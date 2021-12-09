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Байден рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным

Байден рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным

Телефонный разговор лидеров Украины и США длился полтора часа.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это уже стало хорошей традицией, что разговоры президентов Украины и США проходят в очень откровенной, очень прямой атмосфере. Разговор длился почти полтора часа. Президенты начали с самого важного. Президент Байден рассказал президенту Зеленскому о его саммите с президентом Путиным", - сказал Ермак.

Напомним, переговоры Байдена и Путина прошли в видеоформате 7 декабря.

Читайте также: Разговор Зеленского и Байдена запланирован сегодня на 19:30 по киевскому времени, - Никифоров

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31216) россия (95381) США (26439) Ермак Андрей (1256)


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Топ комментарии
+23
"Байден заявил, что Зеленский может сделать то, что никто до него не сделал."

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09.12.2021 22:29
+21
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09.12.2021 22:34
+17
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09.12.2021 22:23
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09.12.2021 22:20 Ответить
То Єрмак прозвітував про розмову Байдена з Зеленським; з його слів: США тепер активніше опікуватимуться безпекою України; наступного тижня Зеленський в Брюсселі зустрінеться з лідерами Німеччини й Франції. А що Зеленський? А торчок поїхав в Оперу, святкувати 30-річчя укр.футболу (.!.)
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09.12.2021 22:22 Ответить
Про це в ефірі телеканалу Коломойського "1+1" заявив глава Офісу преЗЕдента Андрій Єрмак
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09.12.2021 22:26 Ответить
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09.12.2021 22:34 Ответить
Андрій Єрмак розповідає про "традиції" преЗЕдента-борцюна з олігархами - на .

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09.12.2021 22:47 Ответить
А Медведчук шо, тоже еврей?
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10.12.2021 06:16 Ответить
"Це вже стало гарною традицією, що розмови президентів України та США відбуваються в дуже відвертій, дуже прямій атмосфері. Розмова тривала майже півтори години. "

переводя с дипломатического - Байден 1.5 часа имел зеленского, а тот, как актриса немецких порнофильмов - принимал со всех сторон
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09.12.2021 23:44 Ответить
Зразу після розмови з путіним Байден говорив з керівництвом Великобританії, Франції, Німеччини та Італії. На другий день говорив з колишніми колоніями совка, а зараз членами НАТО: Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Болгарія. І аж на третій день ощасливив "найвеличнішого", що красномовно говорить про його ставлення до беніного блазня.
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09.12.2021 23:59 Ответить
Це говорить про те, що ситуація ахова, і все надто серйозно, росія все-таки нападе...
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10.12.2021 05:57 Ответить
А Байдэн не рассказывал как в детстве кавуны з бахчи тырил?
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10.12.2021 06:03 Ответить
Зеля держись, братан!
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10.12.2021 06:33 Ответить
Йому можна "вірити". Це ще такий казкар! Чого вартує "убієнний брат" чи "вагнергейт". Куди там до нього братам Грімм!
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10.12.2021 07:11 Ответить
Що, Никифоров вже звільнений? В ОП новий "мендель"?
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10.12.2021 07:37 Ответить
"Байден заявил, что Зеленский может сделать то, что никто до него не сделал."

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09.12.2021 22:29 Ответить
Та ДА,він до цього ну ДУЖЕ здібний.
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09.12.2021 22:49 Ответить
Зачем вы мне это всё копипастите?
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09.12.2021 23:41 Ответить
ПУТІН-*****!
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09.12.2021 22:22 Ответить
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09.12.2021 22:23 Ответить
Судя по йазыку то свинособаки сами себя нерезают?
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09.12.2021 22:24 Ответить
Вони три слова не можуть написати без помилок!
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09.12.2021 22:30 Ответить
скорей всего питерский стартап, у них давно в моде нарезать соотечественников
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09.12.2021 22:43 Ответить
УРЯяяяяяяяя
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09.12.2021 22:22 Ответить
Слава Тэль-Авиву!
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10.12.2021 06:10 Ответить
ага, Байден такий (через гугл-перекладач):
- Хелло, ето єсть Зєльєнскій? Зові Єрмака сюда, про пєрєговори с хлом січас расскажу!..
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09.12.2021 22:22 Ответить
Пришли к пониманию того ,что путин ***** и пора его закатывать в асфальт во славу Украины !
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09.12.2021 22:23 Ответить
То я не пойняв? Навелічніше чекало доповіді від Байдена?
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09.12.2021 22:23 Ответить
Так, позвонив, доповів, відкозиряв, "кругом, кроком руш"
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10.12.2021 09:25 Ответить
Розповів Зе, що Пиньку треба Х*лом називати і не заглядати йому в очі?
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09.12.2021 22:25 Ответить
"Нікакіє рєшенія, касающієся Украіньі, нє могут бьіть прінятьі бєз Украіньі", заявив Байден, переговоривши з Україною в останню чергу
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09.12.2021 22:26 Ответить
Він говорив не з Україною, а з її нещастям.
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10.12.2021 06:08 Ответить
А нам расскажут?
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09.12.2021 22:27 Ответить
Вы верите ЕРмаку смешно у них все ок найвеличнейший пуп земли а на самом деле
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09.12.2021 22:28 Ответить
Ну и за чем ребенка на ночь пугать?
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09.12.2021 22:28 Ответить
а кто такой зеленских?
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09.12.2021 22:28 Ответить
Самый бездарный президент в мире.
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10.12.2021 05:56 Ответить
Він не "бездарний" бо дурачить увесь світ.
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10.12.2021 06:10 Ответить
Сам бы он не решился-им кто то управляет.
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10.12.2021 06:20 Ответить
Якщо б весь світ складався із представників зелохторату, то так воно й було б.
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10.12.2021 06:40 Ответить
Байден зебанату, - Портнов это для затравочки. Ду ю андестенд ми Вова?
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09.12.2021 22:29 Ответить
Похоже разговор настолько был неприятен для ЗЕ, что он даже не решился об этом говорить. Напротив, помощь украинскому народу от Великобритании он выставил своей личной победой.
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09.12.2021 22:30 Ответить
заграница нам поможет, как говаривал Ося Бендер.
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09.12.2021 22:30 Ответить
Бідний Байден, як він це все витримав!
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09.12.2021 22:31 Ответить
Та бог з ним, тут би як нам витримати відосик з новорічною "промовою"!
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10.12.2021 07:06 Ответить
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09.12.2021 22:32 Ответить
Так кого обрали прещидентом у 2019-му??? - Єрмака???
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09.12.2021 22:35 Ответить
На днях на ютуб канале "анексия", Чорновол по полочкам разложил как зесепар шестерит на кремль и какова роль в этом дерьмака. Рекомендую к просмотру, много чего станет ясно
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09.12.2021 22:38 Ответить
культурные люди ссылку выкладывают...
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09.12.2021 22:42 Ответить
Чорновол младший продажный кацапский прихвостень если кто не вкурсах
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09.12.2021 22:45 Ответить
Скока денег он получил от кацапов? Платёжки покажи. Оригиналы.
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09.12.2021 22:58 Ответить
Тарас перелогинься
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09.12.2021 23:07 Ответить
От рыгов получал регулярные подачки за вылизывание их жопы + т.к. он совсем малообеспеченный, то ещё квартиру нашару отхватил. А про кацапов - наверное враньё. Он же на щирiй українськiй мовi, томущо патрiот.
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09.12.2021 23:45 Ответить
А ти вже точно кацап і продажний.
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10.12.2021 06:13 Ответить
Шо такое, Оксана? Стул подгорел? Так ведь я ничего нового или секретного не написал. Почитайте за деятельность Тарасика во времена рыгов и спокойно обтекайте
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10.12.2021 11:54 Ответить
согласен, он в отличие от отца пошел в другом направлении, испугался или продался, кто знает... но факт - он не националист!
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09.12.2021 23:03 Ответить
А Черновола-старшого все таки замочили?
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10.12.2021 06:55 Ответить
100%
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10.12.2021 08:08 Ответить
Это с Порохом было бы полтора часа, а с зелей делите на два , с переводчиком, бо воно й українською б мекало-хрипіло зі свого навушника від подляка. Треба ж було такого ідіота обрати... Це ж капець!
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09.12.2021 22:40 Ответить
Діліть не на два а на три. Бідний той перекладач. Я навіть не уявляю, як можна перекласти беззмістовний набір фраз Віслюка на нормальну мову.
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10.12.2021 00:04 Ответить
Про выборы:
Вы кидаете свой бюллетень( больничный) в урну (мусорку).
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10.12.2021 06:26 Ответить
"Если б выборы могли шото изменить, нас бы к ним не допускали"-Марк Твэн.
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10.12.2021 06:47 Ответить
Победой Майдана пользуются всякие подлецы.
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10.12.2021 08:10 Ответить
Було приблизно так: побалакали п'ять хвилин, потім Байдену пошепки щось сказали, а той повідомив Вовачкє, що в нього з'явилися невідкладні справи й що він скоро повернеться. Американці навмисне не відключили трансляцію, а бубочка як лох прочекав навпроти монітору півтори години, доки ті не сказали, що Байден не прийде. От і все.
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10.12.2021 06:09 Ответить
Ахахаха)))молодцы,на них настали ,а они моментом все вылизали -вся сущность зекрыс
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09.12.2021 22:42 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZV2pIgrU37-ke_gnACqOKwxobu6a_d967Y2hNr2ZYHdbn9z9vQieJpcJzesNWM4DFc9qMQ300PBrcnAgP3tZkCEGj9BoINJwqINtI-RiWUHy965pP9CaOqdcof_cqOY5IE&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/4898564976830164?__cft__[0]=AZV2pIgrU37-ke_gnACqOKwxobu6a_d967Y2hNr2ZYHdbn9z9vQieJpcJzesNWM4DFc9qMQ300PBrcnAgP3tZkCEGj9BoINJwqINtI-RiWUHy965pP9CaOqdcof_cqOY5IE&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·



Байден набрав Зеленського на годину пізніше, ніж анонсувалось. У 20-34 замість 19-30.
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09.12.2021 22:44 Ответить
Байден стопудово тягнув з дзвінком до останнього. Я його розумію. Та й всі розуміють. Всім знайоме те відчуття, коли через певні обставини ти вимушений мати справу з ідіотом й робиш це через силу.
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10.12.2021 06:14 Ответить
"Американский президент пояснил, что у США имеются моральные и юридические обязательства перед союзниками по НАТО, однако они не распространяются на Украину, поскольку эта страна не является членом Североатлантического альянса.
https://www.dw.com/ru/bajden-i-putin-prokommentirovali-svoj-videosammit/a-60061521
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09.12.2021 22:51 Ответить
Байден сказал Зеле, чтобы никуда не лез своим писюном. Иначе ему захлопнут крышку рояля...
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09.12.2021 22:55 Ответить
Я, канешна, звиняюсь - а скока ваЗЕлина ушло на разговор?
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09.12.2021 23:03 Ответить
эта статья "ниочём"
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09.12.2021 23:19 Ответить
"Свято наближается."
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10.12.2021 06:51 Ответить
Байден не хотел говорить с Зеленским, потому что Зеленский агент Путина. Поговорил, чтобы поддержку Украине выказать!
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09.12.2021 23:45 Ответить
Да не, скорее дермак агент кремля, а зелох просто управляемая куколка.
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10.12.2021 05:57 Ответить
Вони обоє рябоє, і все їхнє шобло.
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10.12.2021 06:17 Ответить
Байден виступив в ролі психотерапевта, "заспокоїв" збудженого пацієнта і "наляканого" хлопчика.
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10.12.2021 07:02 Ответить
ключевое слово "президент"))) какой на Х,,Й этот малоПИД,,,,роский, бенин нарко-Дегенерат, полностью подконтрольный кремлю через ермака и "олегархам" через беню с которым разворовывал приват. может быть "президентом, это просто фикция с которой Байден решил пообщаться на 3 день после переговоров....
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10.12.2021 07:32 Ответить
По розмові бідона з пуйлом у мене є два питання.
З яким саме варіантом пуйла відбувалася розмова? І хто з ним розмовляв, поки бідон спав?

Щодо того, що розмова між бідоном і бідоносцем відбувалася аж півтори години, то тут теж все просто. Бідон заснув, а піаніст не смів його будити.
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10.12.2021 07:49 Ответить
Бідон заснув, бо вже старенький. Але він хоть і старенький, а люлєй ще може виписать, аж гай шумів! ось і портнову прилетіло для профілактики)
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10.12.2021 09:50 Ответить
Рабинович напел
- Вы пойдете на Шаляпина?
- Нет, мне Шаляпин не нравится. Фальшивит, картавит, тенорок какой-то
слабенький...
- Хм. А вы где его слышали?
- Да мне недавно Рабинович напел по телефону.
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10.12.2021 11:18 Ответить
 
 