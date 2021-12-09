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Новости
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Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Россией оккупированного Крыма, - Кулеба

Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Россией оккупированного Крыма, - Кулеба

Генеральная ассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма, документ призывает РФ прекратить перебрасывание на оккупированный полуостров оружия и военных.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Генасамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма. Она содержит важную поддержку "Крымской платформы", призывает РФ прекратить перебрасывание на остров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях", - написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Министр также выразил благодарность всем государствам-членам ООН, поддержавшим документ.

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"Он консолидирует международную поддержку "Крымской платформы" и ее целей, противодействует милитаризации Крыма, посылает сигнал сдерживания на фоне наращивания военного присутствия РФ вдоль нашей границы и в Крыму", - подчеркнул глава МИД.

Автор: 

Крым (26369) ООН (4162) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
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09.12.2021 19:26
+8
Забрать у раши ПРАВО ВЕТА,
и вообще лучше выгнать из Совета Безопасности - бо от них одни войны
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09.12.2021 19:41
+7
А що там із "Кримською платформою"? На один раз попіаритись Гундосику? Де продовження? Де бурхлива діяльність?
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09.12.2021 19:27
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Кремлівському параноїдному шизофреніку пох... ГА ООН !!!Йому параноїдна маячня великодержавного шовінізма спати не дає !!!)))
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09.12.2021 19:21 Ответить
это временно... "ничто не вечно под луной..." (с)
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09.12.2021 19:28 Ответить
В данном случае будет вечно, увы. Не факт, что нынешнее ***** это то самое, которое заступило на трон двадцать лет назад. Сколько их там наштамповали неизвестно.
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09.12.2021 22:13 Ответить
не верю в вечную жизнь.да и в клонов тоже.
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09.12.2021 22:55 Ответить
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09.12.2021 19:26 Ответить
Це фейк. Немає сенсу розповсюджувати підробку. Оригінал теж гарний -
Був напис - Руські йдіть додому!
- "Русские идите домой!"
https://rhoticsounds.quora.com/The-Russian-Language-Legacy-of-the-1956-Hungarian-Uprising

https://mek.oszk.hu/02100/02185/html/43.html

https://www.pinterest.pt/pin/491596115566665400/
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01.04.2022 22:36 Ответить
А що там із "Кримською платформою"? На один раз попіаритись Гундосику? Де продовження? Де бурхлива діяльність?
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09.12.2021 19:27 Ответить
У пошуку на сайті "платформи" спробував знайти новини - новин немає
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09.12.2021 19:36 Ответить
Они все уже к Рождеству готовят лыжи или плавки . Турагентства из Рады не вылазят . Чартеры уже зафрахтованы - Мальдивы, Бали 😀😀
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09.12.2021 19:43 Ответить
це було у вересні ,Для цього ми і втілюємо цілісну стратегію зовнішньої політики, створюємо систему альянсів для безпеки України, поглиблюємо взаємодію зі стратегічними партнерами. Парламент має право приймати рішення, які вважає за необхідне. Однак на цьому тлі ідея звернення до США за статусом "основного союзника поза НАТО" не несе доданої вартості для безпеки України", - підкреслив міністр.(кого крім США може послухати рашист?)

Він також назвав дане питання "спробою політичного хайпу".

"Я прошу народних депутатів не приймати рішення, яке ламає стратегічну логіку держави, і дати дипломатам продовжити професійно робити свою справу. Ми досягнемо ще більших результатів, якщо окремі політичні сили підпорядкують свої особисті внутрішньополітичні інтереси загальному для всіх завданню захисту національних інтересів України в світі" , - додав Кулеба.
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09.12.2021 19:30 Ответить
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09.12.2021 19:35 Ответить
Та не хвилюйтеся - московія чи рОсія авжеж не РУСЬ. Русь - це ми, українці. Це як ******* Італія колись в давні часи звалась Римська імперія. Насправді наші вороги рОськи, а не руські, як їм би дуже хотілося б, але не зможеться, бо роськи можуть бути тільки роськами.
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09.12.2021 22:07 Ответить
Забрать у раши ПРАВО ВЕТА,
и вообще лучше выгнать из Совета Безопасности - бо от них одни войны
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09.12.2021 19:41 Ответить
Из Пасе уже выгоняли, потом на коленях просили опять вернутся
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09.12.2021 19:53 Ответить
а Лига Наций развалилась из-за нападения московии на Финляндию, такая же угроза нависла и над ООН, если роськи почнуть масштабну війну
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09.12.2021 22:12 Ответить
Это невозможно...в сило того что совбез это ядерный сходняк и право вето это уступка с целью неразвязывания ядерной войны..
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09.12.2021 23:12 Ответить
Крым "мешок",замкнутая территория...другими словами зная Азимут и дальность расположения военного склада РАБссии в Судаке,Севастополе или Керчи..6-й флот США из Средиземного моря парой Томагавков превратит Крым в пустыню...
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09.12.2021 19:54 Ответить
РАБссия враг,Украине пора понятьэто навсегда
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09.12.2021 20:02 Ответить
 
 