170 семей ветеранов получат жилье до конца года, - Лапутина

До конца года еще 170 семей защитников Украины получат жилье.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В прошлом году бюджет предусматривал также очень мало денег на жилье. А жилье является основной вещью, то есть если у человека нет дома, то сколько его не реабилитируй, он будет непривычен. И в этом году благодаря усилиям государства, а также благодаря усилиям общественности мы достигли того, что еще 282 млн гривен уже перечислено на казначейство, и уже есть перераспределение на области на получение жилья участникам АТО/ООС, которые ушли на защиту страны и оставили свои дома, и уже восемь лет им негде жить. Благодаря усилиям еще 170 семей получат жилье уже до конца года. И это практические вещи", - сказала министр.

По ее словам, бюджетом на следующий год предусмотрено 5,5 млрд гривен на жилье по всем субвенциям. Также 4 тыс. человек смогут получить собственные дома, и это почти вся очередь, за которую отвечает Минветеранов.

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