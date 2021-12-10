Війська РФ стріляли у напрямку безпілотників місії ОБСЄ на Донбасі, - звіт

Російсько-окупаційні війська на Донбасі стріляли у напрямку безпілотників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 7 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті місії від 9 грудня.

"7 грудня, перебуваючи на північно-східній околиці н. п. Каштанове (непідконтрольний урядові, 13 км на північ від Донецька) та керуючи безпілотним літальним апаратом (БПЛА) малого радіуса дії, про політ якого повідомлялося заздалегідь, спостерігачі чули 6 пострілів зі стрілецької зброї на відстані приблизно 550 м на північний захід. За оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА. Під час польоту цей БПЛА також зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, унаслідок імовірного глушіння)", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що того ж дня, перебуваючи орієнтовно за 1,5 км на північ від н. п. Круглик (непідконтрольний урядові, 31 км на південний захід від Луганська) та керуючи БПЛА малого радіуса дії, про політ якого повідомлялося завчасно, спостерігачі чули 6 пострілів зі стрілецької зброї приблизно за 500 м на схід (за оцінкою, в напрямку літального апарата).

В обох випадках команди Місії приземлили БПЛА та залишили ці райони.

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