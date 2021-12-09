Мешканця Житомира оштрафували за встановлення піратських ігор на PlayStation
На початку 2021 року житомирський суд виніс вирок по справі про піратські ігри. Користувача, винного у "перепрошивці" консолі Sony PlayStation 3, засудили до штрафу в 10 200 грн, також чоловік мусить сплатити 11 114 грн процесуальних виплат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на реєстр судових рішень.
Мешканец Житомира розмістив в мережі оголошення про те, що може продавати і завантажувати ігри та софт на ігрові консолі PlayStation (розробник консолі забороняє це робити поза своїми офіційними сервісами).
Чоловік перебуваючи в магазині Game Box встановив на свій комп’ютер програми, які використовують для "перепрошивки" консолі PlayStation 3. А також завантажив із торент-сайта піратські копії ігор і встановив їх на консоль. У списку були популярні наступні популярні ігри GTA 5, Тhe Last of Us, Skyrim, Mortal Kombat, FIFA, Far Cry 3, Call of Duty: Black Ops 2.
"Вказані злочинні дії ... щодо несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем призвели до підробки інформації наявної в ігровій консолі "Playstation З" з серійним номером 02-26456973-2487362, СЕСН-2504В, що не відповідає налаштуванням виробника, та до спотворення процесу обробки даної інформації, порядок якої встановлюється власником, а саме "Sony interactive Entertainment Europe Limited", чим завдав власнику матеріальної шкоди на загальну суму 15 000 грн", - йдеться у вироці.
Розслідування велося по ч. 1 статті 361 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).
Звинувачення про порушення авторських прав не висувалися.
Чоловік визнав свою провину, і суд призначив йому штраф у розмірі 10 200 грн. Також він мав сплатити 11 114 грн 80 коп процесуальних виплат, тож загалом виплати склали більше 21 тис. грн.
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должен быть какой-то механизм поддержания нетрендовых медиа, "устаревших" книг, альтернативной музыки. У пользователя тоже должны быть права пользоваться тем, что когда-то очень давно купил в магазине, который давно закрылся. Как это сделать без коммьюнити? Не надо очернять все подряд, называя всех "пиратами". Тут всё сложнее, чем кажется.
Чого? Які нафіг 15 тисяч.Кому ця матеріальна шкода була завдана,тому хто відніс на прошивку? Якщо приставка після перепрошивки перестала працювати,то іі можна полагодити,замінити банально модуль якийсь.Вона зараз дешево коштує.
Взагалі, дива, фактично постражалого не має, "Sony interactive Entertainment Europe Limited" ніяких претензій не висувала.
Позлучається щось на кшталт того, що людину звинувачують у діях, в результаті яких ніхто не постраждав, чи в усякому разі заявляв про те.
Їм, що не має чим зайнятися?
Так вони зараз до любого власника ПК доколупатися за неліцензійне ПЗ, доречі, і до самих себе.
атомы, как и прочие частицы - имеют массу. Информация массы не имеет. И не надо путать массу с количеством.
Я, конечно, обыватель, но свою твёрдую тройку по физике получил честно в универе. А ещё у меня было "отлично" по предмету "теория информации".
Еще раз - программный код - это нематериальная сущность.
Предлагаю вместо спора с анонимусом на цензоре написать диссер на тему материальности информации в любом аккредитованом институте.
PS это называется "синапс", а не "синапсис", иди учись, короче.
Их сто лет как с производства и продаж сняли. Максимум за шо его могли вжарить - за то шо музейный экспонат руками трогал...
Тобто кожного разу при встановленні кастомної прошивки будь де, хоч на свій мп3 плеєр, хоч твіки прошивок відеокарт, це "несанкціоноване" втручання в роботу ЕВМ?
Оце так бурхлива діяльність правоохоронців, тепер я зрозумів що мала на увазі влада коли казали що знайдуть додаткові джерела фінансування поліції.