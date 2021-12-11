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Заместитель председателя Конституционного суда Головатый вошел в руководящий орган Венецианской комиссии
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместитель председателя Конституционного суда Украины Сергей Головатый избран членом Бюро Венецианской Комиссии (Европейская комиссия "За демократию через право").
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КС.
В состав Бюро Венецианской комиссии входят семь членов: президент, три вице-президента и четыре других члена Комиссии.
"В настоящее время обновленный состав Бюро Венецианской комиссии таков: президент – представитель от Франции; три вице-президента – представители от Исландии, Мальты и Германии; четыре других члена Комиссии – представители от Болгарии, США, Швейцарии и Украины", - отмечено в сообщении.
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