Зеленский передал авиапредприятие "Украина" в управление Мининфраструктуры
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Президент Владимир Зеленский передал в сферу управления Министерства инфраструктуры Государственное авиационное предприятие "Украина" и незавершенный терминал в Борисполе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства, об этом говорится в указе Президента №636/2021 "Об упорядочении использования находящихся в управлении Государственного управления делами объектов государственной собственности".
"Постановляю: согласиться с предложением Министерства инфраструктуры Украины и Государственного управления делами по передаче Государственного авиационного предприятия "Украина" (Киевская область, г. Борисполь, ул. Киевский шлях, 2) и объекта незавершенного строительства - терминального комплекса (Киевская область, Бориспольский р., г. Борисполь, ул. Киевский шлях, 2/1 а), которые находятся в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины", - говорится в документе.
Кабинету Министров и ГУД поручено обеспечить передачу этих объектов государственной собственности в сферу управления Мининфраструктуры.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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воно пье ту владу, шо мае.
Это еще ,если нам повезет от этого "счастья" избавиться ,хотя бы через 2.5 года.
Йой! Стільки питань! Мабуть я щось не так вичитав в новині...
Тепер витрачати гроші на презедента буде значно легше, бо ці статті витрат на преЗЕдента будуть розчинені серед багатьох інших.