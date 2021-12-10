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Олигархам нужно договариваться с государством, а не наоборот, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости заставить олигархов договариваться с государством вместо того, чтобы государство договаривалось с ними.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью на телеканале "1+1" в пятницу вечером.
"Мне кажется, что надо как-то менять ход истории. Им (олигархам – ред) нужно договариваться с государством, а не государство должно договариваться с олигархами. Договориться с государством очень просто – оно свои договоренности излагает в законах, и там все понятно, как человеку и бизнесу нужно действовать, как работать. И не будет никаких вопросов", – подчеркнул президент.
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+20 Fjall_Raven
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показать весь комментарий10.12.2021 21:19
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95 квартал
ОфисомПрезидентадержавою, поэтому ему простили 100 лярдов долгов, каломойше можно не домовляться, он каждый месяц нагревается на миллиарды бюджетных денег. Вот такая борьба у клоуна с олигархами
.
Майнить біткойни а уряд для нього в Білорусі електрику купує.
А якже-замість для армії купити все необхідне-краще купили
в *************** лукашенка електрику для Бєні!!
Бєня домовився і вже не "алігарх"
************державою. З каналу Г+Г шапіто-95 не сходить, Мосейчучка відбілює владу, а Беня тим часом вже майнить, бо не має куди дівати дешеву електроенергію.
барыня лягли и просють(с) - идите скорее договариваться )))
ой когда-то оно договорится (в значении - допи****ся...)
Вова , так шо з ними робити ,, ти можеш визначитися ?