и цепью на шее. Да! Так и никак иначе видят отношения с Украиной там, на россии.

А теперь немного посмотрим на все это под другим ракурсом. В Украине четверть миллиона солдат и офицеров, это действующая армия. Еще триста, четыреста тысяч, оперативный резерв. Сколько людей, тех, кто не прошел АТО или ООС, готовы взять в руки оружие, чтобы защищать Украину, я не знаю. Когда я читаю фахову, ну ооооооочень фахову аналитику некоторых специалистов, с картами и красивыми рисунками, мне хочется спросить… вернее заорать что есть сил, «А ГДЕ ТУТ УКРАИНСКАЯ АРМИЯ? ГДЕ УКРАИНСКАЯ НАЦИЯ? ХЕРОВЫЕ У ВАС РИСУНКИ… Только в одном Киеве, найдется штук десять площадей Минутка. Забыли? Напомним!» …

Будет нам тяжело? ... Да! Будет тяжело! Очень тяжело!
Многие погибнут? ... Да! Многие погибнут! Многие уже погибли!
Но у нас нет другого выбора! Или поверить в себя, поверить в украинскую армию и украинскую нацию, или стать на колени! Заранее, чтобы не гневить московского царя.
Путин решится на полномасштабную агрессию лишь тогда, когда будет уверен в том, что и яблок натырит в чудом саду и сбежать сможет спокойно. А пока есть вариант, почувствовать зубы овчарок в своей лощенной заднице, он будет думать!

Мой вам совет! Когда страх вас почти сожрал, коснитесь рукой оружия! Поможет. Будьте уверены.
И еще… Верьте в Украину! Верьте в украинскую нацию! Верьте в українське військо!

p.s. И всё же. Что же там на полигоне, в штабных палатках, командующий ООС Сергей Наев ворожил с высокими чинами наших союзников? Не знаете? Я, кстати, тоже! Да и не нужно нам этого знать. Пусть будет сюрпризом для вояк московских. И уверенность Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в своих ребятах, тобто в украинском войске, очень разозлила российских пропагандистов. Ведь Валерий Федорович тоже что-то знает…

p.p.s. Да, чуть не забыл! А сколько в Украине АЭС?
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04.12.2021 19:20 Ответить
Только дурак ни чего не боится а страх это естественное состояние человека.Главное не поддаваться этому страху.
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04.12.2021 19:26 Ответить
Цинизма ,подлости этим выходцям из кремля занимать ни у кого не надо,сами напаскудят и тут же всю вину сваливают на других.
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04.12.2021 19:24 Ответить
перестаньте цитировать потенциальную пациентку дурдома - не унижайте украинцев потоком словоблудия больной на голову!
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04.12.2021 19:31 Ответить
нечосана знов - буха...
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04.12.2021 19:34 Ответить
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04.12.2021 20:19 Ответить
Пролетают десятилетия за ними столетия ничего не меняется в поведении орды. Украина как была щитом Европы от ордынской саранчи так и остается. И тогда и сейчас Европа только озабочивается.
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04.12.2021 20:32 Ответить
Арахамия то же сказал!
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04.12.2021 23:40 Ответить
Насправді, Штати з рашкою проводять спецоперацію...
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05.12.2021 10:32 Ответить
Московія сци...канула!
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28.01.2022 13:48 Ответить
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