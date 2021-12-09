Офис ГПУ отстранился от гражданского иска по делу "Роттердам+", - ЦПК
Дело "Роттердам+" выглядит как битва Ахметова и Коломойского, потому что Офис генерального прокурора не подает в нем гражданский иск.
Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ адвокат Агия Загребельская, представляющая в апелляции по делу "Роттердам+" общественную организацию "Центр противодействия коррупции".
"Да, заводы Коломойского действительно одни из крупнейших потребителей электроэнергии в Украине. Но они потребляют до 3% всей электроэнергии. Остальные - 97% - потребляют все остальные. А в итоге все потери бизнес переводит на конечного потребителя. То есть нас с вами. Офис Венедиктовой должен войти в это дело и подать гражданский иск, и как раз представлять интересы нас всех. Но не делает этого. Поэтому в этом деле и есть ЦПК", - говорится в сообщении организации.
По мнению Загребельской, это дело может существенно поколебать статус кво, все время существовавший в Украине.
"Если на скамью подсудимых по такой большой смарт-схеме между самыми влиятельными людьми, попадают не стрелочники, а здесь у нас сейчас как экс-подозреваемые были реальные руководители, то это десакрализует союзы между самыми влиятельными, которые всегда имели место. Все чиновники и политики знали, что если ты работаешь с первым в списке Форбс, тебе ничего не угрожает", - объяснила адвокат.
"Это будет первая такая история, когда они попадут на скамью подсудимых. Соответственно в будущем любой чиновник, любой руководитель государственного регулятора, любой руководитель Антимонопольного комитета будет понимать, что его предшественник попал на скамью подсудимых, у его предшественника были проблемы с карьерой. Что этот самый влиятельный не смог защитить его. А это значит, что лучше подумать, лоббировать его интересы или нет", - добавила Загребельская.
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Що правда?
треба щоб за такі самоусунення, державоусовували з роботи нах....й.
з забороною працювати в держструктурах, довічно.
https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4604331249603968?__cft__[0]=**************************************************-n-******************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Я тепер на собі відчув гасло ДБР «Притягнемо до відповідальності РАЗОМ».
Коли фальсифікацією кримінальних справ проти опонентів влади займається не лише ДБР із бюджетом 3 млрд грн на рік, а й Офіс генерального прокурора, продажні суди, дискредитацією та переслідуванням займається СБУ, а сам Зеленський особисто тисне на слідчих та суддів, примушуючи до незаконних дій!
Це і є «країна мрій Зеленського», яка для ошуканих українців виявилась пасткою диктатора.
За весь час правління Зеленського жоден злодій не поніс покаранння, навіть більше: отримав запрошення у владно-корупційну вертикаль Слуги народу.
Ганьба https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=**************************************************-n-******************************************************************************&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський !
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf 1 ч ·
Лол кек, топ майнінг.
Цікаво до нього СБУ прийде? Хоча чого я
https://www.facebook.com/valeriya.valery?__cft__[0]=AZWArC23VCsXWS4m9-QVlUU_EyqGcvXHk5kgE3rDtnVBKxU08IhKgr9rrZAx5zzlWpS60ImsZ_Ok0iCh-Yz4AQMf4OM2i2_tz87IqGCvxqwOUk6lbP2-qoXeJXjN7gmMwFV6wx7bXxOi5QPv_fE7PBRMQXv-V9kw9KKgj4g90eCdDA&__tn__=-UC%2CP-y-R Valeriya Egoshyna
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf 1 ч ·
Ігор Коломойський - настільки знаковий для України персонаж, що давно можна було очікувати на появу якогось "бенкойна" в ********* світі.
Що ж, це майже здійснилося.
Схоже, бізнес Коломойського пройшов шлях від феросплавів до криптоферми. Адже як виявили https://www.facebook.com/corruption.schemes/?__cft__[0]=AZWArC23VCsXWS4m9-QVlUU_EyqGcvXHk5kgE3rDtnVBKxU08IhKgr9rrZAx5zzlWpS60ImsZ_Ok0iCh-Yz4AQMf4OM2i2_tz87IqGCvxqwOUk6lbP2-qoXeJXjN7gmMwFV6wx7bXxOi5QPv_fE7PBRMQXv-V9kw9KKgj4g90eCdDA&__tn__=kK-y-R Схеми: корупція в деталях - RFERL , запорізький завод Коломойського завіз в Україну обладнання для майнінгу.
Але як добувати біткойни без дешевої електроенергії? Подбали і про це.
Напередодні купівлі спецобладнання, трейдер з орбіти олігарха отримав від «Енергоатому» електроенергію зі значною знижкою. На продажу електроенергії за ціною, недоступною звичайному українському майнеру, державна компанія недоотримала майже три мільярди гривень із запланованих.
А от хто може заробити більше запланованого, так це новенькі майнери: якщо взяти все завезене обладнання, включити його на всю потужність, і воно працюватиме 24 години на добу 7 днів на тиждень, то це може принести запорізькому заводу близько 80 біткоїнів на місяць. Сьогодні це - понад 4 мільйони доларів.
І вишенька на торті - в Україні, на відміну від США, цей прибуток поки не оподатковується.
Більше подробиць в матеріалі https://www.facebook.com/chernovalovalexander?__cft__[0]=AZWArC23VCsXWS4m9-QVlUU_EyqGcvXHk5kgE3rDtnVBKxU08IhKgr9rrZAx5zzlWpS60ImsZ_Ok0iCh-Yz4AQMf4OM2i2_tz87IqGCvxqwOUk6lbP2-qoXeJXjN7gmMwFV6wx7bXxOi5QPv_fE7PBRMQXv-V9kw9KKgj4g90eCdDA&__tn__=-]K-y-R Oleksandr Chornovalov :