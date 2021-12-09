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Новини
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Зеленський повернув до Ради закон "Про адміністративну процедуру" зі своїми пропозиціями

Зеленський повернув до Ради закон

Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон "Про адміністративну процедуру" (законопроект № 3475), який народні депутати ухвалили 16 листопада 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський звернув увагу на необхідність уніфікації процедур розгляду й вирішення адміністративних справ у дусі визначеної Конституцією України демократичної та правової держави, забезпечення належного захисту прав, свобод, законних інтересів людини й громадянина.

Водночас Президент наголосив на необхідності врегулювати адміністративну процедуру з дотриманням належного балансу інтересів людини, суспільства та обов'язків держави. Зеленський запропонував вивести з-під дії цього закону відносини, що виникають під час застосування законодавства про національну безпеку й оборону, громадянство, надання притулку в Україні.

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Крім того,президент акцентував увагу на необхідності запровадження максимально виваженого механізму набрання чинності цим законом, що забезпечить належний рівень реалізації особами своїх прав згідно з принципами адміністративної процедури.

Автор: 

ВР (14942) закон (2825) Зеленський Володимир (23697)


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Топ коментарі
+4
Война намечается, а главнокомандующий клоун. Боже помоги Украине!
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09.12.2021 18:08
+4
Верховна Рада тепер - це просто тупі зелені кнопки,які по сигналу натискають "за" чи "проти"...Їм посилає Зєля закони,вони слухняно голосують,потім Зєля то ветує,робить якісь поправки і знову їм посилає...Вони знову голосують "за" і Зєля знову напружено думає,що він таке їм надіслав...Пора і нам задуматись,чи довго ще терпітимемо то зелене бл...дство...
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09.12.2021 18:17
+3
А что дегенеративненький может предложить, разве что какой-то наркоманский бред
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09.12.2021 18:07
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Пропозиції, бачте, у нього (рід середній) з'явились... Промоутер десь там, фонтануючий ідейками. Про дєрьмака я ж нічого не написав , він нє прі дєлах...
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09.12.2021 18:03 Відповісти
А что дегенеративненький может предложить, разве что какой-то наркоманский бред
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09.12.2021 18:07 Відповісти
Война намечается, а главнокомандующий клоун. Боже помоги Украине!
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09.12.2021 18:08 Відповісти
почему то ощущение, что он предал Украину и он агентура врага.
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09.12.2021 18:09 Відповісти
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09.12.2021 18:38 Відповісти
Та не стесняйтесь уже-посылай те зекрысу на... теперь с ним никто не церемонится
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09.12.2021 18:11 Відповісти
как же уже надоел этот лгун. потратил драгоценное время Украины и опустил страну ниже плинтуса.
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09.12.2021 18:15 Відповісти
Верховна Рада тепер - це просто тупі зелені кнопки,які по сигналу натискають "за" чи "проти"...Їм посилає Зєля закони,вони слухняно голосують,потім Зєля то ветує,робить якісь поправки і знову їм посилає...Вони знову голосують "за" і Зєля знову напружено думає,що він таке їм надіслав...Пора і нам задуматись,чи довго ще терпітимемо то зелене бл...дство...
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09.12.2021 18:17 Відповісти
Правильно что вернул, там так все непонятно написано, что зеличайший так и не нашел там любимой фразы "Я вам ничего не должен".
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09.12.2021 18:36 Відповісти
где Олег Петрович? ))) как-то тревожно...
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09.12.2021 18:41 Відповісти
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09.12.2021 18:43 Відповісти
🤣🤣🤣
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09.12.2021 19:14 Відповісти
Одна надежда - шо если Байден не выдаст, то х-йло не съест.
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09.12.2021 19:00 Відповісти
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09.12.2021 19:38 Відповісти
Хлопнули группу лома земакак Natalia Yashin
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09.12.2021 19:41 Відповісти
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09.12.2021 20:35 Відповісти
 
 