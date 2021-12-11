УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4697 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
2 893 12
авіація (1644) ДУСЯ (63) Зеленський (17381) Мінінфраструктури (691)

Зеленський передав авіапідприємство "Україна" в управління Мінінфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Зеленський передав авіапідприємство

Президент Володимир Зеленський передав до сфери управління Міністерства інфраструктури Державне авіаційне підприємство "Україна" та незавершений термінал у Борисполі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави, про це йдеться в указі Президента №636/2021 "Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами".

"Постановляю: погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури України та Державного управління справами щодо передачі Державного авіаційного підприємства "Україна" (Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 2) та об'єкта незавершеного будівництва - термінального комплексу (Київська область, Бориспільський р., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 2/1 а), що перебувають в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства інфраструктури України", - ідеться у документі.

Кабінету Міністрів та ДУС доручено забезпечити передачу цих об'єктів державної власності до сфери управління Мінінфраструктури.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський перепризначив Лисого керівником Держуправління справами, - указ

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ВОНО працюйе.
показати весь коментар
11.12.2021 00:31 Відповісти
Воно тырит ВСЕ ПОД СЕБЯ под патронажем дерьмаков и Какламойши
показати весь коментар
11.12.2021 11:33 Відповісти
велике підприемство-передавництво.
воно пье ту владу, шо мае.
показати весь коментар
11.12.2021 00:44 Відповісти
Ох долго нам придется разгребать ,то что этот деятель напрацюе..
Это еще ,если нам повезет от этого "счастья" избавиться ,хотя бы через 2.5 года.
показати весь коментар
11.12.2021 00:48 Відповісти
Вибачаюсь, але це саме той "державний (чи національний) авіаперевізник" чи ще ні? А воно вже банкрут? А скільки за нього пропонує Бєня? А аербаси для них купуватимуть державним коштом до чи після "приватизації зюуткового державного підприємства"?
Йой! Стільки питань! Мабуть я щось не так вичитав в новині...
показати весь коментар
11.12.2021 00:51 Відповісти
нет. это те кто возит хрипатую тушку в отпуска за границу и по Украине. "я имею право" © лох педальны
показати весь коментар
11.12.2021 11:14 Відповісти
Значит будут банкротить.
показати весь коментар
11.12.2021 11:13 Відповісти
теперь дорстрой будет ремонтировать сломанный самолет (**** хрипатая ухитрился сломать самолет!) и "белый вертолет" недопреЗЕдента?
показати весь коментар
11.12.2021 11:13 Відповісти
А как же,а ещё бабло пойдет на это со счетов мининфраструктуры,а не с бюджета выделяемого на президента.а на сэкономленные бабки,президент и компания могут выжрать лишний вагон икорки с бухлом.
показати весь коментар
11.12.2021 18:26 Відповісти
типу, покерував
показати весь коментар
11.12.2021 11:18 Відповісти
куму отдал? чи свату?
показати весь коментар
11.12.2021 11:51 Відповісти
"Літак преЗЕдента не працює. Бо не може наш директор ДУСа виділити гроші. А знаєте чому? Тому що всі кричать медіа, не дай Боже шо шось витрачається на преЗЕдента..."

Тепер витрачати гроші на презедента буде значно легше, бо ці статті витрат на преЗЕдента будуть розчинені серед багатьох інших.
показати весь коментар
11.12.2021 12:37 Відповісти
 
 