Байден рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным

Телефонный разговор лидеров Украины и США длился полтора часа.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это уже стало хорошей традицией, что разговоры президентов Украины и США проходят в очень откровенной, очень прямой атмосфере. Разговор длился почти полтора часа. Президенты начали с самого важного. Президент Байден рассказал президенту Зеленскому о его саммите с президентом Путиным", - сказал Ермак.

Напомним, переговоры Байдена и Путина прошли в видеоформате 7 декабря.

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