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Зеленський про держпереворот: Деякі угруповання трішечки змінили свої плани

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про держпереворот: Деякі угруповання трішечки змінили свої плани

Президент України Володимир Зеленський вважає, що українське суспільство продемонструвало, що не підтримує дестабілізацію в країні.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський наголосив, що не готовий ділитися інформацією про держпереворот.

"Я не готовий про це говорити. Про такі речі не можна говорити", - сказав президент в інтерв'ю телеканалу "1+1"

"Я дуже радий, що наше суспільство не підтримує такі дестабілізаційні кроки деяких угруповань, і дуже щасливий, що ці угруповання побачили, що суспільство не підтримало їх. Але ми стежимо за ситуацією дуже ретельно", - сказав Зеленський.

Він вважає, що ті, хто міг бути причетний до перевороту, трохи "змінили свої плани".

Також читайте: Зеленський запобіг держперевороту, - ОП

"Я думаю, що в людей глобально плани не змінилися, я думаю, деякі люди отримали комунікації з боку і наших стратегічних партнерів… мали діалоги, отримали певні сигнали. Я думаю, трішечки змінили свої плани", - зазначив президент.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+85
Який довбень.
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10.12.2021 21:23
+57
Довбень меле пургу, хвойда рот заглядає, зебіли дивляться, вуха розвісили.
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10.12.2021 21:23
+54
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10.12.2021 21:35
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"Я думаю, что у людей глобально планы не изменились, я думаю, некоторые люди получили коммуникации со стороны и наших стратегических партнеров… имели диалоги, получили определенные сигналы. Я думаю, немножечко изменили свои планы"
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У нашего угашенного клоуна особи снова стали людьми или мало курнул ?
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10.12.2021 22:51 Відповісти
Нюхай Вовка в две ноздри и граблями нос протри)
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10.12.2021 23:04 Відповісти
Ежмае, яке тупе..
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10.12.2021 23:14 Відповісти
На майдані революційний комітет під схвалення 20 тисяч осіб у холодний осінній вечір схвалив вимоги про відставку та перезавантаження уряду, а потім перелякав сотні полціантів своєю появою біля ОП, настільки, що їх навіть не обшукували, а тут кажуть, що нема підтримки.

Чим менша підтримка народу, тим більше він живе у світі ілюзій, ну нам це і добре, не буде заважати революції, а вона вже скоро.
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10.12.2021 23:28 Відповісти
Що воно верзе!?!?!
пляяяя це повний кіздець!!!
як сказала мацкальська "Лошадь"-дебіл пляяяяяя
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10.12.2021 23:33 Відповісти
Опять крот из ОП переворот сдал.
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10.12.2021 23:39 Відповісти
Расчёт был на то что украинцы пожалеют булочку перед переворотом и простят и забудут вагнеровцев…
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10.12.2021 23:40 Відповісти
Набивает себе цену.
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10.12.2021 23:51 Відповісти
Знаємо хто,де,коли...але нікому про це не розповім....та нікрго не заарештуємо..
прямо почтальон Пєчкін з посилкою гуталіна..
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10.12.2021 23:52 Відповісти
та не лякайтеся і не радійте.
Ще стільки таких "пeреворотів" ОПа закварталить?
будете сприймати як чашeчку кави вранці..
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10.12.2021 23:52 Відповісти
Сам придумал...Сам поборол....а мы молодцы на это не повелись....Так что ли? Где аресты? где облавы и рейды? Где хоть что-то кроме Бла-бла?
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11.12.2021 00:00 Відповісти
Зеленський наголосив, що не готовий ділитися інформацією про держпереворот
=========================
через два з половиною роки..Буде...
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11.12.2021 00:02 Відповісти


когда будете знать дату следующего переворота, скажите пожалуйста нам, Владимир Александрович
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11.12.2021 00:13 Відповісти
Снов основа гундосые абракадабры. Для начала нужно посмотреть св словаре значение слова госпереворот. Что?Где Кто? У него действительно мутации- мозг клоуна- петрушки. Стыдуха ! Слушают его крики о перевороте за рубежом - у людей шок. Янукович по сравнению с ним был ,, гигантом,, , несмотря на ,,иолки,,его можно было понять. У Зе - параноидальный бред...
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11.12.2021 08:41 Відповісти
Ну і хто зі світових лідерів спілкуватиметься з таким "авторитетним" лідером, хіба, що через силу, в своїх інтересах. Тому і стала держава Україна не суб*єктом, а об*єктом міжнародних відносин.
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11.12.2021 09:21 Відповісти
***
сам пью
сам гуляю
сам путчу
сам отменяю
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11.12.2021 09:50 Відповісти
що там робиться в голові, тільки він знає.
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11.12.2021 11:15 Відповісти
Некоторые Группировки?
Па-адумаешь, бином Ньютона!
Две больших Порошенко и маленькая примкнувшего к нему Ахметова!
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11.12.2021 11:17 Відповісти
Какое покушение на Шефира - такой и переворот у гундосика.
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12.12.2021 04:12 Відповісти
Даааа, Вова "закурився".🤦‍♂️🙉🤡🤣😅
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12.12.2021 06:41 Відповісти
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