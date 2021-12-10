УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6847 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 297 54
Зеленський (17376) олігарх (688) Закон про олігархів (125)

Олігархам треба домовлятися з державою, а не навпаки, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Олігархам треба домовлятися з державою, а не навпаки, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність змусити олігархів домовлятися з державою замість того, щоб держава домовлялася з ними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв'ю на телеканалі "1+1" у п'ятницю ввечері.

"Мені здається, що треба якось змінювати хід історії. Їм (олігархам - ред) треба домовлятися з державою, а не держава має домовлятися з олігархами. Домовитися з державою дуже просто - вона свої домовленості викладає в законах, і там усе зрозуміло, як людині та бізнесу треба діяти, як працювати. І не буде жодних питань", - підкреслив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2022 рік

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
пятница. он уже нанюхался.
показати весь коментар
10.12.2021 21:15
+15
Так Коломойша уже не олигарх?
показати весь коментар
10.12.2021 21:15
+15
а чё ему стоит нанюхаться в стельку авансом?
показати весь коментар
10.12.2021 21:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пятница. он уже нанюхался.
показати весь коментар
10.12.2021 21:15 Відповісти
да это записывали не сегодня)
показати весь коментар
10.12.2021 21:16 Відповісти
а чё ему стоит нанюхаться в стельку авансом?
показати весь коментар
10.12.2021 21:19 Відповісти
вас же предупреждали !

Новости, новости
На разную тематику
Про грязную политику,
Про секс и акробатику,
А также про эротику
И прочую экзотику.
Про бизнес и про готику,
Про сало и наркотики...

95 квартал
показати весь коментар
10.12.2021 21:19 Відповісти
Ну чому, теоретично все вірно. Інша справа, що ні Зєїла ні в Слугь немає жодного бажання дійсно прищучити всіх алігархів. Позвіздіти для рейтингу, тут вони мастаки.
показати весь коментар
10.12.2021 21:21 Відповісти
Це його нормальний стан ,як в шлагбаума -зачинений !!!)))
показати весь коментар
10.12.2021 21:20 Відповісти
Это совсем не то. Этот сюжет вырвали нечаянно из фильма о Голобородько.
показати весь коментар
10.12.2021 22:39 Відповісти
Так Коломойша уже не олигарх?
показати весь коментар
10.12.2021 21:15 Відповісти
показати весь коментар
10.12.2021 22:22 Відповісти
Він вже держава! І це вже не смішно...
показати весь коментар
12.12.2021 18:27 Відповісти
"От, наприклад, як Ігор Валерійович, - якщо щось потрібно - приходить і домовляється"
показати весь коментар
10.12.2021 21:15 Відповісти
сценариста своих "интервью" смени(
показати весь коментар
10.12.2021 21:15 Відповісти
Ну так это они делают...одному конверт с баксами...другому...одному депутату конверт с баксами...другому...и договорились...
показати весь коментар
10.12.2021 21:16 Відповісти
Та по ходу уже держава договаривается с Беней.
показати весь коментар
10.12.2021 21:17 Відповісти
и царя в попу цьомкати не через прокладку...
показати весь коментар
10.12.2021 21:17 Відповісти
это ЗЕ-Бенский прокомментировал БЕнины майнатки биткоинов краденой гос. электрикой
показати весь коментар
10.12.2021 21:17 Відповісти
показати весь коментар
10.12.2021 21:17 Відповісти
о , зЄля уже Держава ....
показати весь коментар
10.12.2021 21:18 Відповісти
держава це он.
показати весь коментар
10.12.2021 22:11 Відповісти
и если некоторым не нравится что хлеб дорогой, пускай едят пирожные
показати весь коментар
10.12.2021 22:13 Відповісти
Якою державою ??? В Україні відсутня державна влада ,з ким домовлятися ,з ляльками кремлівського балагана ???)))
показати весь коментар
10.12.2021 21:18 Відповісти
Сколько, опугало, тебе еще надо?
показати весь коментар
10.12.2021 21:19 Відповісти
Ніхто ні з ким не має домовлятися, бо усі мають виконувати закон.
показати весь коментар
10.12.2021 21:21 Відповісти
Для цього потрібна реальна державна влада ,якої в Україні нема ,є лише жалюгідна пародія , лялькова імітація !!!)))
показати весь коментар
10.12.2021 21:24 Відповісти
фирташ уже домовився с ОфисомПрезидента державою, поэтому ему простили 100 лярдов долгов, каломойше можно не домовляться, он каждый месяц нагревается на миллиарды бюджетных денег. Вот такая борьба у клоуна с олигархами
показати весь коментар
10.12.2021 21:22 Відповісти
Вова , ти -

.
показати весь коментар
10.12.2021 21:27 Відповісти
Мізками слабий, олігархів не повинно бути, ти навіть закон свій "невідкладний" подав. .Передумав, хочеш, щоб відкупились- " договариватись" - про що? Скільки віслюку зелені на прокорм треба?
показати весь коментар
10.12.2021 21:28 Відповісти
Шо, по весне сажать в тюрьмы уже не будем? ЗЕчмо договорится полюбовно?. Практически прямым текстом сказал, чтоб ему несли бабло и всё простится. Продавец индульгенций ***
показати весь коментар
10.12.2021 21:28 Відповісти
Типичный Йогупоп-42
показати весь коментар
10.12.2021 21:32 Відповісти
квартальний лох нанюхався, і возомніл себе державою.
показати весь коментар
10.12.2021 21:33 Відповісти
патлогия лжи и вранья это навсегда он будет такое рассказывать чтоб каждый день денежка капала тянет время
показати весь коментар
10.12.2021 21:34 Відповісти
Олигарх Пинчук свои трубы тоже в рашу продавал все 6 лет для северного потока?

показати весь коментар
10.12.2021 21:37 Відповісти
и что?
показати весь коментар
11.12.2021 12:52 Відповісти
Добре домовляєшя коли статки деяких олігархів за минулий рік виросли в рази ,а особливо Беня на скільки мільярдів доларів обікрав краіну і жодноі кримінальноі справи ,хоч проти олігарха в трьох краінах порушено кримінальні справи.
показати весь коментар
10.12.2021 21:44 Відповісти
Бєня вже домовився
Майнить біткойни а уряд для нього в Білорусі електрику купує.
А якже-замість для армії купити все необхідне-краще купили
в *************** лукашенка електрику для Бєні!!
Бєня домовився і вже не "алігарх"
показати весь коментар
10.12.2021 21:54 Відповісти
Беня схоже вже домовився з ************ державою. З каналу Г+Г шапіто-95 не сходить, Мосейчучка відбілює владу, а Беня тим часом вже майнить, бо не має куди дівати дешеву електроенергію.
показати весь коментар
10.12.2021 22:07 Відповісти
а як Арахамія гроші за електрику білорусам переводить ? Німецький банк пішов, хто там залишився після санкцій? мабуть вже ніхто.
показати весь коментар
10.12.2021 22:08 Відповісти
Кто-то что-то понял ?
показати весь коментар
10.12.2021 22:35 Відповісти
зечмо возомнило себя Державой
барыня лягли и просють(с) - идите скорее договариваться )))
показати весь коментар
11.12.2021 09:54 Відповісти
Зеленский, так ты борешься с олигархами или заставляешь их тебе платить дань?
показати весь коментар
10.12.2021 23:36 Відповісти
зеля, коломойшу свою приструни для начала! решил сам олигархом заделаться?
показати весь коментар
10.12.2021 23:42 Відповісти
Вільна каса!
показати весь коментар
10.12.2021 23:47 Відповісти
олигархи спешат договариваться )))

показати весь коментар
11.12.2021 09:56 Відповісти
Хитрий містечковий, вважає, що держава то він. Тобто, домовлятися треба особисто з ним.
показати весь коментар
11.12.2021 00:45 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2021 01:30 Відповісти
Конечно договариваться и решать! Про нормы закона неучи трускавецкие неслышали
показати весь коментар
11.12.2021 06:13 Відповісти
краще б рота воно взагалі не відкривало,договорняки влаштовує, пахан знайшовся, по понятіям руліт, тому тобі і шламбауни скрізь
показати весь коментар
11.12.2021 09:31 Відповісти
криворогульное чмо давно знает что такое "договариваться" (в значении - заносить)
ой когда-то оно договорится (в значении - допи****ся...)
показати весь коментар
11.12.2021 09:59 Відповісти
..Так олігархів треба - знищити ,як явище , чи просто - примусити домовлятись з державою ??
Вова , так шо з ними робити ,, ти можеш визначитися ?
показати весь коментар
11.12.2021 10:05 Відповісти
Есть простая истина, Вовочка, жить по закону и не надо тогда договариваться. Как можно договариваться с государством, ЛОПОУХИЕ, государство - это когда есть закон и его выполняют. Критиковать вас нельзя, понимаю, но не ................. идти во власть, не зная элементарных вещей.
показати весь коментар
11.12.2021 12:34 Відповісти
а государство он считает себя)))) с беней уже договорился)))
показати весь коментар
11.12.2021 12:50 Відповісти
 
 