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Новини Коронавірус і карантин
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Мінцифри оприлюднило детальну інструкцію щодо отримання "тисячі Зеленського". ІНФОГРАФІКА

Мінцифри оприлюднило детальну інструкцію щодо отримання

Тисячу гривень за повну вакцинацію від коронавірусу поки що можна буде отримати лише через мобільний застосунок "Дія". У пілотному режимі "єПідтримка" запрацює з 13 грудня.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

Щоб отримати "ковідну тисячу" повністю вакцинованому українцю необхідно:

  • Згенерувати сертифікат про вакцинацію в застосунку "Дія" (на випадок, якщо донині у вас був лише паперовий варіант).
  • У застосунку "Дія" на своєму смартфоні обрати пункт "єПідтримка".
  • Після автоматичної перевірки на наявність "зеленого сертифіката" вакцинації та вікової позначки у 18 років, треба обрати з поданого переліку банк, через який ви хочете отримати виплату.
  • "Дія" перекидає вас в обраний банк для генерування віртуальної картки і повертає назад у застосунок. Також ви можете самі завчасно згенерувати таку картку в одному долучених онлайн-банків.
  • Гроші мають надійти на створену картку впродовж 2 днів.
  • Віртуальну картку треба додати в платіжну систему вашого смартфона, наприклад в Apple Wallet для iPhone. Далі нею можна розраховуватись аналогічно до будь-якої картки, прикладаючи до терміналу. "Ковідну тисячу" треба витратити за 4 місяці, в іншому випадку вона повернеться державі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З 19 по 29 грудня можна подати заявку та отримати "COVID-тисячу" ще цьогоріч, - Шмигаль

За бажанням можна завести окрему пластикову картку для отримання "ковідної тисячі" – в одному з банків, долучених до програми "єПідтримка". Але для підтвердження цієї картки однаково доведеться заходити в "Дію".

Наразі назви банків, які працюватимуть за "єПідтримкою", у Мінцифрі не розголошують, втім кажуть, що це будуть наймасовіші банки за кількістю користувачів.

Картки будуть безкоштовними, жодної комісії за їхнє користування не буде.

"Ковідну тисячу" можна буде витратити в театрах, кінотеатрах, музеях, книжкових магазинах (як фізичних, так і онлайн), на квитки в Укрзалізниці та внутрішні авіарейси. Також з неї можна буде придбати квитки на концерти.

Гроші не можна буде зняти готівкою або переказати на іншу картку.

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Наразі отримати ковідну тисячу можна буде лише через "Дію", тобто люди без смартфона або люди, які принципово не користуються "Дією" отримати гроші за щеплення не зможуть. Втім, у Мінцифрі кажуть, що надалі можуть з’явитися інші опції.

Жителі окупованих територій зі згенерованими українськими сертифікатами так само можуть отримати свою "ковідну тисячу" і розрахуватись нею в інтернеті або на підконтрольних уряду територіях.

Мінцифри оприлюднило детальну інструкцію щодо отримання тисячі Зеленського 01
Мінцифри оприлюднило детальну інструкцію щодо отримання тисячі Зеленського 02
Мінцифри оприлюднило детальну інструкцію щодо отримання тисячі Зеленського 03

Автор: 

вакцина (4419) виплати (1034) Мінцифри (1180) Дія (1116)


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Топ коментарі
+33
такое ************* с 'этой тыщей. сопля думал повысить рейт. эффект будет с точностью наоборот. как с интервью
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09.12.2021 16:08
+28
А за держпереворот 1 грудня коли виплати почнуться? Я реєструвався в Дії.
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09.12.2021 16:05
+20
Глупый паяц пытается поднять рейтинг. Его пенсы без смартфонов возненавидят, так что выхлоп будет нулевым.
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09.12.2021 16:13
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А за держпереворот 1 грудня коли виплати почнуться? Я реєструвався в Дії.
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09.12.2021 16:05 Відповісти
придбати квитки на концерти, бажано на 95 квартет
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09.12.2021 16:11 Відповісти
А уявіть, що десь в цей самий час, щоб наші вщент поглибити страждання, Цей мудозвін записує для нас Своє гидотне новорічне привітання...
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09.12.2021 16:16 Відповісти
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09.12.2021 16:30 Відповісти
Хто пропустив держпереворот 1 грудня може відмітити його за старим стилем 14 грудня.
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09.12.2021 21:30 Відповісти
такое ************* с 'этой тыщей. сопля думал повысить рейт. эффект будет с точностью наоборот. как с интервью
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09.12.2021 16:08 Відповісти
****** зеЛоха: вместо шоу для дебилов - купим хорошие книги.. например?
Історія України від діда Свирида, 3 тома
або (щоб у медведчука поперек горла кол став) - книгу про Стуса: Вахтанг Кіпіані: Справа Василя Стуса: Вахтанг Кіпіані, Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР

якраз 4 книги десь біля 1000 грн коштують, тим паче що частина грошей за книги йде у ЗСУ
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09.12.2021 16:32 Відповісти
п.с. а, ось ще цікава книга
https://didsvyryd-history.com.ua/product/ukraynskyj-naczyonalyzm-lykbez-dlya-russkyh-kyrylo-galushko/
Украинский национализм: ликбез для русских. К.Ю.Галушко
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09.12.2021 16:35 Відповісти
Дюкую! Поклав до кошика.
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09.12.2021 16:47 Відповісти
Хня там москальська, в книжке ... патамучто там московские шовинисты решают Кто и зачем придумал Украину.
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09.12.2021 17:40 Відповісти
там ржут с кацапов и их фейков про Украину.
А уж про Історія України від діда Свирида, 3 тома - любой украинец знает
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09.12.2021 20:45 Відповісти
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09.12.2021 20:49 Відповісти
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09.12.2021 16:46 Відповісти
та який рейт... там дерибан 8 лярдів. хтось таки заморочиться і отримає свою 1000, а у когось нема дії/не підтягується сертифікат в дію/нема смартфона - то куди його тисяча (а в масштабах країни мільярди) піде?
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09.12.2021 17:49 Відповісти
Спасибо Президенту Зкленскому. Это поможет и бизнесу и людям
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09.12.2021 16:13 Відповісти
Ага, особливо пенсіонерам в глухому селі.
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09.12.2021 16:14 Відповісти
Воны мриють полэтиты внутренним рейсом прямо в РАЙ. Ну, а Олегу Петровичу хорошего настроения, в каком нибудь театре. Желательно не спектакль- Чому рэвуть волы, колы ясля повни.
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09.12.2021 16:37 Відповісти
Они в глухом селе за Зелю голосовали аж гай шумел! Пусть теперь сопят в две дырки. Молча.
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09.12.2021 17:26 Відповісти
ага.. с квартала95 - а то совсем перестали ходить на их тупые шоу.. денег у людей нет.
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09.12.2021 16:28 Відповісти
И такому МУДАЗВОНУ как ты.
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09.12.2021 16:31 Відповісти
Тебе, я так понимаю, уже ничто не поможет.
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09.12.2021 16:38 Відповісти
здрысни, скот, серешь здесь людям, падло...
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09.12.2021 16:44 Відповісти
Бедный, бедный Олег Петрович.
Ведь, наверняка, не глупый человек. А вынужден писать чепуху и, притом, в комментариях ко всем новостям. Ему, наверное, и самому уже все это осточертело и тошнит от всего этого неимоверно. Ведь понимает, что терять собственное достоинство ради невменяемого президента не стоит, даже если тебе хорошо платят.
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09.12.2021 18:12 Відповісти
Глупый паяц пытается поднять рейтинг. Его пенсы без смартфонов возненавидят, так что выхлоп будет нулевым.
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09.12.2021 16:13 Відповісти
Обезьяны со смартфонами в руках тоже, потому что кроме соцсетей и ютуба ничем больше пользоваться не умеют.
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09.12.2021 16:23 Відповісти
мешканцям сіл, за те що голосували за болото, особлива віддяка в цьому та наступному році, ви це зробили разом, д***би
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09.12.2021 16:13 Відповісти
Це тисяча не простому народу допомогти, а бізнесу на "мелкие расходи", на пенсіонерів і малозабезпеченим їм плювати.
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09.12.2021 16:13 Відповісти
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09.12.2021 16:18 Відповісти
Интересно сколько будет стоить обналичка этой карты?? 10...15...или 20 процентов??
То что сама обналичка будет...это уже можно назвать практически свершившимся фактом...сами условия использования этой тысячи говорят об этом...
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09.12.2021 16:20 Відповісти
Можно купить книг на 1000 и продать на две(три).
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09.12.2021 16:31 Відповісти
А где в Украине найти такого идиота как ты готового купить книги стоимостью 1 тысяча за две или три тысячи???
Это только в белорусской губернии паРаши судя по тебе такие водятся...
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09.12.2021 16:33 Відповісти
две(три) гривны
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09.12.2021 16:40 Відповісти
Есть очень дорогие книги, и по сотне тыс. долларов.
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09.12.2021 16:43 Відповісти
Есть конечно...но только такой идиот как ты может мечтать о том ...что купив книгу за 100 тысяч он ее сможет продать за 200 или 300 тысяч...
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09.12.2021 17:01 Відповісти
Ну, не хочешь книгу, купи картину(черный треугольник). Она и миллионы может стоить через некоторое время.
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09.12.2021 17:23 Відповісти
кому продать?адиет, детская тоненькая книжка на 3 сказки 200гр и кому продать?
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09.12.2021 17:21 Відповісти
И не забыть указать три цифры на обратной стороне банковской карты
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09.12.2021 16:21 Відповісти
Зеленые сопли впаривают свою дію не просто так.
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09.12.2021 16:23 Відповісти
Дичь.
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09.12.2021 16:24 Відповісти
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09.12.2021 16:25 Відповісти
Что удивляет - в раше тоже есть минцыфры , а в Словакии - нет .
Так куда зелёная власть ведёт Украину ?
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09.12.2021 16:27 Відповісти
Ну словакия тут не показатель, тк это одна из беднейших стран ес. Дания, Швейцария, Норвегия, Швеция, Нидерланды - уровень к которому надо стремиться
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09.12.2021 16:55 Відповісти
У них есть минцифры?
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09.12.2021 17:00 Відповісти
Вы мало понимаете про уровень
Вы возьмите заплату , стоимость продуктов и квадратного метра и сравнивайте. Выйдет , что в западно европейских странах жить дороже .

Украинская власть дерёт законы с западной Европы , а не с восточной Европы- бо дурная . В восточной Европе многие законы лояльнее к населению из-за невысоких зарплат ( 1000 евро) . А дурная украинская власть ( депутаты и министры) БЕРУТ ЗАКОНЫ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ , где высокие зарплаты (4000 евро) и нагружаютс ими бедных нищих украинцев с пенсиями в 100 евро.
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09.12.2021 17:07 Відповісти
так может проблема в Словакии, а не в Украине?
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/slovakia-lagging-behind-eu-in-digitalisation/
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09.12.2021 17:28 Відповісти
Законы Европы не устанавливают уровень зарплат! Разьве что минимальную да прожиточный минимум.
Уровень зарплат зависит от производительности труда, монополий и от уровня коррупции-бандитизма!
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09.12.2021 17:47 Відповісти
Готуйте гаманець. Тисча буде ...насипом.
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09.12.2021 16:31 Відповісти
Как можно потратить тысячу зеленского показано на видео
https://www.youtube.com/watch?v=nxII4b_q7MQ
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09.12.2021 16:41 Відповісти
Прикол конкретный
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09.12.2021 19:36 Відповісти
Все так ржут тут, а сами уже в монобанке сделали себе виртуальну карту для зенький тысячи
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09.12.2021 16:43 Відповісти
Меняю свои билеты в театр, на две бутылки виски ! ))))
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09.12.2021 16:48 Відповісти
Прочитают вот это ФСЁ бабуля или диду и смачно скажут : вы дебилы или да?...
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09.12.2021 16:51 Відповісти
8 млрд гривен на пиар тупого ишака! Блеать, это ж сколько ракет можно было бы купить для ВСУ накануне рашистской агресии!
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09.12.2021 16:52 Відповісти
Що ж, перевіримо! Загалом "Дія" цікавий застосунок, доволі зручний.
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09.12.2021 16:58 Відповісти
Хрінь повна, мене и половину моїх знайомих не впізнає Дія підпис. Не у всіх свіжі фото на документах. Коли хто получав, залежить.
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09.12.2021 17:00 Відповісти
Слава богу, что у меня нет Дии в смартфоне)
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09.12.2021 16:58 Відповісти
Уроды конченые, засуньте себе в жопу эту вашу 1000 вместе с вашей Дией !!!
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09.12.2021 16:59 Відповісти
Электронные деньги - "хорошая" идея. Не нужно печатать деньги. Нарисовал 8 000 000 000 и деньги есть.
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09.12.2021 17:02 Відповісти
Интересно, сколько получили за вакцины отката, если даже решили поделиться?
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09.12.2021 17:09 Відповісти
Мне 1000 грн. лишней не будет, потрачу на кинотеатры и ж/д билеты.
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09.12.2021 17:17 Відповісти
и куда в зимние месяца рванешь?
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09.12.2021 17:22 Відповісти
Наверно до Бени в Буковель,а потом туда и Шмаркля подтянется,видосик забабашите.
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09.12.2021 17:27 Відповісти
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09.12.2021 17:27 Відповісти
За спутник тоже дадут тыщу?
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09.12.2021 17:49 Відповісти
да. поджопников.
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09.12.2021 18:31 Відповісти
Если они говорят, что это будет как обычная виртуальная БАНКОВСКАЯ карта, то почему нельзя ею оплатить, например, продукты в маркете, через тот же Gpay? Или они что там накрутят, что будет срабатывать только на билетики и книги? Кто что думает?
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09.12.2021 18:04 Відповісти
Ні. Буде список підприємств, в яких можна розрахуватися цією карткою. Зедебіли все передбачили. Вони не лохи.
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09.12.2021 21:25 Відповісти
Що що, а в умінні красти влада неперевершена, недарма діє в інтересах своїх внуків. За словами Ляшка вже провакциновано 70% населення. Який сенс ще манити тією тисячою решту 30%, з яких видно більшу частину складають антивакцинатори! Напрошується висновок - продеребанити гроші замість того, щоб посилити обороноздатність.
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09.12.2021 18:11 Відповісти
живу в деревне. как мне установить "дію" на дисковый телефон?
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09.12.2021 18:15 Відповісти
Кацапе, на рашці "дєрєвні" , у нас в Україні села. Вали з рашки в Північну Корею або Китай і там у тебе буде смартфон.
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09.12.2021 19:29 Відповісти
то есть для получения денег от ГОСУДАРСТВА каждый гражданин ОБЯЗАН иметь СМАРТФОН.
Легко выиграю в ЕСПЧ. Только из-за 1 тысяч возиться не хочется.
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09.12.2021 18:30 Відповісти
Давай-давай.
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10.12.2021 07:25 Відповісти
Кому сейчас нужны это кино,театры и спортзалы?На зимние праздники уйма народу поедет к родственникам и будет покупать через Дию ж/д билеты,поэтому большую часть этой тысячи заберет себе "Укрзализниця".
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09.12.2021 18:30 Відповісти
Дії нет и не планирую.Считаю ее паскудной поделкой,нарушающей права человека на забвение."right to be forgotten"
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09.12.2021 18:39 Відповісти
Кстати,причем тут деньги.Насколько я помню,у нас минфин не минцифра.Или нет?
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09.12.2021 18:42 Відповісти
Гроші - віртуальні, то мінфін тут ні до чого.
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10.12.2021 07:27 Відповісти
взял наши деньги и отдает от своего имени.
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09.12.2021 19:49 Відповісти
На вечерний квартал!!! Правда добавить ещё нужно пару тысяч)
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09.12.2021 20:49 Відповісти
СА МОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!!
99% комментариев с критикой на эту тысячу.
А получать её будут все, и используют.
И снова будет критика Зе! если потратить не получится по техническим причинам или если будут расплачиваться не там где нужно.
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10.12.2021 07:41 Відповісти
 
 