Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Россией оккупированного Крыма, - Кулеба

Генеральная ассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма, документ призывает РФ прекратить перебрасывание на оккупированный полуостров оружия и военных.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Генасамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма. Она содержит важную поддержку "Крымской платформы", призывает РФ прекратить перебрасывание на остров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях", - написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Министр также выразил благодарность всем государствам-членам ООН, поддержавшим документ.

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"Он консолидирует международную поддержку "Крымской платформы" и ее целей, противодействует милитаризации Крыма, посылает сигнал сдерживания на фоне наращивания военного присутствия РФ вдоль нашей границы и в Крыму", - подчеркнул глава МИД.