Нових процесуальних рішень стосовно Порошенка немає - Венедіктова у США
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Офіс генпрокурора не має у розпорядженні жодних процесуальних рішень, які могли б привести до оголошення нової підозри експрезидентові Петру Порошенку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ про це під час візиту до США заявила Ірина Венедіктова.
"Майже два роки як я - генеральний прокурор, і два роки я чую про нові підозри (колишнім президентам – ред.). Будуть вони (підозри – ред.), чи не будуть – я прокоментую, коли матиму якісь процесуальні рішення. На сьогодні таких процесуальних рішень немає", - зазначила Венедіктова.
Вона підтвердила, що бачила повідомлення в українських ЗМІ, які посилалися на заяву колишнього заступника генпрокурора Віктора Трепака. Він стверджував, що Офіс генпрокурора може пред’явити підозру експрезиденту Петрові Порошенку у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
"Я бачила те, що було написано у ЗМІ, але насправді коментувала особа, яка вже не працює в ОГП більш як півтора року. Тому краще, мабуть, він прокоментує далі, що він мав на увазі, і звідки у нього така інформація",- зауважила генпрокурор.
Нагадаємо, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду.
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та шо вы не говорите .....- а что по-старым ....
ссыш, когда страшно?
Венедиктова лишь ответила на вопрос журналиста. Опровергла вброс самих же порохоботов про якобы очередное дело на луноликого. А у тебя уже целая занимательная история готова. Ну и весёлая ты!)) (если девачька).
Кстати, новая зрада подоспела. Слыхала?
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Что ду?
Нам не нужен ваш порох. С учётом статистической погрешности, у половины украинцев не поднимется рука голосовать за него ни при каких обстоятельствах. Так что он только ваш, и никто, кроме вас, на него не претендует.))
ТЫ МНЕ РУБЛЬ ДОЛЖЕН !!!!!!!!!!!
АЛЕ В ДИТИНСТВІ НЕ НАВЧЕНІ НІ ЗЕЛЕНСЬКИЙ НІ ЙОГО ПОСІПАКИ ШТАНЦІ ЗНІМАТИ, КОЛИ НА ГОРЩІК СІДАЮТЬ.
ОТО ВСЕ КЛЯТІ ПАМПЕРСИ, ЯКІ У ПАЛЬЦЕМ ПІДТЕРТИХ З'ЯВИЛИСЯ РАНІШЕ ЗА ВСІХ В СССРе.
ТОЖ СРАЛИ І СЕРУТЬ СОБІ В СПІДНЕ... А ПОТІМ СМЕРДЯТЬ НА ВЕСЬ СВІТ.
Вусего 62 стрых дела против Порошенко и не одного нового?
Уволить её к чёртовой матери за профнепригодность!