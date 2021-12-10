Зеленський про держпереворот: Деякі угруповання трішечки змінили свої плани
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський вважає, що українське суспільство продемонструвало, що не підтримує дестабілізацію в країні.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський наголосив, що не готовий ділитися інформацією про держпереворот.
"Я не готовий про це говорити. Про такі речі не можна говорити", - сказав президент в інтерв'ю телеканалу "1+1"
"Я дуже радий, що наше суспільство не підтримує такі дестабілізаційні кроки деяких угруповань, і дуже щасливий, що ці угруповання побачили, що суспільство не підтримало їх. Але ми стежимо за ситуацією дуже ретельно", - сказав Зеленський.
Він вважає, що ті, хто міг бути причетний до перевороту, трохи "змінили свої плани".
"Я думаю, що в людей глобально плани не змінилися, я думаю, деякі люди отримали комунікації з боку і наших стратегічних партнерів… мали діалоги, отримали певні сигнали. Я думаю, трішечки змінили свої плани", - зазначив президент.
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У нашего угашенного клоуна особи снова стали людьми или мало курнул ?
Чим менша підтримка народу, тим більше він живе у світі ілюзій, ну нам це і добре, не буде заважати революції, а вона вже скоро.
пляяяя це повний кіздець!!!
як сказала мацкальська "Лошадь"-дебіл пляяяяяя
прямо почтальон Пєчкін з посилкою гуталіна..
Ще стільки таких "пeреворотів" ОПа закварталить?
будете сприймати як чашeчку кави вранці..
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через два з половиною роки..Буде...
когда будете знать дату следующего переворота, скажите пожалуйста нам, Владимир Александрович
сам пью
сам гуляю
сам путчу
сам отменяю
Па-адумаешь, бином Ньютона!
Две больших Порошенко и маленькая примкнувшего к нему Ахметова!