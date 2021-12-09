Байден розказав Зеленському про переговори з Путіним
Телефонна розмова лідерів України та США тривала півтори години.
Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це вже стало гарною традицією, що розмови президентів України та США відбуваються в дуже відвертій, дуже прямій атмосфері. Розмова тривала майже півтори години. Президенти розпочали з найважливішого. Президент Байден розповів президенту Зеленському про його саміт із президентом Путіним", - сказав Єрмак.
Нагадаємо, перемовини Байдена та Путіна відбулися у відеоформаті 7 грудня.
Топ коментарі
+23 Зэлэный_Змий
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+21 Павло ШОвте
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+17 Глеб123
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переводя с дипломатического - Байден 1.5 часа имел зеленского, а тот, как актриса немецких порнофильмов - принимал со всех сторон
- Хелло, ето єсть Зєльєнскій? Зові Єрмака сюда, про пєрєговори с хлом січас расскажу!..
Вы кидаете свой бюллетень( больничный) в урну (мусорку).
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/4898564976830164?__cft__[0]=AZV2pIgrU37-ke_gnACqOKwxobu6a_d967Y2hNr2ZYHdbn9z9vQieJpcJzesNWM4DFc9qMQ300PBrcnAgP3tZkCEGj9BoINJwqINtI-RiWUHy965pP9CaOqdcof_cqOY5IE&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Байден набрав Зеленського на годину пізніше, ніж анонсувалось. У 20-34 замість 19-30.
https://www.dw.com/ru/bajden-i-putin-prokommentirovali-svoj-videosammit/a-60061521
З яким саме варіантом пуйла відбувалася розмова? І хто з ним розмовляв, поки бідон спав?
Щодо того, що розмова між бідоном і бідоносцем відбувалася аж півтори години, то тут теж все просто. Бідон заснув, а піаніст не смів його будити.
- Вы пойдете на Шаляпина?
- Нет, мне Шаляпин не нравится. Фальшивит, картавит, тенорок какой-то
слабенький...
- Хм. А вы где его слышали?
- Да мне недавно Рабинович напел по телефону.