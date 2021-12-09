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Санкции США против Портнова – это сигнал ОП. Следующий – Татаров, – Шабунин

Санкции США против Портнова – это сигнал ОП. Следующий – Татаров, – Шабунин

Санкции против Андрея Портнова связаны с тем, что Офис президента планирует сорвать конкурс на должность руководителя САП.

Об этом пишет глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Банковая планирует сорвать конкурс на руководителя САП решением ОАСК под руководством Павла Вовка - руками Портнова в судебной системе. После чего это решение ОАСК пойдет в шестой апелляционный суд Киева, который в сентябре возглавил человек Портнова/Татарова - Елена Кузьмишина", - пишет он.

По мнению Шабунина, санкции США против Портнова – это сигнал в адрес Офиса президента.

"Вдруг нет – советую прямо сейчас думать, что они будут делать, когда США наложит санкции на действующего заместителя председателя ОП Зеленского – Татарова", - добавил Шабунин.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 декабря США ввели санкции против экс-главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Автор: 

Портнов Андрей (637) санкции (11258) США (26439) Шабунин Виталий (535) САП (2060)


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Топ комментарии
+64
Повторю. Деркач - под санкциями, Дубинский - под санкциями, Онищенко/Кадыров - под санкциями, Портнов - под санкциями, и т.д по списку. И все они ставили одной из своих сверхзадач - борьбу с Порохом. Я ни на что не намекаю, но результат на лицо
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09.12.2021 18:48
+49
але як символічно - спочатку санкції на колег та друзів зеленського, а потім - дзвінок Байдена..
Мол, клован, тебе та твою шоблу чекає те саме))
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09.12.2021 19:02
+41
Нагадаю, що після Революції Гідності Портнов переховувався на підаросії.
В Україну він повернувся у переддень вступу на посаду наркомана Зеленського.
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09.12.2021 18:52
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Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1468982917439365127 1 ч



Короля робить свита (його оточення) Зацiнiть ЗЕ!
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09.12.2021 19:48 Ответить
чим скоріше щезнуть хєрмак і татаров тим краще для держави
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09.12.2021 19:55 Ответить
Печалька, але вони не щезнуть. Беня під санкціями, навіть під кримінальним впровадженням в США- і шо?
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09.12.2021 20:59 Ответить
Немає в Штатах ніякого кримінального провадженя проти Бєні, як би цього не хотілось.
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09.12.2021 21:22 Ответить
Ви праві. Крімінального нема,є федеральне.
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09.12.2021 22:24 Ответить
Ну от для чого Україні ці долбані сигнали ?
Що , так важко було накрити санкціями одразу всю шоблу ? Для чого тягнути кота за хвіст ?
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09.12.2021 20:01 Ответить
А, задоволення. Треба шоб мудрий нарід повністью вкусив свою жалюгідність з свого вибору у 2019 році.
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09.12.2021 22:40 Ответить
Це і тобі сигнал, шабунька. Всі хто відкриває свої помийні хавала на Пороха чомусь потрапляють під санкції. У тебе теж є такий шанс.
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09.12.2021 20:05 Ответить


******* Такасама


@n6j1K0PZH4vMK0y

·
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1468888375503605761 7 ч



Владімірссанич, воу воу, полєхше

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09.12.2021 20:16 Ответить
Так называемые "суды" Украины надо сжечь, вместе с портновым и его "судьями"!
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09.12.2021 20:23 Ответить
Сам жечь пойдешь? -"надо".. Факел в руки
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09.12.2021 21:00 Ответить
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09.12.2021 20:27 Ответить
И только наше правительство против них ничего не против. Что прошлое, что это.
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09.12.2021 20:39 Ответить
Ну прям таки не имеет против . Кто успел - сбежал, кто не успел - тарзанка с многоэтажки. У вас память короткая
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09.12.2021 22:44 Ответить
А когда Горбатый? (Бородатый)?
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09.12.2021 20:40 Ответить
усе дуже повільно відбувається....життя не вистачить побачити світло у тунелі....30 років чекаємо...житття спливає...
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09.12.2021 20:49 Ответить
следующий шабунин - татаров
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09.12.2021 20:50 Ответить
Дальше- портновские выкормыши, Ермак и Татаров.
Фсб-ник Демченко

Муж Верещучки, который руководил штурмом "дома профсоюзов" во времена Майдана
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09.12.2021 20:52 Ответить
А последнего то зачем под санкции? Там стена по нём плачет - не в Израиле.
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09.12.2021 22:47 Ответить
Шабунін ще не застрелився гівняною пулею, яку ліпив п'ять років проти Пороха???
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09.12.2021 20:57 Ответить
було за що
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09.12.2021 22:13 Ответить
Зараз тебе це втішує???
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09.12.2021 22:25 Ответить
шабунин,угомонись , твои фантазии никому не интересны,смотри,что бы на тебя санкции не наложили
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09.12.2021 21:05 Ответить
За шабуньку не волнуйся,зебиленыш -он грантоед ,в отличии от ближайшего окружения твоего зеублюдка)
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09.12.2021 21:12 Ответить
а чего такая злая ? недотраханная ,что ли ? пойди попей святой водички и успокойся
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09.12.2021 23:11 Ответить
Тверезо - санкції проти Портнова ( і вжевідомо- проти Тупицького) передбачають арешт коштів в банках США ( а він там своїстатки зберігає?) і заборону в'їзду. Тепер Портнов не відпочиватиме в Майями, але Європа, Мальдіви, ОАЕ, Сочі ...- на його вік місць для відпочинку вистачить.
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09.12.2021 21:12 Ответить
Кому он в Западной Европе впал под санкциями США -это клеймо для всего Мира
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09.12.2021 21:14 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXKCNgQENiPqfdJbWvFxYUlOHHDwrdAEfcOq_xm9uZ_Z6dVGrBXXTXfwrCzDGfSg1GQKq6wDYF8Dy1fAJ0TZ-eL29mFN5eEb2O7WqAKtSPUGXCIkq7VIXpYxxBLPJCEQjE&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?fref=tl_fr_box&pnref=lhc.friends 1 ч ·



Сегодня, в день борьбы с коррупцией, мне прислали бутылку хорошего вина, и оказалось, что сегодня действительно есть повод ее открыть.

США ввели санкции против Андрея Портнова - одной из ключевых фигур в системе власти Владимира Зеленского, которого называют вероятным "смотрящим" за судебной системой, "смотрящим" за Державным бюро расследований, и ближайшим партнером замглавы офиса президента Олега Татарова. Портнов является известным противником влияния США в Украине, и пользуется поддержкой пророссийских медиа.

Причина санкций очевидна, сегодня глава посольства США в Украине Кристина Квин анонсировала санкции и призвала украинские власти назначить Специального антикоррупционного прокурора до конца года. Санкции введены за коррупцию - а к какой коррупции причастен Портнов, который формально не занимает никаких государственных должностей? Очевидно, это то, что ранее заявляли у нас в медиа в политике, что он может быть причастен к системе коррупции в украинских судах, заказным делам в ДБР, срыву конкурса в Специальную антикоррупционную прокуратуру, противодействию НАБУ, и другим схемам офиса президента. В США не сомневаются в роли Портнова - санкции наложены за коррупцию.

США сделали это, потому что СНБО Зеленского санкции против Портнова ввести не посмеет - ведь все манипуляции с украинским правосудием осуществляются, как мы понимаем, по заказу самого президента и его офиса. И сам Зеленский покрывает эту схему, блокирует рассмотрение законопроекта по ликвидации ОАСК, хотя это предусмотрено и меморандумом с МВФ и декларацией с президентом США Байденом от 30 августа.

Именно из-за неудовольствия действиями офиса президента Байден не звонил Зеленскому перед переговорами с Путиным, и будет говорить с президентом Украины в 19.30 - через два часа после объявления санкций по Портнову. Санкции также введены и по главе Конституционного суда Тупицкому, к назначению которого которого главой КСУ в 2019-м, согласно записям НАБУ, также мог иметь отношение Портнов:

Санкции по Портнову - это грозное предупреждение для офиса президента. Если вы не прекратите нарушать обязательства, врать и мешать антикоррупционной реформе, судебной реформе, звонить в ДБР открыть или закрыть какие-то дела, и так далее, то могут последовать и новые санкции, уже против должностных лиц в самой власти.

Президент США сегодня показал, что даже угроза войны с Россией не может заставить США закрыть глаза на масштабную коррупцию в украинской власти. Разговоры про патриотизм не могут закрыть глаза на тот факт, что тесно связанная с Россией агентура сохраняет свое влияние в офисе президента. И если офис президента не поймет этот прямой сигнал - то разговаривать с ним Вашингтон будет все реже и реже.

Следует поблагодарить наши антикоррупционные общественные организации, гражданское общество, политиков, которые приложили значительные усилия, чтобы поднять проблему противодействия властей антикоррупционным реформам - вся эта информация была внимательно изучена в США, и были приняты важные решения.
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09.12.2021 21:13 Ответить
Шабунька брешет, как всегда или недоговаривает))))
В обґрунтуванні санкцій пояснюється, що Портнов налагодив широкі зв'язки з судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво.
"Широко відомий як судовий посередник, Портнов заслужено звинувачувався у використанні свого впливу на купівлю доступу та прийняття рішень в українських судах, а також у підриві зусиль з реформування. Станом на 2019 рік Портнов вчинив кроки з контролю за українською судовою системою, впливом на відповідне законодавство, прагнув призначити лояльних чиновників на вищі судові посади та підтримати судові рішення", - йдеться у поясненні.
Також вказується, що у середині 2019 року Портнов вступив у змову з високопосадовцем українського уряду, щоб сформувати вищі юридичні інститути країни у своїх інтересах і вплинути на Конституційний суд України. Крім того, Портнов був замішаний у спробі вплинути на генерального прокурора України.
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09.12.2021 21:39 Ответить
в статье есть фото зермака, но не его фамилия...
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09.12.2021 21:40 Ответить
потому что следующие будут из окружения янелоха оманского!
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09.12.2021 22:51 Ответить
Это был просто намьок... Вы шо, не поняли?!
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11.12.2021 19:18 Ответить
Як я розумію вся злочинна поліція України, що знищує та грабує громадян повинна відповісти, потрібні відкриті списки поліціянтів
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09.12.2021 23:18 Ответить
В дії повинен з'явитися реєстр злочинців поліціянтів
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09.12.2021 23:20 Ответить
не пустять гнид у США...
ото санкції
прямо - убойні...
та головне - американскі...
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09.12.2021 23:33 Ответить
Крутяться Божі млини, полова вітром зноситься. Повільно, але впевнено
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10.12.2021 01:23 Ответить
санкции это хорошо, только кремлевские Крысы ермак, демченко и его халуи татаров, портнов должны сидеть за гос.измену с полной конфискацией в месте с малоПИД,,,роским, бениным нарко-Дегенератом который их "крышует" и беней!!!
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10.12.2021 06:54 Ответить
Деркач Дубинский,Портнов-это рафинированные кремлевские подкладки,украиноненавистники,мочить их нужно
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10.12.2021 07:02 Ответить
Сигнали потрібно РОЗУМІТИ і робити якісь висновки...
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10.12.2021 07:04 Ответить
А теперь кто-нибудь мне скажет, как американские санкции скажутся на этих уродах здесь, в Украине, при нынешней власти таких же уродов и ренегатов?
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10.12.2021 11:57 Ответить
500% прокурорша в СШа признала,что все предыдущие дела против Пороха не имеют оснований для вручения подозрений!!!!!!!!2,5 годичная борьба Янелоха Паскудовича Оманского и его обкуреной шоблы,включая *лучшего* адвоката портянкова-коту под хвост!!!!!!Шабунька,трахнутая,пора собирать соратников пуштунов лещей и прочую шваль на митинги против БАРЫГ.А обкуреный ищет встречи с х..лом.!100% забить место в Ростове.
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10.12.2021 14:56 Ответить
Хорошо сказали, Марк! Підтримую!
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11.12.2021 19:26 Ответить
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