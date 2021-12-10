Умер самый известный болельщик киевского "Динамо" Сергей Заборовский - Парамон
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В возрасте 66 лет скончался выдающийся болельщик столичного футбольного клуба "Динамо" Сергей Заборовский, известный фанам как Парамон.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляет официальный сайт "динамовцев"
"На 67 году жизни остановилось сердце одного из самых преданных болельщиков нашей команды - Сергея Заборовского, известного в динамовском сообществе как Парамон", - отмечается в сообщении.
Поклонник киевского "Динамо" с детства, Сергей более 50 лет был символом фанатского движения, воплощением верности клубу и талисманом киевлян. Он не пропускал ни одного домашнего матча любимой команды и регулярно поддерживал "бело-синих" в выездных поединках, став настоящей легендой среди болельщиков.
В клубе отмечают, что даже в последние годы своей жизни, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Заборовский посещал стадион, чтобы увидеть игру "Динамо" своими глазами и принести команде удачу.
"Динамо" Киев выразило искренние соболезнования родным Сергея.
Пожалуйста, подождите...
RIP
Вечная память.
Помню, "Суперфан Парамон" дал пинка арбитру.
Колись в кінці сімдесятих, здається, я в будень прийшов на центральній стадіон і побачив там групу людей які емоційно розмовляли. Спершу здалося що справа йде до бійки і я цікавості затримався. Коли я спробував зрозуміти зміст розмови то не зміг, здавалося що говорять іноземною. Потім я зрозумів що то фанати Динамо. За кілька хвилин що я слухав, я взнав про Динамо більше ніж за всі роки з радіо, телевізора і газет. Це мене вразило
Для этого в Киеве была стена, во Львове - стометровка.
Спочивай з миром, Парамон....
RIP