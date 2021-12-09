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Новости Агрессия России против Украины Война
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После переговоров с Байденом Россия в ТКГ держит паузу, - Кулеба

После переговоров с Байденом Россия в ТКГ держит паузу, - Кулеба

Украина внимательно отслеживает риторику и поведение Москвы в Трехсторонней контактной группе после переговоров президентов США и РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава МИД обратил внимание, что вчера состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, на котором украинская делегация внимательно следила за тем, изменила ли Москва указания своим представителям и представителям ОРДЛО относительно поведения.

"К сожалению, изменений мы не увидели, поэтому Россия держит паузу, но дискуссии продолжатся сегодня, и мы увидим буквально в ближайшие дни, имел ли этот разговор между Байденом и Путиным практические последствия, или Путин все еще держит паузу и продолжает поднимать ставки", - сказал министр.

Он выразил убеждение, что к началу следующей недели ситуация прояснится, потому что сейчас у украинской стороны есть только фрагменты картины, и она следит внимательно за изменением либо отсутствием изменений в риторике и поведении ключевых игроков.

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Автор: 

россия (95381) Кулеба Дмитрий (2880) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+9
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09.12.2021 21:14
+9
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас прибув до Києва, разом із ним військово-транспортний літак Alenia C-27J доставив в Україну першу частину військової допомоги для ЗСУ.
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09.12.2021 21:17
+7
Щира подяка ,лісним братам !!!)))
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09.12.2021 21:24
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Угорщина 1955 рік.

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09.12.2021 21:10 Ответить
1956 рік
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09.12.2021 21:25 Ответить
Чехословакія 1968 рік
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09.12.2021 21:27 Ответить
Але ж вони постійно комуністів обирали .
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09.12.2021 21:46 Ответить
Як вони могли обирати? Їм їх призначали з совка.
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09.12.2021 21:59 Ответить
Вони і зараз їх обирають
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09.12.2021 22:00 Ответить
Цю паузу можна трактувати , як вичікування перед розмовою ЗЕнелоха з Байденом, де кажуть останній буде натягувати зелену мавпу і вимагати надати дірі автономію і іншу фігню.
Україну штовхають до федералізації.
Я не вірю сциклу бо вважаю, що воно для як для Заходу так і для кацапів пусте місце.
Його дожмуть і що той наркоша попідписує можна тільки здогадуватись.
Обрали чмошніка до влади то не дивуйтесь, що воно здасть вас як бомж склотару.
А саме головне, те чмо мабуть вже й довідку має, що неосудна

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09.12.2021 22:19 Ответить
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09.12.2021 21:11 Ответить
Поки весь західний світ вже місяць сидить на телефонному дроті через загрозу російського наступу на Україну, цей ублюдок вчора радісно фоткався в залі. Сьогодні ця наволоч зустрічалась з футбольними функціонерами. Просто забивши на дві свої функції - ОБОРОНА і ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА.
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09.12.2021 21:13 Ответить
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09.12.2021 21:14 Ответить
а ты против кого голосовал?)
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09.12.2021 21:14 Ответить
Косоглазый ваня-ванечка, а ты?
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09.12.2021 21:16 Ответить
Це той Кулєба що за подорожі відповідальний..
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09.12.2021 21:15 Ответить
Що воно верзе, яку паузу ,в чому ,там що, щось відбувалося ???)))
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09.12.2021 21:15 Ответить
а прі чьом тут кулєба..... у нас єрмак міністр....
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09.12.2021 21:18 Ответить
Два чобота ,кеди !! Це лялькі кремлівського лялькового балагана !!!)))
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09.12.2021 21:23 Ответить
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас прибув до Києва, разом із ним військово-транспортний літак Alenia C-27J доставив в Україну першу частину військової допомоги для ЗСУ.
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09.12.2021 21:17 Ответить
Щира подяка ,лісним братам !!!)))
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09.12.2021 21:24 Ответить
чегой-то шулер не хотит честно играть, а все передергивает. Кулеба задумалси.... не может сообразить.... что происходит.... дебил, ***...ну или врет, как сивый мерин.
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09.12.2021 22:29 Ответить
 
 