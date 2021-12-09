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Новости Коронавирус и карантин
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Минцифры обнародовало подробную инструкцию по получению "тысячи Зеленского". ИНФОГРАФИКА

Минцифры обнародовало подробную инструкцию по получению

Тысячу гривен за полную вакцинацию от коронавируса пока что можно будет получить только через мобильное приложение "Дія". В пилотном режиме "єПідтримка" заработает с 13 декабря.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Чтобы получить "ковидную тысячу" полностью вакцинированному украинцу необходимо:

  • Сгенерировать сертификат о вакцинации в приложении "Дія" (на случай, если до сих пор у вас был только бумажный вариант).
  • В приложении "Дія" на своем смартфоне выбрать пункт "єПідтримка".
  • После автоматической проверки на наличие "зеленого сертификата" о вакцинации и возрастной отметки в 18 лет, нужно выбрать из представленного перечня банк, через который вы хотите получить выплату.
  • "Дія" перебрасывает вас в выбранный банк для генерирования виртуальной карты и возвращает обратно в приложение. Также вы можете сами заранее сгенерировать такую ​​карту в одном из присоединенных онлайн-банков.
  • Деньги должны поступить на созданную карту в течение 2 дней.
  • Виртуальную карту нужно добавить в платежную систему вашего смартфона, например в Apple Wallet для iPhone. Далее ею можно рассчитываться аналогично любой карточке, прикладывая к терминалу. "Ковидную тысячу" нужно потратить за 4 месяца, в противном случае она вернется государству.

По желанию можно завести отдельную пластиковую карту для получения "ковидной тысячи" – в одном из банков, приобщенных к программе "єПідтримка". Но для подтверждения этой карты все равно придется заходить в "Дію".

Читайте также: Устенко объяснил, почему "тысячу Зеленского" не будут выдавать живыми деньгами: Может стимулировать инфляцию

Пока что названия банков, которые будут работать за "єПідтримкою", в Минцифре не разглашают, впрочем говорят, что это будут самые массовые банки по количеству пользователей.

Карты будут бесплатными, комиссии за их использование не будет.

"Ковидную тысячу" можно будет потратить в театрах, кинотеатрах, музеях, книжных магазинах (как физических, так и онлайн), на билеты в Укрзализныце и внутренних авиарейсах. Также на нее можно будет купить билеты на концерты.

Деньги нельзя будет снять наличными или перевести на другую карту.

Пока что получить ковидную тысячу можно будет только через "Дію", то есть люди без смартфона или люди, которые принципиально не пользуются приложением "Дія" получить деньги за прививку не смогут. Впрочем, в Минцифре говорят, что в дальнейшем могут появиться другие опции.

Жители оккупированных территорий со сгенерированными украинскими сертификатами также могут получить свою "ковидную тысячу" и рассчитаться ею в интернете или на подконтрольных правительству территориях.

Минцифры обнародовало подробную инструкцию по получению тысячи Зеленского 01
Минцифры обнародовало подробную инструкцию по получению тысячи Зеленского 02
Минцифры обнародовало подробную инструкцию по получению тысячи Зеленского 03

Автор: 

вакцина (3815) выплаты (643) Минцифры (315) Дія (420)


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Топ комментарии
+33
такое ************* с 'этой тыщей. сопля думал повысить рейт. эффект будет с точностью наоборот. как с интервью
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09.12.2021 16:08
+28
А за держпереворот 1 грудня коли виплати почнуться? Я реєструвався в Дії.
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09.12.2021 16:05
+20
Глупый паяц пытается поднять рейтинг. Его пенсы без смартфонов возненавидят, так что выхлоп будет нулевым.
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09.12.2021 16:13
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Правила форума Совет форумчан
А за держпереворот 1 грудня коли виплати почнуться? Я реєструвався в Дії.
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09.12.2021 16:05 Ответить
придбати квитки на концерти, бажано на 95 квартет
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09.12.2021 16:11 Ответить
А уявіть, що десь в цей самий час, щоб наші вщент поглибити страждання, Цей мудозвін записує для нас Своє гидотне новорічне привітання...
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09.12.2021 16:16 Ответить
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09.12.2021 16:30 Ответить
Хто пропустив держпереворот 1 грудня може відмітити його за старим стилем 14 грудня.
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09.12.2021 21:30 Ответить
такое ************* с 'этой тыщей. сопля думал повысить рейт. эффект будет с точностью наоборот. как с интервью
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09.12.2021 16:08 Ответить
****** зеЛоха: вместо шоу для дебилов - купим хорошие книги.. например?
Історія України від діда Свирида, 3 тома
або (щоб у медведчука поперек горла кол став) - книгу про Стуса: Вахтанг Кіпіані: Справа Василя Стуса: Вахтанг Кіпіані, Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР

якраз 4 книги десь біля 1000 грн коштують, тим паче що частина грошей за книги йде у ЗСУ
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09.12.2021 16:32 Ответить
п.с. а, ось ще цікава книга
https://didsvyryd-history.com.ua/product/ukraynskyj-naczyonalyzm-lykbez-dlya-russkyh-kyrylo-galushko/
Украинский национализм: ликбез для русских. К.Ю.Галушко
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09.12.2021 16:35 Ответить
Дюкую! Поклав до кошика.
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09.12.2021 16:47 Ответить
Хня там москальська, в книжке ... патамучто там московские шовинисты решают Кто и зачем придумал Украину.
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09.12.2021 17:40 Ответить
там ржут с кацапов и их фейков про Украину.
А уж про Історія України від діда Свирида, 3 тома - любой украинец знает
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09.12.2021 20:45 Ответить
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09.12.2021 20:49 Ответить
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09.12.2021 16:46 Ответить
та який рейт... там дерибан 8 лярдів. хтось таки заморочиться і отримає свою 1000, а у когось нема дії/не підтягується сертифікат в дію/нема смартфона - то куди його тисяча (а в масштабах країни мільярди) піде?
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09.12.2021 17:49 Ответить
Спасибо Президенту Зкленскому. Это поможет и бизнесу и людям
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09.12.2021 16:13 Ответить
Ага, особливо пенсіонерам в глухому селі.
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09.12.2021 16:14 Ответить
Воны мриють полэтиты внутренним рейсом прямо в РАЙ. Ну, а Олегу Петровичу хорошего настроения, в каком нибудь театре. Желательно не спектакль- Чому рэвуть волы, колы ясля повни.
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09.12.2021 16:37 Ответить
Они в глухом селе за Зелю голосовали аж гай шумел! Пусть теперь сопят в две дырки. Молча.
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09.12.2021 17:26 Ответить
ага.. с квартала95 - а то совсем перестали ходить на их тупые шоу.. денег у людей нет.
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09.12.2021 16:28 Ответить
И такому МУДАЗВОНУ как ты.
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09.12.2021 16:31 Ответить
Тебе, я так понимаю, уже ничто не поможет.
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09.12.2021 16:38 Ответить
здрысни, скот, серешь здесь людям, падло...
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09.12.2021 16:44 Ответить
Бедный, бедный Олег Петрович.
Ведь, наверняка, не глупый человек. А вынужден писать чепуху и, притом, в комментариях ко всем новостям. Ему, наверное, и самому уже все это осточертело и тошнит от всего этого неимоверно. Ведь понимает, что терять собственное достоинство ради невменяемого президента не стоит, даже если тебе хорошо платят.
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09.12.2021 18:12 Ответить
Глупый паяц пытается поднять рейтинг. Его пенсы без смартфонов возненавидят, так что выхлоп будет нулевым.
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09.12.2021 16:13 Ответить
Обезьяны со смартфонами в руках тоже, потому что кроме соцсетей и ютуба ничем больше пользоваться не умеют.
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09.12.2021 16:23 Ответить
мешканцям сіл, за те що голосували за болото, особлива віддяка в цьому та наступному році, ви це зробили разом, д***би
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09.12.2021 16:13 Ответить
Це тисяча не простому народу допомогти, а бізнесу на "мелкие расходи", на пенсіонерів і малозабезпеченим їм плювати.
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09.12.2021 16:13 Ответить
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09.12.2021 16:18 Ответить
Интересно сколько будет стоить обналичка этой карты?? 10...15...или 20 процентов??
То что сама обналичка будет...это уже можно назвать практически свершившимся фактом...сами условия использования этой тысячи говорят об этом...
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09.12.2021 16:20 Ответить
Можно купить книг на 1000 и продать на две(три).
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09.12.2021 16:31 Ответить
А где в Украине найти такого идиота как ты готового купить книги стоимостью 1 тысяча за две или три тысячи???
Это только в белорусской губернии паРаши судя по тебе такие водятся...
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09.12.2021 16:33 Ответить
две(три) гривны
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09.12.2021 16:40 Ответить
Есть очень дорогие книги, и по сотне тыс. долларов.
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09.12.2021 16:43 Ответить
Есть конечно...но только такой идиот как ты может мечтать о том ...что купив книгу за 100 тысяч он ее сможет продать за 200 или 300 тысяч...
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09.12.2021 17:01 Ответить
Ну, не хочешь книгу, купи картину(черный треугольник). Она и миллионы может стоить через некоторое время.
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09.12.2021 17:23 Ответить
кому продать?адиет, детская тоненькая книжка на 3 сказки 200гр и кому продать?
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09.12.2021 17:21 Ответить
И не забыть указать три цифры на обратной стороне банковской карты
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09.12.2021 16:21 Ответить
Зеленые сопли впаривают свою дію не просто так.
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09.12.2021 16:23 Ответить
Дичь.
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09.12.2021 16:24 Ответить
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09.12.2021 16:25 Ответить
Что удивляет - в раше тоже есть минцыфры , а в Словакии - нет .
Так куда зелёная власть ведёт Украину ?
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09.12.2021 16:27 Ответить
Ну словакия тут не показатель, тк это одна из беднейших стран ес. Дания, Швейцария, Норвегия, Швеция, Нидерланды - уровень к которому надо стремиться
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09.12.2021 16:55 Ответить
У них есть минцифры?
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09.12.2021 17:00 Ответить
Вы мало понимаете про уровень
Вы возьмите заплату , стоимость продуктов и квадратного метра и сравнивайте. Выйдет , что в западно европейских странах жить дороже .

Украинская власть дерёт законы с западной Европы , а не с восточной Европы- бо дурная . В восточной Европе многие законы лояльнее к населению из-за невысоких зарплат ( 1000 евро) . А дурная украинская власть ( депутаты и министры) БЕРУТ ЗАКОНЫ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ , где высокие зарплаты (4000 евро) и нагружаютс ими бедных нищих украинцев с пенсиями в 100 евро.
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09.12.2021 17:07 Ответить
так может проблема в Словакии, а не в Украине?
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/slovakia-lagging-behind-eu-in-digitalisation/
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09.12.2021 17:28 Ответить
Законы Европы не устанавливают уровень зарплат! Разьве что минимальную да прожиточный минимум.
Уровень зарплат зависит от производительности труда, монополий и от уровня коррупции-бандитизма!
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09.12.2021 17:47 Ответить
Готуйте гаманець. Тисча буде ...насипом.
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09.12.2021 16:31 Ответить
Как можно потратить тысячу зеленского показано на видео
https://www.youtube.com/watch?v=nxII4b_q7MQ
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09.12.2021 16:41 Ответить
Прикол конкретный
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09.12.2021 19:36 Ответить
Все так ржут тут, а сами уже в монобанке сделали себе виртуальну карту для зенький тысячи
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09.12.2021 16:43 Ответить
Меняю свои билеты в театр, на две бутылки виски ! ))))
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09.12.2021 16:48 Ответить
Прочитают вот это ФСЁ бабуля или диду и смачно скажут : вы дебилы или да?...
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09.12.2021 16:51 Ответить
8 млрд гривен на пиар тупого ишака! Блеать, это ж сколько ракет можно было бы купить для ВСУ накануне рашистской агресии!
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09.12.2021 16:52 Ответить
Що ж, перевіримо! Загалом "Дія" цікавий застосунок, доволі зручний.
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09.12.2021 16:58 Ответить
Хрінь повна, мене и половину моїх знайомих не впізнає Дія підпис. Не у всіх свіжі фото на документах. Коли хто получав, залежить.
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09.12.2021 17:00 Ответить
Слава богу, что у меня нет Дии в смартфоне)
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09.12.2021 16:58 Ответить
Уроды конченые, засуньте себе в жопу эту вашу 1000 вместе с вашей Дией !!!
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09.12.2021 16:59 Ответить
Электронные деньги - "хорошая" идея. Не нужно печатать деньги. Нарисовал 8 000 000 000 и деньги есть.
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09.12.2021 17:02 Ответить
Интересно, сколько получили за вакцины отката, если даже решили поделиться?
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09.12.2021 17:09 Ответить
Мне 1000 грн. лишней не будет, потрачу на кинотеатры и ж/д билеты.
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09.12.2021 17:17 Ответить
и куда в зимние месяца рванешь?
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09.12.2021 17:22 Ответить
Наверно до Бени в Буковель,а потом туда и Шмаркля подтянется,видосик забабашите.
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09.12.2021 17:27 Ответить
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09.12.2021 17:27 Ответить
За спутник тоже дадут тыщу?
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09.12.2021 17:49 Ответить
да. поджопников.
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09.12.2021 18:31 Ответить
Если они говорят, что это будет как обычная виртуальная БАНКОВСКАЯ карта, то почему нельзя ею оплатить, например, продукты в маркете, через тот же Gpay? Или они что там накрутят, что будет срабатывать только на билетики и книги? Кто что думает?
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09.12.2021 18:04 Ответить
Ні. Буде список підприємств, в яких можна розрахуватися цією карткою. Зедебіли все передбачили. Вони не лохи.
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09.12.2021 21:25 Ответить
Що що, а в умінні красти влада неперевершена, недарма діє в інтересах своїх внуків. За словами Ляшка вже провакциновано 70% населення. Який сенс ще манити тією тисячою решту 30%, з яких видно більшу частину складають антивакцинатори! Напрошується висновок - продеребанити гроші замість того, щоб посилити обороноздатність.
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09.12.2021 18:11 Ответить
живу в деревне. как мне установить "дію" на дисковый телефон?
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09.12.2021 18:15 Ответить
Кацапе, на рашці "дєрєвні" , у нас в Україні села. Вали з рашки в Північну Корею або Китай і там у тебе буде смартфон.
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09.12.2021 19:29 Ответить
то есть для получения денег от ГОСУДАРСТВА каждый гражданин ОБЯЗАН иметь СМАРТФОН.
Легко выиграю в ЕСПЧ. Только из-за 1 тысяч возиться не хочется.
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09.12.2021 18:30 Ответить
Давай-давай.
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10.12.2021 07:25 Ответить
Кому сейчас нужны это кино,театры и спортзалы?На зимние праздники уйма народу поедет к родственникам и будет покупать через Дию ж/д билеты,поэтому большую часть этой тысячи заберет себе "Укрзализниця".
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09.12.2021 18:30 Ответить
Дії нет и не планирую.Считаю ее паскудной поделкой,нарушающей права человека на забвение."right to be forgotten"
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09.12.2021 18:39 Ответить
Кстати,причем тут деньги.Насколько я помню,у нас минфин не минцифра.Или нет?
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09.12.2021 18:42 Ответить
Гроші - віртуальні, то мінфін тут ні до чого.
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10.12.2021 07:27 Ответить
взял наши деньги и отдает от своего имени.
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09.12.2021 19:49 Ответить
На вечерний квартал!!! Правда добавить ещё нужно пару тысяч)
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09.12.2021 20:49 Ответить
СА МОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!!
99% комментариев с критикой на эту тысячу.
А получать её будут все, и используют.
И снова будет критика Зе! если потратить не получится по техническим причинам или если будут расплачиваться не там где нужно.
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10.12.2021 07:41 Ответить
 
 