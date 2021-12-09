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Санкції США проти Портнова - це сигнал ОП. Наступний - Татаров, - Шабунін

Санкції США проти Портнова - це сигнал ОП. Наступний - Татаров, - Шабунін

Санкції на Андрія Портнова пов’язані з тим, що Офіс Президента планує зірвати конкурс на посаду керівника САП.

Про це пише голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Банкова планує зірвати конкурс на керівника САП рішенням ОАСКу під керівництвом Павла Вовка - руками Портнова в судовій системі. Після чого це рішення ОАСКу піде в шостий апеляційний суд Києва, який у вересні очолила людина Портнова/Татарова - Олена Кузьмишина", - пише він.

На думку Шабуніна, санкції США проти Портнова - це сигнал на адресу Офісу Президента.

"Раптом ні - раджу прямо зараз думати, що вони робитимуть, коли США накладе санкції на діючого заступника голови ОП Зеленьського - Татарова", - додав Шабунін.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 9 грудня США запровадили санкції проти ексзаступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова.

Автор: 

Портнов (333) санкції (11771) США (22545) Шабунін Віталій (534) САП (2210)


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Топ коментарі
+64
Повторю. Деркач - под санкциями, Дубинский - под санкциями, Онищенко/Кадыров - под санкциями, Портнов - под санкциями, и т.д по списку. И все они ставили одной из своих сверхзадач - борьбу с Порохом. Я ни на что не намекаю, но результат на лицо
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09.12.2021 18:48
+49
але як символічно - спочатку санкції на колег та друзів зеленського, а потім - дзвінок Байдена..
Мол, клован, тебе та твою шоблу чекає те саме))
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09.12.2021 19:02
+41
Нагадаю, що після Революції Гідності Портнов переховувався на підаросії.
В Україну він повернувся у переддень вступу на посаду наркомана Зеленського.
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09.12.2021 18:52
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Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1468982917439365127 1 ч



Короля робить свита (його оточення) Зацiнiть ЗЕ!
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09.12.2021 19:48 Відповісти
чим скоріше щезнуть хєрмак і татаров тим краще для держави
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09.12.2021 19:55 Відповісти
Печалька, але вони не щезнуть. Беня під санкціями, навіть під кримінальним впровадженням в США- і шо?
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09.12.2021 20:59 Відповісти
Немає в Штатах ніякого кримінального провадженя проти Бєні, як би цього не хотілось.
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09.12.2021 21:22 Відповісти
Ви праві. Крімінального нема,є федеральне.
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09.12.2021 22:24 Відповісти
Ну от для чого Україні ці долбані сигнали ?
Що , так важко було накрити санкціями одразу всю шоблу ? Для чого тягнути кота за хвіст ?
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09.12.2021 20:01 Відповісти
А, задоволення. Треба шоб мудрий нарід повністью вкусив свою жалюгідність з свого вибору у 2019 році.
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09.12.2021 22:40 Відповісти
Це і тобі сигнал, шабунька. Всі хто відкриває свої помийні хавала на Пороха чомусь потрапляють під санкції. У тебе теж є такий шанс.
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09.12.2021 20:05 Відповісти


******* Такасама


@n6j1K0PZH4vMK0y

·
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1468888375503605761 7 ч



Владімірссанич, воу воу, полєхше

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09.12.2021 20:16 Відповісти
Так называемые "суды" Украины надо сжечь, вместе с портновым и его "судьями"!
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09.12.2021 20:23 Відповісти
Сам жечь пойдешь? -"надо".. Факел в руки
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09.12.2021 21:00 Відповісти
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09.12.2021 20:27 Відповісти
И только наше правительство против них ничего не против. Что прошлое, что это.
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09.12.2021 20:39 Відповісти
Ну прям таки не имеет против . Кто успел - сбежал, кто не успел - тарзанка с многоэтажки. У вас память короткая
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09.12.2021 22:44 Відповісти
А когда Горбатый? (Бородатый)?
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09.12.2021 20:40 Відповісти
усе дуже повільно відбувається....життя не вистачить побачити світло у тунелі....30 років чекаємо...житття спливає...
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09.12.2021 20:49 Відповісти
следующий шабунин - татаров
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09.12.2021 20:50 Відповісти
Дальше- портновские выкормыши, Ермак и Татаров.
Фсб-ник Демченко

Муж Верещучки, который руководил штурмом "дома профсоюзов" во времена Майдана
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09.12.2021 20:52 Відповісти
А последнего то зачем под санкции? Там стена по нём плачет - не в Израиле.
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09.12.2021 22:47 Відповісти
Шабунін ще не застрелився гівняною пулею, яку ліпив п'ять років проти Пороха???
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09.12.2021 20:57 Відповісти
було за що
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09.12.2021 22:13 Відповісти
Зараз тебе це втішує???
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09.12.2021 22:25 Відповісти
шабунин,угомонись , твои фантазии никому не интересны,смотри,что бы на тебя санкции не наложили
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09.12.2021 21:05 Відповісти
За шабуньку не волнуйся,зебиленыш -он грантоед ,в отличии от ближайшего окружения твоего зеублюдка)
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09.12.2021 21:12 Відповісти
а чего такая злая ? недотраханная ,что ли ? пойди попей святой водички и успокойся
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09.12.2021 23:11 Відповісти
Тверезо - санкції проти Портнова ( і вжевідомо- проти Тупицького) передбачають арешт коштів в банках США ( а він там своїстатки зберігає?) і заборону в'їзду. Тепер Портнов не відпочиватиме в Майями, але Європа, Мальдіви, ОАЕ, Сочі ...- на його вік місць для відпочинку вистачить.
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09.12.2021 21:12 Відповісти
Кому он в Западной Европе впал под санкциями США -это клеймо для всего Мира
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09.12.2021 21:14 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXKCNgQENiPqfdJbWvFxYUlOHHDwrdAEfcOq_xm9uZ_Z6dVGrBXXTXfwrCzDGfSg1GQKq6wDYF8Dy1fAJ0TZ-eL29mFN5eEb2O7WqAKtSPUGXCIkq7VIXpYxxBLPJCEQjE&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?fref=tl_fr_box&pnref=lhc.friends 1 ч ·



Сегодня, в день борьбы с коррупцией, мне прислали бутылку хорошего вина, и оказалось, что сегодня действительно есть повод ее открыть.

США ввели санкции против Андрея Портнова - одной из ключевых фигур в системе власти Владимира Зеленского, которого называют вероятным "смотрящим" за судебной системой, "смотрящим" за Державным бюро расследований, и ближайшим партнером замглавы офиса президента Олега Татарова. Портнов является известным противником влияния США в Украине, и пользуется поддержкой пророссийских медиа.

Причина санкций очевидна, сегодня глава посольства США в Украине Кристина Квин анонсировала санкции и призвала украинские власти назначить Специального антикоррупционного прокурора до конца года. Санкции введены за коррупцию - а к какой коррупции причастен Портнов, который формально не занимает никаких государственных должностей? Очевидно, это то, что ранее заявляли у нас в медиа в политике, что он может быть причастен к системе коррупции в украинских судах, заказным делам в ДБР, срыву конкурса в Специальную антикоррупционную прокуратуру, противодействию НАБУ, и другим схемам офиса президента. В США не сомневаются в роли Портнова - санкции наложены за коррупцию.

США сделали это, потому что СНБО Зеленского санкции против Портнова ввести не посмеет - ведь все манипуляции с украинским правосудием осуществляются, как мы понимаем, по заказу самого президента и его офиса. И сам Зеленский покрывает эту схему, блокирует рассмотрение законопроекта по ликвидации ОАСК, хотя это предусмотрено и меморандумом с МВФ и декларацией с президентом США Байденом от 30 августа.

Именно из-за неудовольствия действиями офиса президента Байден не звонил Зеленскому перед переговорами с Путиным, и будет говорить с президентом Украины в 19.30 - через два часа после объявления санкций по Портнову. Санкции также введены и по главе Конституционного суда Тупицкому, к назначению которого которого главой КСУ в 2019-м, согласно записям НАБУ, также мог иметь отношение Портнов:

Санкции по Портнову - это грозное предупреждение для офиса президента. Если вы не прекратите нарушать обязательства, врать и мешать антикоррупционной реформе, судебной реформе, звонить в ДБР открыть или закрыть какие-то дела, и так далее, то могут последовать и новые санкции, уже против должностных лиц в самой власти.

Президент США сегодня показал, что даже угроза войны с Россией не может заставить США закрыть глаза на масштабную коррупцию в украинской власти. Разговоры про патриотизм не могут закрыть глаза на тот факт, что тесно связанная с Россией агентура сохраняет свое влияние в офисе президента. И если офис президента не поймет этот прямой сигнал - то разговаривать с ним Вашингтон будет все реже и реже.

Следует поблагодарить наши антикоррупционные общественные организации, гражданское общество, политиков, которые приложили значительные усилия, чтобы поднять проблему противодействия властей антикоррупционным реформам - вся эта информация была внимательно изучена в США, и были приняты важные решения.
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09.12.2021 21:13 Відповісти
Шабунька брешет, как всегда или недоговаривает))))
В обґрунтуванні санкцій пояснюється, що Портнов налагодив широкі зв'язки з судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво.
"Широко відомий як судовий посередник, Портнов заслужено звинувачувався у використанні свого впливу на купівлю доступу та прийняття рішень в українських судах, а також у підриві зусиль з реформування. Станом на 2019 рік Портнов вчинив кроки з контролю за українською судовою системою, впливом на відповідне законодавство, прагнув призначити лояльних чиновників на вищі судові посади та підтримати судові рішення", - йдеться у поясненні.
Також вказується, що у середині 2019 року Портнов вступив у змову з високопосадовцем українського уряду, щоб сформувати вищі юридичні інститути країни у своїх інтересах і вплинути на Конституційний суд України. Крім того, Портнов був замішаний у спробі вплинути на генерального прокурора України.
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09.12.2021 21:39 Відповісти
в статье есть фото зермака, но не его фамилия...
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09.12.2021 21:40 Відповісти
потому что следующие будут из окружения янелоха оманского!
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09.12.2021 22:51 Відповісти
Это был просто намьок... Вы шо, не поняли?!
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11.12.2021 19:18 Відповісти
Як я розумію вся злочинна поліція України, що знищує та грабує громадян повинна відповісти, потрібні відкриті списки поліціянтів
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09.12.2021 23:18 Відповісти
В дії повинен з'явитися реєстр злочинців поліціянтів
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09.12.2021 23:20 Відповісти
не пустять гнид у США...
ото санкції
прямо - убойні...
та головне - американскі...
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09.12.2021 23:33 Відповісти
Крутяться Божі млини, полова вітром зноситься. Повільно, але впевнено
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10.12.2021 01:23 Відповісти
санкции это хорошо, только кремлевские Крысы ермак, демченко и его халуи татаров, портнов должны сидеть за гос.измену с полной конфискацией в месте с малоПИД,,,роским, бениным нарко-Дегенератом который их "крышует" и беней!!!
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10.12.2021 06:54 Відповісти
Деркач Дубинский,Портнов-это рафинированные кремлевские подкладки,украиноненавистники,мочить их нужно
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10.12.2021 07:02 Відповісти
Сигнали потрібно РОЗУМІТИ і робити якісь висновки...
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10.12.2021 07:04 Відповісти
А теперь кто-нибудь мне скажет, как американские санкции скажутся на этих уродах здесь, в Украине, при нынешней власти таких же уродов и ренегатов?
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10.12.2021 11:57 Відповісти
500% прокурорша в СШа признала,что все предыдущие дела против Пороха не имеют оснований для вручения подозрений!!!!!!!!2,5 годичная борьба Янелоха Паскудовича Оманского и его обкуреной шоблы,включая *лучшего* адвоката портянкова-коту под хвост!!!!!!Шабунька,трахнутая,пора собирать соратников пуштунов лещей и прочую шваль на митинги против БАРЫГ.А обкуреный ищет встречи с х..лом.!100% забить место в Ростове.
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10.12.2021 14:56 Відповісти
Хорошо сказали, Марк! Підтримую!
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11.12.2021 19:26 Відповісти
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