РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8693 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
3 157 13
Венецианская комиссия (423) Головатый (101)

Заместитель председателя Конституционного суда Головатый вошел в руководящий орган Венецианской комиссии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заместитель председателя Конституционного суда Головатый вошел в руководящий орган Венецианской комиссии

Заместитель председателя Конституционного суда Украины Сергей Головатый избран членом Бюро Венецианской Комиссии (Европейская комиссия "За демократию через право").

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КС.

В состав Бюро Венецианской комиссии входят семь членов: президент, три вице-президента и четыре других члена Комиссии.

"В настоящее время обновленный состав Бюро Венецианской комиссии таков: президент – представитель от Франции; три вице-президента – представители от Исландии, Мальты и Германии; четыре других члена Комиссии – представители от Болгарии, США, Швейцарии и Украины", - отмечено в сообщении.

Читайте также: Зеленский уволил и снова назначил Головатого в Венецианскую комиссию
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Головатий притомна людина.
показать весь комментарий
11.12.2021 12:42
+10
Единственный в Украине правовед,юрист и политик международного уровня...
показать весь комментарий
11.12.2021 12:55
+7
Сподіваюсь, це не стане підставою для пропихування в КС кандидатів зЕзидента?
показать весь комментарий
11.12.2021 12:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сподіваюсь, це не стане підставою для пропихування в КС кандидатів зЕзидента?
показать весь комментарий
11.12.2021 12:35 Ответить
Головатий притомна людина.
показать весь комментарий
11.12.2021 12:42 Ответить
Так отож. Саме тому Бубочка намагається протягти в КС непритомних, які протягнуть зміну дати виборів, для ВР і президентських. Протягнуть референдум про федералізацію та інше фуйлов- бабломойске лайно.
показать весь комментарий
11.12.2021 12:59 Ответить
до сих пор помню слова спикера рады - депутат головатий, сядьте на місце!
показать весь комментарий
11.12.2021 14:03 Ответить
Я теж пам"ятаю: депутат Заєць, не стрибайте по залу.
показать весь комментарий
11.12.2021 14:08 Ответить
Ну да.свалил от Юльки в Нашу Украину,а после в Партию рыгов.
показать весь комментарий
11.12.2021 20:38 Ответить
Единственный в Украине правовед,юрист и политик международного уровня...
показать весь комментарий
11.12.2021 12:55 Ответить
Призначити ГОЛОВАТОГО Сергія Петровича суддею Конституційного Суду України.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

27 лютого 2018 року
показать весь комментарий
11.12.2021 13:01 Ответить
То його вже не представляють як тимчасово виконуючого обов'язки голови Конституційного Суду України? (замість Тупицького)?
показать весь комментарий
11.12.2021 13:45 Ответить
З іншого боку, Головатий відомий тим, що категорично проти зумазбродних ідей ********* ОП. Зокрема і т.зв. "закону про олігархів". Чи не означає це, що цьому Закону - звідець?
показать весь комментарий
11.12.2021 13:47 Ответить
Відеозв'язок між Вашингтоном і Москвою: наслідки для України | ПРЯМИМ ТЕКСТОМ з Ю. Луценком

https://www.youtube.com/watch?v=pNPMeQE3_Xg
чудовий аналіз з Рахманіним, чи вдасться ВИРОКУ УКРАЇНИ здійснити плани ПУТІНА
показать весь комментарий
11.12.2021 15:13 Ответить
Респект Головатому !! Щодо закону про олігархів . Слуги ввели норму , що член РНБО , наряду з КМ,СБУ , НБУ , АК має право вносити кандидатури , а РНБО вносити в реєстр олігархів після указу президента. Ті ж яйця , тільки в профіль. Бо РНБО ( тобто блазень ) все вирішує ВЕНЕЦІАНКА ЗАРУБАЄ такий варіант .
показать весь комментарий
11.12.2021 18:56 Ответить
Головатий безпринципний. Людина яка після двох років після помаранчевої революції в 2007, приєдналась до ригів і фактично підтримала узурпацію влади прем'єром Януковичем, не може бути достойною. При тому коли він мовчав то ще виглядав пристойно, але коли починав говорити то одразу з'являлися сумніви його фаховості.
показать весь комментарий
12.12.2021 08:11 Ответить
 
 