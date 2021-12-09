Зеленський нагородив президента УЄФА Чеферіна орденом Ярослава Мудрого

Президент України Володимир Зеленський нагородив президента УЄФА Александера Чеферіна орденом Ярослава Мудрого (IV ступеня).

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ глава держави підписав сьогодні.

"За визначний особистий внесок у підтримку футболу в Україні, розвиток європейського футбольного руху постановляю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня Александера Чеферіна - президента Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА)", - йдеться в указі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зеленський зустрівся з президентом УЄФА Чеферіном.

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