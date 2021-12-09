После переговоров с Байденом Россия в ТКГ держит паузу, - Кулеба

Украина внимательно отслеживает риторику и поведение Москвы в Трехсторонней контактной группе после переговоров президентов США и РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава МИД обратил внимание, что вчера состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, на котором украинская делегация внимательно следила за тем, изменила ли Москва указания своим представителям и представителям ОРДЛО относительно поведения.

"К сожалению, изменений мы не увидели, поэтому Россия держит паузу, но дискуссии продолжатся сегодня, и мы увидим буквально в ближайшие дни, имел ли этот разговор между Байденом и Путиным практические последствия, или Путин все еще держит паузу и продолжает поднимать ставки", - сказал министр.

Он выразил убеждение, что к началу следующей недели ситуация прояснится, потому что сейчас у украинской стороны есть только фрагменты картины, и она следит внимательно за изменением либо отсутствием изменений в риторике и поведении ключевых игроков.

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