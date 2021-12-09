Зеленский вернул в Раду закон "Об административной процедуре" со своими предложениями

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями Закон "Об административной процедуре" (законопроект № 3475), который народные депутаты приняли 16 ноября 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обратил внимание на необходимость унификации процедур рассмотрения и решения административных дел в духе определенного Конституцией Украины демократического и правового государства, обеспечения защиты прав, свобод, законных интересов человека и гражданина.

В то же время Президент отметил необходимость урегулировать административную процедуру с соблюдением должного баланса интересов человека, общества и обязанностей государства. Поэтому Владимир Зеленский предложил вывести из-под действия данного документа отношения, возникающие при применении законодательства о национальной безопасности и обороне, гражданстве, предоставлении убежища в Украине.

Читайте также: ФРУ призвала президента ветировать закон 5600: его нормы приняты кулуарно

Кроме того, Владимир Зеленский акцентировал внимание на необходимости введения максимально взвешенного механизма вступления в силу этого закона, что обеспечит надлежащий уровень реализации гражданами своих прав в соответствии с принципами административной процедуры.