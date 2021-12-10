Державний телеканал "Дом" замовив Пальчевському токшоу за 12 млн
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Виробник токшоу - компанія Татаренка, власника фірми "Зе Медіа", що проводила опитування Зеленського на місцевих виборах.
Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканали "Дом" та "UATV") має намір виділили понад 12 млн грн на створення соціального шоу "Про життя з Андрієм Пальчевським". Про це йдеться на сайті "Прозоро", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Детектор медіа".
Проєкт називатиметься "Про життя з Андрієм Пальчевським".
Створювати його буде ТОВ "Імаджинаріум", власником та керівником якого є Володимир Татаренко, власник компанії "Зе Медіа", що проводила опитування Зеленського на місцевих виборах.
В описі тендерних умов йдеться про те, що шоу може стати головним проєктом на каналі: "Повертає віру у справедливість. Дуже необхідна програма, яка допоможе відкрити правду і знайти винних. Цікаве шоу, що може стати головним на нашому телеканалі. Такі ток-шоу необхідні, вони дають можливість побачити політичного діяча у дії".
Планується створити 60 випусків по 45 хвилин/випуск.
Андрій Пальчевський - телеведучий, відомий активною пітримкою президента Володимира Зеленського. "Дом" - телеканал, орієнтований на мешканців окупованого Донбасу й Криму.
Детальніше про токшоу Пальчевського можна прочитати у блозі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
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Пальчевский. Один из ватников команды медведчука, в 1995 году баллотировался в государственную думу россии по спискам избирательного объединения «партия любителей пива».
Пока не решится вопрос с промосковскими олигархами и предателями в высших эшелонах власти, в политике, на ТВ, дело не сдвинется не в экономики, не в военном деле, не в решении вопросов Крыма и Донбасса. С этими предателями, Украина не будет готова ко дню возмездия.
А іншу мразоту з зачинених межведчуківських поносогонів коли будемо працевлаштовувати за державний кошт?
Це на прохання пуйла було?
В москотостані закінчилися кошти на поливання України рашистським гноєм? З гамаком добазарились, щоб тепер українці самі за це платили?