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Новости
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ВАКС заочно арестовал "хозяина Одессы" Галантерника, сбежавшего из Украины

ВАКС заочно арестовал
Фото: forbes.ua

Высший антикоррупционный суд заочно заключил под стражу одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Он подозревается в создании и возглавлении преступной организации в городе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Полный текст постановления будет оглашен 14 декабря. Галантерник может обжаловать меру пресечения в течение 5 дней.

Дело НАБУ и САП касается создания и работы преступной организации в Одессе. В нее, как считают правоохранители, были вовлечены мэр города Геннадий Труханов, бизнесмен Владимир Галантерник и несколько должностных лиц с рабочими частных компаний. Преступная схема заключалась в выведении  земельных участков из собственности общины и передаче их под застройку частной компании "Будова". Как отмечала сторона обвинения, Труханов злоупотреблял своим служебным положением мэра и подписывал документы на предоставление объектов в право собственности.

Так, в течение 2016-2019 годов громада города из-за схемы преступной организации потеряла по меньшей мере шесть земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 миллион гривен. Общий размер причиненного ущерба по результатам экспертизы составляет 689 млн грн.

Также читайте: ВАКС разрешил заочное расследование дела одесского миллиардера Галантерника, – ЦПК

Автор: 

арест (10454) Одесса (7868) суд (25080) Антикоррупционный суд (1203) Галантерник Владимир (15)


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Топ комментарии
+23
А Галантерник у відповідь-заочно злякався...
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09.12.2021 16:45
+15
странно как то работает правосудие и суды ...все преступники которые вот сидят вокруг нас ,и в раде и везде которые заслуживают ареста и посадки не трогают.дел не заводят, как только кто удрал. пропал. свалил куда начинается преследования,обвинения, и заочные аресты,заочные посадки, так смешно всё это читать всю жизнь повседневно....*как говорится от дурной головы ни ногам ни голове покоя нет... лижбы при делах и работе быть никчемных.... ((
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09.12.2021 16:48
+12
Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят… - Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!
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09.12.2021 17:03
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А Галантерник у відповідь-заочно злякався...
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09.12.2021 16:45 Ответить
гуппен-лейтенант Баканов грустно смотрел в спину пастору Галантерейщику, неуклюже уходившему на лыжах в сторону Тирасполя. У пастора глубоко в сутане была спрятана пачка паспортов разных стран с фамилиями от Бакалейщика до топ-менеджера супермаркета АТБ...
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09.12.2021 17:37 Ответить
странно как то работает правосудие и суды ...все преступники которые вот сидят вокруг нас ,и в раде и везде которые заслуживают ареста и посадки не трогают.дел не заводят, как только кто удрал. пропал. свалил куда начинается преследования,обвинения, и заочные аресты,заочные посадки, так смешно всё это читать всю жизнь повседневно....*как говорится от дурной головы ни ногам ни голове покоя нет... лижбы при делах и работе быть никчемных.... ((
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09.12.2021 16:48 Ответить
Якщо заочно, тоді він точно виїхав.
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09.12.2021 16:49 Ответить
На хвіт солі йому насипте, його вже вчасно попередили, така в нас боротьба ...
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09.12.2021 16:49 Ответить
цирк для лохтората - чувак не скрывал, что у него Израильский паспорт а те своих не выдают..
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09.12.2021 16:52 Ответить
Объявленный в розыск бизнесмен Галантерник живет в Великобритании

https://ukranews.com/news/818811-obyavlennyj-v-rozysk-biznesmen-galanternik-zhivet-v-velikobritanii
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09.12.2021 16:59 Ответить


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09.12.2021 17:01 Ответить
"Правителю может грозить лишь две опасности: извне и изнутри. Против опасности извне можно защититься оружием и доблестью. А против заговоров изнутри есть одно важнейшее средство - «не быть ненавистным народу».
политтехнолог Николо Маккиавелли, начало 16-го века
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09.12.2021 17:42 Ответить
... чего не учли рыги Янукович с Порошенкой

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09.12.2021 17:49 Ответить
Главзебилу Игорьвалеричу Зеленскому надо с этим тезисом ознакомиться. А то и до Жулян не добежит.
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09.12.2021 18:06 Ответить
Когда жил Николо Маккиавелли, не было масс-медиа, а сейчас любой олигарх из самого святого правителя за неделю сделает образ деспота и подонка. А "пипл все схавает". Уроки Геббельса (средина 20-го века) никто не отменял.
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10.12.2021 08:56 Ответить
Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят… - Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!
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09.12.2021 17:03 Ответить
Вся его бизнес-империя в Одессе себя отлично чувствует, а жить он может где угодно, как сепар - марков, в рашке живёт, а мусорная контора ему бабло как давала так и даёт.
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09.12.2021 17:03 Ответить
А он об этом знает?😁
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09.12.2021 17:06 Ответить
Тогда почему мэр Одессы еще работает?
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09.12.2021 17:40 Ответить
А шо, никто не напишет: "при Пороху такого не було" ?
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09.12.2021 17:53 Ответить
"Галантерейника" арештували, а коли візьмуться за "кардинала"?
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09.12.2021 17:55 Ответить
Весь світ вчиться у нас,як заочно судити,накладувати санкціі,заарештовувати і садити...Як в старому єврейському анекдоті,коли один єврей пропонував іншому розрахуватись за сир дзвоном монет,а другий пропонував йому за те той сир понюхати...
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09.12.2021 18:25 Ответить
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09.12.2021 18:48 Ответить
Мексика конца 80-х начало 90-х

Все везде входили, но крайний тот кто сбежал

Мы где то здесь в развитии
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09.12.2021 19:07 Ответить
Лампочка с Трухой понастроили в Одессе курьих ножек, которые стоят большей частью непроданные в ожидании парашных "Асвабадителей".
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09.12.2021 19:34 Ответить
А можно еще заочно расстрелять?
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09.12.2021 22:06 Ответить
И підійшли євреї до Чорного моря, і підняв Галантерник руку, і розійшлись води морські, і сказав Галантерник: - «Офігєть!»
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10.12.2021 01:26 Ответить
Галантерник почему-то легко проходит сквозь любые тюремные стены и железные двери, как иллюзионист Давид Копперфильд...
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10.12.2021 05:29 Ответить
Интересно когда мразь мера Чернигова причинят вместе с его полицией подонками
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10.12.2021 07:18 Ответить
Ну, это же национальная, так сказать , традиция!))) Всё по классике- предупредить, дать некоторое время на сборы и свалить, а потом заочно арестовать ...
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10.12.2021 07:35 Ответить
Оце все, що ви маєте знати про боротьбу з корупцією в Украіні і для чого Украіні конче потрібне подвійне -потрійне громадянство, особливо з Ізраілем і Росією. А щодо Галаперника, то наша "грізна" украінська Феміда в черговий раз поцілує жида в сраку.
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10.12.2021 08:07 Ответить
 
 