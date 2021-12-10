РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4126 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
13 064 123
Зеленский (16489) переворот (301)

Зеленский о госперевороте: Некоторые группировки немножечко изменили свои планы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о госперевороте: Некоторые группировки немножечко изменили свои планы

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинское общество показало, что не поддерживает дестабилизацию в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский подчеркнул, что не готов делиться информацией о госперевороте.

"Я не готов об этом говорить. О таких вещах нельзя говорить", - сказал президент в интервью телеканалу "1+1"

"Я очень рад, что наше общество не поддерживает такие дестабилизационные шаги некоторых группировок и очень счастлив, что эти группировки увидели, что общество не поддержало их. Но мы следим за ситуацией очень тщательно", - сказал Зеленский.

Он считает, что те, кто мог быть причастен к перевороту, немножечко "изменили свои планы".

"Я думаю, что у людей глобально планы не изменились, я думаю, некоторые люди получили коммуникации со стороны и наших стратегических партнеров… имели диалоги, получили определенные сигналы. Я думаю, немножечко изменили свои планы", - отметил президент.

Читайте также: Зеленский предотвратил госпереворот, - ОП
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+85
Який довбень.
показать весь комментарий
10.12.2021 21:23
+57
Довбень меле пургу, хвойда рот заглядає, зебіли дивляться, вуха розвісили.
показать весь комментарий
10.12.2021 21:23
+54
показать весь комментарий
10.12.2021 21:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Я думаю, что у людей глобально планы не изменились, я думаю, некоторые люди получили коммуникации со стороны и наших стратегических партнеров… имели диалоги, получили определенные сигналы. Я думаю, немножечко изменили свои планы"
===============================================
У нашего угашенного клоуна особи снова стали людьми или мало курнул ?
показать весь комментарий
10.12.2021 22:51 Ответить
Нюхай Вовка в две ноздри и граблями нос протри)
показать весь комментарий
10.12.2021 23:04 Ответить
Ежмае, яке тупе..
показать весь комментарий
10.12.2021 23:14 Ответить
На майдані революційний комітет під схвалення 20 тисяч осіб у холодний осінній вечір схвалив вимоги про відставку та перезавантаження уряду, а потім перелякав сотні полціантів своєю появою біля ОП, настільки, що їх навіть не обшукували, а тут кажуть, що нема підтримки.

Чим менша підтримка народу, тим більше він живе у світі ілюзій, ну нам це і добре, не буде заважати революції, а вона вже скоро.
показать весь комментарий
10.12.2021 23:28 Ответить
Що воно верзе!?!?!
пляяяя це повний кіздець!!!
як сказала мацкальська "Лошадь"-дебіл пляяяяяя
показать весь комментарий
10.12.2021 23:33 Ответить
Опять крот из ОП переворот сдал.
показать весь комментарий
10.12.2021 23:39 Ответить
Расчёт был на то что украинцы пожалеют булочку перед переворотом и простят и забудут вагнеровцев…
показать весь комментарий
10.12.2021 23:40 Ответить
Набивает себе цену.
показать весь комментарий
10.12.2021 23:51 Ответить
Знаємо хто,де,коли...але нікому про це не розповім....та нікрго не заарештуємо..
прямо почтальон Пєчкін з посилкою гуталіна..
показать весь комментарий
10.12.2021 23:52 Ответить
та не лякайтеся і не радійте.
Ще стільки таких "пeреворотів" ОПа закварталить?
будете сприймати як чашeчку кави вранці..
показать весь комментарий
10.12.2021 23:52 Ответить
Сам придумал...Сам поборол....а мы молодцы на это не повелись....Так что ли? Где аресты? где облавы и рейды? Где хоть что-то кроме Бла-бла?
показать весь комментарий
11.12.2021 00:00 Ответить
Зеленський наголосив, що не готовий ділитися інформацією про держпереворот
=========================
через два з половиною роки..Буде...
показать весь комментарий
11.12.2021 00:02 Ответить


когда будете знать дату следующего переворота, скажите пожалуйста нам, Владимир Александрович
показать весь комментарий
11.12.2021 00:13 Ответить
Снов основа гундосые абракадабры. Для начала нужно посмотреть св словаре значение слова госпереворот. Что?Где Кто? У него действительно мутации- мозг клоуна- петрушки. Стыдуха ! Слушают его крики о перевороте за рубежом - у людей шок. Янукович по сравнению с ним был ,, гигантом,, , несмотря на ,,иолки,,его можно было понять. У Зе - параноидальный бред...
показать весь комментарий
11.12.2021 08:41 Ответить
Ну і хто зі світових лідерів спілкуватиметься з таким "авторитетним" лідером, хіба, що через силу, в своїх інтересах. Тому і стала держава Україна не суб*єктом, а об*єктом міжнародних відносин.
показать весь комментарий
11.12.2021 09:21 Ответить
***
сам пью
сам гуляю
сам путчу
сам отменяю
показать весь комментарий
11.12.2021 09:50 Ответить
що там робиться в голові, тільки він знає.
показать весь комментарий
11.12.2021 11:15 Ответить
Некоторые Группировки?
Па-адумаешь, бином Ньютона!
Две больших Порошенко и маленькая примкнувшего к нему Ахметова!
показать весь комментарий
11.12.2021 11:17 Ответить
Какое покушение на Шефира - такой и переворот у гундосика.
показать весь комментарий
12.12.2021 04:12 Ответить
Даааа, Вова "закурився".🤦‍♂️🙉🤡🤣😅
показать весь комментарий
12.12.2021 06:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 