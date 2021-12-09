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Новини
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Зеленський нагородив президента УЄФА Чеферіна орденом Ярослава Мудрого

Зеленський нагородив президента УЄФА Чеферіна орденом Ярослава Мудрого

Президент України Володимир Зеленський нагородив президента УЄФА Александера Чеферіна орденом Ярослава Мудрого (IV ступеня).

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ глава держави підписав сьогодні.

"За визначний особистий внесок у підтримку футболу в Україні, розвиток європейського футбольного руху постановляю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня Александера Чеферіна - президента Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА)", - йдеться в указі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зеленський зустрівся з президентом УЄФА Чеферіном.

Також читайте: Андрій був дуже крутим хлопцем. Він живе у своїй творчості, - Зеленський передав орден родині Героя України Скрябіна. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) нагорода (1258) орден (112) Ярослав Мудрий (10) Чеферін (6)


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Топ коментарі
+36
Совсем кукухой поехал? За какие заслуги перед Украиной?
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09.12.2021 17:01
+25
за что?
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09.12.2021 17:01
+21
О́рден кня́зя Яросла́ва Му́дрого - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 державна нагорода України для нагородження громадян за видатні заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 економіки , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0 науки , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 освіти , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 культури , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE мистецтва , охорони здоров'я, за визначні благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність - яким боком сюди отой Чичолина?
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09.12.2021 17:13
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за что?
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09.12.2021 17:01 Відповісти
за пакетик з речовиною білого кольору
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09.12.2021 17:04 Відповісти
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09.12.2021 17:57 Відповісти
С х*уялі! Дійсно. УЄФА ще той клоповнік!
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09.12.2021 18:52 Відповісти
Совсем кукухой поехал? За какие заслуги перед Украиной?
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09.12.2021 17:01 Відповісти
Нет,не за слуги,а потому что он свой и из той же когорты!
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09.12.2021 17:55 Відповісти
за то что не стал перечить санитарному врачу швейцарского кантона
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09.12.2021 21:25 Відповісти
За що? Цей наркоман вже всіх дістав.
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09.12.2021 17:03 Відповісти
Раз он там сидит, значит ещё мало достал.
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09.12.2021 18:30 Відповісти
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09.12.2021 22:28 Відповісти
Скотство, а корифея української музики Поклада "нагородили" смс-кою.
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09.12.2021 17:04 Відповісти
Дежавю!! Аля Брежнев !!!)))
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09.12.2021 17:04 Відповісти
що у Зелупи з щоками?
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09.12.2021 17:05 Відповісти
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09.12.2021 17:05 Відповісти
"Отберите орден у Насера ,не подходит к ордену Насер " !!!!)))
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09.12.2021 17:05 Відповісти
...Гамаль Насер на всех насер.(С)
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09.12.2021 17:13 Відповісти
В 60-х с эсэсэсэре ходили такие стишки об этом персонаже:

На бреге Нила
Греет пузо
Полу фашист
Полу эсэр
Герой Советского Союза
Гамаль объел на всех Насер.
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09.12.2021 20:32 Відповісти
Нагородив за те що УЄФА продала монопольне право трансляції єврокубків МЕГОГО і фактично позбавило нас дивитись їх.
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09.12.2021 17:12 Відповісти
С хрена ли?
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09.12.2021 17:12 Відповісти
Як взагалі можна пускати у владу людей з подібним гімном в голові? Рівень парламенту республіки Мумби-юмби.
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09.12.2021 17:13 Відповісти
О́рден кня́зя Яросла́ва Му́дрого - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 державна нагорода України для нагородження громадян за видатні заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 економіки , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0 науки , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 освіти , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 культури , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE мистецтва , охорони здоров'я, за визначні благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність - яким боком сюди отой Чичолина?
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09.12.2021 17:13 Відповісти
чичоліна завжди у віночку...
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09.12.2021 18:36 Відповісти
Прикольно с 2014 по 2019 до Зеленского орденом 1 степени наградили 10 человек, с 2019 по 2021 Зеленский уже наградил 15 человек... Прям Брежнев
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09.12.2021 17:15 Відповісти
А что тут удивительного? Если этот долбаный наркоша присвоил звание Героя Украины певцу ртом. Посмертно. Может, бубочка надеется, что когда околеет, и ему медальку пришпандерят?
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09.12.2021 17:17 Відповісти
Мне около 70, но я почему-то уверен, что еще на его земогилку нассу.
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09.12.2021 20:35 Відповісти
Дай Вам бог здоровья сделать это многократно.
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09.12.2021 21:10 Відповісти
Дякую!!!
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09.12.2021 22:02 Відповісти
Я на 3 года моложе, но с удовольствием сделаю то-же самое.
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10.12.2021 07:31 Відповісти
Вдвоем веселее! )))
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10.12.2021 10:45 Відповісти
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10.12.2021 11:21 Відповісти
Лучі, окрім трухіна, нічого ?
" Через травму очільник комітету отримав серйозні травми та був прооперований.
Очільник Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі потрапив у лікарню в результаті аварії на автомобілі. Про це https://uaf.ua/article/43043 повідомляє прес-служба УАФ."
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09.12.2021 17:18 Відповісти
После Мохнатика я не дивлён, у Вовки вавка в голове)
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09.12.2021 17:27 Відповісти
Видно за те, що погодився зустрітися з "найвеличнішим", бо "нікто меня нє любіт, нікто нє приголубіт", а їсти у садочку червяків не хочеться.
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09.12.2021 17:34 Відповісти
Нет слов! Одни маты на языке!!!
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09.12.2021 17:45 Відповісти
Скоро буде собі званн'я та ордена виписивати
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09.12.2021 17:57 Відповісти
зе заняться больше нечем?
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09.12.2021 18:02 Відповісти
Ну, почему же? Ему еще столы, стулья и всякую мебель передвигать, а потом и на рояле надо будет сыграть. Дел по горло!
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09.12.2021 18:05 Відповісти
Маланец совсем с катушек съехал! Пора этого ПОЦа стреножить!!!!!!!!!!
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09.12.2021 18:04 Відповісти
А еще лучше - обезножить.
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09.12.2021 20:37 Відповісти
От за що нагородив? Адже Чеферин - той самий, який допустив в очолюване ним УЄФА в якості спонсора газпук - а це цілковита ганьба!!!

Він навіть не заїкнувся, що касапи, як країна-агресор, як окупант територій трьох країн, має бути виключена з ФІФА та УЄФА (принаймі, призупинене членство, подібно до того, як це було зроблено з сербами в 1992-му році).
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09.12.2021 18:05 Відповісти
Соромлюся спитати: крім мене ще хто-небудь думає, що воно йо..нуте ???
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09.12.2021 18:07 Відповісти
не вірно: ще, хто-небудь думає, що воно НЕ йо..нуте ???
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09.12.2021 18:23 Відповісти
Воно то йо..уте , навіть супер йо..уте , але ті , що ним управляють над нами ще й сміються таким чином .
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09.12.2021 19:42 Відповісти
зеленый долбодятел....................................
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09.12.2021 18:18 Відповісти
Как глупо. Что он сделал для Украины.
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09.12.2021 18:33 Відповісти
Скоро українські державні нагороди опустяться до рівня знаків ГТО.
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09.12.2021 18:34 Відповісти
Гос награды уже давно обесценились. Раздают их направо и налево.
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09.12.2021 18:48 Відповісти
Господи прости нашого ПреЗедента, він дурбелик
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09.12.2021 18:53 Відповісти
Та пішов він ! Хай зе їхній бог прощає .
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09.12.2021 19:39 Відповісти
Хтось ще сумнівається що ці бєні і зєлі знущаються над Українцями ?
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09.12.2021 19:38 Відповісти
Ведро бы чаю подарил из уважения к фамилии орденоносца! Без сахару---а то все скажут что это кокаин.
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09.12.2021 20:20 Відповісти
Торчок просто глумится над наградами и престижем Украины
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09.12.2021 23:01 Відповісти
хоче знижку на футбольні квитки
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10.12.2021 00:35 Відповісти
 
 