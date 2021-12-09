Санкції США проти Портнова - це сигнал ОП. Наступний - Татаров, - Шабунін

Санкції на Андрія Портнова пов’язані з тим, що Офіс Президента планує зірвати конкурс на посаду керівника САП.

Про це пише голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Банкова планує зірвати конкурс на керівника САП рішенням ОАСКу під керівництвом Павла Вовка - руками Портнова в судовій системі. Після чого це рішення ОАСКу піде в шостий апеляційний суд Києва, який у вересні очолила людина Портнова/Татарова - Олена Кузьмишина", - пише він.

На думку Шабуніна, санкції США проти Портнова - це сигнал на адресу Офісу Президента.

"Раптом ні - раджу прямо зараз думати, що вони робитимуть, коли США накладе санкції на діючого заступника голови ОП Зеленьського - Татарова", - додав Шабунін.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 9 грудня США запровадили санкції проти ексзаступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова.