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Зеленский вернул в Раду закон "Об административной процедуре" со своими предложениями

Зеленский вернул в Раду закон

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями Закон "Об административной процедуре" (законопроект № 3475), который народные депутаты приняли 16 ноября 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обратил внимание на необходимость унификации процедур рассмотрения и решения административных дел в духе определенного Конституцией Украины демократического и правового государства, обеспечения защиты прав, свобод, законных интересов человека и гражданина.

В то же время Президент отметил необходимость урегулировать административную процедуру с соблюдением должного баланса интересов человека, общества и обязанностей государства. Поэтому Владимир Зеленский предложил вывести из-под действия данного документа отношения, возникающие при применении законодательства о национальной безопасности и обороне, гражданстве, предоставлении убежища в Украине.

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Кроме того, Владимир Зеленский акцентировал внимание на необходимости введения максимально взвешенного механизма вступления в силу этого закона, что обеспечит надлежащий уровень реализации гражданами своих прав в соответствии с принципами административной процедуры.

Автор: 

ВР (29228) закон (3176) Зеленский Владимир (20239)


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Топ комментарии
+4
Война намечается, а главнокомандующий клоун. Боже помоги Украине!
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09.12.2021 18:08
+4
Верховна Рада тепер - це просто тупі зелені кнопки,які по сигналу натискають "за" чи "проти"...Їм посилає Зєля закони,вони слухняно голосують,потім Зєля то ветує,робить якісь поправки і знову їм посилає...Вони знову голосують "за" і Зєля знову напружено думає,що він таке їм надіслав...Пора і нам задуматись,чи довго ще терпітимемо то зелене бл...дство...
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09.12.2021 18:17
+3
А что дегенеративненький может предложить, разве что какой-то наркоманский бред
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09.12.2021 18:07
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Пропозиції, бачте, у нього (рід середній) з'явились... Промоутер десь там, фонтануючий ідейками. Про дєрьмака я ж нічого не написав , він нє прі дєлах...
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09.12.2021 18:03 Ответить
А что дегенеративненький может предложить, разве что какой-то наркоманский бред
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09.12.2021 18:07 Ответить
Война намечается, а главнокомандующий клоун. Боже помоги Украине!
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09.12.2021 18:08 Ответить
почему то ощущение, что он предал Украину и он агентура врага.
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09.12.2021 18:09 Ответить
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09.12.2021 18:38 Ответить
Та не стесняйтесь уже-посылай те зекрысу на... теперь с ним никто не церемонится
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09.12.2021 18:11 Ответить
как же уже надоел этот лгун. потратил драгоценное время Украины и опустил страну ниже плинтуса.
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09.12.2021 18:15 Ответить
Верховна Рада тепер - це просто тупі зелені кнопки,які по сигналу натискають "за" чи "проти"...Їм посилає Зєля закони,вони слухняно голосують,потім Зєля то ветує,робить якісь поправки і знову їм посилає...Вони знову голосують "за" і Зєля знову напружено думає,що він таке їм надіслав...Пора і нам задуматись,чи довго ще терпітимемо то зелене бл...дство...
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09.12.2021 18:17 Ответить
Правильно что вернул, там так все непонятно написано, что зеличайший так и не нашел там любимой фразы "Я вам ничего не должен".
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09.12.2021 18:36 Ответить
где Олег Петрович? ))) как-то тревожно...
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09.12.2021 18:41 Ответить
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09.12.2021 18:43 Ответить
🤣🤣🤣
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09.12.2021 19:14 Ответить
Одна надежда - шо если Байден не выдаст, то х-йло не съест.
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09.12.2021 19:00 Ответить
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09.12.2021 19:38 Ответить
Хлопнули группу лома земакак Natalia Yashin
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09.12.2021 19:41 Ответить
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09.12.2021 20:35 Ответить
 
 