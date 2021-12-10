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Умер самый известный болельщик киевского "Динамо" Сергей Заборовский - Парамон

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Спорт

Умер самый известный болельщик киевского

В возрасте 66 лет скончался выдающийся болельщик столичного футбольного клуба "Динамо" Сергей Заборовский, известный фанам как Парамон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляет официальный сайт "динамовцев"

"На 67 году жизни остановилось сердце одного из самых преданных болельщиков нашей команды - Сергея Заборовского, известного в динамовском сообществе как Парамон", - отмечается в сообщении.

Поклонник киевского "Динамо" с детства, Сергей более 50 лет был символом фанатского движения, воплощением верности клубу и талисманом киевлян. Он не пропускал ни одного домашнего матча любимой команды и регулярно поддерживал "бело-синих" в выездных поединках, став настоящей легендой среди болельщиков.

В клубе отмечают, что даже в последние годы своей жизни, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Заборовский посещал стадион, чтобы увидеть игру "Динамо" своими глазами и принести команде удачу.

"Динамо" Киев выразило искренние соболезнования родным Сергея.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+20
RIP, Парамон
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10.12.2021 02:02
+13
Бедный ДЕД - увидел перед смертью, как УБЛЮДКИ СУРКИСЫ превратили КОМАНДУ ЛЕГЕНДУ в КОЛЛЕКТИВ ФИЗКУЛЬТУРЫ.
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10.12.2021 07:33
+6
Шкода (((( Земля пухом...
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10.12.2021 03:38
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RIP, Парамон
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10.12.2021 02:02 Ответить
Шкода (((( Земля пухом...
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10.12.2021 03:38 Ответить
Жаль.
RIP
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10.12.2021 04:40 Ответить
Вічна пам'ять Українцю .
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10.12.2021 07:00 Ответить
Любил стоять в обнимку с Володей Ткаченко на углу Саксаганского и Красноармейской веселя публику.
Вечная память.
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10.12.2021 07:23 Ответить
Бедный ДЕД - увидел перед смертью, как УБЛЮДКИ СУРКИСЫ превратили КОМАНДУ ЛЕГЕНДУ в КОЛЛЕКТИВ ФИЗКУЛЬТУРЫ.
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10.12.2021 07:33 Ответить
кожен улюбленець Динамо знав Парамона .....Хай земля йому буде пухом
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10.12.2021 07:57 Ответить
Загнали на той світ своєю грою.
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10.12.2021 08:27 Ответить
Бачив його пару раз.
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10.12.2021 08:27 Ответить
Парамон это легенда!!!

Помню, "Суперфан Парамон" дал пинка арбитру.
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10.12.2021 08:52 Ответить
Царство небесне.
Колись в кінці сімдесятих, здається, я в будень прийшов на центральній стадіон і побачив там групу людей які емоційно розмовляли. Спершу здалося що справа йде до бійки і я цікавості затримався. Коли я спробував зрозуміти зміст розмови то не зміг, здавалося що говорять іноземною. Потім я зрозумів що то фанати Динамо. За кілька хвилин що я слухав, я взнав про Динамо більше ніж за всі роки з радіо, телевізора і газет. Це мене вразило
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10.12.2021 08:54 Ответить
Никогда фанаты на центральном не собирались.
Для этого в Киеве была стена, во Львове - стометровка.
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10.12.2021 09:03 Ответить
Якщо то не фанати, то це були інші люди, а інше те що я написав
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10.12.2021 09:56 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=_sfsg_A1o28
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10.12.2021 10:06 Ответить
Випадково знайшов де збиралися фани Динамо
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10.12.2021 10:07 Ответить
Царство Небесное! Суперфан! Провожаем аплодисментами......Динамо - Чемпион!
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10.12.2021 08:56 Ответить
Будка...Строитель Киев, Спартак гандбол, Динамо женское баскет, Политехник Киев баскет.....регулярно и зажигательно болел и поддерживал спортсменов!
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10.12.2021 08:58 Ответить
RIP
Спочивай з миром, Парамон....
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10.12.2021 10:42 Ответить
От стыда умер, наверное.
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10.12.2021 11:00 Ответить
Помню его (я заканчивал 21-ю школу на Саксаганского).
RIP
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10.12.2021 11:34 Ответить
И бутылки собирать в старом аеропорту Жуляны,чистить мусорки вот вам и Парамон и вот вам ЛЕГЕНДА
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10.12.2021 11:45 Ответить
 
 