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Новости Политика Украины
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Порошенко (19359) США (23153) Венедиктова (727)

Новых процессуальных решений по Порошенко нет, - Венедиктова в США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис Генпрокурора не располагает никакими процессуальными решениями, которые могли бы привести к оглашению нового подозрения экс-президенту Петру Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время визита в США заявила Ирина Венедиктова.

"Почти два года как я – генеральный прокурор, и два года я слышу о новых подозрениях (бывшим президентам – ред.). Будут они (подозрения – ред.) или не будут – я прокомментирую, когда буду иметь какие-то процессуальные решения. На сегодняшний день таких процессуальных решений нет", - отметила Венедиктова.

Она подтвердила, что видела сообщения в украинских СМИ, ссылавшихся на заявление бывшего заместителя генпрокурора Виктора Трепака. Он утверждал, что Офис генпрокурора может предъявить подозрение экс-президенту Петру Порошенко по делу о поставках угля из ОРДЛО.

"Я видела то, что было написано в СМИ, но на самом деле комментировал человек, который уже не работает в ОГП более полутора лет. Поэтому лучше, наверное, он прокомментирует дальше, что он имел в виду, и откуда у него такая информация", - заметила генпрокурор.

Напомним, согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины процессуальными решениями являются все решения органов досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда.

Также читайте: Порошенко могут выдвинуть подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО, - Трепак

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+21
Хочеться, але не можеться
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10.12.2021 12:44
+18
Їй дали зрозуміти, що може потрапити в один списочок з бенею, диркачем і портновим...
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10.12.2021 12:45
+14
Ліміт вичерпаний? Так зверніться до Портнова, може ще щось "видасть". Чи йому Панама закрила "собачий рот"?
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10.12.2021 12:48
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а шо случилось....
та шо вы не говорите .....- а что по-старым ....
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10.12.2021 12:38 Ответить
МІЙ ЗНАЙОМИЙ АНГЛІЄЦЬ ЯКОСЬ СКАЗАВ: - ЯКЩО ТИ ПРОЖИВ В КРАЇНІ ПОНАД ТРИ РОКИ І НЕ ВИВЧІВ МОВИ ЦІЄЇ КРАЇНИ. ТО ТИ ДЕБІЛ !!!!
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10.12.2021 14:09 Ответить
англіець мав рацію )))) !!!
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10.12.2021 17:21 Ответить
А як же зе-обіцянка "Весна прийде - саджати будемо", як же зе-погрози - "я ваш вирок" та інші зе-бла бла бла.

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10.12.2021 23:41 Ответить
хотєлка обламалась новi справи клeпать?
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10.12.2021 12:42 Ответить
как бы бабе Бенедиктовне процессуально в робе оранжовой в Гуантанамо не перехать лет так на 25.... а они реально засцали Портнова прихопнули слегка именно за корупицю в судах и с законами вместе с Татаровым пока Татаров взят на карандаш а там довеском и ермак а там как на веревочке сам Кован дебильный... вот что животоврящие санкции творят то сразу про законы разумность справедливость обьективность обоснованность вспоминают как им пенделя с фитильком засунут в пердак...
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10.12.2021 13:30 Ответить
может хотелка заболела -переболит и опять за старое
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10.12.2021 13:47 Ответить
СКОРІШЕ ОБЛАМАЛИ , ТАМ ЖЕ В США І ОБЛАМАЛИ
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10.12.2021 14:10 Ответить
порох виграв усi справи в Украiнi а нe в сша. аби ото ляпать.
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10.12.2021 15:28 Ответить
Хочеться, але не можеться
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10.12.2021 12:44 Ответить
Їй дали зрозуміти, що може потрапити в один списочок з бенею, диркачем і портновим...
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10.12.2021 12:45 Ответить
Ліміт вичерпаний? Так зверніться до Портнова, може ще щось "видасть". Чи йому Панама закрила "собачий рот"?
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10.12.2021 12:48 Ответить
А вот что касается дяди Бени, то Венедиктова уверена, что он ходит по воде.......
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10.12.2021 12:50 Ответить
Боязно выдавать подозрения Пороху. Неровен час опять ветеранов ВСУ у себя в гостях соберёт.
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10.12.2021 12:57 Ответить
"Рошенка" кайфує
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10.12.2021 12:59 Ответить
Lvbnhj . Ну да, кайфує. А шо, допомогли ООС на мільйон, чому б не кайфувати.
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10.12.2021 13:11 Ответить
два года ген прокурорша и не одной громкой коррупционной посадки
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10.12.2021 12:59 Ответить
Ukrainci , a vi jei verite ?
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10.12.2021 13:02 Ответить
Ne verim.
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10.12.2021 13:12 Ответить
Вона така сама брехуха, як і Зеля. Вона сьогодні тому ж журналістові в Україні відповіла б по другому.
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10.12.2021 13:14 Ответить
а что так заистерила, мадам?

ссыш, когда страшно?
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10.12.2021 13:04 Ответить
Венедиктова глубиной своего заднего прохода почувствовала что Зельцу вот вот будет кирдык и настало время переобуваться в воздухе что бы не стать соседкой Янека и это в самом лучшем случае а в худшем оказаться на нарах.
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10.12.2021 14:03 Ответить
Надеюсь массовое самоутопление зеголосилок будет?)
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10.12.2021 13:09 Ответить
Це там в США нема, а тут є.
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10.12.2021 13:09 Ответить
Расшифруй.
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10.12.2021 14:05 Ответить
Венедиктова подозревает, что следующим подозреваемым будет Зеля с их кодланом, поэтому она подозрительно часто мотается в нормальные страны, чтобы её саму ни в чём не заподозрили.
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10.12.2021 13:14 Ответить
Приве! Как настро?))
Венедиктова лишь ответила на вопрос журналиста. Опровергла вброс самих же порохоботов про якобы очередное дело на луноликого. А у тебя уже целая занимательная история готова. Ну и весёлая ты!)) (если девачька).

Кстати, новая зрада подоспела. Слыхала?
Свежие рейтинги: Зеля- 23,5%; Петя- 13,4%; Юля- 9,9%
Антирейтинги: Петя- 47%; Юля- 37%: Зеля- 33%

Что ду?
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10.12.2021 13:49 Ответить
Да, да- вставили и прокрутили.))

Нам не нужен ваш порох. С учётом статистической погрешности, у половины украинцев не поднимется рука голосовать за него ни при каких обстоятельствах. Так что он только ваш, и никто, кроме вас, на него не претендует.))
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10.12.2021 14:10 Ответить
Пигдог ваш президент *****
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10.12.2021 14:39 Ответить
Про погрешности единственной украинской конторки,которая за бабло продолжает рисовать зекрысе хоть какой то рейтинг ,мне не надо рассказывать)звиздец бежит к вам с объятьями,а мы запасаемся попкорном
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10.12.2021 16:10 Ответить
Просто всех задолбала такая наглая проплаченная брехня)если остатку упоротых зебилов нравится моча в очи,то нормальным людям нет -опросик для внутреннего пользования вашего теперь очень узкого круга)
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10.12.2021 17:41 Ответить
Новых решений нет.- Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Зеленский пообещал посадить Порошенко /Рябошапка подтвердил, что "дела Порошенко" обсуждали с Зеленским ./ Венедиктова давала задание "поймать"Порошенко!"/ По заявлениям Дубинского открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58./ Під постійним незаконним тиском Зеленського проти Петра Порошенка сфабриковані вже понад сто різних кримінальних справ./Надрывается ФСБ, надрывается СБУ- а Порошенко предъявить нечего.
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10.12.2021 13:20 Ответить
Ну так иди и работай тролль
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10.12.2021 13:48 Ответить
Порошенко очень давно в бизнесе и политике, а, следовательно, все его действия грамотно юридически оформлены!!! Чего не скажешь о действиях зеленой команды...
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10.12.2021 13:47 Ответить
Это верно! Накопать что-то на талантливого пройдоху со стажем весьма не простое занятие. Каждый свой шаг скрупулёзно просчитывает. Только калькуляция эта исключительно эгоцентрично направлена.
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10.12.2021 13:56 Ответить
АФОНЯ.
ТЫ МНЕ РУБЛЬ ДОЛЖЕН !!!!!!!!!!!
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10.12.2021 14:03 Ответить
Ты недавно в интернете. Мало зарабатываешь?
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10.12.2021 14:12 Ответить
Афоня на гов*о не исходи ,скоро вам зелебобам кирдык будет всё равно так что лучше цвет меняй пока не поздно. Вон Ирка уже Жй всё почувствовала и начала переобуваться а ты ещё не раздуплился,всё рейтинги нам липовые рисуешь.
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10.12.2021 14:33 Ответить
Нет? Плохо работаете, уважаемая!
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10.12.2021 13:59 Ответить
НУ ТАК ЖЕ ХОЧЕТСЯ ОБІСРАТИ ПОРОШЕНКА, ШО АЖ ДУПА ШКВАРЧИТ...
АЛЕ В ДИТИНСТВІ НЕ НАВЧЕНІ НІ ЗЕЛЕНСЬКИЙ НІ ЙОГО ПОСІПАКИ ШТАНЦІ ЗНІМАТИ, КОЛИ НА ГОРЩІК СІДАЮТЬ.
ОТО ВСЕ КЛЯТІ ПАМПЕРСИ, ЯКІ У ПАЛЬЦЕМ ПІДТЕРТИХ З'ЯВИЛИСЯ РАНІШЕ ЗА ВСІХ В СССРе.
ТОЖ СРАЛИ І СЕРУТЬ СОБІ В СПІДНЕ... А ПОТІМ СМЕРДЯТЬ НА ВЕСЬ СВІТ.
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10.12.2021 14:02 Ответить
ЧТО????????????
Вусего 62 стрых дела против Порошенко и не одного нового?
Уволить её к чёртовой матери за профнепригодность!
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10.12.2021 16:30 Ответить
Ну тут все зрозуміло,Байден без всяких натяків зебобіку порадив закінчувати гнати усіляку беліберду на його товариша,так що скоро побачимо запрошення Порохові від Зе,для помічі в розрулюванню ситуації з рашистаном. Чекаємо.
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10.12.2021 19:08 Ответить
 
 