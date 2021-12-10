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Зеленский присвоил звание Героя Украины композитору Игорю Покладу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Зеленский присвоил звание Героя Украины композитору Игорю Покладу

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины композитору Игорю Покладу.

Соответствующий указ №628/2021 был опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"За выдающиеся личные заслуги в развитии национального музыкального искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю творческую деятельность присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Покладу Игорю Дмитриевичу – композитору, народному артисту Украины", - говорится в документе.

Игорю Покладу сегодня, 10 декабря, исполнилось 80 лет, пишет Укринформ.

Он известный украинский композитор, заслуженный деятель искусств УССР, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, член Национального союза композиторов Украины. Самые известные его песни - "Ой летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Тиха вода", "Кохана", "Зелен-клен". Кроме того, Игорь Поклад является автором музыкальной комедии "Друге весілля в Малинівці", мюзиклов "Конотопська відьма", "Серце моє з тобою", "Різдвяна ніч" по Гоголю, "Засватана – не вінчана" по Ивану Карпенко-Карому и тому подобное.

Также читайте: Зеленский наградил президента УЕФА Чеферина орденом Ярослава Мудрого

Песни писал на слова Юрия Рыбчинского, Дмитрия Луценко, Бориса Олейника. Их исполняли Нина Матвиенко, София Ротару, Назарий Яремчук, Тамара Гвердцители, Василий Зинкевич.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+23
Жду коли Бубочка дасть Героя Сердючці. І її "мамі" орден княгині Ольги пятого ступеня.
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10.12.2021 09:15
+23
ничего не имею против этого много уважаемого человека ( я о композиторе, естественно)))
но почему Героя???? разве нет более "подходящих" наград, тем более к юбилею?
простите 100 раз! но "Герой Украины" превращается в ничто... обесценивается.... особенно в последние года..)
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10.12.2021 09:30
+8
Вот что звиздюля животворящая делает!!!
(см. предыдущий скандал)
Один только вопрос - а за что Героя?
Не тянет дедушка, причина в другом - Зебил снова обгадился...
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10.12.2021 09:23
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В молодости был еще тот озорник.
Модели со страшным ревом запускал прямо во дворе, имел первую в Киеве шестерку, в которой было столько магнитофонов и колонок, что она не заводилась.
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10.12.2021 09:15 Ответить
Откуда инфа? Хотел бы почитать об этом в деталях.
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10.12.2021 09:29 Ответить
Жду коли Бубочка дасть Героя Сердючці. І її "мамі" орден княгині Ольги пятого ступеня.
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10.12.2021 09:15 Ответить
От этого ЗЕбанутого идиота бубочки всего можно ожидать. У наркоманов, таких как найвелычниша ЗЕлена шмаркля мозги отсутствуют, поэтому следующую звезду героя этот окурок может присвоить песочнице, в которой он и Быканов игрались с машинками.
Ну а лично против Поклада я ничего против не имею, боже упаси, он очень много сделал для культуры, только мне не понятно, в чем его героизм?
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10.12.2021 10:10 Ответить
Два дня назад обосрались с поздравлением в виде SMS-ки, вот теперь и быстренько сляпали Героя. Интересно посмотреть наградные документы, кто представлял на награждение и с какой аргументацией. Или там и документов нет, думают, что только Указом все делается?
https://strana.best/news/366104-ofis-prezidenta-predlozhil-zhene-kompozitora-poklada-raspechatat-pozdravlenie-ot-prezidenta.html
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10.12.2021 13:01 Ответить
Вот что звиздюля животворящая делает!!!
(см. предыдущий скандал)
Один только вопрос - а за что Героя?
Не тянет дедушка, причина в другом - Зебил снова обгадился...
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10.12.2021 09:23 Ответить
У Ивана Петровича Сидорова в ВУЗе начальником кафедры был Герой СССР, начальником на производстве был Герой Труда. Разделение на героя войны и героя труда-правильное.
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10.12.2021 09:25 Ответить
ЗА ЧТО? Совковость прет......
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10.12.2021 09:25 Ответить
До совка этому дрыщу надо еще дорасти. Из него прет говно из всех его отверстий. ЗЕленое.
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10.12.2021 10:15 Ответить
ничего не имею против этого много уважаемого человека ( я о композиторе, естественно)))
но почему Героя???? разве нет более "подходящих" наград, тем более к юбилею?
простите 100 раз! но "Герой Украины" превращается в ничто... обесценивается.... особенно в последние года..)
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10.12.2021 09:30 Ответить
Может за это Москаль-чарівник (Москаль-чародей), или «Чмырь» (по М. Кропивницкому).
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10.12.2021 09:38 Ответить
шо ви панимаете - этот уважаемый человек -он лётчик , он в танке горел..
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10.12.2021 10:03 Ответить
Здивований, що зЄ досі собі Героя не дав!!!
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10.12.2021 09:33 Ответить
ЗелеБрежнев?
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10.12.2021 09:35 Ответить
Ще все попереду, Брєжнєва переплюне.
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10.12.2021 13:03 Ответить
Со времен Кучмы есть тарифная сетека стоимости наград, к сожалению. И все эти народные и заслуженные это пережитки СССР...Тогда комуняки власть так к себе приближали и обласкивали лояльных персонажей. Теперь вот "новый" молодой Зе-ермак по той же схеме.
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10.12.2021 09:35 Ответить
Вряд ли Поклад платил. Это они свою ошибку исправляют, только по дурацки.
https://strana.best/news/366104-ofis-prezidenta-predlozhil-zhene-kompozitora-poklada-raspechatat-pozdravlenie-ot-prezidenta.html
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10.12.2021 13:05 Ответить
теперь пусть рифмастеру даёт.
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10.12.2021 09:35 Ответить
Там, де влада потрапляє в благородні руки,
Розвиваються мистецтва,
Буяють науки,
А як вискочать угору
Бовдури й нахаби,
Їх нічого не цікавить, крім голої баби...
Павло ГЛАЗОВИЙ
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10.12.2021 09:36 Ответить
Галабародька обесценивает все, в том числе и высокое звание Героя Украины.
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10.12.2021 09:36 Ответить
Ходатайствую о присвоении звания Героя Украины Алёне-Алёне за создание широкоформатного образа борца-сумоиста в украинской Хип-Хоп и РЭП-культуре
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10.12.2021 09:46 Ответить
Поддержую. Хотя и тяжело. Но, залужила!
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10.12.2021 10:26 Ответить
это после вчерашнего зашквара и волны возмущения в соцсетях?
когда жене композитора позвонили из ОПы и заявили что величайший поздравил композитора письмом. спросили есть ли вайбер на номере телефона и заявили "мы вам письмо на вайбер скинем, вы его распечатайте и вручите супругу от имени президента"
позорники
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10.12.2021 09:53 Ответить
герой социалистического труда по песням и цирку Шапито
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10.12.2021 09:59 Ответить
"... а Козлевичу ??" ... і ше й лисому із "квартала " ...
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10.12.2021 10:00 Ответить
І до чого тут Особистий Героїзм? Це повальне та провальне геройство, гра якась у піддавки, як можна так розкидатися направо й наліво? Така нагорода, підкажіть хтось цьому президентові, не є бірюлькою, за неї віддають життя, там в "офісах" це розуміють???
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10.12.2021 10:04 Ответить
Один жизнь отдал за свободу своей страны,
другой ху.. то есть пальчиком по клавишам давил иногда - и оба ГЕРОИ.
Вот так и обесцениваются звания и награды..
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10.12.2021 10:08 Ответить
Мудрий нарід большинством голосов выбрал себе сам атамана Голобородька 95 квартала а большиство... всегда не правО...,не помню кто именно сказал фразу о большистве,но звучала она примерно так...О большинство,о Большиство...ты сколько раз не правО было в Мировой истории?
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10.12.2021 10:08 Ответить
ну хоть не директору мясокомбината, в этот раз
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10.12.2021 10:10 Ответить
вообще что такое "прав-неправ"? большинство, особенно если никто и не считал, может надавить и сделать по-своему, причем тут прав-не прав?
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10.12.2021 10:13 Ответить
...дивно, шо Зеля Брєжнєва сама ще не чотирижди Герой Усього на Світі..
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10.12.2021 10:16 Ответить
Нужно ввести в Украине звание Герой Труда(творческого, умственного ,физического) Украины, а то Герой Украины как то ...
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10.12.2021 10:16 Ответить
кто вообще знал этого Поклада до вчерашнего скандала с эсэмэсками ?
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10.12.2021 10:21 Ответить
Ну не скажите. Наверное, Вы очень молоды.
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10.12.2021 13:07 Ответить
Ну от Голобородько заробив собі чергову кримінальну справу, яка буде автоматом відкрита проти нього, як тільки він втратить президентський імунітет. Не законна видача нагород і звань. На превиликий жаль І за це доведеться відповідати. Це не президент. Це жах якійсь на посаді президента України.
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10.12.2021 10:26 Ответить
Тоесть сержант Журавель-не герой,а какой-то музыкантишка-герой.читать такие "новости" противно
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10.12.2021 10:49 Ответить
За Журавля - 100%, даже многократно, но "музыкантишка" - это уж слишком.
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10.12.2021 13:09 Ответить
Герой Социалистического Труда....
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10.12.2021 10:54 Ответить
Тем украинским патриотам, которые уничтожат кацапских кротов и наркомана в оп - тоже дадут Героев Украины
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10.12.2021 11:23 Ответить
 
 