Зеленський присвоїв звання Героя України композитору Ігорю Покладу

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України композиторові Ігорю Покладу.

Відповідний указ №628/2021 опублікований на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"За визначні особисті заслуги у розвитку національного музичного мистецтва, високу професійну майстерність та багаторічну плідну творчу діяльність присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави Покладу Ігорю Дмитровичу – композиторові, народному артисту України", - йдеться в документі.

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Ігорю Покладу сьогодні, 10 грудня, виповнилося 80 років, пише Укрінформ.

Він відомий український композитор, заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, член Національної спілки композиторів України. Найвідоміші його пісні - "Ой летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Тиха вода", "Кохана", "Зелен-клен". Крім того, Ігор Поклад є автором музичної комедії "Друге весілля в Малинівці", мюзиклів "Конотопська відьма", "Серце моє з тобою", "Різдвяна ніч" за Гоголем, "Засватана – не вінчана" за Іваном Карпенком-Карим тощо.

Пісні писав на слова Юрія Рибчинського, Дмитра Луценка, Бориса Олійника. Їх виконували Ніна Матвієнко, Софія Ротару, Назарій Яремчук, Тамара Гвердцителі, Василь Зінкевич.