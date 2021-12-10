Зеленский присвоил звание Героя Украины композитору Игорю Покладу
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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины композитору Игорю Покладу.
Соответствующий указ №628/2021 был опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"За выдающиеся личные заслуги в развитии национального музыкального искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю творческую деятельность присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Покладу Игорю Дмитриевичу – композитору, народному артисту Украины", - говорится в документе.
Игорю Покладу сегодня, 10 декабря, исполнилось 80 лет, пишет Укринформ.
Он известный украинский композитор, заслуженный деятель искусств УССР, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, член Национального союза композиторов Украины. Самые известные его песни - "Ой летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Тиха вода", "Кохана", "Зелен-клен". Кроме того, Игорь Поклад является автором музыкальной комедии "Друге весілля в Малинівці", мюзиклов "Конотопська відьма", "Серце моє з тобою", "Різдвяна ніч" по Гоголю, "Засватана – не вінчана" по Ивану Карпенко-Карому и тому подобное.
Песни писал на слова Юрия Рыбчинского, Дмитрия Луценко, Бориса Олейника. Их исполняли Нина Матвиенко, София Ротару, Назарий Яремчук, Тамара Гвердцители, Василий Зинкевич.
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Модели со страшным ревом запускал прямо во дворе, имел первую в Киеве шестерку, в которой было столько магнитофонов и колонок, что она не заводилась.
Ну а лично против Поклада я ничего против не имею, боже упаси, он очень много сделал для культуры, только мне не понятно, в чем его героизм?
https://strana.best/news/366104-ofis-prezidenta-predlozhil-zhene-kompozitora-poklada-raspechatat-pozdravlenie-ot-prezidenta.html
(см. предыдущий скандал)
Один только вопрос - а за что Героя?
Не тянет дедушка, причина в другом - Зебил снова обгадился...
но почему Героя???? разве нет более "подходящих" наград, тем более к юбилею?
простите 100 раз! но "Герой Украины" превращается в ничто... обесценивается.... особенно в последние года..)
https://strana.best/news/366104-ofis-prezidenta-predlozhil-zhene-kompozitora-poklada-raspechatat-pozdravlenie-ot-prezidenta.html
Розвиваються мистецтва,
Буяють науки,
А як вискочать угору
Бовдури й нахаби,
Їх нічого не цікавить, крім голої баби...
Павло ГЛАЗОВИЙ
когда жене композитора позвонили из ОПы и заявили что величайший поздравил композитора письмом. спросили есть ли вайбер на номере телефона и заявили "мы вам письмо на вайбер скинем, вы его распечатайте и вручите супругу от имени президента"
позорники
другой ху.. то есть пальчиком по клавишам давил иногда - и оба ГЕРОИ.
Вот так и обесцениваются звания и награды..