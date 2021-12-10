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Новини Політика України
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телебачення (730) Пальчевський Андрій (36)

Державний телеканал "Дом" замовив Пальчевському токшоу за 12 млн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Державний телеканал

Виробник токшоу - компанія Татаренка, власника фірми "Зе Медіа", що проводила опитування Зеленського на місцевих виборах.

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканали "Дом" та "UATV") має намір виділили понад 12 млн грн на створення соціального шоу "Про життя з Андрієм Пальчевським". Про це йдеться на сайті "Прозоро", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Детектор медіа".

Проєкт називатиметься "Про життя з Андрієм Пальчевським".

Створювати його буде ТОВ "Імаджинаріум", власником та керівником якого є Володимир Татаренко, власник компанії "Зе Медіа", що проводила опитування Зеленського на місцевих виборах.

Читайте: Пальчевський виказав себе як російського агента, заявивши, що операції з "вагнерівцями" нібито не було, - Бутусов

В описі тендерних умов йдеться про те, що шоу може стати головним проєктом на каналі: "Повертає віру у справедливість. Дуже необхідна програма, яка допоможе відкрити правду і знайти винних. Цікаве шоу, що може стати головним на нашому телеканалі. Такі ток-шоу необхідні, вони дають можливість побачити політичного діяча у дії".

Планується створити 60 випусків по 45 хвилин/випуск.

Андрій Пальчевський - телеведучий, відомий активною пітримкою президента Володимира Зеленського. "Дом" - телеканал, орієнтований на мешканців окупованого Донбасу й Криму.

Також читайте: Новинарі каналу "Дом" отримували негласні вказівки хвалити Зеленського: щоразу це був твір на тему "як гарно похвалити президентські програми", - ЗМІ

Детальніше про токшоу Пальчевського можна прочитати у блозі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+70
откат за анализы чтоб правда не всплыла
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10.12.2021 16:41
+59
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10.12.2021 16:56
+48
Пальчевський в 1995 році балотувався до Держдуми московії. Хто там ще є з такою чіткою "проукраїнською" позицією?
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10.12.2021 16:47
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Бу-га-га га-а-аааа... На шо намек , там буде йтися про те , шо спальчевский конченный уклонист, типо, не задекларировал виллу на Майорке , на которой прячет неофициальную намуйловницу, з байстрюками, променяв на юридидически законную жену , с которой придурок-зраднык прожил не один десяток лет, каазел...ХЕХ...
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10.12.2021 19:47 Відповісти
малоПИД,,роский, бенин нарко-Дегенерат отдает долги за "чистые анализы" да и не только, эта кгбэшная Гнида подельник радуцкого и Ничтожества по продаже масок распираторов 2-3 класса по 2 гр в Китай и т.д в начале пандемии!!!
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10.12.2021 19:58 Відповісти
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10.12.2021 20:01 Відповісти
Агент кремля пальчевский в прямом эфире.

Пальчевский. Один из ватников команды медведчука, в 1995 году баллотировался в государственную думу россии по спискам избирательного объединения «партия любителей пива».

Пока не решится вопрос с промосковскими олигархами и предателями в высших эшелонах власти, в политике, на ТВ, дело не сдвинется не в экономики, не в военном деле, не в решении вопросов Крыма и Донбасса. С этими предателями, Украина не будет готова ко дню возмездия.
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10.12.2021 20:25 Відповісти
Вы тоже готовы извиняться за ложь перед Пальчевским?
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12.12.2021 06:25 Відповісти
Нормальні люди телевізор не дивляться . Нема чого гімно в голову заливати , бо розумного і так нічого не показують .
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10.12.2021 20:34 Відповісти
Треба ж якось "правильні аналізи" відбить і атблагадаріть.
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10.12.2021 20:34 Відповісти
что за порно-канал, Дом?
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10.12.2021 21:04 Відповісти
ручная обезьянка для зебилов!
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10.12.2021 21:14 Відповісти
Ну как же это возможно - память у людей как у рыбки Дори? Сколько еще раз будет всплывать это г.....?
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10.12.2021 21:15 Відповісти
они и петушарию могут заказать, и анке хервам, и прочим недобитым бузинам... бликие по духу, **** не ясно...
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10.12.2021 21:51 Відповісти
Чего сразу не симонян или скабеевой?
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10.12.2021 22:01 Відповісти
Це тому агенту параші що згідно вигаданих опитувань мав 30%, а в реальності на виборах набрав 3%? Це ж зашквар достойний рівня слуг олігархів...
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10.12.2021 22:15 Відповісти
Кому он нужен репутационный банкнот
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10.12.2021 22:18 Відповісти
Зелений конДом тепер буде за рашистських отсосів з залишившимся рашистсько-мурлаєвським говНяшепроводом конкурувати?.
А іншу мразоту з зачинених межведчуківських поносогонів коли будемо працевлаштовувати за державний кошт?
Це на прохання пуйла було?
В москотостані закінчилися кошти на поливання України рашистським гноєм? З гамаком добазарились, щоб тепер українці самі за це платили?
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10.12.2021 22:29 Відповісти
О, ще одна гнида на горизонті! Що коїться?
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11.12.2021 00:36 Відповісти
Чекають ефекту==кіно Слуга Народа. Нехай покажуть ваксам замість 1000гр. -тим, які ні отримати ні використати її не в силі.
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11.12.2021 01:37 Відповісти
Що це за гівнюк, взагалі? Його ніхто ніколи не бачив, окрім хєрової тучі бігбордів по дорозі на Кончу-Заспу
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11.12.2021 02:50 Відповісти
Крот на кроті в орбіті Зеленського
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11.12.2021 03:54 Відповісти
Це такий натяк - є пальчевський, значить є шоу, немає пальчевського - немає шоу ?
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11.12.2021 09:36 Відповісти
Здача аналізів - справа сер'йозна
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11.12.2021 09:40 Відповісти
Пальчевський вже з півтора року поливає зєлєнского гівном, а йому в наказаніє дають можливість заробити на ідіотах ? Зе таке зе (
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11.12.2021 09:41 Відповісти
Пальчевский тупой как пробка
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11.12.2021 09:58 Відповісти
Ну что, сплетник Бутусов готов публично извиниться пепед Пальчевским за ложь о его российском гражданстве?
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12.12.2021 06:24 Відповісти
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