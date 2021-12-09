Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Росією окупованого Криму, - Кулеба
Генеральна асамблея ООН схвалила посилену резолюцію стосовно мілітаризації Криму, документ закликає РФ припинити перекидання на окупований півострів зброї та військових.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму. Вона містить важливу підтримку "Кримської платформи", закликає РФ припинити перекидання на півострів зброї та військових, припинити порушення свободи мореплавства в Чорному й Азовському морях", - написав Кулеба на своїй сторінці у Twitter.
Міністр також висловив удячність усім державам-членам ООН, які підтримали документ.
"Він консолідує міжнародну підтримку "Кримської платформи" та її цілей, протидіє мілітаризації Криму, надсилає сигнал стримування на тлі нарощування військової присутності РФ уздовж нашого кордону та в Криму", - наголосив глава МЗС.
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Він також назвав дане питання "спробою політичного хайпу".
"Я прошу народних депутатів не приймати рішення, яке ламає стратегічну логіку держави, і дати дипломатам продовжити професійно робити свою справу. Ми досягнемо ще більших результатів, якщо окремі політичні сили підпорядкують свої особисті внутрішньополітичні інтереси загальному для всіх завданню захисту національних інтересів України в світі" , - додав Кулеба.
и вообще лучше выгнать из Совета Безопасности - бо от них одни войны