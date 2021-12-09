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Після переговорів з Байденом Росія у ТКГ тримає паузу, - Кулеба

Після переговорів з Байденом Росія у ТКГ тримає паузу, - Кулеба

Україна уважно відстежує риторику і поведінку Москви у Тристоронній контактній групі після переговорів президентів США та РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Глава МЗС розповів, що вчора відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, на якому українська делегація уважно стежила за тим, чи змінила Москва вказівки своїм представникам і представникам ОРДЛО щодо поведінки.

"На жаль, змін ми не побачили, тому Росія тримає паузу, але дискусії продовжаться сьогодні, і ми побачимо буквально найближчими днями, чи ця розмова між Байденом і Путіним мала практичні наслідки, чи Путін все ще тримає паузу і продовжує піднімати ставки", - сказав міністр.

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Він висловив переконання, що до початку наступного тижня ситуація проясниться, тому що зараз в української сторони є лише фрагменти картини, і вона стежить уважно за зміною чи відсутністю змін у риториці та поведінці ключових гравців.

Автор: 

росія (64946) Кулеба Дмитро (3604) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+9
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09.12.2021 21:14
+9
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас прибув до Києва, разом із ним військово-транспортний літак Alenia C-27J доставив в Україну першу частину військової допомоги для ЗСУ.
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09.12.2021 21:17
+7
Щира подяка ,лісним братам !!!)))
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09.12.2021 21:24
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Угорщина 1955 рік.

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09.12.2021 21:10 Відповісти
1956 рік
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09.12.2021 21:25 Відповісти
Чехословакія 1968 рік
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09.12.2021 21:27 Відповісти
Але ж вони постійно комуністів обирали .
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09.12.2021 21:46 Відповісти
Як вони могли обирати? Їм їх призначали з совка.
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09.12.2021 21:59 Відповісти
Вони і зараз їх обирають
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09.12.2021 22:00 Відповісти
Цю паузу можна трактувати , як вичікування перед розмовою ЗЕнелоха з Байденом, де кажуть останній буде натягувати зелену мавпу і вимагати надати дірі автономію і іншу фігню.
Україну штовхають до федералізації.
Я не вірю сциклу бо вважаю, що воно для як для Заходу так і для кацапів пусте місце.
Його дожмуть і що той наркоша попідписує можна тільки здогадуватись.
Обрали чмошніка до влади то не дивуйтесь, що воно здасть вас як бомж склотару.
А саме головне, те чмо мабуть вже й довідку має, що неосудна

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09.12.2021 22:19 Відповісти
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09.12.2021 21:11 Відповісти
Поки весь західний світ вже місяць сидить на телефонному дроті через загрозу російського наступу на Україну, цей ублюдок вчора радісно фоткався в залі. Сьогодні ця наволоч зустрічалась з футбольними функціонерами. Просто забивши на дві свої функції - ОБОРОНА і ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА.
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09.12.2021 21:13 Відповісти
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09.12.2021 21:14 Відповісти
а ты против кого голосовал?)
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09.12.2021 21:14 Відповісти
Косоглазый ваня-ванечка, а ты?
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09.12.2021 21:16 Відповісти
Це той Кулєба що за подорожі відповідальний..
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09.12.2021 21:15 Відповісти
Що воно верзе, яку паузу ,в чому ,там що, щось відбувалося ???)))
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09.12.2021 21:15 Відповісти
а прі чьом тут кулєба..... у нас єрмак міністр....
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09.12.2021 21:18 Відповісти
Два чобота ,кеди !! Це лялькі кремлівського лялькового балагана !!!)))
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09.12.2021 21:23 Відповісти
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас прибув до Києва, разом із ним військово-транспортний літак Alenia C-27J доставив в Україну першу частину військової допомоги для ЗСУ.
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09.12.2021 21:17 Відповісти
Щира подяка ,лісним братам !!!)))
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09.12.2021 21:24 Відповісти
чегой-то шулер не хотит честно играть, а все передергивает. Кулеба задумалси.... не может сообразить.... что происходит.... дебил, ***...ну или врет, как сивый мерин.
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09.12.2021 22:29 Відповісти
 
 