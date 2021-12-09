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Кабмін просить Раду продовжити закупівлю ліків через міжнародні організації, - МОЗ

Кабмін просить Раду продовжити закупівлю ліків через міжнародні організації, - МОЗ

Кабінет Міністрів України підтримав внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі", які, у разі ухвалення Верховною Радою України, дозволять Міністерству охорони здоров’я продовжити закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, та із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Йдеться, зокрема, про співпрацю з міжнародними спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, наприклад, UNICEF, ПРООН, Crown Agents та ін. Термін співпраці з ними подовжується до 30 квітня 2023 року.

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"МОЗ користується послугами спеціалізованих закупівельних організацій з 2015 року. І хоча нині частка залучення міжнародних організацій до закупівель скорочується завдяки якісній роботі ДП "Медзакупівлі України", допомога Crown Agents, UNICEF та інших організацій є вкрай важливою, особливо для закупівель вакцини проти COVID-19 та лікарських засобів для лікування COVID-19 у провідних виробників таких препаратів, адже вони мають спільні довгострокові контракти", – пояснює міністр Віктор Ляшко.

Автор: 

ВР (14942) Кабмін (14065) ліки (1313) МОЗ (5390) закупівлі (3351)


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Кабмін просить Раду продовжити закупівлю ліків . Ничего не напрягает ?
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09.12.2021 15:44 Відповісти
Что же так? Зеленая пошесть ведь обвиняла Супрун именно за это самое - за закупку через международные фонды и организации.
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09.12.2021 15:49 Відповісти
Ну что значит просит ???
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09.12.2021 15:51 Відповісти
 
 