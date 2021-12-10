Умер самый известный болельщик киевского "Динамо" Сергей Заборовский - Парамон

В возрасте 66 лет скончался выдающийся болельщик столичного футбольного клуба "Динамо" Сергей Заборовский, известный фанам как Парамон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляет официальный сайт "динамовцев"

"На 67 году жизни остановилось сердце одного из самых преданных болельщиков нашей команды - Сергея Заборовского, известного в динамовском сообществе как Парамон", - отмечается в сообщении.

Поклонник киевского "Динамо" с детства, Сергей более 50 лет был символом фанатского движения, воплощением верности клубу и талисманом киевлян. Он не пропускал ни одного домашнего матча любимой команды и регулярно поддерживал "бело-синих" в выездных поединках, став настоящей легендой среди болельщиков.

В клубе отмечают, что даже в последние годы своей жизни, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Заборовский посещал стадион, чтобы увидеть игру "Динамо" своими глазами и принести команде удачу.

"Динамо" Киев выразило искренние соболезнования родным Сергея.

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