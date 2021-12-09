Жителя Житомира оштрафовали за установку пиратских игр на PlayStation

В начале 2021 г. Житомирский суд вынес приговор по делу о пиратских играх. Пользователя, виновного в перепрошивке консоли Sony PlayStation 3, приговорили к штрафу в 10 200 грн, также мужчина должен заплатить 11 114 грн процессуальных выплат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на реестр судебных решений.

Житель Житомира разместил в сети объявление о том, что может продавать и загружать игры и софт на игровые консоли PlayStation (разработчик консоли запрещает это делать вне своих официальных сервисов).

Мужчина, находясь в магазине Game Box, установил на свой компьютер программы, которые используют для "перепрошивки" консоли PlayStation 3. А также загрузил с торрент-сайта пиратские копии игр и установил их на консоль. В списке были популярны следующие популярные игры GTA 5, The Last of Us, Skyrim, Mortal Kombat, FIFA, Far Cry 3, Call of Duty: Black Ops 2.

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"Указанные преступные действия ... по несанкционированному вмешательству в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и автоматизированных систем привели к подделке информации, имеющейся в игровой консоли "Playstation С" с серийным номером 02-26456973-2487362, СЕСН-250 не соответствует настройкам производителя, и к искажению процесса обработки данной информации, порядок которой устанавливается владельцем, а именно "Sony interactive Entertainment Europe Limited", чем причинил владельцу материальный ущерб на общую сумму 15 000 грн", - говорится в приговоре.

Расследование велось по ч. 1 статьи 361 Уголовного кодекса (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Обвинения о нарушении авторских прав не предъявлялись.

Мужчина признал свою вину, и суд назначил ему штраф в размере 10 200 грн. Также он должен был оплатить 11 114 грн 80 коп процессуальных выплат, поэтому в целом выплаты составили более 21 тыс. грн.