Мы идем, а там шлагбаум, – Зеленский о вступлении в НАТО

Украина продолжает прилагать все усилия для того, чтобы вступить в НАТО. Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, на этом пути существуют определенные препятствия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью "1+1".

"Мы продолжаем путь в НАТО. Но ведь мы идем, а там шлагбаум. Мы же видим это, или нам все равно, давайте обойдем шлагбаум. Но его не получается обойти", - отметил президент.

Он также подчеркнул, что Украина сделала и продолжает делать все возможное, что Россия сказала США о том, что не собирается вторгаться на территорию Украины.

Зеленский также заверил, что Украина не откажется от своих территорий.

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