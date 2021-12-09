Офис ГПУ отстранился от гражданского иска по делу "Роттердам+", - ЦПК

Дело "Роттердам+" выглядит как битва Ахметова и Коломойского, потому что Офис генерального прокурора не подает в нем гражданский иск.

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ адвокат Агия Загребельская, представляющая в апелляции по делу "Роттердам+" общественную организацию "Центр противодействия коррупции".

"Да, заводы Коломойского действительно одни из крупнейших потребителей электроэнергии в Украине. Но они потребляют до 3% всей электроэнергии. Остальные - 97% - потребляют все остальные. А в итоге все потери бизнес переводит на конечного потребителя. То есть нас с вами. Офис Венедиктовой должен войти в это дело и подать гражданский иск, и как раз представлять интересы нас всех. Но не делает этого. Поэтому в этом деле и есть ЦПК", - говорится в сообщении организации.

По мнению Загребельской, это дело может существенно поколебать статус кво, все время существовавший в Украине.

"Если на скамью подсудимых по такой большой смарт-схеме между самыми влиятельными людьми, попадают не стрелочники, а здесь у нас сейчас как экс-подозреваемые были реальные руководители, то это десакрализует союзы между самыми влиятельными, которые всегда имели место. Все чиновники и политики знали, что если ты работаешь с первым в списке Форбс, тебе ничего не угрожает", - объяснила адвокат.

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"Это будет первая такая история, когда они попадут на скамью подсудимых. Соответственно в будущем любой чиновник, любой руководитель государственного регулятора, любой руководитель Антимонопольного комитета будет понимать, что его предшественник попал на скамью подсудимых, у его предшественника были проблемы с карьерой. Что этот самый влиятельный не смог защитить его. А это значит, что лучше подумать, лоббировать его интересы или нет", - добавила Загребельская.