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Олигархам нужно договариваться с государством, а не наоборот, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Олигархам нужно договариваться с государством, а не наоборот, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости заставить олигархов договариваться с государством вместо того, чтобы государство договаривалось с ними.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью на телеканале "1+1" в пятницу вечером.

"Мне кажется, что надо как-то менять ход истории. Им (олигархам – ред) нужно договариваться с государством, а не государство должно договариваться с олигархами. Договориться с государством очень просто – оно свои договоренности излагает в законах, и там все понятно, как человеку и бизнесу нужно действовать, как работать. И не будет никаких вопросов", – подчеркнул президент.

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Топ комментарии
+20
пятница. он уже нанюхался.
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10.12.2021 21:15
+15
Так Коломойша уже не олигарх?
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10.12.2021 21:15
+15
а чё ему стоит нанюхаться в стельку авансом?
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10.12.2021 21:19
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пятница. он уже нанюхался.
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10.12.2021 21:15 Ответить
да это записывали не сегодня)
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10.12.2021 21:16 Ответить
а чё ему стоит нанюхаться в стельку авансом?
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10.12.2021 21:19 Ответить
вас же предупреждали !

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95 квартал
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10.12.2021 21:19 Ответить
Ну чому, теоретично все вірно. Інша справа, що ні Зєїла ні в Слугь немає жодного бажання дійсно прищучити всіх алігархів. Позвіздіти для рейтингу, тут вони мастаки.
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10.12.2021 21:21 Ответить
Це його нормальний стан ,як в шлагбаума -зачинений !!!)))
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10.12.2021 21:20 Ответить
Это совсем не то. Этот сюжет вырвали нечаянно из фильма о Голобородько.
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10.12.2021 22:39 Ответить
Так Коломойша уже не олигарх?
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10.12.2021 21:15 Ответить
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10.12.2021 22:22 Ответить
Він вже держава! І це вже не смішно...
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12.12.2021 18:27 Ответить
"От, наприклад, як Ігор Валерійович, - якщо щось потрібно - приходить і домовляється"
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10.12.2021 21:15 Ответить
сценариста своих "интервью" смени(
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10.12.2021 21:15 Ответить
Ну так это они делают...одному конверт с баксами...другому...одному депутату конверт с баксами...другому...и договорились...
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10.12.2021 21:16 Ответить
Та по ходу уже держава договаривается с Беней.
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10.12.2021 21:17 Ответить
и царя в попу цьомкати не через прокладку...
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10.12.2021 21:17 Ответить
это ЗЕ-Бенский прокомментировал БЕнины майнатки биткоинов краденой гос. электрикой
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10.12.2021 21:17 Ответить
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10.12.2021 21:17 Ответить
о , зЄля уже Держава ....
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10.12.2021 21:18 Ответить
держава це он.
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10.12.2021 22:11 Ответить
и если некоторым не нравится что хлеб дорогой, пускай едят пирожные
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10.12.2021 22:13 Ответить
Якою державою ??? В Україні відсутня державна влада ,з ким домовлятися ,з ляльками кремлівського балагана ???)))
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10.12.2021 21:18 Ответить
Сколько, опугало, тебе еще надо?
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10.12.2021 21:19 Ответить
Ніхто ні з ким не має домовлятися, бо усі мають виконувати закон.
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10.12.2021 21:21 Ответить
Для цього потрібна реальна державна влада ,якої в Україні нема ,є лише жалюгідна пародія , лялькова імітація !!!)))
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10.12.2021 21:24 Ответить
фирташ уже домовився с ОфисомПрезидента державою, поэтому ему простили 100 лярдов долгов, каломойше можно не домовляться, он каждый месяц нагревается на миллиарды бюджетных денег. Вот такая борьба у клоуна с олигархами
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10.12.2021 21:22 Ответить
Вова , ти -

.
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10.12.2021 21:27 Ответить
Мізками слабий, олігархів не повинно бути, ти навіть закон свій "невідкладний" подав. .Передумав, хочеш, щоб відкупились- " договариватись" - про що? Скільки віслюку зелені на прокорм треба?
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10.12.2021 21:28 Ответить
Шо, по весне сажать в тюрьмы уже не будем? ЗЕчмо договорится полюбовно?. Практически прямым текстом сказал, чтоб ему несли бабло и всё простится. Продавец индульгенций ***
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10.12.2021 21:28 Ответить
Типичный Йогупоп-42
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10.12.2021 21:32 Ответить
квартальний лох нанюхався, і возомніл себе державою.
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10.12.2021 21:33 Ответить
патлогия лжи и вранья это навсегда он будет такое рассказывать чтоб каждый день денежка капала тянет время
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10.12.2021 21:34 Ответить
Олигарх Пинчук свои трубы тоже в рашу продавал все 6 лет для северного потока?

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10.12.2021 21:37 Ответить
и что?
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11.12.2021 12:52 Ответить
Добре домовляєшя коли статки деяких олігархів за минулий рік виросли в рази ,а особливо Беня на скільки мільярдів доларів обікрав краіну і жодноі кримінальноі справи ,хоч проти олігарха в трьох краінах порушено кримінальні справи.
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10.12.2021 21:44 Ответить
Бєня вже домовився
Майнить біткойни а уряд для нього в Білорусі електрику купує.
А якже-замість для армії купити все необхідне-краще купили
в *************** лукашенка електрику для Бєні!!
Бєня домовився і вже не "алігарх"
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10.12.2021 21:54 Ответить
Беня схоже вже домовився з ************ державою. З каналу Г+Г шапіто-95 не сходить, Мосейчучка відбілює владу, а Беня тим часом вже майнить, бо не має куди дівати дешеву електроенергію.
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10.12.2021 22:07 Ответить
а як Арахамія гроші за електрику білорусам переводить ? Німецький банк пішов, хто там залишився після санкцій? мабуть вже ніхто.
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10.12.2021 22:08 Ответить
Кто-то что-то понял ?
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10.12.2021 22:35 Ответить
зечмо возомнило себя Державой
барыня лягли и просють(с) - идите скорее договариваться )))
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11.12.2021 09:54 Ответить
Зеленский, так ты борешься с олигархами или заставляешь их тебе платить дань?
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10.12.2021 23:36 Ответить
зеля, коломойшу свою приструни для начала! решил сам олигархом заделаться?
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10.12.2021 23:42 Ответить
Вільна каса!
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10.12.2021 23:47 Ответить
олигархи спешат договариваться )))

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11.12.2021 09:56 Ответить
Хитрий містечковий, вважає, що держава то він. Тобто, домовлятися треба особисто з ним.
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11.12.2021 00:45 Ответить
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11.12.2021 01:30 Ответить
Конечно договариваться и решать! Про нормы закона неучи трускавецкие неслышали
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11.12.2021 06:13 Ответить
краще б рота воно взагалі не відкривало,договорняки влаштовує, пахан знайшовся, по понятіям руліт, тому тобі і шламбауни скрізь
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11.12.2021 09:31 Ответить
криворогульное чмо давно знает что такое "договариваться" (в значении - заносить)
ой когда-то оно договорится (в значении - допи****ся...)
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11.12.2021 09:59 Ответить
..Так олігархів треба - знищити ,як явище , чи просто - примусити домовлятись з державою ??
Вова , так шо з ними робити ,, ти можеш визначитися ?
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11.12.2021 10:05 Ответить
Есть простая истина, Вовочка, жить по закону и не надо тогда договариваться. Как можно договариваться с государством, ЛОПОУХИЕ, государство - это когда есть закон и его выполняют. Критиковать вас нельзя, понимаю, но не ................. идти во власть, не зная элементарных вещей.
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11.12.2021 12:34 Ответить
а государство он считает себя)))) с беней уже договорился)))
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11.12.2021 12:50 Ответить
 
 