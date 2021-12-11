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Новости Политика Украины Украина - НАТО
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Мы идем, а там шлагбаум, – Зеленский о вступлении в НАТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы идем, а там шлагбаум, – Зеленский о вступлении в НАТО

Украина продолжает прилагать все усилия для того, чтобы вступить в НАТО. Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, на этом пути существуют определенные препятствия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью "1+1".

"Мы продолжаем путь в НАТО. Но ведь мы идем, а там шлагбаум. Мы же видим это, или нам все равно, давайте обойдем шлагбаум. Но его не получается обойти", - отметил президент.

Он также подчеркнул, что Украина сделала и продолжает делать все возможное, что Россия сказала США о том, что не собирается вторгаться на территорию Украины.

Зеленский также заверил, что Украина не откажется от своих территорий.

Читайте также: Решение о вступлении в НАТО должно быть волей украинского народа, - Байден в разговоре с Зеленским
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Топ комментарии
+56
Головний шлагбаум - це Єрмак, Татаров, Дємченко та Пальчевський при владі.
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11.12.2021 01:51
+48
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11.12.2021 01:58
+33
Забери шлагбаум, який сам поставив, та не вини у тому НАТО. Хто зменшив бюджет на ВСУ, невже НАТО? Хто гальмує ВСУ переходити на стандарти НАТО? Невже НАТО? Краще б мовчав.
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11.12.2021 02:12
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Страница 2 из 2
В чем дело? Личный тренер сказал, что в отличной физической форме.
Разбежался и перепрыгнул, а если так будешь идти шаг вперед а два назад, так и до шлагбаума не дойдешь.)
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11.12.2021 08:51 Ответить
любий - "вторгнений не наш" - підягае знищенню..
любий способ е оправданим заздалегідь...
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11.12.2021 08:55 Ответить
Це ти шлагбаум для України зі своїм кварталом.
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11.12.2021 09:13 Ответить
А там Шлаг и Баум
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11.12.2021 09:23 Ответить
опять ДУРАЧКА включил ! вован--ты и так уже ДНО пробил !!!
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11.12.2021 14:16 Ответить
Дурилка картонная.
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11.12.2021 09:27 Ответить
дурочку включает и не понимает, что на должности Президента так себя не ведут....
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11.12.2021 10:18 Ответить
Вино иде....???? А там ...говорят выполни то что ты обещал и не включай дурака...а оно ..я никому ничего..в том числе и тем 73%********* которые это выбрали..
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11.12.2021 10:20 Ответить
У нього в голові шлагбаум і не один.
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11.12.2021 11:40 Ответить
Зеленський і його команда дуже толково справляються з викликами і дуже складною ситуацією в міжнародних відносинах. Коментарі Зеленського досить гострі. Він заявляє, наприклад, що народ України за вступ до НАТО, але є бар'єри всередині НАТО. Тобто, він докоряє НАТО за нерішучість щодо прийняття рішень про вступ України і Грузії, за гіршу, ніж могла б бути, взаємодію членів НАТО всередині блоку. Молодець! Хай слухають, думають і ворушаться. Бо буде гірше - і не Україна може стати причиною погіршення.
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11.12.2021 10:25 Ответить
це вже після того, як він вивчився вимовляти це слово: НАТО?
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11.12.2021 10:34 Ответить
Позиція світових демократичних лідерів та факти їх взаємодії з політичним лідером України Зеленським свідчать про те, що його поважають, його думку цінують і з Україною тепер не просто рахуються, а потужно підтримують.
Звичайно, його ворогів (один з них ти) це корчить і бісить.
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11.12.2021 10:38 Ответить
це претендент номер один на анекдот дня
ги
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11.12.2021 10:40 Ответить
ЩАС ЗАСПАМЯТ...
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11.12.2021 11:56 Ответить
А Вы случайно не у Рыбникова учитесь?😂😂😂
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11.12.2021 12:22 Ответить
КТО его поважает?
Уважают Украину, а с янелохом брезгуют общаться, т.к. ничего умного за три роки он так и не выродил, более того, хронически не умеет строить фраз и наполнять их хоть каким-то смыслом.
Чувство презрения, брезгливости, огиды и рвотный рефлекс вызывает у адекватных людей ваш найвелычнейший крот.
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12.12.2021 00:56 Ответить
Твоя, ворога Президента України, істерика посилюється з кожним місяцем.
Дуже добрий знак. 👏😎
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12.12.2021 09:38 Ответить
И где ты , ботяра, увидел истерику?
Президента в Украине сейчас нет по факту, есть недолугое самозакоханне чмо-выскочка, которое пытается корчить из себя президента)))
И большинство населения (больше 50%) не хотят видеть это чмо в будущем, а 75% утверждает, что страна движется при нем не туда---прозрение масс меня радует. С чего мне истерить?
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12.12.2021 23:20 Ответить
О, подолботи зявилися.
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11.12.2021 11:41 Ответить
Вова Шлагбаум. Можливо, навіть справжнє прізвище
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11.12.2021 10:26 Ответить
Стай анекдот. "Не бийте, не бийте! Гросмейстер - то не фамілія..."
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11.12.2021 13:14 Ответить
Ми йдемо, а в нас преЗЕдент ідіот.
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11.12.2021 10:27 Ответить
Никакой он не идиот ,зачем вы ,отмазываете врага ,неужели недостаточно ФАКТОВ ! Он согласился исполнить роль ,за которую ,авансом получил предостаточно + возможность ГРАБИТЬ ему и всем его подельникам КОРЧИТЬ ИЗ СЕБЯ НЕДОПУТЛЕРА !
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11.12.2021 10:47 Ответить
а киньте фоточку бубочки, де він вперся у шлагбаум НАТО
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11.12.2021 10:32 Ответить
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11.12.2021 10:44 Ответить
Так бывает когда люди живут в иллюзиях,которые сами придумывают,надо быть реалистами а не фантазёрами.
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11.12.2021 10:33 Ответить
Голобородьке надо научится дружить с башкой тупой...,это вам не ВагнерГейт...,и я вам ничего не должен после Эпохи не бедности...
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11.12.2021 10:35 Ответить
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11.12.2021 10:37 Ответить
Ми знаєм кyда ти ідеш Ззрадник і НАТО баче
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11.12.2021 10:39 Ответить
Чего ты на клоуна накинулся,ещё Климкин говорил что членство Украины в ЕС начнут рассматривать через 25 или 30 лет,про НАТО это вообще как высадка украинцев на Марс.
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11.12.2021 10:41 Ответить
Значит ждем пока откроют !!!! Тут дело такое!!!! А пока закрыто можно в машине нашей порядок навести!!! Работы куча - было бы желание!!!!
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11.12.2021 10:41 Ответить
Кто наводить то будет порядок в нашей машине? Вот это?
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11.12.2021 10:43 Ответить
в Украине выбрали президента, а он идиот
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11.12.2021 10:42 Ответить
И это не удивительно, учитывая то, кто сейчас за рулём нашей страны.
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11.12.2021 10:42 Ответить
Да ладно усилия, прям со всех сил с коррупцией боритесь, ну смешно же....
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11.12.2021 10:42 Ответить
Зеляж2, вальцманж2 і вся інша ж2 зрадники, злодії і вороги України, голосуйте за українців.
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11.12.2021 10:54 Ответить
В адміністрації президента США Джо Байдена відтермінували відправлення до України додаткової військової допомоги на суму $200 млн.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє NBC News.

Очікувалося, що минулого тижня буде схвалено та оголошено менший пакет у розмірі 200 мільйонів доларів, але натомість Білий дім вирішив відкласти ухвалення остаточного рішення.

Зазначається, що відповідне рішення американський уряд ухвалив задля того, щоб "дати більше часу дипломатичним зусиллям щодо розрядки напруженості та збереження важелів впливу у разі нападу Росії на Україну".

За інформацією поінформованих джерел, пакет військової допомоги на $200 млн "лежав на столі президента приблизно три-чотири тижні тому", його мали схвалити минулого тижня, однак Білий дім нібито вирішив відтермінувати ухвалення остаточного рішення.

https://bykvu.com/ua/bukvy/ssha-vidterminuvaly-nadannia-ukraini-viiskovoi-dopomohy-na-200-mln/
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11.12.2021 10:43 Ответить
ооо, т.е. формально все Хутина отправили подальше с его гарантиями, а неформально потребовали от Украины отказаться от идеи вступления в НАТО. Ясно-понятно, спасибо.
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11.12.2021 10:54 Ответить
а ти коли в НАТО йдеш спробуй шавєрму зі своїх рук викинути, зелох оманський
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11.12.2021 10:55 Ответить
Шлагбаум- это настоящая фамилия Бени ...?
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11.12.2021 10:58 Ответить
Мы идём, а там для дебилов шлагбаум ...
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11.12.2021 10:59 Ответить
Сами нафантазировали а теперь клоун виноват,кто виноват что у вас такая буйная фантазия.
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11.12.2021 10:59 Ответить
...вспоминую как НАСИЛОВАЛИ раду , примите то , проголосуйте за ТО , а то путин нападет , а то европа не продлит санкции , а СЕГОДНЯ они САМИ без нашего участия продливают сразу на ГОД !!!! на ГОД !!! за 8 лет войны и необладая АНАЛИТИЧЕСКИМ умом можно понять , что росию ЗАМАНИЛИ в крымскую ловушку и при помощи Украины и ее НАРОДА истощают росию !!! одни "гаранты" совершили АГРЕССИЮ и ОККУПАЦИЮ , а другие дают ПОДАЧКИ и смотрят кто быстрее завернет ЛАСТЫ !!! в Украине был ТРЕТИЙ потенциал в мире ЯО !!! ТРЕТИЙ !!! гаранты если они НАСТОЯЩИЕ , ДОЛЖНЫ воевать сами за нас , а МЫ должны смотреть как ВОЗВРАЩАЮТ нам наши территории !!! ясно что Украиной они ТОРМОЗНУЛИ росию , это уже очевидно как божий день (((( , дали джилики -пукалки , ОТКУПИЛИСЬ по минимум !!! надо АБСАМСЫ давать Ф-35 , в Черное море зайти с АВИАНОСЦАМИ !!! они душманам БОЛЬШЕ давали , что в сов. время , что сегодня !!! вот такие дела (((( .....евые !!!! (((((
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11.12.2021 11:00 Ответить
Рашку пожалел? Истощают бедную? Заманили ее в ловушку? Капканов наставили? Ты не из мацквы часом , а «патриот рашки»? мне кажется что Штаты и Европа тут совсем не виноваты…а виноват выживший из ума подполковник кгб в отставке который решил восстановить империю (ближайшая задача) а потом и Советский Союз (последующая задача). Но вот план оказался спонтанно подготовленным, сырым и во многом нереальным и забуксовал именно в Украине. От этого плешивый царёк и его свита не только бесятся , но конечно и боятся. Чего боятся??? Больших потерь и окончательного звания «агрессор и оккупант» а ещё из за агрессии Власти лишится из за гнева народа. Хотя народишко российский робкий пошёл всего боится и больше пьянствует чем думает. Выход? Пока не вижу. Может произойдёт что то экстраординарное которое сподвигнет на что то. В Украине проще - бубочка с потугами но все же досидит свою каденцию и на фиг. За время досиделок получит еще много оплеух. Пока так…
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11.12.2021 11:17 Ответить
я не росию пожалел , я о НАС думаю !!! это как в древнем Риме тактика воен.действий : идут тяжело вооруженные ФАЛАНГИ римлян , а перед фалангами идет ПЕХОТА с легким вооружением из числа как правило наемных крестьян , их ЗАДАЧА измотать противника и проявить слабые места !! как правило они погибают ВСЕ , за НАСТОЯЩЕЕ дело беруться ФАЛАНГИ и КОННИЦА , которые в конце и ПОБЕЖДАЮТ врага !!!
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11.12.2021 11:30 Ответить
... и еще обрати внимание я пишу росию так , а Украину так !!!((((
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11.12.2021 11:31 Ответить
Фаланги были у греков. У римлян были когорты. А легкие стрелки впереди строя были не для того чтоб погибнуть- лучники, слингеры, и метатели дротиков- велеты, делали свое дело и уходили в тыл. Все))
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11.12.2021 14:38 Ответить
Кто виноват что вы годами на цензоре фантазировали,убедили себя в чём-то а теперь вдруг прозрели и поняли что это были самые обыкновенные иллюзии и дело обстоит совершенно по-другому,когда-нибудь это должно было случиться невозможно жить бесконечно в сказке.
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11.12.2021 11:08 Ответить
Кто ж знал что у куйла крыша поедет? Не знаю как ты а я помню что в начале 2000-х путлер офигенным демократом был, дружил с Европой и Штатами и чуть ли не в НАТО собирался. А что мы делать должны были? Побольше денег лугандонрвским шахтёрам и трактористам давать? Или крымский мост строить? Как говорится - все крепки задним умом. А сам ты что в то время делал
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11.12.2021 11:21 Ответить
Гадаю, що Шлагбаум - це якийсь заступник дЄрьмака, який відповідає за те, щоб Україна в НАТО не увійшла.
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11.12.2021 11:18 Ответить
Когда это мурло и все его фанатики поймут, что НАТО это не "куда пришел" а что построил в своей стране, НАТО это прежде всего ответственность за себя и других, а не фоточки из спортзала
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11.12.2021 11:19 Ответить
Який Шлагбаум? Що і тут євреї винуваті!
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11.12.2021 11:33 Ответить
В НАТО принимают для усиления альянса,а от вас будет сплошной головняк.
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11.12.2021 11:37 Ответить
Хорошо что ты не генсек НАТО подкуйловец!
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11.12.2021 12:28 Ответить
Меньше потрібно брехати і базікати. А головне це посадити ворогів України і вони всім відомі.
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11.12.2021 11:37 Ответить
Гундосый сморчок намекает, что в Таёжном Союзе нет шлагбаума. Туда можно сунуться... Кремлёвского и Банкового коротышек тянет друг к другу - у обоих шиза... У одного профессионально - старческая, а у другого алкогольно - наркотическая....
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11.12.2021 11:55 Ответить
Неужели? А почему же тогда полудохлая кремлёвская крыса путен рыщет вдоль наших границ на своих допотопных железяках? Понимает ничтожество ботоксное, что паРаша без Украины - ничто, пустое место, тухлые болота....
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11.12.2021 12:13 Ответить
А ты видел как оно работает? Под железными ставнями и смколючей проволокой на заборе. Сомневаюсь что кто то из дипломатов посольства даже в город из за забора выходит… работа конечно ещё та!
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11.12.2021 12:30 Ответить
Мы о Рашке говорим или о США? я н был в Китае никаких стен = колючек возле нашего посольства там нет, тоже самое в Польше в Чехии в Швейцарии в Германии в Лондоне. А ты киздун весёлый и видимо ольгинец. Зато у рашки да - везде трехметровые стены колючка и т.д. И дипломаты внутри этого гарнизона живут и йух кого в город без разрешения выпускают и это везде во всех странах где у рашки есть диппредставництва… посольства США в потенциально небезопасных для американцев странах да, но это отдельная тема. А у рашки везде колючка и стены!!! ну опровергай теперь.
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11.12.2021 14:59 Ответить
Это вы со своей парашей ни кому не нужны от вас требуется только поставлять газ и нефть ну еще какое то сырье и то до поры до времени,так что без Беларуси и Украины как сказал террорист гиркин ваша московия будет просто мыльный пузырь.
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11.12.2021 15:03 Ответить
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг відхилив вимогу Кремля скасувати обіцянку про ймовірне членство України в Альянсі. Каже, питання про вступ вирішуватимуть країни-члени НАТО і сама Україна, а не Росія.

Російська Федерація оголосила вимогу не допустити приєднання України до НАТО у п'ятницю, 10 грудня. Кремль хоче, щоб НАТО відкликало обіцянку про можливе членство України, яка була озвучена на Бухарестського саміті ще у 2008 році, оскільки це нібито «суперечить зобов'язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ - не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших».

Цю вимогу відхилив Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Мовляв, питання відносин НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників по НАТО та сама Україна.

«Ми не можемо погодитися з тим, що Росія намагається відновити систему, в якій великі держави, такі як Росія, мають сфери впливу, де вони можуть контролювати або вирішувати, що можуть робити інші держави», - заявив Столтенберг на спільній прес-конференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, цитує «Голос Америки» 10 грудня.
https://zaxid.net/news/
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11.12.2021 12:16 Ответить
так как ты "идешь" малоПИД,,,роское, бенино нарко-Ничтожество со своими кремлевскими Крысами ермаком, демченкой, деркачем и т.д через овшоры, выдачу международных преступников, слив спец.операций, соучастие в краже бабок из привата, постоянная брехня и очковтирательство партнерам, двойные стандарты, слив интересов Украины и т.д с этим ты дойдешь только до ростова....
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11.12.2021 12:41 Ответить
Возможно, США дают Германии зеленый свет для СП-2, чтобы они тот шлагбаум подняли.
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11.12.2021 13:20 Ответить
навряд
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11.12.2021 17:54 Ответить
Ну во первых Украины не выполнила многих требований и реформ для этого ( и вряд ли при наших традициях, в ближайшее время это сделает), во вторых как можно изначально оставлять на своей территории базу ВМФ Раши в Крыму и "проситься" в НАТО. ( смешно). Теперь к этому добавились территориальные разборки, война, оккупация, аннексия и т.д., экономический кризис, постоянная борьба внутриполитическая, разрывающая Украину на куски, всеобщая коррупция, продажная судебная система, неадекватная власть ( не зависимо от ФИО) и многое другое. Какой на хр.. "шлагбаум", вот и понятно что Запад не хочет влазить в эту кашу в таких условиях ( Украина не Эстония, Латвия и Литва и это факт) А подобные заявления Зели это признак того что наша власть готова на уступки Москве и в вопросах НАТО и ЕС и Крыма и ОРДЛО но подать это в красивой обертке... Подобные высказывания настораживают...
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11.12.2021 13:41 Ответить
Так же как и Германия вошла в НАТО в 1955 году когда ее треть была оккупирована совком.
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11.12.2021 14:34 Ответить
так в нас є пан зеленський-чемберлен, що домагається якогось міра, а отримає таку прочуханку, що доведеться тікати світзаочі
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11.12.2021 18:04 Ответить
В цивілізованому світі чекають і роблять все щоб шлагбаум відкрили, а у нас все через одне місце - ОБІЙДЕМО, ПОЛАМАЄМО. З такими як зам міністра на блокпосту і не дочекаємося ніколи.
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11.12.2021 14:17 Ответить
Два! года! ЗЕ игнорировал приглашения на саммиты НАТО!
А теперь этот ушлепок пытается изображать обиду!
Следующий его шаг, согластно сценарию его хозяев- это обьявить что нас туда не пускают поэтому будем нейтральными (то есть в сфере влияния рашки)!
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11.12.2021 14:30 Ответить
... основной шлагбаум это окружение зеленского которыми он себя окружил,это они не хотят нашей интеграции с ЕС и с НАТО.
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11.12.2021 14:57 Ответить
Топливо закупаем,свет закупаем.Куда ты идешь и кому ты нужен если страна не может обеспечить свою безопасность?
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11.12.2021 15:39 Ответить
"Ми йдемо, а там шлагбаум". Що робить? "Будемо бомбіть!"

І збомбив ще одну доріжку.

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11.12.2021 16:00 Ответить
.
Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори

та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:

або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв


- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;

- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;

- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;

- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;

- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;

- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;

- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».

докладно на Радiо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html

.
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11.12.2021 16:21 Ответить
"....мы идем, а там" зЭшлагбаум.
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11.12.2021 17:38 Ответить
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