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Новости Политика Украины
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телевидение (854) Пальчевский Андрей (36)

Государственный телеканал "Дом" заказал Пальчевскому ток-шоу за 12 млн

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Государственный телеканал

Производитель ток-шоу – компания Татаренко, владельца фирмы "Зе Медиа", проводившей опрос Зеленского на местных выборах.

Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "UATV") выделило более 12 млн грн на создание социального шоу "О жизни с Андреем Пальчевским". Об этом говорится на сайте "Прозорро", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медіа".

Проект будет называться "О жизни с Андреем Пальчевским".

Создавать его будет ООО "Имаджинариум", владельцем и руководителем которого является Владимир Татаренко, владелец компании "Зе Медиа", проводившей опрос Зеленского на местных выборах.

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В описании тендерных условий говорится, что шоу может стать главным проектом на канале: "Возвращает веру в справедливость. Очень необходима программа, которая поможет открыть правду и найти виновных. Интересное шоу, которое может стать главным на нашем телеканале. Такие ток-шоу необходимы, они дают возможность увидеть политического деятеля в действии".

Планируется создать 60 выпусков по 45 минут/выпуск.

Андрей Пальчевский – телеведущий, известный активной поддержкой президента Владимира Зеленского. "Дом" – телеканал, ориентированный на жителей оккупированного Донбасса и Крыма.

Подробнее о ток-шоу Пальчевского можна прочитать в блоге главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+70
откат за анализы чтоб правда не всплыла
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10.12.2021 16:41
+59
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10.12.2021 16:56
+48
Пальчевський в 1995 році балотувався до Держдуми московії. Хто там ще є з такою чіткою "проукраїнською" позицією?
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10.12.2021 16:47
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Бу-га-га га-а-аааа... На шо намек , там буде йтися про те , шо спальчевский конченный уклонист, типо, не задекларировал виллу на Майорке , на которой прячет неофициальную намуйловницу, з байстрюками, променяв на юридидически законную жену , с которой придурок-зраднык прожил не один десяток лет, каазел...ХЕХ...
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10.12.2021 19:47 Ответить
малоПИД,,роский, бенин нарко-Дегенерат отдает долги за "чистые анализы" да и не только, эта кгбэшная Гнида подельник радуцкого и Ничтожества по продаже масок распираторов 2-3 класса по 2 гр в Китай и т.д в начале пандемии!!!
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10.12.2021 19:58 Ответить
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10.12.2021 20:01 Ответить
Агент кремля пальчевский в прямом эфире.

Пальчевский. Один из ватников команды медведчука, в 1995 году баллотировался в государственную думу россии по спискам избирательного объединения «партия любителей пива».

Пока не решится вопрос с промосковскими олигархами и предателями в высших эшелонах власти, в политике, на ТВ, дело не сдвинется не в экономики, не в военном деле, не в решении вопросов Крыма и Донбасса. С этими предателями, Украина не будет готова ко дню возмездия.
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10.12.2021 20:25 Ответить
Вы тоже готовы извиняться за ложь перед Пальчевским?
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12.12.2021 06:25 Ответить
Нормальні люди телевізор не дивляться . Нема чого гімно в голову заливати , бо розумного і так нічого не показують .
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10.12.2021 20:34 Ответить
Треба ж якось "правильні аналізи" відбить і атблагадаріть.
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10.12.2021 20:34 Ответить
что за порно-канал, Дом?
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10.12.2021 21:04 Ответить
ручная обезьянка для зебилов!
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10.12.2021 21:14 Ответить
Ну как же это возможно - память у людей как у рыбки Дори? Сколько еще раз будет всплывать это г.....?
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10.12.2021 21:15 Ответить
они и петушарию могут заказать, и анке хервам, и прочим недобитым бузинам... бликие по духу, **** не ясно...
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10.12.2021 21:51 Ответить
Чего сразу не симонян или скабеевой?
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10.12.2021 22:01 Ответить
Це тому агенту параші що згідно вигаданих опитувань мав 30%, а в реальності на виборах набрав 3%? Це ж зашквар достойний рівня слуг олігархів...
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10.12.2021 22:15 Ответить
Кому он нужен репутационный банкнот
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10.12.2021 22:18 Ответить
Зелений конДом тепер буде за рашистських отсосів з залишившимся рашистсько-мурлаєвським говНяшепроводом конкурувати?.
А іншу мразоту з зачинених межведчуківських поносогонів коли будемо працевлаштовувати за державний кошт?
Це на прохання пуйла було?
В москотостані закінчилися кошти на поливання України рашистським гноєм? З гамаком добазарились, щоб тепер українці самі за це платили?
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10.12.2021 22:29 Ответить
О, ще одна гнида на горизонті! Що коїться?
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11.12.2021 00:36 Ответить
Чекають ефекту==кіно Слуга Народа. Нехай покажуть ваксам замість 1000гр. -тим, які ні отримати ні використати її не в силі.
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11.12.2021 01:37 Ответить
Що це за гівнюк, взагалі? Його ніхто ніколи не бачив, окрім хєрової тучі бігбордів по дорозі на Кончу-Заспу
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11.12.2021 02:50 Ответить
Крот на кроті в орбіті Зеленського
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11.12.2021 03:54 Ответить
Це такий натяк - є пальчевський, значить є шоу, немає пальчевського - немає шоу ?
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11.12.2021 09:36 Ответить
Здача аналізів - справа сер'йозна
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11.12.2021 09:40 Ответить
Пальчевський вже з півтора року поливає зєлєнского гівном, а йому в наказаніє дають можливість заробити на ідіотах ? Зе таке зе (
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11.12.2021 09:41 Ответить
Пальчевский тупой как пробка
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11.12.2021 09:58 Ответить
Ну что, сплетник Бутусов готов публично извиниться пепед Пальчевским за ложь о его российском гражданстве?
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12.12.2021 06:24 Ответить
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