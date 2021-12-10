УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12820 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
6 610 55
Порошенко (13228) США (14430) Венедіктова (756)

Нових процесуальних рішень стосовно Порошенка немає - Венедіктова у США

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс генпрокурора не має у розпорядженні жодних процесуальних рішень, які могли б привести до оголошення нової підозри експрезидентові Петру Порошенку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ про це під час візиту до США заявила Ірина Венедіктова.

"Майже два роки як я - генеральний прокурор, і два роки я чую про нові підозри (колишнім президентам – ред.). Будуть вони (підозри – ред.), чи не будуть – я прокоментую, коли матиму якісь процесуальні рішення. На сьогодні таких процесуальних рішень немає", - зазначила Венедіктова.

Вона підтвердила, що бачила повідомлення в українських ЗМІ, які посилалися на заяву колишнього заступника генпрокурора Віктора Трепака. Він стверджував, що Офіс генпрокурора може пред’явити підозру експрезиденту Петрові Порошенку у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

"Я бачила те, що було написано у ЗМІ, але насправді коментувала особа, яка вже не працює в ОГП більш як півтора року. Тому краще, мабуть, він прокоментує далі, що він мав на увазі, і звідки у нього така інформація",- зауважила генпрокурор.

Нагадаємо, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду.

Також читайте: Порошенку можуть висунути підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО, - Трепак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Хочеться, але не можеться
показати весь коментар
10.12.2021 12:44
+18
Їй дали зрозуміти, що може потрапити в один списочок з бенею, диркачем і портновим...
показати весь коментар
10.12.2021 12:45
+14
Ліміт вичерпаний? Так зверніться до Портнова, може ще щось "видасть". Чи йому Панама закрила "собачий рот"?
показати весь коментар
10.12.2021 12:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а шо случилось....
та шо вы не говорите .....- а что по-старым ....
показати весь коментар
10.12.2021 12:38 Відповісти
МІЙ ЗНАЙОМИЙ АНГЛІЄЦЬ ЯКОСЬ СКАЗАВ: - ЯКЩО ТИ ПРОЖИВ В КРАЇНІ ПОНАД ТРИ РОКИ І НЕ ВИВЧІВ МОВИ ЦІЄЇ КРАЇНИ. ТО ТИ ДЕБІЛ !!!!
показати весь коментар
10.12.2021 14:09 Відповісти
англіець мав рацію )))) !!!
показати весь коментар
10.12.2021 17:21 Відповісти
А як же зе-обіцянка "Весна прийде - саджати будемо", як же зе-погрози - "я ваш вирок" та інші зе-бла бла бла.

показати весь коментар
10.12.2021 23:41 Відповісти
хотєлка обламалась новi справи клeпать?
показати весь коментар
10.12.2021 12:42 Відповісти
как бы бабе Бенедиктовне процессуально в робе оранжовой в Гуантанамо не перехать лет так на 25.... а они реально засцали Портнова прихопнули слегка именно за корупицю в судах и с законами вместе с Татаровым пока Татаров взят на карандаш а там довеском и ермак а там как на веревочке сам Кован дебильный... вот что животоврящие санкции творят то сразу про законы разумность справедливость обьективность обоснованность вспоминают как им пенделя с фитильком засунут в пердак...
показати весь коментар
10.12.2021 13:30 Відповісти
может хотелка заболела -переболит и опять за старое
показати весь коментар
10.12.2021 13:47 Відповісти
СКОРІШЕ ОБЛАМАЛИ , ТАМ ЖЕ В США І ОБЛАМАЛИ
показати весь коментар
10.12.2021 14:10 Відповісти
порох виграв усi справи в Украiнi а нe в сша. аби ото ляпать.
показати весь коментар
10.12.2021 15:28 Відповісти
Хочеться, але не можеться
показати весь коментар
10.12.2021 12:44 Відповісти
Їй дали зрозуміти, що може потрапити в один списочок з бенею, диркачем і портновим...
показати весь коментар
10.12.2021 12:45 Відповісти
Ліміт вичерпаний? Так зверніться до Портнова, може ще щось "видасть". Чи йому Панама закрила "собачий рот"?
показати весь коментар
10.12.2021 12:48 Відповісти
А вот что касается дяди Бени, то Венедиктова уверена, что он ходит по воде.......
показати весь коментар
10.12.2021 12:50 Відповісти
Боязно выдавать подозрения Пороху. Неровен час опять ветеранов ВСУ у себя в гостях соберёт.
показати весь коментар
10.12.2021 12:57 Відповісти
"Рошенка" кайфує
показати весь коментар
10.12.2021 12:59 Відповісти
Lvbnhj . Ну да, кайфує. А шо, допомогли ООС на мільйон, чому б не кайфувати.
показати весь коментар
10.12.2021 13:11 Відповісти
два года ген прокурорша и не одной громкой коррупционной посадки
показати весь коментар
10.12.2021 12:59 Відповісти
Ukrainci , a vi jei verite ?
показати весь коментар
10.12.2021 13:02 Відповісти
Ne verim.
показати весь коментар
10.12.2021 13:12 Відповісти
Вона така сама брехуха, як і Зеля. Вона сьогодні тому ж журналістові в Україні відповіла б по другому.
показати весь коментар
10.12.2021 13:14 Відповісти
а что так заистерила, мадам?

ссыш, когда страшно?
показати весь коментар
10.12.2021 13:04 Відповісти
Венедиктова глубиной своего заднего прохода почувствовала что Зельцу вот вот будет кирдык и настало время переобуваться в воздухе что бы не стать соседкой Янека и это в самом лучшем случае а в худшем оказаться на нарах.
показати весь коментар
10.12.2021 14:03 Відповісти
Надеюсь массовое самоутопление зеголосилок будет?)
показати весь коментар
10.12.2021 13:09 Відповісти
Це там в США нема, а тут є.
показати весь коментар
10.12.2021 13:09 Відповісти
Расшифруй.
показати весь коментар
10.12.2021 14:05 Відповісти
Венедиктова подозревает, что следующим подозреваемым будет Зеля с их кодланом, поэтому она подозрительно часто мотается в нормальные страны, чтобы её саму ни в чём не заподозрили.
показати весь коментар
10.12.2021 13:14 Відповісти
Приве! Как настро?))
Венедиктова лишь ответила на вопрос журналиста. Опровергла вброс самих же порохоботов про якобы очередное дело на луноликого. А у тебя уже целая занимательная история готова. Ну и весёлая ты!)) (если девачька).

Кстати, новая зрада подоспела. Слыхала?
Свежие рейтинги: Зеля- 23,5%; Петя- 13,4%; Юля- 9,9%
Антирейтинги: Петя- 47%; Юля- 37%: Зеля- 33%

Что ду?
показати весь коментар
10.12.2021 13:49 Відповісти
Да, да- вставили и прокрутили.))

Нам не нужен ваш порох. С учётом статистической погрешности, у половины украинцев не поднимется рука голосовать за него ни при каких обстоятельствах. Так что он только ваш, и никто, кроме вас, на него не претендует.))
показати весь коментар
10.12.2021 14:10 Відповісти
Пигдог ваш президент *****
показати весь коментар
10.12.2021 14:39 Відповісти
Про погрешности единственной украинской конторки,которая за бабло продолжает рисовать зекрысе хоть какой то рейтинг ,мне не надо рассказывать)звиздец бежит к вам с объятьями,а мы запасаемся попкорном
показати весь коментар
10.12.2021 16:10 Відповісти
Просто всех задолбала такая наглая проплаченная брехня)если остатку упоротых зебилов нравится моча в очи,то нормальным людям нет -опросик для внутреннего пользования вашего теперь очень узкого круга)
показати весь коментар
10.12.2021 17:41 Відповісти
Новых решений нет.- Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Зеленский пообещал посадить Порошенко /Рябошапка подтвердил, что "дела Порошенко" обсуждали с Зеленским ./ Венедиктова давала задание "поймать"Порошенко!"/ По заявлениям Дубинского открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58./ Під постійним незаконним тиском Зеленського проти Петра Порошенка сфабриковані вже понад сто різних кримінальних справ./Надрывается ФСБ, надрывается СБУ- а Порошенко предъявить нечего.
показати весь коментар
10.12.2021 13:20 Відповісти
Ну так иди и работай тролль
показати весь коментар
10.12.2021 13:48 Відповісти
Порошенко очень давно в бизнесе и политике, а, следовательно, все его действия грамотно юридически оформлены!!! Чего не скажешь о действиях зеленой команды...
показати весь коментар
10.12.2021 13:47 Відповісти
Это верно! Накопать что-то на талантливого пройдоху со стажем весьма не простое занятие. Каждый свой шаг скрупулёзно просчитывает. Только калькуляция эта исключительно эгоцентрично направлена.
показати весь коментар
10.12.2021 13:56 Відповісти
АФОНЯ.
ТЫ МНЕ РУБЛЬ ДОЛЖЕН !!!!!!!!!!!
показати весь коментар
10.12.2021 14:03 Відповісти
Ты недавно в интернете. Мало зарабатываешь?
показати весь коментар
10.12.2021 14:12 Відповісти
Афоня на гов*о не исходи ,скоро вам зелебобам кирдык будет всё равно так что лучше цвет меняй пока не поздно. Вон Ирка уже Жй всё почувствовала и начала переобуваться а ты ещё не раздуплился,всё рейтинги нам липовые рисуешь.
показати весь коментар
10.12.2021 14:33 Відповісти
Нет? Плохо работаете, уважаемая!
показати весь коментар
10.12.2021 13:59 Відповісти
НУ ТАК ЖЕ ХОЧЕТСЯ ОБІСРАТИ ПОРОШЕНКА, ШО АЖ ДУПА ШКВАРЧИТ...
АЛЕ В ДИТИНСТВІ НЕ НАВЧЕНІ НІ ЗЕЛЕНСЬКИЙ НІ ЙОГО ПОСІПАКИ ШТАНЦІ ЗНІМАТИ, КОЛИ НА ГОРЩІК СІДАЮТЬ.
ОТО ВСЕ КЛЯТІ ПАМПЕРСИ, ЯКІ У ПАЛЬЦЕМ ПІДТЕРТИХ З'ЯВИЛИСЯ РАНІШЕ ЗА ВСІХ В СССРе.
ТОЖ СРАЛИ І СЕРУТЬ СОБІ В СПІДНЕ... А ПОТІМ СМЕРДЯТЬ НА ВЕСЬ СВІТ.
показати весь коментар
10.12.2021 14:02 Відповісти
ЧТО????????????
Вусего 62 стрых дела против Порошенко и не одного нового?
Уволить её к чёртовой матери за профнепригодность!
показати весь коментар
10.12.2021 16:30 Відповісти
Ну тут все зрозуміло,Байден без всяких натяків зебобіку порадив закінчувати гнати усіляку беліберду на його товариша,так що скоро побачимо запрошення Порохові від Зе,для помічі в розрулюванню ситуації з рашистаном. Чекаємо.
показати весь коментар
10.12.2021 19:08 Відповісти
 
 