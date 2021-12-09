ВАКС заочно заарештував "господаря Одеси" Галантерника, який втік з України

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту одеського бізнесмена Володимира Галантерника. Його підозрюють у створенні та очоленні злочинної організації в місті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Повний текст ухвали оголосять 14 грудня. Галантерник може оскаржити запобіжний захід впродовж 5 днів.

Справа НАБУ та САП стосується створення та функціонування злочинної організації в Одесі. До неї, як вважають правоохоронці, був залучений мер міста Геннадій Труханов, бізнесмен Володимир Галантерник та декілька посадовців з робітниками приватних компаній. Злочинна схема полягала у виведенні земельних ділянок із власності громади та передачі їх під забудову приватній компанії "Будова". Як зазначала сторона обвинувачення, Труханов зловживав своїм службовим становищем мера та підписував документи щодо надання об'єктів у право власності.

Так, упродовж 2016-2019 років громада міста через схему злочинної організації втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 мільйон гривень. Загальний розмір завданої шкоди за результатами експертизи становить 689 млн грн.

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