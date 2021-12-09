Зеленский наградил президента УЕФА Чеферина орденом Ярослава Мудрого

Президент Украины Владимир Зеленский наградил президента УЕФА Александера Чеферина орденом Ярослава Мудрого (IV степени).

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ глава государства подписал сегодня.

"За выдающийся личный вклад в поддержку футбола в Украине развитие европейского футбольного движения постановляю:

Наградить орденом князя Ярослава Мудрого IV степени Александера Чеферина – президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)", – говорится в указе.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский встретился с президентом УЕФА Чеферином.

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