Байден розказав Зеленському про переговори з Путіним

Телефонна розмова лідерів України та США тривала півтори години.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це вже стало гарною традицією, що розмови президентів України та США відбуваються в дуже відвертій, дуже прямій атмосфері. Розмова тривала майже півтори години. Президенти розпочали з найважливішого. Президент Байден розповів президенту Зеленському про його саміт із президентом Путіним", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, перемовини Байдена та Путіна відбулися у відеоформаті 7 грудня.

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