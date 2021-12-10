Олігархам треба домовлятися з державою, а не навпаки, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність змусити олігархів домовлятися з державою замість того, щоб держава домовлялася з ними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв'ю на телеканалі "1+1" у п'ятницю ввечері.

"Мені здається, що треба якось змінювати хід історії. Їм (олігархам - ред) треба домовлятися з державою, а не держава має домовлятися з олігархами. Домовитися з державою дуже просто - вона свої домовленості викладає в законах, і там усе зрозуміло, як людині та бізнесу треба діяти, як працювати. І не буде жодних питань", - підкреслив президент.

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