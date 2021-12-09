Байден рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным
Телефонный разговор лидеров Украины и США длился полтора часа.
Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это уже стало хорошей традицией, что разговоры президентов Украины и США проходят в очень откровенной, очень прямой атмосфере. Разговор длился почти полтора часа. Президенты начали с самого важного. Президент Байден рассказал президенту Зеленскому о его саммите с президентом Путиным", - сказал Ермак.
Напомним, переговоры Байдена и Путина прошли в видеоформате 7 декабря.
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переводя с дипломатического - Байден 1.5 часа имел зеленского, а тот, как актриса немецких порнофильмов - принимал со всех сторон
- Хелло, ето єсть Зєльєнскій? Зові Єрмака сюда, про пєрєговори с хлом січас расскажу!..
Вы кидаете свой бюллетень( больничный) в урну (мусорку).
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/4898564976830164?__cft__[0]=AZV2pIgrU37-ke_gnACqOKwxobu6a_d967Y2hNr2ZYHdbn9z9vQieJpcJzesNWM4DFc9qMQ300PBrcnAgP3tZkCEGj9BoINJwqINtI-RiWUHy965pP9CaOqdcof_cqOY5IE&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Байден набрав Зеленського на годину пізніше, ніж анонсувалось. У 20-34 замість 19-30.
https://www.dw.com/ru/bajden-i-putin-prokommentirovali-svoj-videosammit/a-60061521
З яким саме варіантом пуйла відбувалася розмова? І хто з ним розмовляв, поки бідон спав?
Щодо того, що розмова між бідоном і бідоносцем відбувалася аж півтори години, то тут теж все просто. Бідон заснув, а піаніст не смів його будити.
- Вы пойдете на Шаляпина?
- Нет, мне Шаляпин не нравится. Фальшивит, картавит, тенорок какой-то
слабенький...
- Хм. А вы где его слышали?
- Да мне недавно Рабинович напел по телефону.