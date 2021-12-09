Зеленський нагородив президента УЄФА Чеферіна орденом Ярослава Мудрого
Президент України Володимир Зеленський нагородив президента УЄФА Александера Чеферіна орденом Ярослава Мудрого (IV ступеня).
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ глава держави підписав сьогодні.
"За визначний особистий внесок у підтримку футболу в Україні, розвиток європейського футбольного руху постановляю:
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня Александера Чеферіна - президента Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА)", - йдеться в указі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зеленський зустрівся з президентом УЄФА Чеферіном.
Топ коментарі
+36 18c49ed2
показати весь коментар09.12.2021 17:01
+25 Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар09.12.2021 17:01
+21 буков
показати весь коментар09.12.2021 17:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На бреге Нила
Греет пузо
Полу фашист
Полу эсэр
Герой Советского Союза
Гамаль объел на всех Насер.
" Через травму очільник комітету отримав серйозні травми та був прооперований.
Очільник Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі потрапив у лікарню в результаті аварії на автомобілі. Про це https://uaf.ua/article/43043 повідомляє прес-служба УАФ."
Він навіть не заїкнувся, що касапи, як країна-агресор, як окупант територій трьох країн, має бути виключена з ФІФА та УЄФА (принаймі, призупинене членство, подібно до того, як це було зроблено з сербами в 1992-му році).