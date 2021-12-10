Державний телеканал "Дом" замовив Пальчевському токшоу за 12 млн

Виробник токшоу - компанія Татаренка, власника фірми "Зе Медіа", що проводила опитування Зеленського на місцевих виборах.

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканали "Дом" та "UATV") має намір виділили понад 12 млн грн на створення соціального шоу "Про життя з Андрієм Пальчевським". Про це йдеться на сайті "Прозоро", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Детектор медіа".

Проєкт називатиметься "Про життя з Андрієм Пальчевським".

Створювати його буде ТОВ "Імаджинаріум", власником та керівником якого є Володимир Татаренко, власник компанії "Зе Медіа", що проводила опитування Зеленського на місцевих виборах.

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В описі тендерних умов йдеться про те, що шоу може стати головним проєктом на каналі: "Повертає віру у справедливість. Дуже необхідна програма, яка допоможе відкрити правду і знайти винних. Цікаве шоу, що може стати головним на нашому телеканалі. Такі ток-шоу необхідні, вони дають можливість побачити політичного діяча у дії".

Планується створити 60 випусків по 45 хвилин/випуск.

Андрій Пальчевський - телеведучий, відомий активною пітримкою президента Володимира Зеленського. "Дом" - телеканал, орієнтований на мешканців окупованого Донбасу й Криму.

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Детальніше про токшоу Пальчевського можна прочитати у блозі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.