Зеленский о госперевороте: Некоторые группировки немножечко изменили свои планы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинское общество показало, что не поддерживает дестабилизацию в стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский подчеркнул, что не готов делиться информацией о госперевороте.
"Я не готов об этом говорить. О таких вещах нельзя говорить", - сказал президент в интервью телеканалу "1+1"
"Я очень рад, что наше общество не поддерживает такие дестабилизационные шаги некоторых группировок и очень счастлив, что эти группировки увидели, что общество не поддержало их. Но мы следим за ситуацией очень тщательно", - сказал Зеленский.
Он считает, что те, кто мог быть причастен к перевороту, немножечко "изменили свои планы".
"Я думаю, что у людей глобально планы не изменились, я думаю, некоторые люди получили коммуникации со стороны и наших стратегических партнеров… имели диалоги, получили определенные сигналы. Я думаю, немножечко изменили свои планы", - отметил президент.
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У нашего угашенного клоуна особи снова стали людьми или мало курнул ?
Чим менша підтримка народу, тим більше він живе у світі ілюзій, ну нам це і добре, не буде заважати революції, а вона вже скоро.
пляяяя це повний кіздець!!!
як сказала мацкальська "Лошадь"-дебіл пляяяяяя
прямо почтальон Пєчкін з посилкою гуталіна..
Ще стільки таких "пeреворотів" ОПа закварталить?
будете сприймати як чашeчку кави вранці..
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через два з половиною роки..Буде...
когда будете знать дату следующего переворота, скажите пожалуйста нам, Владимир Александрович
сам пью
сам гуляю
сам путчу
сам отменяю
Па-адумаешь, бином Ньютона!
Две больших Порошенко и маленькая примкнувшего к нему Ахметова!