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Новини
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ВАКС заочно заарештував "господаря Одеси" Галантерника, який втік з України

ВАКС заочно заарештував
Фото: forbes.ua

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту одеського бізнесмена Володимира Галантерника. Його підозрюють у створенні та очоленні злочинної організації в місті.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Повний текст ухвали оголосять 14 грудня. Галантерник може оскаржити запобіжний захід впродовж 5 днів.

Справа НАБУ та САП стосується створення та функціонування злочинної організації в Одесі. До неї, як вважають правоохоронці, був залучений мер міста Геннадій Труханов, бізнесмен Володимир Галантерник та декілька посадовців з робітниками приватних компаній. Злочинна схема полягала у виведенні земельних ділянок із власності громади та передачі їх під забудову приватній компанії "Будова". Як зазначала сторона обвинувачення, Труханов зловживав своїм службовим становищем мера та підписував документи щодо надання об'єктів у право власності.

Так, упродовж 2016-2019 років громада міста через схему злочинної організації втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 мільйон гривень. Загальний розмір завданої шкоди за результатами експертизи становить 689 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС дозволив заочне розслідування справи одеського мільярдера Галантерника, – ЦПК

Автор: 

арешт (2520) Одеса (5437) суд (11657) Антикорупційний суд ВАКС (1940) Галантерник Володимир (18)


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Топ коментарі
+23
А Галантерник у відповідь-заочно злякався...
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09.12.2021 16:45
+15
странно как то работает правосудие и суды ...все преступники которые вот сидят вокруг нас ,и в раде и везде которые заслуживают ареста и посадки не трогают.дел не заводят, как только кто удрал. пропал. свалил куда начинается преследования,обвинения, и заочные аресты,заочные посадки, так смешно всё это читать всю жизнь повседневно....*как говорится от дурной головы ни ногам ни голове покоя нет... лижбы при делах и работе быть никчемных.... ((
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09.12.2021 16:48
+12
Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят… - Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!
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09.12.2021 17:03
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А Галантерник у відповідь-заочно злякався...
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09.12.2021 16:45 Відповісти
гуппен-лейтенант Баканов грустно смотрел в спину пастору Галантерейщику, неуклюже уходившему на лыжах в сторону Тирасполя. У пастора глубоко в сутане была спрятана пачка паспортов разных стран с фамилиями от Бакалейщика до топ-менеджера супермаркета АТБ...
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09.12.2021 17:37 Відповісти
странно как то работает правосудие и суды ...все преступники которые вот сидят вокруг нас ,и в раде и везде которые заслуживают ареста и посадки не трогают.дел не заводят, как только кто удрал. пропал. свалил куда начинается преследования,обвинения, и заочные аресты,заочные посадки, так смешно всё это читать всю жизнь повседневно....*как говорится от дурной головы ни ногам ни голове покоя нет... лижбы при делах и работе быть никчемных.... ((
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09.12.2021 16:48 Відповісти
Якщо заочно, тоді він точно виїхав.
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09.12.2021 16:49 Відповісти
На хвіт солі йому насипте, його вже вчасно попередили, така в нас боротьба ...
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09.12.2021 16:49 Відповісти
цирк для лохтората - чувак не скрывал, что у него Израильский паспорт а те своих не выдают..
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09.12.2021 16:52 Відповісти
Объявленный в розыск бизнесмен Галантерник живет в Великобритании

https://ukranews.com/news/818811-obyavlennyj-v-rozysk-biznesmen-galanternik-zhivet-v-velikobritanii
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09.12.2021 16:59 Відповісти


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09.12.2021 17:01 Відповісти
"Правителю может грозить лишь две опасности: извне и изнутри. Против опасности извне можно защититься оружием и доблестью. А против заговоров изнутри есть одно важнейшее средство - «не быть ненавистным народу».
политтехнолог Николо Маккиавелли, начало 16-го века
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09.12.2021 17:42 Відповісти
... чего не учли рыги Янукович с Порошенкой

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09.12.2021 17:49 Відповісти
Главзебилу Игорьвалеричу Зеленскому надо с этим тезисом ознакомиться. А то и до Жулян не добежит.
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09.12.2021 18:06 Відповісти
Когда жил Николо Маккиавелли, не было масс-медиа, а сейчас любой олигарх из самого святого правителя за неделю сделает образ деспота и подонка. А "пипл все схавает". Уроки Геббельса (средина 20-го века) никто не отменял.
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10.12.2021 08:56 Відповісти
Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят… - Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!
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09.12.2021 17:03 Відповісти
Вся его бизнес-империя в Одессе себя отлично чувствует, а жить он может где угодно, как сепар - марков, в рашке живёт, а мусорная контора ему бабло как давала так и даёт.
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09.12.2021 17:03 Відповісти
А он об этом знает?😁
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09.12.2021 17:06 Відповісти
Тогда почему мэр Одессы еще работает?
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09.12.2021 17:40 Відповісти
А шо, никто не напишет: "при Пороху такого не було" ?
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09.12.2021 17:53 Відповісти
"Галантерейника" арештували, а коли візьмуться за "кардинала"?
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09.12.2021 17:55 Відповісти
Весь світ вчиться у нас,як заочно судити,накладувати санкціі,заарештовувати і садити...Як в старому єврейському анекдоті,коли один єврей пропонував іншому розрахуватись за сир дзвоном монет,а другий пропонував йому за те той сир понюхати...
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09.12.2021 18:25 Відповісти
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09.12.2021 18:48 Відповісти
Мексика конца 80-х начало 90-х

Все везде входили, но крайний тот кто сбежал

Мы где то здесь в развитии
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09.12.2021 19:07 Відповісти
Лампочка с Трухой понастроили в Одессе курьих ножек, которые стоят большей частью непроданные в ожидании парашных "Асвабадителей".
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09.12.2021 19:34 Відповісти
А можно еще заочно расстрелять?
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09.12.2021 22:06 Відповісти
И підійшли євреї до Чорного моря, і підняв Галантерник руку, і розійшлись води морські, і сказав Галантерник: - «Офігєть!»
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10.12.2021 01:26 Відповісти
Галантерник почему-то легко проходит сквозь любые тюремные стены и железные двери, как иллюзионист Давид Копперфильд...
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10.12.2021 05:29 Відповісти
Интересно когда мразь мера Чернигова причинят вместе с его полицией подонками
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10.12.2021 07:18 Відповісти
Ну, это же национальная, так сказать , традиция!))) Всё по классике- предупредить, дать некоторое время на сборы и свалить, а потом заочно арестовать ...
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10.12.2021 07:35 Відповісти
Оце все, що ви маєте знати про боротьбу з корупцією в Украіні і для чого Украіні конче потрібне подвійне -потрійне громадянство, особливо з Ізраілем і Росією. А щодо Галаперника, то наша "грізна" украінська Феміда в черговий раз поцілує жида в сраку.
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10.12.2021 08:07 Відповісти
 
 