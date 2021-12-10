Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины композитору Игорю Покладу.

Соответствующий указ №628/2021 был опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"За выдающиеся личные заслуги в развитии национального музыкального искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю творческую деятельность присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Покладу Игорю Дмитриевичу – композитору, народному артисту Украины", - говорится в документе.

Игорю Покладу сегодня, 10 декабря, исполнилось 80 лет, пишет Укринформ.

Он известный украинский композитор, заслуженный деятель искусств УССР, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, член Национального союза композиторов Украины. Самые известные его песни - "Ой летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Тиха вода", "Кохана", "Зелен-клен". Кроме того, Игорь Поклад является автором музыкальной комедии "Друге весілля в Малинівці", мюзиклов "Конотопська відьма", "Серце моє з тобою", "Різдвяна ніч" по Гоголю, "Засватана – не вінчана" по Ивану Карпенко-Карому и тому подобное.

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Песни писал на слова Юрия Рыбчинского, Дмитрия Луценко, Бориса Олейника. Их исполняли Нина Матвиенко, София Ротару, Назарий Яремчук, Тамара Гвердцители, Василий Зинкевич.