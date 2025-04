Мешканця Житомира оштрафували за встановлення піратських ігор на PlayStation

На початку 2021 року житомирський суд виніс вирок по справі про піратські ігри. Користувача, винного у "перепрошивці" консолі Sony PlayStation 3, засудили до штрафу в 10 200 грн, також чоловік мусить сплатити 11 114 грн процесуальних виплат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на реєстр судових рішень.

Мешканец Житомира розмістив в мережі оголошення про те, що може продавати і завантажувати ігри та софт на ігрові консолі PlayStation (розробник консолі забороняє це робити поза своїми офіційними сервісами).

Чоловік перебуваючи в магазині Game Box встановив на свій комп’ютер програми, які використовують для "перепрошивки" консолі PlayStation 3. А також завантажив із торент-сайта піратські копії ігор і встановив їх на консоль. У списку були популярні наступні популярні ігри GTA 5, Тhe Last of Us, Skyrim, Mortal Kombat, FIFA, Far Cry 3, Call of Duty: Black Ops 2.

"Вказані злочинні дії ... щодо несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем призвели до підробки інформації наявної в ігровій консолі "Playstation З" з серійним номером 02-26456973-2487362, СЕСН-2504В, що не відповідає налаштуванням виробника, та до спотворення процесу обробки даної інформації, порядок якої встановлюється власником, а саме "Sony interactive Entertainment Europe Limited", чим завдав власнику матеріальної шкоди на загальну суму 15 000 грн", - йдеться у вироці.

Розслідування велося по ч. 1 статті 361 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).

Звинувачення про порушення авторських прав не висувалися.

Чоловік визнав свою провину, і суд призначив йому штраф у розмірі 10 200 грн. Також він мав сплатити 11 114 грн 80 коп процесуальних виплат, тож загалом виплати склали більше 21 тис. грн.

