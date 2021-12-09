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Зеленский наградил президента УЕФА Чеферина орденом Ярослава Мудрого

Зеленский наградил президента УЕФА Чеферина орденом Ярослава Мудрого

Президент Украины Владимир Зеленский наградил президента УЕФА Александера Чеферина орденом Ярослава Мудрого (IV степени).

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ глава государства подписал сегодня.

"За выдающийся личный вклад в поддержку футбола в Украине развитие европейского футбольного движения постановляю:

Наградить орденом князя Ярослава Мудрого IV степени Александера Чеферина – президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)", – говорится в указе.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский встретился с президентом УЕФА Чеферином.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с президентом УЕФА Чеферином: "Для нас важно, что происходит с футболом в Украине". ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) награда (1796) орден (188) Ярослав Мудрый (15) Чеферин (5)


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Топ комментарии
+36
Совсем кукухой поехал? За какие заслуги перед Украиной?
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09.12.2021 17:01
+25
за что?
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09.12.2021 17:01
+21
О́рден кня́зя Яросла́ва Му́дрого - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 державна нагорода України для нагородження громадян за видатні заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 економіки , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0 науки , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 освіти , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 культури , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE мистецтва , охорони здоров'я, за визначні благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність - яким боком сюди отой Чичолина?
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09.12.2021 17:13
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Правила форума Совет форумчан
за что?
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09.12.2021 17:01 Ответить
за пакетик з речовиною білого кольору
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09.12.2021 17:04 Ответить
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09.12.2021 17:57 Ответить
С х*уялі! Дійсно. УЄФА ще той клоповнік!
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09.12.2021 18:52 Ответить
Совсем кукухой поехал? За какие заслуги перед Украиной?
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09.12.2021 17:01 Ответить
Нет,не за слуги,а потому что он свой и из той же когорты!
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09.12.2021 17:55 Ответить
за то что не стал перечить санитарному врачу швейцарского кантона
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09.12.2021 21:25 Ответить
За що? Цей наркоман вже всіх дістав.
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09.12.2021 17:03 Ответить
Раз он там сидит, значит ещё мало достал.
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09.12.2021 18:30 Ответить
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09.12.2021 22:28 Ответить
Скотство, а корифея української музики Поклада "нагородили" смс-кою.
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09.12.2021 17:04 Ответить
Дежавю!! Аля Брежнев !!!)))
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09.12.2021 17:04 Ответить
що у Зелупи з щоками?
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09.12.2021 17:05 Ответить
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09.12.2021 17:05 Ответить
"Отберите орден у Насера ,не подходит к ордену Насер " !!!!)))
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09.12.2021 17:05 Ответить
...Гамаль Насер на всех насер.(С)
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09.12.2021 17:13 Ответить
В 60-х с эсэсэсэре ходили такие стишки об этом персонаже:

На бреге Нила
Греет пузо
Полу фашист
Полу эсэр
Герой Советского Союза
Гамаль объел на всех Насер.
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09.12.2021 20:32 Ответить
Нагородив за те що УЄФА продала монопольне право трансляції єврокубків МЕГОГО і фактично позбавило нас дивитись їх.
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09.12.2021 17:12 Ответить
С хрена ли?
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09.12.2021 17:12 Ответить
Як взагалі можна пускати у владу людей з подібним гімном в голові? Рівень парламенту республіки Мумби-юмби.
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09.12.2021 17:13 Ответить
О́рден кня́зя Яросла́ва Му́дрого - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 державна нагорода України для нагородження громадян за видатні заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 економіки , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0 науки , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 освіти , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 культури , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE мистецтва , охорони здоров'я, за визначні благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність - яким боком сюди отой Чичолина?
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09.12.2021 17:13 Ответить
чичоліна завжди у віночку...
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09.12.2021 18:36 Ответить
Прикольно с 2014 по 2019 до Зеленского орденом 1 степени наградили 10 человек, с 2019 по 2021 Зеленский уже наградил 15 человек... Прям Брежнев
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09.12.2021 17:15 Ответить
А что тут удивительного? Если этот долбаный наркоша присвоил звание Героя Украины певцу ртом. Посмертно. Может, бубочка надеется, что когда околеет, и ему медальку пришпандерят?
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09.12.2021 17:17 Ответить
Мне около 70, но я почему-то уверен, что еще на его земогилку нассу.
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09.12.2021 20:35 Ответить
Дай Вам бог здоровья сделать это многократно.
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09.12.2021 21:10 Ответить
Дякую!!!
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09.12.2021 22:02 Ответить
Я на 3 года моложе, но с удовольствием сделаю то-же самое.
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10.12.2021 07:31 Ответить
Вдвоем веселее! )))
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10.12.2021 10:45 Ответить
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10.12.2021 11:21 Ответить
Лучі, окрім трухіна, нічого ?
" Через травму очільник комітету отримав серйозні травми та був прооперований.
Очільник Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі потрапив у лікарню в результаті аварії на автомобілі. Про це https://uaf.ua/article/43043 повідомляє прес-служба УАФ."
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09.12.2021 17:18 Ответить
После Мохнатика я не дивлён, у Вовки вавка в голове)
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09.12.2021 17:27 Ответить
Видно за те, що погодився зустрітися з "найвеличнішим", бо "нікто меня нє любіт, нікто нє приголубіт", а їсти у садочку червяків не хочеться.
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09.12.2021 17:34 Ответить
Нет слов! Одни маты на языке!!!
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09.12.2021 17:45 Ответить
Скоро буде собі званн'я та ордена виписивати
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09.12.2021 17:57 Ответить
зе заняться больше нечем?
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09.12.2021 18:02 Ответить
Ну, почему же? Ему еще столы, стулья и всякую мебель передвигать, а потом и на рояле надо будет сыграть. Дел по горло!
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09.12.2021 18:05 Ответить
Маланец совсем с катушек съехал! Пора этого ПОЦа стреножить!!!!!!!!!!
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09.12.2021 18:04 Ответить
А еще лучше - обезножить.
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09.12.2021 20:37 Ответить
От за що нагородив? Адже Чеферин - той самий, який допустив в очолюване ним УЄФА в якості спонсора газпук - а це цілковита ганьба!!!

Він навіть не заїкнувся, що касапи, як країна-агресор, як окупант територій трьох країн, має бути виключена з ФІФА та УЄФА (принаймі, призупинене членство, подібно до того, як це було зроблено з сербами в 1992-му році).
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09.12.2021 18:05 Ответить
Соромлюся спитати: крім мене ще хто-небудь думає, що воно йо..нуте ???
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09.12.2021 18:07 Ответить
не вірно: ще, хто-небудь думає, що воно НЕ йо..нуте ???
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09.12.2021 18:23 Ответить
Воно то йо..уте , навіть супер йо..уте , але ті , що ним управляють над нами ще й сміються таким чином .
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09.12.2021 19:42 Ответить
зеленый долбодятел....................................
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09.12.2021 18:18 Ответить
Как глупо. Что он сделал для Украины.
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09.12.2021 18:33 Ответить
Скоро українські державні нагороди опустяться до рівня знаків ГТО.
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09.12.2021 18:34 Ответить
Гос награды уже давно обесценились. Раздают их направо и налево.
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09.12.2021 18:48 Ответить
Господи прости нашого ПреЗедента, він дурбелик
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09.12.2021 18:53 Ответить
Та пішов він ! Хай зе їхній бог прощає .
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09.12.2021 19:39 Ответить
Хтось ще сумнівається що ці бєні і зєлі знущаються над Українцями ?
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09.12.2021 19:38 Ответить
Ведро бы чаю подарил из уважения к фамилии орденоносца! Без сахару---а то все скажут что это кокаин.
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09.12.2021 20:20 Ответить
Торчок просто глумится над наградами и престижем Украины
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09.12.2021 23:01 Ответить
хоче знижку на футбольні квитки
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10.12.2021 00:35 Ответить
 
 