Санкції США проти Портнова - це сигнал ОП. Наступний - Татаров, - Шабунін
Санкції на Андрія Портнова пов’язані з тим, що Офіс Президента планує зірвати конкурс на посаду керівника САП.
Про це пише голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Банкова планує зірвати конкурс на керівника САП рішенням ОАСКу під керівництвом Павла Вовка - руками Портнова в судовій системі. Після чого це рішення ОАСКу піде в шостий апеляційний суд Києва, який у вересні очолила людина Портнова/Татарова - Олена Кузьмишина", - пише він.
На думку Шабуніна, санкції США проти Портнова - це сигнал на адресу Офісу Президента.
"Раптом ні - раджу прямо зараз думати, що вони робитимуть, коли США накладе санкції на діючого заступника голови ОП Зеленьського - Татарова", - додав Шабунін.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 9 грудня США запровадили санкції проти ексзаступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова.
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@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1468982917439365127 1 ч
Короля робить свита (його оточення) Зацiнiть ЗЕ!
Що , так важко було накрити санкціями одразу всю шоблу ? Для чого тягнути кота за хвіст ?
******* Такасама
@n6j1K0PZH4vMK0y
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https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1468888375503605761 7 ч
Владімірссанич, воу воу, полєхше
Фсб-ник Демченко
Муж Верещучки, который руководил штурмом "дома профсоюзов" во времена Майдана
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?fref=tl_fr_box&pnref=lhc.friends 1 ч ·
Сегодня, в день борьбы с коррупцией, мне прислали бутылку хорошего вина, и оказалось, что сегодня действительно есть повод ее открыть.
США ввели санкции против Андрея Портнова - одной из ключевых фигур в системе власти Владимира Зеленского, которого называют вероятным "смотрящим" за судебной системой, "смотрящим" за Державным бюро расследований, и ближайшим партнером замглавы офиса президента Олега Татарова. Портнов является известным противником влияния США в Украине, и пользуется поддержкой пророссийских медиа.
Причина санкций очевидна, сегодня глава посольства США в Украине Кристина Квин анонсировала санкции и призвала украинские власти назначить Специального антикоррупционного прокурора до конца года. Санкции введены за коррупцию - а к какой коррупции причастен Портнов, который формально не занимает никаких государственных должностей? Очевидно, это то, что ранее заявляли у нас в медиа в политике, что он может быть причастен к системе коррупции в украинских судах, заказным делам в ДБР, срыву конкурса в Специальную антикоррупционную прокуратуру, противодействию НАБУ, и другим схемам офиса президента. В США не сомневаются в роли Портнова - санкции наложены за коррупцию.
США сделали это, потому что СНБО Зеленского санкции против Портнова ввести не посмеет - ведь все манипуляции с украинским правосудием осуществляются, как мы понимаем, по заказу самого президента и его офиса. И сам Зеленский покрывает эту схему, блокирует рассмотрение законопроекта по ликвидации ОАСК, хотя это предусмотрено и меморандумом с МВФ и декларацией с президентом США Байденом от 30 августа.
Именно из-за неудовольствия действиями офиса президента Байден не звонил Зеленскому перед переговорами с Путиным, и будет говорить с президентом Украины в 19.30 - через два часа после объявления санкций по Портнову. Санкции также введены и по главе Конституционного суда Тупицкому, к назначению которого которого главой КСУ в 2019-м, согласно записям НАБУ, также мог иметь отношение Портнов:
Санкции по Портнову - это грозное предупреждение для офиса президента. Если вы не прекратите нарушать обязательства, врать и мешать антикоррупционной реформе, судебной реформе, звонить в ДБР открыть или закрыть какие-то дела, и так далее, то могут последовать и новые санкции, уже против должностных лиц в самой власти.
Президент США сегодня показал, что даже угроза войны с Россией не может заставить США закрыть глаза на масштабную коррупцию в украинской власти. Разговоры про патриотизм не могут закрыть глаза на тот факт, что тесно связанная с Россией агентура сохраняет свое влияние в офисе президента. И если офис президента не поймет этот прямой сигнал - то разговаривать с ним Вашингтон будет все реже и реже.
Следует поблагодарить наши антикоррупционные общественные организации, гражданское общество, политиков, которые приложили значительные усилия, чтобы поднять проблему противодействия властей антикоррупционным реформам - вся эта информация была внимательно изучена в США, и были приняты важные решения.
В обґрунтуванні санкцій пояснюється, що Портнов налагодив широкі зв'язки з судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво.
"Широко відомий як судовий посередник, Портнов заслужено звинувачувався у використанні свого впливу на купівлю доступу та прийняття рішень в українських судах, а також у підриві зусиль з реформування. Станом на 2019 рік Портнов вчинив кроки з контролю за українською судовою системою, впливом на відповідне законодавство, прагнув призначити лояльних чиновників на вищі судові посади та підтримати судові рішення", - йдеться у поясненні.
Також вказується, що у середині 2019 року Портнов вступив у змову з високопосадовцем українського уряду, щоб сформувати вищі юридичні інститути країни у своїх інтересах і вплинути на Конституційний суд України. Крім того, Портнов був замішаний у спробі вплинути на генерального прокурора України.
ото санкції
прямо - убойні...
та головне - американскі...