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Жителя Житомира оштрафовали за установку пиратских игр на PlayStation

Жителя Житомира оштрафовали за установку пиратских игр на PlayStation

В начале 2021 г. Житомирский суд вынес приговор по делу о пиратских играх. Пользователя, виновного в перепрошивке консоли Sony PlayStation 3, приговорили к штрафу в 10 200 грн, также мужчина должен заплатить 11 114 грн процессуальных выплат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на реестр судебных решений.

Житель Житомира разместил в сети объявление о том, что может продавать и загружать игры и софт на игровые консоли PlayStation (разработчик консоли запрещает это делать вне своих официальных сервисов).

Мужчина, находясь в магазине Game Box, установил на свой компьютер программы, которые используют для "перепрошивки" консоли PlayStation 3. А также загрузил с торрент-сайта пиратские копии игр и установил их на консоль. В списке были популярны следующие популярные игры GTA 5, The Last of Us, Skyrim, Mortal Kombat, FIFA, Far Cry 3, Call of Duty: Black Ops 2.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киберполиция блокировала работу одного из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров

"Указанные преступные действия ... по несанкционированному вмешательству в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и автоматизированных систем привели к подделке информации, имеющейся в игровой консоли "Playstation С" с серийным номером 02-26456973-2487362, СЕСН-250 не соответствует настройкам производителя, и к искажению процесса обработки данной информации, порядок которой устанавливается владельцем, а именно "Sony interactive Entertainment Europe Limited", чем причинил владельцу материальный ущерб на общую сумму 15 000 грн", - говорится в приговоре.

Расследование велось по ч. 1 статьи 361 Уголовного кодекса (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Обвинения о нарушении авторских прав не предъявлялись.

Мужчина признал свою вину, и суд назначил ему штраф в размере 10 200 грн. Также он должен был оплатить 11 114 грн 80 коп процессуальных выплат, поэтому в целом выплаты составили более 21 тыс. грн.

Автор: 

компьютеры (117) пираты (547) суд (25080)


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Топ комментарии
+34
я куею -вот это злодея поймали -вот это операция !
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09.12.2021 17:28
+24
Лучше бы пирамидки продавал
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09.12.2021 17:28
+22
Беню с Бубочкой за офшоры кто-нибудь оштрафует?
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09.12.2021 17:25
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Беню с Бубочкой за офшоры кто-нибудь оштрафует?
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09.12.2021 17:25 Ответить
Лучше бы пирамидки продавал
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09.12.2021 17:28 Ответить
я куею -вот это злодея поймали -вот это операция !
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09.12.2021 17:28 Ответить
ну формально они правы. Мы должны защищать софт или должны одобрять пиратство? Я лично на приставку игры покупаю на официальном магазине. Плачу за подписку Ютуб и эппл музыку, это нормально
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09.12.2021 18:55 Ответить
я тоже плачу за тот же нетфликс, но с эппл музыкой есть один небольшой нюанс - у них попросту нет той музыки, которую я хочу слушать. Равно как и частенько нет фильмов на нетфликсе, которые я бывает хочу пересмотреть.

должен быть какой-то механизм поддержания нетрендовых медиа, "устаревших" книг, альтернативной музыки. У пользователя тоже должны быть права пользоваться тем, что когда-то очень давно купил в магазине, который давно закрылся. Как это сделать без коммьюнити? Не надо очернять все подряд, называя всех "пиратами". Тут всё сложнее, чем кажется.
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09.12.2021 20:36 Ответить
чувак вже працює у Мінцифри? радником Фєдорова?
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09.12.2021 17:29 Ответить
а шо за терпила заяву кинул?
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09.12.2021 17:34 Ответить
Заяву кинул он сам (" розмістив в мережі оголошення про те, що може продавати і завантажувати ігри та софт на ігрові консолі PlayStation"). На эту заяву отреагировали правоохранители, которым нужно выполнять план, взяли консоль "Playstation З" з серійним номером 02-26456973-2487362, СЕСН-2504В пришли к нему, тот препрошил на свою голову, что и было задокументировано.....
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09.12.2021 18:25 Ответить
PS Как вариант: он ранее мог перепрошивать консоль одному из ментов, но видать "клиент" оказался не сильно доволен перепрошивкой и решил поквитаться оформив на него дело подловив на горячем
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09.12.2021 18:27 Ответить
это все творчество одаренного человека, переосмысление данностей и трансформация бытия. За что репрессии?
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09.12.2021 18:30 Ответить
А колись на PlayStaоion 1 і PlayStation 2 ставили чіпи,які запускали піратські штамповки,а потім вже самому можна були завантажувати з інтернету і записувати на болванку.Xbox 360 ще до зараз нові повністю ламані продають,причому одразу з іграми.А PlayStation 3,також продають прошиті в інтернет магазинах з іграми,правда б.у.Тут просто захотіли вибірково домахатися.
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09.12.2021 17:35 Ответить
Та яке там домахатися. Або підстава (взяли за щось інше, але тре було вирок по цій статті) , або він повний лох. "несанкціоноване втручання" - це без згоди власника. Хіба що... він хакнув консоль, яка належала магазину. Тоді він якись ідіот.
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09.12.2021 18:35 Ответить
якщо ти купив консоль, то ти став власником тільки пристрою, а не програмного забезпечення, воно власність Соні, наприклад, і принцип роботи теж належить їм, тому втручання в роботу пристрою є незаконним і порушує їх права, ти розберись з мат частиною, тоді коментарі будеш писати.
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11.12.2021 07:57 Ответить
"Вказані злочинні дії ... щодо несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем призвели до підробки інформації наявної в ігровій консолі "Playstation З" з серійним номером 02-26456973-2487362, СЕСН-2504В, що не відповідає налаштуванням виробника, та до спотворення процесу обробки даної інформації, порядок якої встановлюється власником, а саме "Sony interactive Entertainment Europe Limited", чим завдав власнику матеріальної шкоди на загальну суму 15 000 грн", - йдеться у вироці. Джерело:
Чого? Які нафіг 15 тисяч.Кому ця матеріальна шкода була завдана,тому хто відніс на прошивку? Якщо приставка після перепрошивки перестала працювати,то іі можна полагодити,замінити банально модуль якийсь.Вона зараз дешево коштує.
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09.12.2021 17:41 Ответить
Ще раз повторюю,тут просто вибірково домахалися.Повно магазинів перепрошитими приставками торгує і нічого.
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09.12.2021 17:42 Ответить
Може "звинувачений" діяв за принципом однієї моєї знайомої (правда, вона говорила про нудних чоловіків) "Лєгчє дать, чєм об"ясніть почему нельзя"
Взагалі, дива, фактично постражалого не має, "Sony interactive Entertainment Europe Limited" ніяких претензій не висувала.
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09.12.2021 17:55 Ответить
Sony спочатку намагалася боротися з піратами, потім забила.
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09.12.2021 18:05 Ответить
"Забила", то то її право. Я не розумію прокуратуру, на фіга їм це, якщо постраждалого не має.
Позлучається щось на кшталт того, що людину звинувачують у діях, в результаті яких ніхто не постраждав, чи в усякому разі заявляв про те.
Їм, що не має чим зайнятися?
Так вони зараз до любого власника ПК доколупатися за неліцензійне ПЗ, доречі, і до самих себе.
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09.12.2021 18:13 Ответить
Ну потрібно створювати бурхливу діяльність. Хоча як там на справді було, невідомо. А прокуратурі дійсно немає чим зайнятися. Колись на цензорі була новина, що кіберполіція за дєвочкою спостерігала декілька місяців, а та на вебкамі сиділа. Ми ж в Україні живемо, а це країна мрій.
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09.12.2021 19:45 Ответить
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09.12.2021 17:48 Ответить
Ви зробили мій день!Буба,призначай всенародне свято!
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09.12.2021 17:58 Ответить
Что в сеть попало то пропало. В интернете не должно быть ничего платного. На диски пусть пишут, в книги записывают. Повадились деньги брать за пиксели и мегабайты. Я понимаю когда покупаешь "железо" у тебя что то остается материальное, то не жаль. А платить за "воздух" который можно дублировать нарушая закон сохранения энергии, это абсурд.
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09.12.2021 18:16 Ответить
разносов с пиратскими дисками вы, наверное, по молодости лет не помните)
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09.12.2021 18:27 Ответить
Дааа, были времена, когда клёвым Dvd-rw диском гордился и сидюком пишущим) Флешки, то были только у буржуев
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09.12.2021 18:43 Ответить
Код такой же материальный, как ваша приставка.
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09.12.2021 18:54 Ответить
код нельзя пощупать руками, это нематериальная сущность. Информация и носители информации не тождественны. Это всё равно что утверждать, что мол, слова материальны.
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09.12.2021 20:55 Ответить
А атом водорода ты руками трогал? Или может быть фотон? Вопреки мнению обывателей материальное это не то что можно руками трогать, а то что имеет энергию/массу. И как раз информация имеет энергию.
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10.12.2021 02:47 Ответить
очень толсто, если вам приходится общаться с такими людьми, для которых такие толстые аналогии хорошо заходят, то мне остается лишь посочувствовать.

атомы, как и прочие частицы - имеют массу. Информация массы не имеет. И не надо путать массу с количеством.

Я, конечно, обыватель, но свою твёрдую тройку по физике получил честно в универе. А ещё у меня было "отлично" по предмету "теория информации".

Еще раз - программный код - это нематериальная сущность.
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21.12.2021 13:45 Ответить
И слова тоже материальны. Те что ты говоришь: это звуковые волны. Те что ты думаешь: электрические сигналы в синапсисах.
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10.12.2021 02:51 Ответить
Слова не материальны. Звуковая волна - нематериальна, как и все волновые процессы, они несут энергию и влияют на материальный мир, но сами по себе они нематериальны.

Предлагаю вместо спора с анонимусом на цензоре написать диссер на тему материальности информации в любом аккредитованом институте.

PS это называется "синапс", а не "синапсис", иди учись, короче.
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21.12.2021 13:50 Ответить
ничего не должно быть платного?))) Ничего что игру создать занимает много лет и сотни тысяч долларов? Любой контент или код стоит деньги. Что за коммунистические размышления, все вокруг народное, все вокруг мое
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09.12.2021 18:57 Ответить
Это не коммунистические рассуждения, а противовес во мнение хапугам, которые только о деньгах и думают. Сверх прибыли и тд. Все бабло гребет верхушка, и рядовой кодер, художник или иллюстратор, там не при чем. Одни за кол. строк кода получают, другие за потраченное время. Вы играете против себя, утверждая, что все должно быть платным и с ограничениями. Рано или поздно, люду станет еще больше, и тогда вы же, в гугле уже не сможете получить ничего безплатного, ну прям вообще. А это всего лишь равно пропорциональный вопрос роста населения и симметрии в потребностях. По сему считаю, что в интернете, все должно быть в свободном доступе, как общее достояние, для личного ознакомления, а не обогащения. Я не поощряю, заработок на ворованном. Самоуважение видите ли.
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09.12.2021 19:35 Ответить
погуглите SaaS, это единственная коммерчески оправданная модель взаимоотношений между производителем и потребителем софта.
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09.12.2021 20:53 Ответить
Офигеть... небось пол СБУ и вся киберполиция ловила...
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09.12.2021 18:25 Ответить
Весь интерпол на ушах стоял
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09.12.2021 18:37 Ответить
а он подписывал лицензионное соглашение?
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09.12.2021 18:26 Ответить
ПС3... оно же древнее как дерьмо мамонта...
Их сто лет как с производства и продаж сняли. Максимум за шо его могли вжарить - за то шо музейный экспонат руками трогал...
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09.12.2021 18:27 Ответить
це вам не мільярди з приватбанку вимивати
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09.12.2021 18:27 Ответить
я бы постыдился хвастаться таким "достижением".
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09.12.2021 18:54 Ответить
__нужно было ,чтобы Клиент подписал лично Соглашение о добровольном изменении настроек. и о последствиях....
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09.12.2021 19:20 Ответить
Тих,що крадуть мільйони запрошують на канали. А бідного програміста засудили. О часи, о закони…
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09.12.2021 19:37 Ответить
Не зрозумів, а як тіпа могли оштрафовати за "втручання" у свою (чи надану зі згоди власника) консоль?
Тобто кожного разу при встановленні кастомної прошивки будь де, хоч на свій мп3 плеєр, хоч твіки прошивок відеокарт, це "несанкціоноване" втручання в роботу ЕВМ?
Оце так бурхлива діяльність правоохоронців, тепер я зрозумів що мала на увазі влада коли казали що знайдуть додаткові джерела фінансування поліції.
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09.12.2021 22:00 Ответить
а если к примеру покупать плейстейшн, перепрошивать, переклевать лейбл\корпус и продавать как бренд нью консоль мейд ин юкрейн, собрано из западно-китайских комплектующих (вторсырье - плюс к защите окружающей среды), по - полу-отечественное, в бинарных кодах.
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09.12.2021 22:22 Ответить
А вы хотите победить коррупцию в этой стране. Коррупция и воровство у нашего народа в крови, они вот вовсю оправдывают несчастного воришку, который наживался на чужом труде, и для них это нормально.
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10.12.2021 03:01 Ответить
Прошивати придумали на заході.І там цим також займаються.
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10.12.2021 15:17 Ответить
Ментам вобше ***** чим занятися ?? Всі так роблять лол я так 10 років роблю і ***** ********
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10.12.2021 12:08 Ответить
Кому нужны те шляпы за которые его взяли.
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11.12.2021 00:51 Ответить
 
 