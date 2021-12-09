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Мешканця Житомира оштрафували за встановлення піратських ігор на PlayStation

Мешканця Житомира оштрафували за встановлення піратських ігор на PlayStation

На початку 2021 року житомирський суд виніс вирок по справі про піратські ігри. Користувача, винного у "перепрошивці" консолі Sony PlayStation 3, засудили до штрафу в 10 200 грн, також чоловік мусить сплатити 11 114 грн процесуальних виплат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на реєстр судових рішень.

Мешканец Житомира розмістив в мережі оголошення про те, що може продавати і завантажувати ігри та софт на ігрові консолі PlayStation (розробник консолі забороняє це робити поза своїми офіційними сервісами).

Чоловік перебуваючи в магазині Game Box встановив на свій комп’ютер програми, які використовують для "перепрошивки" консолі PlayStation 3. А також завантажив із торент-сайта піратські копії ігор і встановив їх на консоль. У списку були популярні наступні популярні ігри GTA 5, Тhe Last of Us, Skyrim, Mortal Kombat, FIFA, Far Cry 3, Call of Duty: Black Ops 2.

"Вказані злочинні дії ... щодо несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем призвели до підробки інформації наявної в ігровій консолі "Playstation З" з серійним номером 02-26456973-2487362, СЕСН-2504В, що не відповідає налаштуванням виробника, та до спотворення процесу обробки даної інформації, порядок якої встановлюється власником, а саме "Sony interactive Entertainment Europe Limited", чим завдав власнику матеріальної шкоди на загальну суму 15 000 грн", - йдеться у вироці.

Розслідування велося по ч. 1 статті 361 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).

Звинувачення про порушення авторських прав не висувалися. 

Чоловік визнав свою провину, і суд призначив йому штраф у розмірі 10 200 грн. Також він мав сплатити 11 114 грн 80 коп процесуальних виплат, тож загалом виплати склали більше 21 тис. грн.

Також читайте: Кіберполіція блокувала роботу одного з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів

Автор: 

комп’ютери (272) пірати (94) суд (11657)


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Топ коментарі
+34
я куею -вот это злодея поймали -вот это операция !
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09.12.2021 17:28
+24
Лучше бы пирамидки продавал
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09.12.2021 17:28
+22
Беню с Бубочкой за офшоры кто-нибудь оштрафует?
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09.12.2021 17:25
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Беню с Бубочкой за офшоры кто-нибудь оштрафует?
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09.12.2021 17:25 Відповісти
Лучше бы пирамидки продавал
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09.12.2021 17:28 Відповісти
я куею -вот это злодея поймали -вот это операция !
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09.12.2021 17:28 Відповісти
ну формально они правы. Мы должны защищать софт или должны одобрять пиратство? Я лично на приставку игры покупаю на официальном магазине. Плачу за подписку Ютуб и эппл музыку, это нормально
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09.12.2021 18:55 Відповісти
я тоже плачу за тот же нетфликс, но с эппл музыкой есть один небольшой нюанс - у них попросту нет той музыки, которую я хочу слушать. Равно как и частенько нет фильмов на нетфликсе, которые я бывает хочу пересмотреть.

должен быть какой-то механизм поддержания нетрендовых медиа, "устаревших" книг, альтернативной музыки. У пользователя тоже должны быть права пользоваться тем, что когда-то очень давно купил в магазине, который давно закрылся. Как это сделать без коммьюнити? Не надо очернять все подряд, называя всех "пиратами". Тут всё сложнее, чем кажется.
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09.12.2021 20:36 Відповісти
чувак вже працює у Мінцифри? радником Фєдорова?
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09.12.2021 17:29 Відповісти
а шо за терпила заяву кинул?
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09.12.2021 17:34 Відповісти
Заяву кинул он сам (" розмістив в мережі оголошення про те, що може продавати і завантажувати ігри та софт на ігрові консолі PlayStation"). На эту заяву отреагировали правоохранители, которым нужно выполнять план, взяли консоль "Playstation З" з серійним номером 02-26456973-2487362, СЕСН-2504В пришли к нему, тот препрошил на свою голову, что и было задокументировано.....
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09.12.2021 18:25 Відповісти
PS Как вариант: он ранее мог перепрошивать консоль одному из ментов, но видать "клиент" оказался не сильно доволен перепрошивкой и решил поквитаться оформив на него дело подловив на горячем
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09.12.2021 18:27 Відповісти
это все творчество одаренного человека, переосмысление данностей и трансформация бытия. За что репрессии?
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09.12.2021 18:30 Відповісти
А колись на PlayStaоion 1 і PlayStation 2 ставили чіпи,які запускали піратські штамповки,а потім вже самому можна були завантажувати з інтернету і записувати на болванку.Xbox 360 ще до зараз нові повністю ламані продають,причому одразу з іграми.А PlayStation 3,також продають прошиті в інтернет магазинах з іграми,правда б.у.Тут просто захотіли вибірково домахатися.
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09.12.2021 17:35 Відповісти
Та яке там домахатися. Або підстава (взяли за щось інше, але тре було вирок по цій статті) , або він повний лох. "несанкціоноване втручання" - це без згоди власника. Хіба що... він хакнув консоль, яка належала магазину. Тоді він якись ідіот.
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09.12.2021 18:35 Відповісти
якщо ти купив консоль, то ти став власником тільки пристрою, а не програмного забезпечення, воно власність Соні, наприклад, і принцип роботи теж належить їм, тому втручання в роботу пристрою є незаконним і порушує їх права, ти розберись з мат частиною, тоді коментарі будеш писати.
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11.12.2021 07:57 Відповісти
"Вказані злочинні дії ... щодо несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем призвели до підробки інформації наявної в ігровій консолі "Playstation З" з серійним номером 02-26456973-2487362, СЕСН-2504В, що не відповідає налаштуванням виробника, та до спотворення процесу обробки даної інформації, порядок якої встановлюється власником, а саме "Sony interactive Entertainment Europe Limited", чим завдав власнику матеріальної шкоди на загальну суму 15 000 грн", - йдеться у вироці. Джерело:
Чого? Які нафіг 15 тисяч.Кому ця матеріальна шкода була завдана,тому хто відніс на прошивку? Якщо приставка після перепрошивки перестала працювати,то іі можна полагодити,замінити банально модуль якийсь.Вона зараз дешево коштує.
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09.12.2021 17:41 Відповісти
Ще раз повторюю,тут просто вибірково домахалися.Повно магазинів перепрошитими приставками торгує і нічого.
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09.12.2021 17:42 Відповісти
Може "звинувачений" діяв за принципом однієї моєї знайомої (правда, вона говорила про нудних чоловіків) "Лєгчє дать, чєм об"ясніть почему нельзя"
Взагалі, дива, фактично постражалого не має, "Sony interactive Entertainment Europe Limited" ніяких претензій не висувала.
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09.12.2021 17:55 Відповісти
Sony спочатку намагалася боротися з піратами, потім забила.
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09.12.2021 18:05 Відповісти
"Забила", то то її право. Я не розумію прокуратуру, на фіга їм це, якщо постраждалого не має.
Позлучається щось на кшталт того, що людину звинувачують у діях, в результаті яких ніхто не постраждав, чи в усякому разі заявляв про те.
Їм, що не має чим зайнятися?
Так вони зараз до любого власника ПК доколупатися за неліцензійне ПЗ, доречі, і до самих себе.
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09.12.2021 18:13 Відповісти
Ну потрібно створювати бурхливу діяльність. Хоча як там на справді було, невідомо. А прокуратурі дійсно немає чим зайнятися. Колись на цензорі була новина, що кіберполіція за дєвочкою спостерігала декілька місяців, а та на вебкамі сиділа. Ми ж в Україні живемо, а це країна мрій.
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09.12.2021 19:45 Відповісти
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09.12.2021 17:48 Відповісти
Ви зробили мій день!Буба,призначай всенародне свято!
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09.12.2021 17:58 Відповісти
Что в сеть попало то пропало. В интернете не должно быть ничего платного. На диски пусть пишут, в книги записывают. Повадились деньги брать за пиксели и мегабайты. Я понимаю когда покупаешь "железо" у тебя что то остается материальное, то не жаль. А платить за "воздух" который можно дублировать нарушая закон сохранения энергии, это абсурд.
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09.12.2021 18:16 Відповісти
разносов с пиратскими дисками вы, наверное, по молодости лет не помните)
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09.12.2021 18:27 Відповісти
Дааа, были времена, когда клёвым Dvd-rw диском гордился и сидюком пишущим) Флешки, то были только у буржуев
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09.12.2021 18:43 Відповісти
Код такой же материальный, как ваша приставка.
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09.12.2021 18:54 Відповісти
код нельзя пощупать руками, это нематериальная сущность. Информация и носители информации не тождественны. Это всё равно что утверждать, что мол, слова материальны.
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09.12.2021 20:55 Відповісти
А атом водорода ты руками трогал? Или может быть фотон? Вопреки мнению обывателей материальное это не то что можно руками трогать, а то что имеет энергию/массу. И как раз информация имеет энергию.
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10.12.2021 02:47 Відповісти
очень толсто, если вам приходится общаться с такими людьми, для которых такие толстые аналогии хорошо заходят, то мне остается лишь посочувствовать.

атомы, как и прочие частицы - имеют массу. Информация массы не имеет. И не надо путать массу с количеством.

Я, конечно, обыватель, но свою твёрдую тройку по физике получил честно в универе. А ещё у меня было "отлично" по предмету "теория информации".

Еще раз - программный код - это нематериальная сущность.
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21.12.2021 13:45 Відповісти
И слова тоже материальны. Те что ты говоришь: это звуковые волны. Те что ты думаешь: электрические сигналы в синапсисах.
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10.12.2021 02:51 Відповісти
Слова не материальны. Звуковая волна - нематериальна, как и все волновые процессы, они несут энергию и влияют на материальный мир, но сами по себе они нематериальны.

Предлагаю вместо спора с анонимусом на цензоре написать диссер на тему материальности информации в любом аккредитованом институте.

PS это называется "синапс", а не "синапсис", иди учись, короче.
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21.12.2021 13:50 Відповісти
ничего не должно быть платного?))) Ничего что игру создать занимает много лет и сотни тысяч долларов? Любой контент или код стоит деньги. Что за коммунистические размышления, все вокруг народное, все вокруг мое
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09.12.2021 18:57 Відповісти
Это не коммунистические рассуждения, а противовес во мнение хапугам, которые только о деньгах и думают. Сверх прибыли и тд. Все бабло гребет верхушка, и рядовой кодер, художник или иллюстратор, там не при чем. Одни за кол. строк кода получают, другие за потраченное время. Вы играете против себя, утверждая, что все должно быть платным и с ограничениями. Рано или поздно, люду станет еще больше, и тогда вы же, в гугле уже не сможете получить ничего безплатного, ну прям вообще. А это всего лишь равно пропорциональный вопрос роста населения и симметрии в потребностях. По сему считаю, что в интернете, все должно быть в свободном доступе, как общее достояние, для личного ознакомления, а не обогащения. Я не поощряю, заработок на ворованном. Самоуважение видите ли.
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09.12.2021 19:35 Відповісти
погуглите SaaS, это единственная коммерчески оправданная модель взаимоотношений между производителем и потребителем софта.
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09.12.2021 20:53 Відповісти
Офигеть... небось пол СБУ и вся киберполиция ловила...
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09.12.2021 18:25 Відповісти
Весь интерпол на ушах стоял
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09.12.2021 18:37 Відповісти
а он подписывал лицензионное соглашение?
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09.12.2021 18:26 Відповісти
ПС3... оно же древнее как дерьмо мамонта...
Их сто лет как с производства и продаж сняли. Максимум за шо его могли вжарить - за то шо музейный экспонат руками трогал...
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09.12.2021 18:27 Відповісти
це вам не мільярди з приватбанку вимивати
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09.12.2021 18:27 Відповісти
я бы постыдился хвастаться таким "достижением".
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09.12.2021 18:54 Відповісти
__нужно было ,чтобы Клиент подписал лично Соглашение о добровольном изменении настроек. и о последствиях....
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09.12.2021 19:20 Відповісти
Тих,що крадуть мільйони запрошують на канали. А бідного програміста засудили. О часи, о закони…
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09.12.2021 19:37 Відповісти
Не зрозумів, а як тіпа могли оштрафовати за "втручання" у свою (чи надану зі згоди власника) консоль?
Тобто кожного разу при встановленні кастомної прошивки будь де, хоч на свій мп3 плеєр, хоч твіки прошивок відеокарт, це "несанкціоноване" втручання в роботу ЕВМ?
Оце так бурхлива діяльність правоохоронців, тепер я зрозумів що мала на увазі влада коли казали що знайдуть додаткові джерела фінансування поліції.
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09.12.2021 22:00 Відповісти
а если к примеру покупать плейстейшн, перепрошивать, переклевать лейбл\корпус и продавать как бренд нью консоль мейд ин юкрейн, собрано из западно-китайских комплектующих (вторсырье - плюс к защите окружающей среды), по - полу-отечественное, в бинарных кодах.
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09.12.2021 22:22 Відповісти
А вы хотите победить коррупцию в этой стране. Коррупция и воровство у нашего народа в крови, они вот вовсю оправдывают несчастного воришку, который наживался на чужом труде, и для них это нормально.
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10.12.2021 03:01 Відповісти
Прошивати придумали на заході.І там цим також займаються.
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10.12.2021 15:17 Відповісти
Ментам вобше ***** чим занятися ?? Всі так роблять лол я так 10 років роблю і ***** ********
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10.12.2021 12:08 Відповісти
Кому нужны те шляпы за которые его взяли.
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11.12.2021 00:51 Відповісти
 
 