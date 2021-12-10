Зеленский о госперевороте: Некоторые группировки немножечко изменили свои планы

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинское общество показало, что не поддерживает дестабилизацию в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский подчеркнул, что не готов делиться информацией о госперевороте.

"Я не готов об этом говорить. О таких вещах нельзя говорить", - сказал президент в интервью телеканалу "1+1"

"Я очень рад, что наше общество не поддерживает такие дестабилизационные шаги некоторых группировок и очень счастлив, что эти группировки увидели, что общество не поддержало их. Но мы следим за ситуацией очень тщательно", - сказал Зеленский.

Он считает, что те, кто мог быть причастен к перевороту, немножечко "изменили свои планы".

"Я думаю, что у людей глобально планы не изменились, я думаю, некоторые люди получили коммуникации со стороны и наших стратегических партнеров… имели диалоги, получили определенные сигналы. Я думаю, немножечко изменили свои планы", - отметил президент.

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