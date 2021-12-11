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Ми йдемо, а там шлагбаум, - Зеленський про вступ в НАТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна наразі продовжує докладати усі зусилля для того, щоб вступити до НАТО. Однак, за словами Президента України Володимира Зеленського, на цьому шляху існують певні перешкоди
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це голова держави заявив в інтерв'ю "1+1".
"Ми продовжуємо шлях у НАТО. Але ж ми йдемо, а там шлагбаум. Ми ж бачимо це, чи нам все одно, давайте обійдемо шлагбаум. Але його не виходить обійти", - зазначив президент.
Він також наголосив, що Україна зробила та продовжує робити все можливе, що Росія сказала США про те, що не збирається вторгатися на територію України.
Зеленський також запевнив, що Україна не відмовиться від своїх територій.
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Разбежался и перепрыгнул, а если так будешь идти шаг вперед а два назад, так и до шлагбаума не дойдешь.)
любий способ е оправданим заздалегідь...
Звичайно, його ворогів (один з них ти) це корчить і бісить.
ги
Уважают Украину, а с янелохом брезгуют общаться, т.к. ничего умного за три роки он так и не выродил, более того, хронически не умеет строить фраз и наполнять их хоть каким-то смыслом.
Чувство презрения, брезгливости, огиды и рвотный рефлекс вызывает у адекватных людей ваш найвелычнейший крот.
Дуже добрий знак. 👏😎
Президента в Украине сейчас нет по факту, есть недолугое самозакоханне чмо-выскочка, которое пытается корчить из себя президента)))
И большинство населения (больше 50%) не хотят видеть это чмо в будущем, а 75% утверждает, что страна движется при нем не туда---прозрение масс меня радует. С чего мне истерить?
Про це із посиланням на власні джерела повідомляє NBC News.
Очікувалося, що минулого тижня буде схвалено та оголошено менший пакет у розмірі 200 мільйонів доларів, але натомість Білий дім вирішив відкласти ухвалення остаточного рішення.
Зазначається, що відповідне рішення американський уряд ухвалив задля того, щоб "дати більше часу дипломатичним зусиллям щодо розрядки напруженості та збереження важелів впливу у разі нападу Росії на Україну".
За інформацією поінформованих джерел, пакет військової допомоги на $200 млн "лежав на столі президента приблизно три-чотири тижні тому", його мали схвалити минулого тижня, однак Білий дім нібито вирішив відтермінувати ухвалення остаточного рішення.
https://bykvu.com/ua/bukvy/ssha-vidterminuvaly-nadannia-ukraini-viiskovoi-dopomohy-na-200-mln/
Російська Федерація оголосила вимогу не допустити приєднання України до НАТО у п'ятницю, 10 грудня. Кремль хоче, щоб НАТО відкликало обіцянку про можливе членство України, яка була озвучена на Бухарестського саміті ще у 2008 році, оскільки це нібито «суперечить зобов'язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ - не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших».
Цю вимогу відхилив Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Мовляв, питання відносин НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників по НАТО та сама Україна.
«Ми не можемо погодитися з тим, що Росія намагається відновити систему, в якій великі держави, такі як Росія, мають сфери впливу, де вони можуть контролювати або вирішувати, що можуть робити інші держави», - заявив Столтенберг на спільній прес-конференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, цитує «Голос Америки» 10 грудня.
https://zaxid.net/news/
А теперь этот ушлепок пытается изображать обиду!
Следующий его шаг, согластно сценарию его хозяев- это обьявить что нас туда не пускают поэтому будем нейтральными (то есть в сфере влияния рашки)!
І збомбив ще одну доріжку.
Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори
та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:
або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв
- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;
- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;
- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;
- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;
- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;
- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;
- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».
докладно на Радiо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html
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