Мінцифри оприлюднило детальну інструкцію щодо отримання "тисячі Зеленського". ІНФОГРАФІКА

Тисячу гривень за повну вакцинацію від коронавірусу поки що можна буде отримати лише через мобільний застосунок "Дія". У пілотному режимі "єПідтримка" запрацює з 13 грудня.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

Щоб отримати "ковідну тисячу" повністю вакцинованому українцю необхідно:

Згенерувати сертифікат про вакцинацію в застосунку "Дія" (на випадок, якщо донині у вас був лише паперовий варіант).

У застосунку "Дія" на своєму смартфоні обрати пункт "єПідтримка".

Після автоматичної перевірки на наявність "зеленого сертифіката" вакцинації та вікової позначки у 18 років, треба обрати з поданого переліку банк, через який ви хочете отримати виплату.

"Дія" перекидає вас в обраний банк для генерування віртуальної картки і повертає назад у застосунок. Також ви можете самі завчасно згенерувати таку картку в одному долучених онлайн-банків.

Гроші мають надійти на створену картку впродовж 2 днів.

Віртуальну картку треба додати в платіжну систему вашого смартфона, наприклад в Apple Wallet для iPhone. Далі нею можна розраховуватись аналогічно до будь-якої картки, прикладаючи до терміналу. "Ковідну тисячу" треба витратити за 4 місяці, в іншому випадку вона повернеться державі.

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За бажанням можна завести окрему пластикову картку для отримання "ковідної тисячі" – в одному з банків, долучених до програми "єПідтримка". Але для підтвердження цієї картки однаково доведеться заходити в "Дію".

Наразі назви банків, які працюватимуть за "єПідтримкою", у Мінцифрі не розголошують, втім кажуть, що це будуть наймасовіші банки за кількістю користувачів.

Картки будуть безкоштовними, жодної комісії за їхнє користування не буде.

"Ковідну тисячу" можна буде витратити в театрах, кінотеатрах, музеях, книжкових магазинах (як фізичних, так і онлайн), на квитки в Укрзалізниці та внутрішні авіарейси. Також з неї можна буде придбати квитки на концерти.

Гроші не можна буде зняти готівкою або переказати на іншу картку.

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Наразі отримати ковідну тисячу можна буде лише через "Дію", тобто люди без смартфона або люди, які принципово не користуються "Дією" отримати гроші за щеплення не зможуть. Втім, у Мінцифрі кажуть, що надалі можуть з’явитися інші опції.

Жителі окупованих територій зі згенерованими українськими сертифікатами так само можуть отримати свою "ковідну тисячу" і розрахуватись нею в інтернеті або на підконтрольних уряду територіях.





