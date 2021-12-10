Новых процессуальных решений по Порошенко нет, - Венедиктова в США
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Офис Генпрокурора не располагает никакими процессуальными решениями, которые могли бы привести к оглашению нового подозрения экс-президенту Петру Порошенко.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время визита в США заявила Ирина Венедиктова.
"Почти два года как я – генеральный прокурор, и два года я слышу о новых подозрениях (бывшим президентам – ред.). Будут они (подозрения – ред.) или не будут – я прокомментирую, когда буду иметь какие-то процессуальные решения. На сегодняшний день таких процессуальных решений нет", - отметила Венедиктова.
Она подтвердила, что видела сообщения в украинских СМИ, ссылавшихся на заявление бывшего заместителя генпрокурора Виктора Трепака. Он утверждал, что Офис генпрокурора может предъявить подозрение экс-президенту Петру Порошенко по делу о поставках угля из ОРДЛО.
"Я видела то, что было написано в СМИ, но на самом деле комментировал человек, который уже не работает в ОГП более полутора лет. Поэтому лучше, наверное, он прокомментирует дальше, что он имел в виду, и откуда у него такая информация", - заметила генпрокурор.
Напомним, согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины процессуальными решениями являются все решения органов досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда.
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та шо вы не говорите .....- а что по-старым ....
ссыш, когда страшно?
Венедиктова лишь ответила на вопрос журналиста. Опровергла вброс самих же порохоботов про якобы очередное дело на луноликого. А у тебя уже целая занимательная история готова. Ну и весёлая ты!)) (если девачька).
Кстати, новая зрада подоспела. Слыхала?
Свежие рейтинги: Зеля- 23,5%; Петя- 13,4%; Юля- 9,9%
Антирейтинги: Петя- 47%; Юля- 37%: Зеля- 33%
Что ду?
Нам не нужен ваш порох. С учётом статистической погрешности, у половины украинцев не поднимется рука голосовать за него ни при каких обстоятельствах. Так что он только ваш, и никто, кроме вас, на него не претендует.))
ТЫ МНЕ РУБЛЬ ДОЛЖЕН !!!!!!!!!!!
АЛЕ В ДИТИНСТВІ НЕ НАВЧЕНІ НІ ЗЕЛЕНСЬКИЙ НІ ЙОГО ПОСІПАКИ ШТАНЦІ ЗНІМАТИ, КОЛИ НА ГОРЩІК СІДАЮТЬ.
ОТО ВСЕ КЛЯТІ ПАМПЕРСИ, ЯКІ У ПАЛЬЦЕМ ПІДТЕРТИХ З'ЯВИЛИСЯ РАНІШЕ ЗА ВСІХ В СССРе.
ТОЖ СРАЛИ І СЕРУТЬ СОБІ В СПІДНЕ... А ПОТІМ СМЕРДЯТЬ НА ВЕСЬ СВІТ.
Вусего 62 стрых дела против Порошенко и не одного нового?
Уволить её к чёртовой матери за профнепригодность!