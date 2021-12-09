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Новини
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Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Росією окупованого Криму, - Кулеба

Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Росією окупованого Криму, - Кулеба

Генеральна асамблея ООН схвалила посилену резолюцію стосовно мілітаризації Криму, документ закликає РФ припинити перекидання на окупований півострів зброї та військових.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму. Вона містить важливу підтримку "Кримської платформи", закликає РФ припинити перекидання на півострів зброї та військових, припинити порушення свободи мореплавства в Чорному й Азовському морях", - написав Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

Міністр також висловив удячність усім державам-членам ООН, які підтримали документ.

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"Він консолідує міжнародну підтримку "Кримської платформи" та її цілей, протидіє мілітаризації Криму, надсилає сигнал стримування на тлі нарощування військової присутності РФ уздовж нашого кордону та в Криму", - наголосив глава МЗС.

Автор: 

Крим (14131) ООН (3341) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
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09.12.2021 19:26
+8
Забрать у раши ПРАВО ВЕТА,
и вообще лучше выгнать из Совета Безопасности - бо от них одни войны
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09.12.2021 19:41
+7
А що там із "Кримською платформою"? На один раз попіаритись Гундосику? Де продовження? Де бурхлива діяльність?
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09.12.2021 19:27
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Кремлівському параноїдному шизофреніку пох... ГА ООН !!!Йому параноїдна маячня великодержавного шовінізма спати не дає !!!)))
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09.12.2021 19:21 Відповісти
это временно... "ничто не вечно под луной..." (с)
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09.12.2021 19:28 Відповісти
В данном случае будет вечно, увы. Не факт, что нынешнее ***** это то самое, которое заступило на трон двадцать лет назад. Сколько их там наштамповали неизвестно.
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09.12.2021 22:13 Відповісти
не верю в вечную жизнь.да и в клонов тоже.
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09.12.2021 22:55 Відповісти
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09.12.2021 19:26 Відповісти
Це фейк. Немає сенсу розповсюджувати підробку. Оригінал теж гарний -
Був напис - Руські йдіть додому!
- "Русские идите домой!"
https://rhoticsounds.quora.com/The-Russian-Language-Legacy-of-the-1956-Hungarian-Uprising

https://mek.oszk.hu/02100/02185/html/43.html

https://www.pinterest.pt/pin/491596115566665400/
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01.04.2022 22:36 Відповісти
А що там із "Кримською платформою"? На один раз попіаритись Гундосику? Де продовження? Де бурхлива діяльність?
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09.12.2021 19:27 Відповісти
У пошуку на сайті "платформи" спробував знайти новини - новин немає
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09.12.2021 19:36 Відповісти
Они все уже к Рождеству готовят лыжи или плавки . Турагентства из Рады не вылазят . Чартеры уже зафрахтованы - Мальдивы, Бали 😀😀
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09.12.2021 19:43 Відповісти
це було у вересні ,Для цього ми і втілюємо цілісну стратегію зовнішньої політики, створюємо систему альянсів для безпеки України, поглиблюємо взаємодію зі стратегічними партнерами. Парламент має право приймати рішення, які вважає за необхідне. Однак на цьому тлі ідея звернення до США за статусом "основного союзника поза НАТО" не несе доданої вартості для безпеки України", - підкреслив міністр.(кого крім США може послухати рашист?)

Він також назвав дане питання "спробою політичного хайпу".

"Я прошу народних депутатів не приймати рішення, яке ламає стратегічну логіку держави, і дати дипломатам продовжити професійно робити свою справу. Ми досягнемо ще більших результатів, якщо окремі політичні сили підпорядкують свої особисті внутрішньополітичні інтереси загальному для всіх завданню захисту національних інтересів України в світі" , - додав Кулеба.
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09.12.2021 19:30 Відповісти
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09.12.2021 19:35 Відповісти
Та не хвилюйтеся - московія чи рОсія авжеж не РУСЬ. Русь - це ми, українці. Це як ******* Італія колись в давні часи звалась Римська імперія. Насправді наші вороги рОськи, а не руські, як їм би дуже хотілося б, але не зможеться, бо роськи можуть бути тільки роськами.
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09.12.2021 22:07 Відповісти
Забрать у раши ПРАВО ВЕТА,
и вообще лучше выгнать из Совета Безопасности - бо от них одни войны
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09.12.2021 19:41 Відповісти
Из Пасе уже выгоняли, потом на коленях просили опять вернутся
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09.12.2021 19:53 Відповісти
а Лига Наций развалилась из-за нападения московии на Финляндию, такая же угроза нависла и над ООН, если роськи почнуть масштабну війну
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09.12.2021 22:12 Відповісти
Это невозможно...в сило того что совбез это ядерный сходняк и право вето это уступка с целью неразвязывания ядерной войны..
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09.12.2021 23:12 Відповісти
Крым "мешок",замкнутая территория...другими словами зная Азимут и дальность расположения военного склада РАБссии в Судаке,Севастополе или Керчи..6-й флот США из Средиземного моря парой Томагавков превратит Крым в пустыню...
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09.12.2021 19:54 Відповісти
РАБссия враг,Украине пора понятьэто навсегда
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09.12.2021 20:02 Відповісти
 
 