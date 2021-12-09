Офіс ГПУ усунувся від цивільного позову в справі "Роттердам+" - ЦПК
Справа "Роттердам+" виглядає як битва Ахметова і Коломойського, бо Офіс генерального прокурора не подає у ній цивільний позов.
Про це розказала в інтерв’ю Цензор.НЕТ адвокатка Агія Загребельська, яка представляє в апеляції по справі "Роттердам+" громадську організацію "Центр протидії корупції".
"Так, заводи Коломойського дійсно одні з найбільших споживачів електроенергії в Україні. Але вони споживають до 3% всієї електроенергії. Решту - 97% - споживають всі інші. А в підсумку всі втрати бізнес перекладає на кінцевого споживача. Тобто нас з вами. Офіс Венедіктової мав би увійти в цю справу і подати цивільний позов, і якраз представляти інтереси нас усіх. Але не робить цього. Тому в цій справі і є ЦПК", - йдеться у повідомленні організації.
На думку Загребельської, ця справа може суттєво похитнути статус кво, який весь час існував в Україні.
"Якщо на лаву підсудних по такій великій смарт-схемі між найвпливовішими людьми, потрапляють не стрілочники, а тут у нас зараз як експідозрювані були реальні керівники, то це десакралізує союзи між найвпливовішими, які завжди мали місце. Усі чиновники та політики знали, що якщо ти працюєш з першим у списку Форбс, то тобі нічого не загрожує", - пояснила адвокатка.
"Це буде перша така історія, коли вони потраплять на лаву підсудних. Відповідно в майбутньому, будь-який чиновник, будь-який керівник державного регулятора, будь-який керівник Антимонопольного комітету буде розуміти, що його попередник потрапив на лаву підсудних, у його попередника були проблеми з кар’єрою. Що цей найвпливовіший не зміг його захистити. А це означає, що краще подумати, лобіювати його інтереси чи ні", - додала Загребельська.
Будь ласка, зачекайте...
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Що правда?
треба щоб за такі самоусунення, державоусовували з роботи нах....й.
з забороною працювати в держструктурах, довічно.
https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4604331249603968?__cft__[0]=**************************************************-n-******************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Я тепер на собі відчув гасло ДБР «Притягнемо до відповідальності РАЗОМ».
Коли фальсифікацією кримінальних справ проти опонентів влади займається не лише ДБР із бюджетом 3 млрд грн на рік, а й Офіс генерального прокурора, продажні суди, дискредитацією та переслідуванням займається СБУ, а сам Зеленський особисто тисне на слідчих та суддів, примушуючи до незаконних дій!
Це і є «країна мрій Зеленського», яка для ошуканих українців виявилась пасткою диктатора.
За весь час правління Зеленського жоден злодій не поніс покаранння, навіть більше: отримав запрошення у владно-корупційну вертикаль Слуги народу.
Ганьба https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=**************************************************-n-******************************************************************************&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський !
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf 1 ч ·
Лол кек, топ майнінг.
Цікаво до нього СБУ прийде? Хоча чого я
https://www.facebook.com/valeriya.valery?__cft__[0]=AZWArC23VCsXWS4m9-QVlUU_EyqGcvXHk5kgE3rDtnVBKxU08IhKgr9rrZAx5zzlWpS60ImsZ_Ok0iCh-Yz4AQMf4OM2i2_tz87IqGCvxqwOUk6lbP2-qoXeJXjN7gmMwFV6wx7bXxOi5QPv_fE7PBRMQXv-V9kw9KKgj4g90eCdDA&__tn__=-UC%2CP-y-R Valeriya Egoshyna
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf 1 ч ·
Ігор Коломойський - настільки знаковий для України персонаж, що давно можна було очікувати на появу якогось "бенкойна" в ********* світі.
Що ж, це майже здійснилося.
Схоже, бізнес Коломойського пройшов шлях від феросплавів до криптоферми. Адже як виявили https://www.facebook.com/corruption.schemes/?__cft__[0]=AZWArC23VCsXWS4m9-QVlUU_EyqGcvXHk5kgE3rDtnVBKxU08IhKgr9rrZAx5zzlWpS60ImsZ_Ok0iCh-Yz4AQMf4OM2i2_tz87IqGCvxqwOUk6lbP2-qoXeJXjN7gmMwFV6wx7bXxOi5QPv_fE7PBRMQXv-V9kw9KKgj4g90eCdDA&__tn__=kK-y-R Схеми: корупція в деталях - RFERL , запорізький завод Коломойського завіз в Україну обладнання для майнінгу.
Але як добувати біткойни без дешевої електроенергії? Подбали і про це.
Напередодні купівлі спецобладнання, трейдер з орбіти олігарха отримав від «Енергоатому» електроенергію зі значною знижкою. На продажу електроенергії за ціною, недоступною звичайному українському майнеру, державна компанія недоотримала майже три мільярди гривень із запланованих.
А от хто може заробити більше запланованого, так це новенькі майнери: якщо взяти все завезене обладнання, включити його на всю потужність, і воно працюватиме 24 години на добу 7 днів на тиждень, то це може принести запорізькому заводу близько 80 біткоїнів на місяць. Сьогодні це - понад 4 мільйони доларів.
І вишенька на торті - в Україні, на відміну від США, цей прибуток поки не оподатковується.
Більше подробиць в матеріалі https://www.facebook.com/chernovalovalexander?__cft__[0]=AZWArC23VCsXWS4m9-QVlUU_EyqGcvXHk5kgE3rDtnVBKxU08IhKgr9rrZAx5zzlWpS60ImsZ_Ok0iCh-Yz4AQMf4OM2i2_tz87IqGCvxqwOUk6lbP2-qoXeJXjN7gmMwFV6wx7bXxOi5QPv_fE7PBRMQXv-V9kw9KKgj4g90eCdDA&__tn__=-]K-y-R Oleksandr Chornovalov :