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Олігархам треба домовлятися з державою, а не навпаки, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність змусити олігархів домовлятися з державою замість того, щоб держава домовлялася з ними.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв'ю на телеканалі "1+1" у п'ятницю ввечері.
"Мені здається, що треба якось змінювати хід історії. Їм (олігархам - ред) треба домовлятися з державою, а не держава має домовлятися з олігархами. Домовитися з державою дуже просто - вона свої домовленості викладає в законах, і там усе зрозуміло, як людині та бізнесу треба діяти, як працювати. І не буде жодних питань", - підкреслив президент.
Топ коментарі
+20 Fjall_Raven
показати весь коментар10.12.2021 21:15
+15 Maxim Ak-Murza
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+15 Fjall_Raven
показати весь коментар10.12.2021 21:19
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95 квартал
ОфисомПрезидентадержавою, поэтому ему простили 100 лярдов долгов, каломойше можно не домовляться, он каждый месяц нагревается на миллиарды бюджетных денег. Вот такая борьба у клоуна с олигархами
.
Майнить біткойни а уряд для нього в Білорусі електрику купує.
А якже-замість для армії купити все необхідне-краще купили
в *************** лукашенка електрику для Бєні!!
Бєня домовився і вже не "алігарх"
************державою. З каналу Г+Г шапіто-95 не сходить, Мосейчучка відбілює владу, а Беня тим часом вже майнить, бо не має куди дівати дешеву електроенергію.
барыня лягли и просють(с) - идите скорее договариваться )))
ой когда-то оно договорится (в значении - допи****ся...)
Вова , так шо з ними робити ,, ти можеш визначитися ?