Офіс ГПУ усунувся від цивільного позову в справі "Роттердам+" - ЦПК

Справа "Роттердам+" виглядає як битва Ахметова і Коломойського, бо Офіс генерального прокурора не подає у ній цивільний позов.

Про це розказала в інтерв’ю Цензор.НЕТ адвокатка Агія Загребельська, яка представляє в апеляції по справі "Роттердам+" громадську організацію "Центр протидії корупції".

"Так, заводи Коломойського дійсно одні з найбільших споживачів електроенергії в Україні. Але вони споживають до 3% всієї електроенергії. Решту - 97% - споживають всі інші. А в підсумку всі втрати бізнес перекладає на кінцевого споживача. Тобто нас з вами. Офіс Венедіктової мав би увійти в цю справу і подати цивільний позов, і якраз представляти інтереси нас усіх. Але не робить цього. Тому в цій справі і є ЦПК", - йдеться у повідомленні організації.

На думку Загребельської, ця справа може суттєво похитнути статус кво, який весь час існував в Україні.

"Якщо на лаву підсудних по такій великій смарт-схемі між найвпливовішими людьми, потрапляють не стрілочники, а тут у нас зараз як експідозрювані були реальні керівники, то це десакралізує союзи між найвпливовішими, які завжди мали місце. Усі чиновники та політики знали, що якщо ти працюєш з першим у списку Форбс, то тобі нічого не загрожує", - пояснила адвокатка.

Також читайте: Строки досудового розслідування у справі "Роттердам+" вичерпані, - ВАКС

"Це буде перша така історія, коли вони потраплять на лаву підсудних. Відповідно в майбутньому, будь-який чиновник, будь-який керівник державного регулятора, будь-який керівник Антимонопольного комітету буде розуміти, що його попередник потрапив на лаву підсудних, у його попередника були проблеми з кар’єрою. Що цей найвпливовіший не зміг його захистити. А це означає, що краще подумати, лобіювати його інтереси чи ні", - додала Загребельська.