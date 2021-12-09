Санкции США против Портнова – это сигнал ОП. Следующий – Татаров, – Шабунин

Санкции против Андрея Портнова связаны с тем, что Офис президента планирует сорвать конкурс на должность руководителя САП.

Об этом пишет глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Банковая планирует сорвать конкурс на руководителя САП решением ОАСК под руководством Павла Вовка - руками Портнова в судебной системе. После чего это решение ОАСК пойдет в шестой апелляционный суд Киева, который в сентябре возглавил человек Портнова/Татарова - Елена Кузьмишина", - пишет он.

По мнению Шабунина, санкции США против Портнова – это сигнал в адрес Офиса президента.

"Вдруг нет – советую прямо сейчас думать, что они будут делать, когда США наложит санкции на действующего заместителя председателя ОП Зеленского – Татарова", - добавил Шабунин.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 декабря США ввели санкции против экс-главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова.