Зеленський присвоїв звання Героя України композитору Ігорю Покладу
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Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України композиторові Ігорю Покладу.
Відповідний указ №628/2021 опублікований на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"За визначні особисті заслуги у розвитку національного музичного мистецтва, високу професійну майстерність та багаторічну плідну творчу діяльність присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави Покладу Ігорю Дмитровичу – композиторові, народному артисту України", - йдеться в документі.
Ігорю Покладу сьогодні, 10 грудня, виповнилося 80 років, пише Укрінформ.
Він відомий український композитор, заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, член Національної спілки композиторів України. Найвідоміші його пісні - "Ой летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Тиха вода", "Кохана", "Зелен-клен". Крім того, Ігор Поклад є автором музичної комедії "Друге весілля в Малинівці", мюзиклів "Конотопська відьма", "Серце моє з тобою", "Різдвяна ніч" за Гоголем, "Засватана – не вінчана" за Іваном Карпенком-Карим тощо.
Пісні писав на слова Юрія Рибчинського, Дмитра Луценка, Бориса Олійника. Їх виконували Ніна Матвієнко, Софія Ротару, Назарій Яремчук, Тамара Гвердцителі, Василь Зінкевич.
Будь ласка, зачекайте...
Модели со страшным ревом запускал прямо во дворе, имел первую в Киеве шестерку, в которой было столько магнитофонов и колонок, что она не заводилась.
Ну а лично против Поклада я ничего против не имею, боже упаси, он очень много сделал для культуры, только мне не понятно, в чем его героизм?
https://strana.best/news/366104-ofis-prezidenta-predlozhil-zhene-kompozitora-poklada-raspechatat-pozdravlenie-ot-prezidenta.html
(см. предыдущий скандал)
Один только вопрос - а за что Героя?
Не тянет дедушка, причина в другом - Зебил снова обгадился...
но почему Героя???? разве нет более "подходящих" наград, тем более к юбилею?
простите 100 раз! но "Герой Украины" превращается в ничто... обесценивается.... особенно в последние года..)
https://strana.best/news/366104-ofis-prezidenta-predlozhil-zhene-kompozitora-poklada-raspechatat-pozdravlenie-ot-prezidenta.html
Розвиваються мистецтва,
Буяють науки,
А як вискочать угору
Бовдури й нахаби,
Їх нічого не цікавить, крім голої баби...
Павло ГЛАЗОВИЙ
когда жене композитора позвонили из ОПы и заявили что величайший поздравил композитора письмом. спросили есть ли вайбер на номере телефона и заявили "мы вам письмо на вайбер скинем, вы его распечатайте и вручите супругу от имени президента"
позорники
другой ху.. то есть пальчиком по клавишам давил иногда - и оба ГЕРОИ.
Вот так и обесцениваются звания и награды..