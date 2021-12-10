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Динамо (208) смерть (6550)

Помер найвідоміший вболівальник київського "Динамо" Сергій Заборовський - Парамон

Новини Цензор.НЕТ Події Спорт

Помер найвідоміший вболівальник київського

У віці 66 років помер визначний вболівальник столичного футбольного клубу "Динамо" Сергій Заборовський, відомий фанам як Парамон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявляє офіційний сайт "динамівців"

 "На 67-му році життя зупинилося серце одного з найвідданіших вболівальників нашої команди – Сергія Заборовського, відомого у динамівській спільноті як Парамон", - відзначається у повідомленні.

Шанувальник київського "Динамо" з дитинства, Сергій понад 50 років був символом фанатського руху, втіленням вірності клубу та талісманом киян. Він не пропускав жодного домашнього матчу улюбленої команди та регулярно підтримував "біло-синіх" у виїзних поєдинках, ставши справжньою легендою серед уболівальників".

В клубі зазначають, що навіть в останні роки свого життя, незважаючи на серйозні проблеми зі здоров’ям, Заборовський відвідував стадіон, аби побачити гру "Динамо" на власні очі та принести команді удачу.

"Динамо" Київ висловило щирі співчуття рідним пана Сергія.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
RIP, Парамон
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10.12.2021 02:02
+13
Бедный ДЕД - увидел перед смертью, как УБЛЮДКИ СУРКИСЫ превратили КОМАНДУ ЛЕГЕНДУ в КОЛЛЕКТИВ ФИЗКУЛЬТУРЫ.
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10.12.2021 07:33
+6
Шкода (((( Земля пухом...
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10.12.2021 03:38
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RIP, Парамон
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10.12.2021 02:02 Відповісти
Шкода (((( Земля пухом...
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10.12.2021 03:38 Відповісти
Жаль.
RIP
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10.12.2021 04:40 Відповісти
Вічна пам'ять Українцю .
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10.12.2021 07:00 Відповісти
Любил стоять в обнимку с Володей Ткаченко на углу Саксаганского и Красноармейской веселя публику.
Вечная память.
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10.12.2021 07:23 Відповісти
Бедный ДЕД - увидел перед смертью, как УБЛЮДКИ СУРКИСЫ превратили КОМАНДУ ЛЕГЕНДУ в КОЛЛЕКТИВ ФИЗКУЛЬТУРЫ.
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10.12.2021 07:33 Відповісти
кожен улюбленець Динамо знав Парамона .....Хай земля йому буде пухом
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10.12.2021 07:57 Відповісти
Загнали на той світ своєю грою.
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10.12.2021 08:27 Відповісти
Бачив його пару раз.
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10.12.2021 08:27 Відповісти
Парамон это легенда!!!

Помню, "Суперфан Парамон" дал пинка арбитру.
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10.12.2021 08:52 Відповісти
Царство небесне.
Колись в кінці сімдесятих, здається, я в будень прийшов на центральній стадіон і побачив там групу людей які емоційно розмовляли. Спершу здалося що справа йде до бійки і я цікавості затримався. Коли я спробував зрозуміти зміст розмови то не зміг, здавалося що говорять іноземною. Потім я зрозумів що то фанати Динамо. За кілька хвилин що я слухав, я взнав про Динамо більше ніж за всі роки з радіо, телевізора і газет. Це мене вразило
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10.12.2021 08:54 Відповісти
Никогда фанаты на центральном не собирались.
Для этого в Киеве была стена, во Львове - стометровка.
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10.12.2021 09:03 Відповісти
Якщо то не фанати, то це були інші люди, а інше те що я написав
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10.12.2021 09:56 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=_sfsg_A1o28
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10.12.2021 10:06 Відповісти
Випадково знайшов де збиралися фани Динамо
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10.12.2021 10:07 Відповісти
Царство Небесное! Суперфан! Провожаем аплодисментами......Динамо - Чемпион!
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10.12.2021 08:56 Відповісти
Будка...Строитель Киев, Спартак гандбол, Динамо женское баскет, Политехник Киев баскет.....регулярно и зажигательно болел и поддерживал спортсменов!
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10.12.2021 08:58 Відповісти
RIP
Спочивай з миром, Парамон....
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10.12.2021 10:42 Відповісти
От стыда умер, наверное.
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10.12.2021 11:00 Відповісти
Помню его (я заканчивал 21-ю школу на Саксаганского).
RIP
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10.12.2021 11:34 Відповісти
И бутылки собирать в старом аеропорту Жуляны,чистить мусорки вот вам и Парамон и вот вам ЛЕГЕНДА
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10.12.2021 11:45 Відповісти
 
 