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ветерани (843) житло (469) Лапутіна (55)

170 родин ветеранів отримають житло до кінця року, - Лапутіна

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

170 родин ветеранів отримають житло до кінця року, - Лапутіна

До кінця року ще 170 родин захисників України отримають житло.

Про це заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Минулого року бюджет передбачав також дуже мало грошей на житло. А житло є основною річчю, тобто якщо у людини немає дому, то скільки його не реабілітуй, він буде незвичний. І цього року завдяки зусиллям держави, а також завдяки зусиллям громадськості, ми досягли того, що ще 282 млн гривень вже перераховано на казначейство, і вже є перерозподіл на області на отримання житла учасникам АТО/ООС. Люди, які пішли на захист країни та лишили свої домівки, і вже вісім років не мають, де жити. Завдяки зусиллям, ще 170 родин отримають житло вже до кінця року. І це практичні речі", - сказала міністр.

За її словами, бюджетом наступного року передбачено 5,5 млрд гривень на житло по всім субвенціям. Також 4 тис. осіб зможуть отримати власні домівки, і це майже вся черга, за яку відповідає Мінветеранів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робота над Реєстром ветеранів війни на завершальному етапі, - Лапутіна

Автор: Богдан Гуньковський
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Просто меньше денег на стипендию детям террористов из ОРДЛО давать и на пару квартир больше можно будет купить
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10.12.2021 13:44 Відповісти
а все таки жаль, что вовинутыщу нельзя потратить на благотворительность... (может это я так развлекаюсь... и может там нужна в 100 раз большая поддержка, чем кафе-цирку- кварталу)
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10.12.2021 14:18 Відповісти
А сколько депутатов миллионеров получили уже!???
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10.12.2021 14:24 Відповісти
я целиком за то.чтобы те кто защищал Украину,были отмечены почётом,наградами и поощрениями,НО!
я не понимаю за какие достижения на шару жильё,земельные участки и прочие материальные блага. у нас что,война пришла к победному концу и мы изгнали врага со своей земли?
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10.12.2021 14:26 Відповісти
 
 