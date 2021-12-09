Кабмин просит Раду продолжить закупку лекарств через международные организации, - Минздрав

Кабинет Министров Украины поддержал внесение изменений в Закон Украины "О публичных закупках", которые, в случае принятия Верховной Радой Украины, позволят Министерству здравоохранения продлить закупки лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения и с привлечением специализированных организаций, осуществляющих закупки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Речь идет, в частности, о сотрудничестве с международными специализированными организациями, осуществляющими закупки, например, UNICEF, ПРООН, Crown Agents и т.д. Срок сотрудничества с ними продлевается по 30 апреля 2023 года.

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"Минздрав пользуется услугами специализированных закупочных организаций с 2015 года. И хотя сейчас доля привлечения международных организаций к закупкам сокращается благодаря качественной работе ГП "Медзакупки Украины", помощь Crown Agents, UNICEF и других организаций крайне важна, особенно для закупок вакцины против COVID-19 и лекарственных средств для лечения COVID-19 у ведущих производителей таких препаратов, ведь у них общие долгосрочные контракты", – объясняет министр Виктор Ляшко.