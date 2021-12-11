Зеленський передав авіапідприємство "Україна" в управління Мінінфраструктури
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Президент Володимир Зеленський передав до сфери управління Міністерства інфраструктури Державне авіаційне підприємство "Україна" та незавершений термінал у Борисполі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави, про це йдеться в указі Президента №636/2021 "Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами".
"Постановляю: погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури України та Державного управління справами щодо передачі Державного авіаційного підприємства "Україна" (Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 2) та об'єкта незавершеного будівництва - термінального комплексу (Київська область, Бориспільський р., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 2/1 а), що перебувають в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства інфраструктури України", - ідеться у документі.
Кабінету Міністрів та ДУС доручено забезпечити передачу цих об'єктів державної власності до сфери управління Мінінфраструктури.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Будь ласка, зачекайте...
воно пье ту владу, шо мае.
Это еще ,если нам повезет от этого "счастья" избавиться ,хотя бы через 2.5 года.
Йой! Стільки питань! Мабуть я щось не так вичитав в новині...
Тепер витрачати гроші на презедента буде значно легше, бо ці статті витрат на преЗЕдента будуть розчинені серед багатьох інших.