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Зеленський присвоїв звання Героя України композитору Ігорю Покладу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський присвоїв звання Героя України композитору Ігорю Покладу

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України композиторові Ігорю Покладу.

Відповідний указ №628/2021 опублікований на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"За визначні особисті заслуги у розвитку національного музичного мистецтва, високу професійну майстерність та багаторічну плідну творчу діяльність присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави Покладу Ігорю Дмитровичу – композиторові, народному артисту України", - йдеться в документі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України "кіборгу" Петру Полицяку (посмертно). ФОТО

Ігорю Покладу сьогодні, 10 грудня, виповнилося 80 років, пише Укрінформ.

Він відомий український композитор, заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, член Національної спілки композиторів України. Найвідоміші його пісні - "Ой летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Тиха вода", "Кохана", "Зелен-клен". Крім того, Ігор Поклад є автором музичної комедії "Друге весілля в Малинівці", мюзиклів "Конотопська відьма", "Серце моє з тобою", "Різдвяна ніч" за Гоголем, "Засватана – не вінчана" за Іваном Карпенком-Карим тощо.

Пісні писав на слова Юрія Рибчинського, Дмитра Луценка, Бориса Олійника. Їх виконували Ніна Матвієнко, Софія Ротару, Назарій Яремчук, Тамара Гвердцителі, Василь Зінкевич.

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Топ коментарі
+23
Жду коли Бубочка дасть Героя Сердючці. І її "мамі" орден княгині Ольги пятого ступеня.
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10.12.2021 09:15
+23
ничего не имею против этого много уважаемого человека ( я о композиторе, естественно)))
но почему Героя???? разве нет более "подходящих" наград, тем более к юбилею?
простите 100 раз! но "Герой Украины" превращается в ничто... обесценивается.... особенно в последние года..)
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10.12.2021 09:30
+8
Вот что звиздюля животворящая делает!!!
(см. предыдущий скандал)
Один только вопрос - а за что Героя?
Не тянет дедушка, причина в другом - Зебил снова обгадился...
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10.12.2021 09:23
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В молодости был еще тот озорник.
Модели со страшным ревом запускал прямо во дворе, имел первую в Киеве шестерку, в которой было столько магнитофонов и колонок, что она не заводилась.
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10.12.2021 09:15 Відповісти
Откуда инфа? Хотел бы почитать об этом в деталях.
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10.12.2021 09:29 Відповісти
Жду коли Бубочка дасть Героя Сердючці. І її "мамі" орден княгині Ольги пятого ступеня.
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10.12.2021 09:15 Відповісти
От этого ЗЕбанутого идиота бубочки всего можно ожидать. У наркоманов, таких как найвелычниша ЗЕлена шмаркля мозги отсутствуют, поэтому следующую звезду героя этот окурок может присвоить песочнице, в которой он и Быканов игрались с машинками.
Ну а лично против Поклада я ничего против не имею, боже упаси, он очень много сделал для культуры, только мне не понятно, в чем его героизм?
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10.12.2021 10:10 Відповісти
Два дня назад обосрались с поздравлением в виде SMS-ки, вот теперь и быстренько сляпали Героя. Интересно посмотреть наградные документы, кто представлял на награждение и с какой аргументацией. Или там и документов нет, думают, что только Указом все делается?
https://strana.best/news/366104-ofis-prezidenta-predlozhil-zhene-kompozitora-poklada-raspechatat-pozdravlenie-ot-prezidenta.html
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10.12.2021 13:01 Відповісти
Вот что звиздюля животворящая делает!!!
(см. предыдущий скандал)
Один только вопрос - а за что Героя?
Не тянет дедушка, причина в другом - Зебил снова обгадился...
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10.12.2021 09:23 Відповісти
У Ивана Петровича Сидорова в ВУЗе начальником кафедры был Герой СССР, начальником на производстве был Герой Труда. Разделение на героя войны и героя труда-правильное.
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10.12.2021 09:25 Відповісти
ЗА ЧТО? Совковость прет......
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10.12.2021 09:25 Відповісти
До совка этому дрыщу надо еще дорасти. Из него прет говно из всех его отверстий. ЗЕленое.
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10.12.2021 10:15 Відповісти
ничего не имею против этого много уважаемого человека ( я о композиторе, естественно)))
но почему Героя???? разве нет более "подходящих" наград, тем более к юбилею?
простите 100 раз! но "Герой Украины" превращается в ничто... обесценивается.... особенно в последние года..)
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10.12.2021 09:30 Відповісти
Может за это Москаль-чарівник (Москаль-чародей), или «Чмырь» (по М. Кропивницкому).
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10.12.2021 09:38 Відповісти
шо ви панимаете - этот уважаемый человек -он лётчик , он в танке горел..
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10.12.2021 10:03 Відповісти
Здивований, що зЄ досі собі Героя не дав!!!
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10.12.2021 09:33 Відповісти
ЗелеБрежнев?
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10.12.2021 09:35 Відповісти
Ще все попереду, Брєжнєва переплюне.
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10.12.2021 13:03 Відповісти
Со времен Кучмы есть тарифная сетека стоимости наград, к сожалению. И все эти народные и заслуженные это пережитки СССР...Тогда комуняки власть так к себе приближали и обласкивали лояльных персонажей. Теперь вот "новый" молодой Зе-ермак по той же схеме.
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10.12.2021 09:35 Відповісти
Вряд ли Поклад платил. Это они свою ошибку исправляют, только по дурацки.
https://strana.best/news/366104-ofis-prezidenta-predlozhil-zhene-kompozitora-poklada-raspechatat-pozdravlenie-ot-prezidenta.html
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10.12.2021 13:05 Відповісти
теперь пусть рифмастеру даёт.
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10.12.2021 09:35 Відповісти
Там, де влада потрапляє в благородні руки,
Розвиваються мистецтва,
Буяють науки,
А як вискочать угору
Бовдури й нахаби,
Їх нічого не цікавить, крім голої баби...
Павло ГЛАЗОВИЙ
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10.12.2021 09:36 Відповісти
Галабародька обесценивает все, в том числе и высокое звание Героя Украины.
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10.12.2021 09:36 Відповісти
Ходатайствую о присвоении звания Героя Украины Алёне-Алёне за создание широкоформатного образа борца-сумоиста в украинской Хип-Хоп и РЭП-культуре
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10.12.2021 09:46 Відповісти
Поддержую. Хотя и тяжело. Но, залужила!
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10.12.2021 10:26 Відповісти
это после вчерашнего зашквара и волны возмущения в соцсетях?
когда жене композитора позвонили из ОПы и заявили что величайший поздравил композитора письмом. спросили есть ли вайбер на номере телефона и заявили "мы вам письмо на вайбер скинем, вы его распечатайте и вручите супругу от имени президента"
позорники
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10.12.2021 09:53 Відповісти
герой социалистического труда по песням и цирку Шапито
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10.12.2021 09:59 Відповісти
"... а Козлевичу ??" ... і ше й лисому із "квартала " ...
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10.12.2021 10:00 Відповісти
І до чого тут Особистий Героїзм? Це повальне та провальне геройство, гра якась у піддавки, як можна так розкидатися направо й наліво? Така нагорода, підкажіть хтось цьому президентові, не є бірюлькою, за неї віддають життя, там в "офісах" це розуміють???
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10.12.2021 10:04 Відповісти
Один жизнь отдал за свободу своей страны,
другой ху.. то есть пальчиком по клавишам давил иногда - и оба ГЕРОИ.
Вот так и обесцениваются звания и награды..
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10.12.2021 10:08 Відповісти
Мудрий нарід большинством голосов выбрал себе сам атамана Голобородька 95 квартала а большиство... всегда не правО...,не помню кто именно сказал фразу о большистве,но звучала она примерно так...О большинство,о Большиство...ты сколько раз не правО было в Мировой истории?
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10.12.2021 10:08 Відповісти
ну хоть не директору мясокомбината, в этот раз
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10.12.2021 10:10 Відповісти
вообще что такое "прав-неправ"? большинство, особенно если никто и не считал, может надавить и сделать по-своему, причем тут прав-не прав?
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10.12.2021 10:13 Відповісти
...дивно, шо Зеля Брєжнєва сама ще не чотирижди Герой Усього на Світі..
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10.12.2021 10:16 Відповісти
Нужно ввести в Украине звание Герой Труда(творческого, умственного ,физического) Украины, а то Герой Украины как то ...
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10.12.2021 10:16 Відповісти
кто вообще знал этого Поклада до вчерашнего скандала с эсэмэсками ?
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10.12.2021 10:21 Відповісти
Ну не скажите. Наверное, Вы очень молоды.
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10.12.2021 13:07 Відповісти
Ну от Голобородько заробив собі чергову кримінальну справу, яка буде автоматом відкрита проти нього, як тільки він втратить президентський імунітет. Не законна видача нагород і звань. На превиликий жаль І за це доведеться відповідати. Це не президент. Це жах якійсь на посаді президента України.
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10.12.2021 10:26 Відповісти
Тоесть сержант Журавель-не герой,а какой-то музыкантишка-герой.читать такие "новости" противно
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10.12.2021 10:49 Відповісти
За Журавля - 100%, даже многократно, но "музыкантишка" - это уж слишком.
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10.12.2021 13:09 Відповісти
Герой Социалистического Труда....
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10.12.2021 10:54 Відповісти
Тем украинским патриотам, которые уничтожат кацапских кротов и наркомана в оп - тоже дадут Героев Украины
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10.12.2021 11:23 Відповісти
 
 