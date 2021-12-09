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Суд поставил точку в деле SCANIA

Суд поставил точку в деле SCANIA

8 декабря 2021 года Северный апелляционный суд города Киева принял решение в пользу ООО "Скания Украина".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Скания Украина.

91 день (с 9 сентября по 8 декабря 2021), 92 тома бумаг, 5 судебных заседаний - так выглядел процесс апелляции ООО "Скания Украина" на иск от бывшего дилера ООО "Проскан", который требовал многомиллионную компенсацию в качестве упущенной выгоды.

Суд подтвердил право на расторжение договора с дилером, которое инициировало ООО "Скания Украина" в 2018 году на основании того, что с 2017 года ООО "Проскан" никакой деятельности не вело и не имело ни в собственности, ни в аренде никаких помещений, где предприятие могло бы осуществлять свою хозяйственную деятельность в соответствии с требованиями, прописанными в дилерском договоре.

Суд упразднил решение суда первой инстанции о возмещении 164.4. млн гривен в качестве упущенной выгоды.

В пресс-службе Скания Украина заявили: "Справедливость есть, если в нее верить и бороться. Мы благодарны посольству Швеции в Украине, Шведской Бизнес Ассоциации, Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палате, Немецко-украинской промышленно-торговой палате, ВААИД, журналистам, партнерам, дилерам и сотрудникам, которые поддержали нас в этой борьбе. Отдельную искреннюю благодарность хотим выразить ВСК по вопросам защиты прав инвесторов и ее главе Галине Янченко за небезразличие, твердую позицию и усилия, направленные на улучшение инвестиционного климата в Украине. И, конечно, приветствуем решение Северного апелляционного суда города Киева о возобновлении справедливости по этому делу".

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Напомним, в 2018 и 2019 годах два бывших партнера Скания Украина - "Журавлына" (г. Сарны Ровенской области) и "Проскан"(г. Киев) подали иски в хозяйственные суды Украины и требовали в качестве упущенной выгоды - 123 и 164.4 млн грн соответственно.

На взаимосвязь этих двух дел указывал тот факт, что во время судебных заседаний "Журавлыны" против "Скания Украина" С.В. Крикуненко, совладелец и директор ООО "Проскан", выступал или в качестве третьего лица, или вообще представителем "Журавлыны" в судах. А основной "доказательный элемент" исков от "Журавлыны" и "Проскана" базировался не на документах, а на одном и том же выводе Львовского НИИ судебных экспертиз, заказчиком которого был ООО "Проскан".

20 октября 2021 года Верховный Суд Украины поставил финальную точку в судебном деле с ООО "Журавлына" - кассация на решение Северного апелляционного суда отклонена без права обжалования. А вчера Северный апелляционный суд города Киева принял решение в пользу ООО "Скания Украина" по делу "Проскан".

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Scania CV AB (Швеция) является частью группы Volkswagen, в которую входят 12 брендов легковых и коммерческих автомобилей из семи европейских стран.

На территории Украины Scania CV AB действует с 1990-х годов через официального дистрибьютора (аффилированную украинскую компанию ООО "Скания Украина") и сеть дилеров.

Автор: 

бизнес (1620) суд (25080)


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Топ комментарии
+4
Суммы большие! Любого иностранца с меньшими суммами и не таким именем, как Скания, запросто бы поимели в наших судах...
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09.12.2021 16:24
+2
Фемида слепа, однако наши суды способны увидеть справедливость при ярком свете прожекторов
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09.12.2021 16:28
+2
Думаю, що за Сканію замовили слово у колах вище, ніж наші найвищі суди.
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09.12.2021 16:40
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Суммы большие! Любого иностранца с меньшими суммами и не таким именем, как Скания, запросто бы поимели в наших судах...
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09.12.2021 16:24 Ответить
Думаю, що за Сканію замовили слово у колах вище, ніж наші найвищі суди.
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09.12.2021 16:40 Ответить
Фемида слепа, однако наши суды способны увидеть справедливость при ярком свете прожекторов
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09.12.2021 16:28 Ответить
Рейдеры из Львовщины и Волыни -самые креативные!И Колядники - тоже ! С давних давен.Тот же Богдан!
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09.12.2021 17:24 Ответить
Саме публічний розголос і міжнародний скандал змусили корумповану українську феміду ухвалити справедливе рішення. А скільки пограбованих іноземних інвесторів не захистила ця феміда від провладних грабіжників? Найяскравіше інвестиційний клімат через корумпованість феміди демонструє т.з. замах на вбивство Ляшка на замовлення іноземного інвестора за крадіжку, з його слів, міністром млн дол.
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09.12.2021 17:35 Ответить
Відповідальності за неправосудне рішення судді корупціонери так і не відновили після його скасування КСУ
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09.12.2021 18:31 Ответить
У нас судді як для своєї корупційної проституції щось довго живуть і доживають до пенсії
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09.12.2021 20:02 Ответить
 
 