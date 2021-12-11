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Зеленский передал авиапредприятие "Украина" в управление Мининфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Зеленский передал авиапредприятие

Президент Владимир Зеленский передал в сферу управления Министерства инфраструктуры Государственное авиационное предприятие "Украина" и незавершенный терминал в Борисполе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства, об этом говорится в указе Президента №636/2021 "Об упорядочении использования находящихся в управлении Государственного управления делами объектов государственной собственности".

"Постановляю: согласиться с предложением Министерства инфраструктуры Украины и Государственного управления делами по передаче Государственного авиационного предприятия "Украина" (Киевская область, г. Борисполь, ул. Киевский шлях, 2) и объекта незавершенного строительства - терминального комплекса (Киевская область, Бориспольский р., г. Борисполь, ул. Киевский шлях, 2/1 а), которые находятся в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины", - говорится в документе.

Кабинету Министров и ГУД поручено обеспечить передачу этих объектов государственной собственности в сферу управления Мининфраструктуры.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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ВОНО працюйе.
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11.12.2021 00:31 Ответить
Воно тырит ВСЕ ПОД СЕБЯ под патронажем дерьмаков и Какламойши
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11.12.2021 11:33 Ответить
велике підприемство-передавництво.
воно пье ту владу, шо мае.
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11.12.2021 00:44 Ответить
Ох долго нам придется разгребать ,то что этот деятель напрацюе..
Это еще ,если нам повезет от этого "счастья" избавиться ,хотя бы через 2.5 года.
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11.12.2021 00:48 Ответить
Вибачаюсь, але це саме той "державний (чи національний) авіаперевізник" чи ще ні? А воно вже банкрут? А скільки за нього пропонує Бєня? А аербаси для них купуватимуть державним коштом до чи після "приватизації зюуткового державного підприємства"?
Йой! Стільки питань! Мабуть я щось не так вичитав в новині...
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11.12.2021 00:51 Ответить
нет. это те кто возит хрипатую тушку в отпуска за границу и по Украине. "я имею право" © лох педальны
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11.12.2021 11:14 Ответить
Значит будут банкротить.
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11.12.2021 11:13 Ответить
теперь дорстрой будет ремонтировать сломанный самолет (**** хрипатая ухитрился сломать самолет!) и "белый вертолет" недопреЗЕдента?
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11.12.2021 11:13 Ответить
А как же,а ещё бабло пойдет на это со счетов мининфраструктуры,а не с бюджета выделяемого на президента.а на сэкономленные бабки,президент и компания могут выжрать лишний вагон икорки с бухлом.
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11.12.2021 18:26 Ответить
типу, покерував
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11.12.2021 11:18 Ответить
куму отдал? чи свату?
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11.12.2021 11:51 Ответить
"Літак преЗЕдента не працює. Бо не може наш директор ДУСа виділити гроші. А знаєте чому? Тому що всі кричать медіа, не дай Боже шо шось витрачається на преЗЕдента..."

Тепер витрачати гроші на презедента буде значно легше, бо ці статті витрат на преЗЕдента будуть розчинені серед багатьох інших.
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11.12.2021 12:37 Ответить
 
 