Войска РФ стреляли в направлении беспилотников миссии ОБСЕ на Донбассе, - отчет

Российско-оккупационные войска на Донбассе стреляли в направлении беспилотников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 7 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии от 9 декабря.

"7 декабря, находясь на северо-восточной окраине н. п. Каштаново (неподконтрольный правительству, 13 км к северу от Донецка) и управляя беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее, наблюдатели слышали 6 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 550 м на северо-запад. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА. Во время полета этот БПЛА также испытывал влияние помех сигнала GPS (по оценке, вследствие вероятного глушения)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в тот же день, находясь ориентировочно в 1,5 км к северу от н. п. Круглик (неподконтрольный правительству, 31 км юго-западнее Луганска) и управляя БПЛА малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее, наблюдатели слышали 6 выстрелов из стрелкового оружия примерно в 500 м к востоку (по оценке, в направлении летательного аппарата).

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В обоих случаях команды Миссии приземлили БПЛА и покинули эти районы.