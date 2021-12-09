ВАКС заочно арестовал "хозяина Одессы" Галантерника, сбежавшего из Украины

Высший антикоррупционный суд заочно заключил под стражу одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Он подозревается в создании и возглавлении преступной организации в городе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Полный текст постановления будет оглашен 14 декабря. Галантерник может обжаловать меру пресечения в течение 5 дней.

Дело НАБУ и САП касается создания и работы преступной организации в Одессе. В нее, как считают правоохранители, были вовлечены мэр города Геннадий Труханов, бизнесмен Владимир Галантерник и несколько должностных лиц с рабочими частных компаний. Преступная схема заключалась в выведении земельных участков из собственности общины и передаче их под застройку частной компании "Будова". Как отмечала сторона обвинения, Труханов злоупотреблял своим служебным положением мэра и подписывал документы на предоставление объектов в право собственности.

Так, в течение 2016-2019 годов громада города из-за схемы преступной организации потеряла по меньшей мере шесть земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 миллион гривен. Общий размер причиненного ущерба по результатам экспертизы составляет 689 млн грн.

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