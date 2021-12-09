Минцифры обнародовало подробную инструкцию по получению "тысячи Зеленского". ИНФОГРАФИКА
Тысячу гривен за полную вакцинацию от коронавируса пока что можно будет получить только через мобильное приложение "Дія". В пилотном режиме "єПідтримка" заработает с 13 декабря.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Чтобы получить "ковидную тысячу" полностью вакцинированному украинцу необходимо:
- Сгенерировать сертификат о вакцинации в приложении "Дія" (на случай, если до сих пор у вас был только бумажный вариант).
- В приложении "Дія" на своем смартфоне выбрать пункт "єПідтримка".
- После автоматической проверки на наличие "зеленого сертификата" о вакцинации и возрастной отметки в 18 лет, нужно выбрать из представленного перечня банк, через который вы хотите получить выплату.
- "Дія" перебрасывает вас в выбранный банк для генерирования виртуальной карты и возвращает обратно в приложение. Также вы можете сами заранее сгенерировать такую карту в одном из присоединенных онлайн-банков.
- Деньги должны поступить на созданную карту в течение 2 дней.
- Виртуальную карту нужно добавить в платежную систему вашего смартфона, например в Apple Wallet для iPhone. Далее ею можно рассчитываться аналогично любой карточке, прикладывая к терминалу. "Ковидную тысячу" нужно потратить за 4 месяца, в противном случае она вернется государству.
По желанию можно завести отдельную пластиковую карту для получения "ковидной тысячи" – в одном из банков, приобщенных к программе "єПідтримка". Но для подтверждения этой карты все равно придется заходить в "Дію".
Пока что названия банков, которые будут работать за "єПідтримкою", в Минцифре не разглашают, впрочем говорят, что это будут самые массовые банки по количеству пользователей.
Карты будут бесплатными, комиссии за их использование не будет.
"Ковидную тысячу" можно будет потратить в театрах, кинотеатрах, музеях, книжных магазинах (как физических, так и онлайн), на билеты в Укрзализныце и внутренних авиарейсах. Также на нее можно будет купить билеты на концерты.
Деньги нельзя будет снять наличными или перевести на другую карту.
Пока что получить ковидную тысячу можно будет только через "Дію", то есть люди без смартфона или люди, которые принципиально не пользуются приложением "Дія" получить деньги за прививку не смогут. Впрочем, в Минцифре говорят, что в дальнейшем могут появиться другие опции.
Жители оккупированных территорий со сгенерированными украинскими сертификатами также могут получить свою "ковидную тысячу" и рассчитаться ею в интернете или на подконтрольных правительству территориях.
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Історія України від діда Свирида, 3 тома
або (щоб у медведчука поперек горла кол став) - книгу про Стуса: Вахтанг Кіпіані: Справа Василя Стуса: Вахтанг Кіпіані, Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР
якраз 4 книги десь біля 1000 грн коштують, тим паче що частина грошей за книги йде у ЗСУ
https://didsvyryd-history.com.ua/product/ukraynskyj-naczyonalyzm-lykbez-dlya-russkyh-kyrylo-galushko/
Украинский национализм: ликбез для русских. К.Ю.Галушко
А уж про Історія України від діда Свирида, 3 тома - любой украинец знает
Ведь, наверняка, не глупый человек. А вынужден писать чепуху и, притом, в комментариях ко всем новостям. Ему, наверное, и самому уже все это осточертело и тошнит от всего этого неимоверно. Ведь понимает, что терять собственное достоинство ради невменяемого президента не стоит, даже если тебе хорошо платят.
То что сама обналичка будет...это уже можно назвать практически свершившимся фактом...сами условия использования этой тысячи говорят об этом...
Это только в белорусской губернии паРаши судя по тебе такие водятся...
Так куда зелёная власть ведёт Украину ?
Вы возьмите заплату , стоимость продуктов и квадратного метра и сравнивайте. Выйдет , что в западно европейских странах жить дороже .
Украинская власть дерёт законы с западной Европы , а не с восточной Европы- бо дурная . В восточной Европе многие законы лояльнее к населению из-за невысоких зарплат ( 1000 евро) . А дурная украинская власть ( депутаты и министры) БЕРУТ ЗАКОНЫ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ , где высокие зарплаты (4000 евро) и нагружаютс ими бедных нищих украинцев с пенсиями в 100 евро.
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/slovakia-lagging-behind-eu-in-digitalisation/
Уровень зарплат зависит от производительности труда, монополий и от уровня коррупции-бандитизма!
https://www.youtube.com/watch?v=nxII4b_q7MQ
Легко выиграю в ЕСПЧ. Только из-за 1 тысяч возиться не хочется.
99% комментариев с критикой на эту тысячу.
А получать её будут все, и используют.
И снова будет критика Зе! если потратить не получится по техническим причинам или если будут расплачиваться не там где нужно.