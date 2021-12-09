Суд поставив крапку у справі SCANIA, - пресслужба

8 грудня 2021 року Північний апеляційний суд міста Києва ухвалив рішення на користь ТОВ "Сканія Україна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Сканія Україна.

91 день (з 9 вересня по 8 грудня 2021), 92 томи паперів, 5 судових засідань – так виглядав процес апеляції ТОВ "Сканія Україна" на позов від колишнього дилера ТОВ "Проскан", який вимагав багатомільйонну компенсацію в якості упущеної вигоди.

Суд підтвердив право на розірвання договору з дилером, яке ініціювала ТОВ "Сканія Україна" у 2018 році на підставі того, що з 2017 року ТОВ "Проскан" жодної діяльності не вело та не мало ані у власності, ані в оренді жодних приміщень, де підприємство могло здійснювати свою господарську діяльність відповідно до вимог, прописаних у дилерському договорі.

Суд скасував рішення суду першої інстанції про відшкодування 164.4. млн гривень в якості упущеної вигоди.

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У пресслужбі Сканія Україна заявили: "Справедливість є, якщо в неї вірити та боротися. Дякуємо, що у цій боротьбі нас підтримали посольство Швеції в Україні, Шведська Бізнес Асоціація, Європейська Бізнес Асоціація, Американська Торгова палата, Німецько-Українській промислово-торговельна палата, ВААІД, журналісти, партнери, дилери та співробітники. Окрему щиру подяку хочемо висловити ТСК з питань захисту прав інвесторів та її очільниці Галині Янченко за небайдужість, тверду позицію та зусилля, спрямовані на покращення інвестиційного клімату в Україні. І, звісно, вітаємо рішення Північного апеляційного суду міста Києва про відновлення справедливості у цій справі".

Нагадаємо, у 2018 та 2019 роках два колишні партнери Сканія Україна – "Журавлина" (м. Сарни Рівненської області) та "Проскан" (м. Київ) подали позови в господарські суди України та вимагали в якості упущеної вигоди - 123 та 164.4 млн грн відповідно.

На взаємопов’язаність цих двох справ вказував той факт, що під час судових засідань "Журавлина" проти "Сканія Україна" С.В. Крикуненко, співвласник та директор ТОВ "Проскан" виступав або в якості третьої особи, або взагалі представником "Журавлини" в судах. А основний "доказовий елемент" позовів від "Журавлини" та "Проскану" базувався не на документах, а на одному й тому ж висновку Львівського НДІ судових експертиз, замовником якого був ТОВ "Проскан".

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20 жовтня 2021 року Верховний Суд України поставив фінальну крапку у судовій справі з ТОВ "Журавлина" - касацію на рішення Північного апеляційного суду відхилено без права оскарження. А вчора Північний апеляційний суд міста Києва ухвалив рішення на користь ТОВ "Сканія Україна" у справі з "Проскан".

Scania CV AB (Швеція) є частиною групи Volkswagen, в яку входять 12 брендів легкових і комерційних автомобілів з семи європейських країн.

На території України Scania CV AB діє з 1990-х років через офіційного дистриб’ютора (аффілійовану українську компанію ТОВ "Сканія Україна") і мережу дилерів.