Мінцифри оприлюднило детальну інструкцію щодо отримання "тисячі Зеленського". ІНФОГРАФІКА
Тисячу гривень за повну вакцинацію від коронавірусу поки що можна буде отримати лише через мобільний застосунок "Дія". У пілотному режимі "єПідтримка" запрацює з 13 грудня.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УП.
Щоб отримати "ковідну тисячу" повністю вакцинованому українцю необхідно:
- Згенерувати сертифікат про вакцинацію в застосунку "Дія" (на випадок, якщо донині у вас був лише паперовий варіант).
- У застосунку "Дія" на своєму смартфоні обрати пункт "єПідтримка".
- Після автоматичної перевірки на наявність "зеленого сертифіката" вакцинації та вікової позначки у 18 років, треба обрати з поданого переліку банк, через який ви хочете отримати виплату.
- "Дія" перекидає вас в обраний банк для генерування віртуальної картки і повертає назад у застосунок. Також ви можете самі завчасно згенерувати таку картку в одному долучених онлайн-банків.
- Гроші мають надійти на створену картку впродовж 2 днів.
- Віртуальну картку треба додати в платіжну систему вашого смартфона, наприклад в Apple Wallet для iPhone. Далі нею можна розраховуватись аналогічно до будь-якої картки, прикладаючи до терміналу. "Ковідну тисячу" треба витратити за 4 місяці, в іншому випадку вона повернеться державі.
За бажанням можна завести окрему пластикову картку для отримання "ковідної тисячі" – в одному з банків, долучених до програми "єПідтримка". Але для підтвердження цієї картки однаково доведеться заходити в "Дію".
Наразі назви банків, які працюватимуть за "єПідтримкою", у Мінцифрі не розголошують, втім кажуть, що це будуть наймасовіші банки за кількістю користувачів.
Картки будуть безкоштовними, жодної комісії за їхнє користування не буде.
"Ковідну тисячу" можна буде витратити в театрах, кінотеатрах, музеях, книжкових магазинах (як фізичних, так і онлайн), на квитки в Укрзалізниці та внутрішні авіарейси. Також з неї можна буде придбати квитки на концерти.
Гроші не можна буде зняти готівкою або переказати на іншу картку.
Наразі отримати ковідну тисячу можна буде лише через "Дію", тобто люди без смартфона або люди, які принципово не користуються "Дією" отримати гроші за щеплення не зможуть. Втім, у Мінцифрі кажуть, що надалі можуть з’явитися інші опції.
Жителі окупованих територій зі згенерованими українськими сертифікатами так само можуть отримати свою "ковідну тисячу" і розрахуватись нею в інтернеті або на підконтрольних уряду територіях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Історія України від діда Свирида, 3 тома
або (щоб у медведчука поперек горла кол став) - книгу про Стуса: Вахтанг Кіпіані: Справа Василя Стуса: Вахтанг Кіпіані, Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР
якраз 4 книги десь біля 1000 грн коштують, тим паче що частина грошей за книги йде у ЗСУ
https://didsvyryd-history.com.ua/product/ukraynskyj-naczyonalyzm-lykbez-dlya-russkyh-kyrylo-galushko/
Украинский национализм: ликбез для русских. К.Ю.Галушко
А уж про Історія України від діда Свирида, 3 тома - любой украинец знает
Ведь, наверняка, не глупый человек. А вынужден писать чепуху и, притом, в комментариях ко всем новостям. Ему, наверное, и самому уже все это осточертело и тошнит от всего этого неимоверно. Ведь понимает, что терять собственное достоинство ради невменяемого президента не стоит, даже если тебе хорошо платят.
То что сама обналичка будет...это уже можно назвать практически свершившимся фактом...сами условия использования этой тысячи говорят об этом...
Это только в белорусской губернии паРаши судя по тебе такие водятся...
Так куда зелёная власть ведёт Украину ?
Вы возьмите заплату , стоимость продуктов и квадратного метра и сравнивайте. Выйдет , что в западно европейских странах жить дороже .
Украинская власть дерёт законы с западной Европы , а не с восточной Европы- бо дурная . В восточной Европе многие законы лояльнее к населению из-за невысоких зарплат ( 1000 евро) . А дурная украинская власть ( депутаты и министры) БЕРУТ ЗАКОНЫ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ , где высокие зарплаты (4000 евро) и нагружаютс ими бедных нищих украинцев с пенсиями в 100 евро.
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/slovakia-lagging-behind-eu-in-digitalisation/
Уровень зарплат зависит от производительности труда, монополий и от уровня коррупции-бандитизма!
https://www.youtube.com/watch?v=nxII4b_q7MQ
Легко выиграю в ЕСПЧ. Только из-за 1 тысяч возиться не хочется.
99% комментариев с критикой на эту тысячу.
А получать её будут все, и используют.
И снова будет критика Зе! если потратить не получится по техническим причинам или если будут расплачиваться не там где нужно.