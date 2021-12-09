Жителя Житомира оштрафовали за установку пиратских игр на PlayStation
В начале 2021 г. Житомирский суд вынес приговор по делу о пиратских играх. Пользователя, виновного в перепрошивке консоли Sony PlayStation 3, приговорили к штрафу в 10 200 грн, также мужчина должен заплатить 11 114 грн процессуальных выплат.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на реестр судебных решений.
Житель Житомира разместил в сети объявление о том, что может продавать и загружать игры и софт на игровые консоли PlayStation (разработчик консоли запрещает это делать вне своих официальных сервисов).
Мужчина, находясь в магазине Game Box, установил на свой компьютер программы, которые используют для "перепрошивки" консоли PlayStation 3. А также загрузил с торрент-сайта пиратские копии игр и установил их на консоль. В списке были популярны следующие популярные игры GTA 5, The Last of Us, Skyrim, Mortal Kombat, FIFA, Far Cry 3, Call of Duty: Black Ops 2.
"Указанные преступные действия ... по несанкционированному вмешательству в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и автоматизированных систем привели к подделке информации, имеющейся в игровой консоли "Playstation С" с серийным номером 02-26456973-2487362, СЕСН-250 не соответствует настройкам производителя, и к искажению процесса обработки данной информации, порядок которой устанавливается владельцем, а именно "Sony interactive Entertainment Europe Limited", чем причинил владельцу материальный ущерб на общую сумму 15 000 грн", - говорится в приговоре.
Расследование велось по ч. 1 статьи 361 Уголовного кодекса (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).
Обвинения о нарушении авторских прав не предъявлялись.
Мужчина признал свою вину, и суд назначил ему штраф в размере 10 200 грн. Также он должен был оплатить 11 114 грн 80 коп процессуальных выплат, поэтому в целом выплаты составили более 21 тыс. грн.
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должен быть какой-то механизм поддержания нетрендовых медиа, "устаревших" книг, альтернативной музыки. У пользователя тоже должны быть права пользоваться тем, что когда-то очень давно купил в магазине, который давно закрылся. Как это сделать без коммьюнити? Не надо очернять все подряд, называя всех "пиратами". Тут всё сложнее, чем кажется.
Чого? Які нафіг 15 тисяч.Кому ця матеріальна шкода була завдана,тому хто відніс на прошивку? Якщо приставка після перепрошивки перестала працювати,то іі можна полагодити,замінити банально модуль якийсь.Вона зараз дешево коштує.
Взагалі, дива, фактично постражалого не має, "Sony interactive Entertainment Europe Limited" ніяких претензій не висувала.
Позлучається щось на кшталт того, що людину звинувачують у діях, в результаті яких ніхто не постраждав, чи в усякому разі заявляв про те.
Їм, що не має чим зайнятися?
Так вони зараз до любого власника ПК доколупатися за неліцензійне ПЗ, доречі, і до самих себе.
атомы, как и прочие частицы - имеют массу. Информация массы не имеет. И не надо путать массу с количеством.
Я, конечно, обыватель, но свою твёрдую тройку по физике получил честно в универе. А ещё у меня было "отлично" по предмету "теория информации".
Еще раз - программный код - это нематериальная сущность.
Предлагаю вместо спора с анонимусом на цензоре написать диссер на тему материальности информации в любом аккредитованом институте.
PS это называется "синапс", а не "синапсис", иди учись, короче.
Их сто лет как с производства и продаж сняли. Максимум за шо его могли вжарить - за то шо музейный экспонат руками трогал...
Тобто кожного разу при встановленні кастомної прошивки будь де, хоч на свій мп3 плеєр, хоч твіки прошивок відеокарт, це "несанкціоноване" втручання в роботу ЕВМ?
Оце так бурхлива діяльність правоохоронців, тепер я зрозумів що мала на увазі влада коли казали що знайдуть додаткові джерела фінансування поліції.