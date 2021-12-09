Після переговорів з Байденом Росія у ТКГ тримає паузу, - Кулеба

Україна уважно відстежує риторику і поведінку Москви у Тристоронній контактній групі після переговорів президентів США та РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Глава МЗС розповів, що вчора відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, на якому українська делегація уважно стежила за тим, чи змінила Москва вказівки своїм представникам і представникам ОРДЛО щодо поведінки.

"На жаль, змін ми не побачили, тому Росія тримає паузу, але дискусії продовжаться сьогодні, і ми побачимо буквально найближчими днями, чи ця розмова між Байденом і Путіним мала практичні наслідки, чи Путін все ще тримає паузу і продовжує піднімати ставки", - сказав міністр.

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Він висловив переконання, що до початку наступного тижня ситуація проясниться, тому що зараз в української сторони є лише фрагменти картини, і вона стежить уважно за зміною чи відсутністю змін у риториці та поведінці ключових гравців.